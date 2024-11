Mission Blue Planet: Isang astronaut sa scuba

Maaaring nagretiro na siya sa kanyang dating buhay sa orbit ngunit ang spacewoman at scuba diver na si NICOLE STOTT ay nasa isang misyon pa rin - upang ipaalam sa ating lahat ang mahahalagang koneksyon sa pagitan ng kosmos at ng ating matubig na mundo. Kinakausap niya si Steve Weinman

Ang mga bisita sa COMO Cocoa Island sa Maldives ay nalulugod kamakailan na makasama sa kanilang pagsisid ng walang iba kundi isang beteranong astronaut - isang taong nakaranas ng lahat mula sa drift dives hanggang sa sat-diving hanggang sa space-walk sa kanyang panahon.

Kahit na ang lahat ng mga dekada na ito sa Space Age, sa panahon kung saan ang mga mamamayan na may mahusay na takong ay gumagawa ng kanilang sariling panandaliang paglalakbay na lampas sa zero gravity, ang mga propesyonal na spacemen at kababaihan ay nananatiling isang bihirang lahi.

Sa kanyang bahagi, tinatangkilik ni Nicole Stott ang Indian Ocean reef-diving at isang bagong pagkakataon upang talakayin ang kanyang paboritong paksa: ang maraming ugnayan sa pagitan ng mga karagatan at kalawakan.

COMO Cocoa Island, lokasyon para sa isang kamakailang Island Astronaut Camp (COMO Cocoa Island)

Ang South Male Atoll resort, kasama ang 33 overwater villa nito, ay nagho-host ng tinatawag na "Island Astronaut Camp", kung saan ang pananatili ni Nicole ay resulta ng pakikipagtulungan sa pagitan ng COMO at ng kambal na inisyatiba na malapit sa kanyang puso, Space For A Better World at ang Space For Art Foundation.

Sinamahan ng mga instructor mula sa PADI Cocoa Island dive-centre, si Nicole at ang mga bisita ay nag-explore ng mga site tulad ng Shambhala Reef, malapit sa resort, at Bay Reef, na makikita sa isang 12m-deep na lagoon at nagtatampok ng maunlad na hanay ng mga coral-propagation frame.

Ang mga diver ay pinaboran ng lokal na marine life: blacktip reef shark, Napoleon wrasse at parehong hawksbill at green turtles na ipinakita, kasama ang isang sumusuportang cast ng moray eels, oriental sweetlips, giant clams, anemonefish, cleaner shrimps, bannerfish, lionfish at butterflyfish.

Ginalugad ni Nicole Stott ang bahura (COMO Cocoa Island)

Pagkita ng pagong (COMO Cocoa Island)

Pagkatapos ng kanilang pagsisid, ang mga bisita ay nakapag-dine kasama si Nicole sa ilalim ng mga bituin at ipinagpatuloy ang kanilang mga talakayan hanggang sa gabi.

“Kami ay masuwerte na gawin ang mga Island Astronaut Camp na ito sa ilang mga PAANOMga magagandang lokasyon sa buong mundo,” sabi ni Nicole. "Isa sa mga bagay na gusto namin tungkol sa gawaing ito sa COMO ay naiintindihan nila ang koneksyon sa pagitan ng dagat at kalawakan - na nakatira kami sa isang planeta ng karagatan.

“Napapahalagahan nila na ang mga bata na bumibisita sa kanilang mga lokasyon ay nararapat ng isang makabuluhang karanasan, at tinatanggap nila ang mga bata mula sa mga lokal na komunidad na lumahok. Napakahalaga nito sa amin – at, kung hindi nila madala ang mga lokal na bata sa lokasyon ng resort, inuuna nila ang pagpapalabas sa amin sa mga lokal na paaralan at komunidad.

“Kami rin ay lubos na nagpapasalamat na ang mga lokasyong ito ay nagbibigay-daan sa amin ng pagkakataong makapasok sa tubig upang sumisid, at na maaari naming isama ang mga aktibidad sa pag-iingat tulad ng coral-restoration, pagtatanim ng mga bakawan at paglilinis sa dalampasigan."

Lone shark (COMO Cocoa Island)

Huli sa scuba

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

"Sa buong oras, nagkomento ako kung paano hindi ako makapaniwala na naghintay ako ng napakatagal upang magsimulang mag-dive!"

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Ang kanyang karera ay tumaas noong 1987 nang, armado ng isang aeronautical engineering degree, sumali siya sa Pratt & Whitney bilang isang inhinyero sa disenyo ng istruktura. Mabilis siyang lumipat upang sumali sa NASA sa Kennedy sa Florida, at noong 1998 ay inilipat sa Johnson Space Center sa Houston, Texas.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of pagsasanay and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott ang astronaut (NASA)

Ang una sa mga misyon ng ISS na iyon ay nakita siyang lumahok sa unang spacewalk nito, at siya rin ang huling miyembro ng tripulante ng ekspedisyon na bumalik sa Earth sa pamamagitan ng Space Shuttle. Sa kabuuan ay gumugol siya ng 104 na araw sa kalawakan.

'Bawat astronaut ay maninisid'

Ang karera ni Nicole sa NASA ay tumagal ng 27 taon, ngunit noong siya ay nagretiro noong 2015, wala siyang balak na maupo – ang kanyang pinagsamang espasyo at scuba trajectory ay iniwan siya sa isang misyon.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Kabilang dito ang maraming pagsisid sa NASA Neutral Buoyancy Lab (NBL) sa Johnson bilang paghahanda para sa zero gravity at mga spacewalk na iyon, pati na rin ang pagkuha ng mga advanced na kasanayan bilang paghahanda para sa saturation diving sa Aquarius undersea research habitat sa Florida.

Nicole is prepared for a NBL pagsasanay dive (NASA)

"Sa mga araw na ito ang bawat astronaut ay isang maninisid - o nagiging isa kapag sila ay napili," sabi ni Nicole. Karamihan sa kanyang recreational diving ay naganap sa katimugang isla ng Bonaire sa Caribbean. “Napaka-access nito at napakaganda para sa lahat ng dahilan kung bakit tayo sumisid – kulay at pagkakaiba-iba ng buhay.”

Ang mga bagong karanasan ay palaging nakakaakit, gayunpaman, at ang Maldives ay pumasok sa kategoryang iyon. “Napaka-interesante sa akin na makita kung gaano kaiba ang buhay at kagandahan mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa Earth – palagi kong ikinukumpara ang dives sa naranasan ko sa Bonaire.

“Para sa akin, ang ginagawang paborito ng bawat lokasyon ay ang mga taong makakasama ko sa pagsisid. Gusto ko ito lalo na kapag makakapag-dive ako kasama ang aking anak – siya ay sumisid at gustung-gusto ito mula noong siya ay 11. Isa ring maninisid ang asawa ni Nicole, ang Isle of Man-born “space entrepreneur” na si Christopher. Ang mag-asawa ay nakabase sa St Petersburg, Florida.

'Hindi pwedeng sumakay lang sa spaceship mo'

Ang Aquarius undersea research habitat mission noong 2006 ay naging "isang stand-out na karanasan" para kay Nicole. Bilang isang crew-member sa NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) na proyekto, nagtrabaho siya nang malalim kasama ang limang iba pang aquanauts sa loob ng 18 araw.

"Nagkaroon ng isang bagay na hindi pangkaraniwang tungkol sa pamumuhay at naranasan ang pagkamangha at kamangha-mangha ng 'inner space'," ang kanyang sinasalamin.

Nicole Stott sa labas ng Aquarius sa panahon ng NEEMO 9 mission (NASA)

Ang Aquarius ang nagbigay ng itinuturing niyang pinakamahusay na analogue sa pamumuhay at pagtatrabaho sa kalawakan. “Kapag bumaba sa 60ft [18m] sa tirahan sa loob ng isang oras, ang iyong katawan ay sobrang puspos ng nitrogen na hindi ka maaaring lumangoy nang ligtas sa ibabaw. Ang pananatili doon sa loob ng mahabang panahon, sa matinding kapaligirang iyon, ay parehong pisikal at sikolohikal na kasing lapit mo sa kalawakan.

“Hindi ka pwedeng lumabas na lang nang walang espesyal na kagamitan para mabuhay – scuba gear / spacesuit. Hindi ka maaaring basta-basta magpiyansa kapag may nangyaring mali – kailangan mo munang ilagay ang iyong crew at ang iyong sasakyan sa isang ligtas na pagsasaayos, tulad ng sa kalawakan, kung saan hindi ka basta-basta makakasakay sa iyong spaceship anumang oras na magkaroon ng problema .

Mga miyembro ng NEEMO 9 crew (NASA)

"Ang nakakulong na espasyo, ang komunikasyon sa iyong mission control team, ang pagkain, ang kaunting diskarte sa kung ano ang talagang kailangan upang mabuhay at umunlad, ang agham na ginagawa namin - lahat ay magkatulad sa parehong lugar. At ang paggalugad at pagkamangha at pagtataka!

"Nagbibiro kami na maaari kaming manirahan at magtrabaho sa panloob na kalawakan - napapalibutan ng aming planeta - upang maghanda na manirahan at magtrabaho sa outer space - kung saan kami ay nakapalibot sa planeta."

'Ang saya ay ang sakit'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the pagsasanay onwards was a joy. “Nagustuhan ko!" sabi niya.

Sa Neutral Buoyancy Lab naging “napaka-cool na makapag-dive bilang paghahanda para sa isang spacewalk, at mapunta sa isang lugar kung saan napakalinaw ng tubig na parang hangin, at sumisid sa paligid ng isang space station sa isang pool.

Extra-vehicular na aktibidad sa itaas ng asul na planeta (NASA)

"Ang pagsisid ay marahil ang pinakamalapit na maaari mong makuha sa pagiging walang timbang, lalo na kung gagawin mo ang isang mahusay na trabaho upang maging neutral ang iyong sarili para sa iyong pagsisid. Ang pagsisid sa NBL ay tiyak na gumagana nang kasing ganda ng sa tingin ko ay magagawa natin sa tubig dito sa Earth, ngunit mayroon ka pa ring drag ng tubig at ang bigat at pagkawalang-galaw ng spacesuit.

“Ang pagtatrabaho sa 300lb [136kg] na suit sa tubig ay marahil ang pinakamahirap na pisikal na bagay na nagawa ko – ang kasiyahan ay ang sakit.

"Sa kabutihang palad, lahat ng gawain at mga hamon sa pool ay natutugunan sa kalawakan na may halos walang hirap na paggalaw sa microgravity - nagpapasalamat ako na hindi ito kabaligtaran.

“Ang makapag-dive lang sa NBL sa paligid ng space station hardware sa pool ay naglalagay sa iyo sa isang talagang kahanga-hangang mental na estado, at pag-asam kung ano ang magiging pakiramdam ng lumutang sa isang spacesuit sa paligid ng tunay na hardware sa kalawakan.

"Walang talagang mas mahusay na paraan upang magtatag ng isang pamilyar sa panlabas ng iyong sasakyang pangkalawakan, istasyon ng espasyo at panlabas na hardware kaysa sa pagiging malapit at personal sa lahat ng ito sa pool. Mayroon kaming cool na VR lab na nakakatulong din.

“Para sa akin, ang pagsasagawa ng spacewalk ay parang diving para sa isa pang dahilan – isa ito sa mga karanasang talagang mahirap ilarawan, at mas kahanga-hanga kaysa sa naisip mo. Inirerekomenda ko silang dalawa!”

Kumakaway habang nasa EVA sa ISS 128 (NASA)

Alarma sa emergency

kay Nicole pagsasanay has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

“Isa sa mga ipinagmamalaking sandali ko sa kalawakan ay ang unang pagkakataon na naranasan ko ang pagtunog ng emergency alarm noong 3am, at nasaksihan kung gaano kaganda ang paglutang ng aming mga tripulante palabas ng aming mga crew compartments, tinuturing ang lahat at nagtungo upang lutasin ang problema sa paraang mayroon kami. sinanay na gawin sa Earth.

“I think my PADI pagsasanay and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nakasakay si Nicole sa linya sa site ng Aquarius (NASA)

Sa London, dumalo ako sa isa sa una sa kung ano ang pinaplano na maging isang serye ng mga malalaking kaganapan sa talakayan na inorganisa ni Nicole at ng kanyang mga katuwang, ito sa Science Museum.

Marahil ay nasa yugtong pang-eksperimento pa rin, tila naging biktima ito ng sarili nitong tagumpay - nakaakit ito ng napakaraming mataas na kwalipikadong panauhing tagapagsalita sa entablado kung kaya't ang mga hadlang sa oras ay nagbawas sa mga pagkakataong magkaroon ng makabuluhang debate sa pagitan nila.

Habang nagpapatuloy ang kaganapan, gayunpaman, nagsimula itong maghukay nang lubos sa masalimuot na kaugnayan sa pagitan ng paggalugad sa kalawakan at paggalugad sa mga dagat ng ating asul na planeta.

Isa sa mga malaking takeaways para sa akin ay ang napakalawak na lawak kung saan kami ngayon ay naggalugad at sinusubaybayan ang mga karagatan sa minutong siyentipikong detalye gamit ang mga pangkalahatang-ideya ng satellite. Ang paniniwala ni Nicole ay ang lahat ng mga pagsusumikap sa kalawakan ay nagdudulot ng mga dibidendo sa Earth, tulad ng nakabalangkas sa kanyang aklat Back To Earth o "Ano ang Itinuro sa Akin ng Buhay sa Kalawakan Tungkol sa Aming Planetang Tahanan At Aming Misyong Protektahan Ito.

Nag-aaral ng isda sa Maldives (COMO Cocoa Island)

Sa halos parehong oras ng kaganapan sa Science Museum, ang dalawang non-profit ni Nicole ay nagtatrabaho sa isang pangatlo, Karagatan Kultura Buhay, upang sakupin ang malalaking screen sa Piccadilly na may mga imahe ng marine-life, na nananawagan sa mga indibidwal, korporasyon at pamahalaan na "sumali sa paglaban upang protektahan ang mahahalagang ekosistema ng Earth".

Mga watercolor sa kalawakan

Inilarawan siya ni Nicole Space Para sa Mas Mabuting Mundo bilang "pag-uugnay ng space-curious sa space-seryoso", habang ang Space para sa Art Foundation ay nakatuon sa "pagsasama-sama ng isang planetaryong komunidad ng mga bata sa pamamagitan ng pagkamangha at kababalaghan ng paggalugad sa kalawakan at ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng sining".

Ang dating astronaut ay sa katunayan ang unang tao na gumawa ng mga watercolor painting sa kalawakan. "Ang aking sining ay inspirasyon ng pagkamangha at pagtataka na aking nararanasan sa lahat ng dako," sabi niya.

"Ang mga tanawin ng Earth mula sa kalawakan, ang aking spacecraft, ang mga tanawin ng makulay na ilalim ng Aquarius, ang hindi kapani-paniwalang mga nilalang na nakikita natin sa ating mga pagsisid, mga iceberg sa Antarctica - ang inspirasyon sa ating paligid ay walang katapusan. Kami ay nasa isang napakalayuning misyon na magbigay ng inspirasyon sa mga tao na maunawaan kung paano ang lahat ng gawaing ginagawa namin sa kalawakan ay para sa kapakinabangan ng lahat ng buhay sa Earth."

Trio ng eagle rays (COMO Cocoa Island)

Naisip ko kung ano ang mga taong nakakasalamuha ni Nicole sa kanyang iba't ibang mga kaganapan ay masigasig na malaman ang tungkol sa espasyo at ang kanyang mga karanasan doon?

"Ang mga divers ay partikular na interesado sa mga pagkakatulad sa pagitan ng diving at pagiging nasa kalawakan. Sila rin ang tila nagtatanong kung bakit mas marami tayong ginagastos sa kalawakan kaysa dito mismo sa ating planeta, sa karagatan, para tuklasin at lutasin ang ating mga hamon sa planeta.

“Gustung-gusto namin ang mga pag-uusap na ito, dahil binibigyan kami nito ng pagkakataong magsalita sa katotohanan na ang ginagawa namin sa kalawakan ay 'Off the Earth, For the Earth' – na lahat ng ginagawa namin doon ay tungkol sa pagpapabuti ng buhay sa Earth.

"Sinusukat namin ang mahahalagang palatandaan ng ating planeta mula sa kalawakan - ang karamihan ng kritikal na impormasyon na kailangan natin upang maunawaan ang estado ng karagatan at ang ating planeta sa pangkalahatan - na magbibigay-daan sa atin na lutasin ang ating pinakamalaking mga hamon sa planeta.

"At ang mga diver, tulad ng lahat, ay interesado sa kung ano ang pakiramdam ng isang tao na gumagawa ng human spaceflight."

Ang manipis na asul na linya

Blue-stripe snapper (COMO Cocoa Island)

Binago ba ng paggugol ng oras sa kalawakan si Nicole? "Oo, sa palagay ko hindi ka maaaring maging isang tao at pumunta sa isang lugar tulad ng kalawakan, maranasan ang pambihirang posisyon na iyon, nang hindi nagbabago para sa mas mahusay," sabi niya.

“Sa tingin ko ganoon din sa diving. Ang pagpunta sa kalawakan at pagsisid - sa totoo lang anumang kahanga-hanga at kahanga-hangang karanasan - ay dapat gawin bilang isang tawag sa pagkilos.

"Nagtatag ka ng koneksyon sa planeta sa isang bagong paraan. Pinahahalagahan mo ang simple - gayunpaman, gusto kong magtaltalan, nakakahimok - katotohanan ng kung sino at kung saan tayong lahat ay magkasama sa kalawakan.

"Nakatira tayo sa isang planeta sa karagatan. Tayong lahat ay Earthlings. Ang tanging hangganan na mahalaga ay ang manipis na asul na linya ng kapaligiran na kumot at pinoprotektahan tayong lahat.

Si Nicole Stott ay sumisid sa kalawakan (NASA)

“At ang sukdulang panawagan sa pagkilos ay tanggapin nating lahat ang ating tungkulin bilang crew-mates at hindi mga pasahero sa spaceship Earth – sa paggawa nito, mayroon tayong kapangyarihang lumikha ng kinabukasan para sa lahat ng buhay sa Earth na kasingganda ng hitsura nito. espasyo.

"Para sa ating lahat dito sa Earth, hindi ko maipahayag nang lubos kung gaano kahanga-hangang lumubog sa tubig at maranasan ang panloob na espasyo - upang maunawaan ang pagkakaugnay ng lahat ng buhay sa Earth, maranasan ang kagandahan, at magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa sindak at pagtataka na bumabalot sa atin araw-araw.

"Kailangan lang nating buksan ang ating mga puso at isipan dito at gawin ang plunge!"

