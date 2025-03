Michelle Cove, Rosemary Lunn at Anne Hasson – Scuba Diving Hall of Fame 2025 inductees

at 9: 57 am

Ang 2025 inductees – sina Michelle Cove, Rosemary Lunn at Anne Hasson – sa prestihiyosong International Scuba Diving Hall of Fame (ISDHF) ay natatangi dahil ito ang unang pagkakataon na ang lahat ng miyembrong ilalagay ay kababaihan.

Itinatag ng Cayman Islands Ministry of Tourism noong 2000, ipinagdiriwang ng ISDHF ang mga pinuno ng industriya ng dive na nag-ambag sa tagumpay ng recreational scuba diving sa buong mundo sa pamamagitan ng inobasyon at mga pagsulong na ginawa sa mga lugar ng dive tourism, disenyo ng kagamitan, kaligtasan sa pagsisid, inclusivity, exploration, pakikipagsapalaran, pagbabago at higit pa.

Kabilang sa mga inductees ngayong taon sina Simone Melchoir-Cousteau (France) at Women Divers Hall of Fame (United States of America) bilang Early Pioneers, Michelle Cove (Bahamas), Anne Hasson (United States of America), at Rosemary E. Lunn (United Kingdom) bilang Inductees, at Hidy Yu Hiu-Tung bilang bagong kategorya ng ISF (Hong.

Sumali sila sa iba pang kilalang kababaihan sa industriya sa ISDHF, kasama sina Jill Heinerth (2020), Dr Eugenie Clark (2010), at Cathy Church (2008).

Ang 2025 inductees ay pormal na ilalagay sa hall of fame sa isang seremonya sa Cayman Islands sa 20 Setyembre 2025.

Ang mga inductees sa taong ito ay pinili para sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa industriya ng diving:

Michelle Cove (Ang Bahamas)

Nakatulong si Michelle Cove sa pagbuo ng Stuart Cove's Dive Bahamas sa isa sa pinakamalaking dive operation sa Caribbean. Siya ay nakakuha at nagpalago ng mga watersport at diving concession para sa mga pangunahing partner tulad ng Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines, at mga pribadong club. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakabuo ang kumpanya ng magkakaibang hanay ng mga alok, kabilang ang SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), snorkelling, watersports, at underwater photography at video, na ginagawang naa-access ng mga bisita sa buong mundo ang mga world-class na karanasan sa karagatan.

Isang bihasang pinuno ng shark dive, si Michelle ay isang lifelong shark safety, education, at marine conservation advocate. Ang kanyang pakikipagtulungan sa PEW Environmental Group at Bahamas National Trust ay humantong sa paglikha ng Bahamas Shark Sanctuary noong 2011, ang una sa uri nito sa Atlantic. Naging pangunahing tagapagtaguyod din siya sa invasive lionfish awareness at mga pagsisikap sa pagtanggal, gayundin ang coral conservation, pagpapatupad ng nursery, at out planting initiatives upang makatulong sa pagpapanumbalik ng mahahalagang reef ecosystem.

Michelle Cove

Isang PADI Open Water Scuba Instructor, ipinakilala ni Michelle ang hindi mabilang na mga diver sa kagandahan ng Bahamas, na nagbibigay inspirasyon sa konserbasyon ng karagatan. Mahalaga siya sa pagtatatag ng mga organisasyon ng Ocean Watch Bahamas at Children on the Reef na nakatuon sa pagtuturo sa mga kabataang Bahamian tungkol sa karagatan, pagpapaunlad ng mga karera sa industriya ng watersports at konserbasyon sa dagat.

Ang kadalubhasaan ni Michelle ay umaabot sa industriya ng pelikula at telebisyon, kung saan sinanay niya ang maraming personalidad sa telebisyon at pelikula na sumisid at nagsilbi bilang isang safety diver, on-camera talent, at stunt performer. Kasama sa kanyang trabaho ang mga pangunahing produksyon tulad ng James Bond, Into the Blue, Flipper, at mga proyekto para sa Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network at History Channel.

Ngayon, ang kumpanya ni Michelle na Resort Lifestyle Ltd ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Albany at Lyford Cay Watersports, na nag-aalok ng mga nangungunang karanasan sa diving, snorkelling, at watersports sa Bahamas.

Anne Hasson (Estados Unidos ng Amerika)

Binago ng mga pangunguna ni Anne Hasson ang industriya ng liveaboard scuba diving nang ilunsad ang kilalang Cayman Aggressor noong 1984. Bilang Bise Presidente ng Aggressor Adventures, pinangangasiwaan ni Anne ang mga departamento ng Reservations, Marketing at Advertising, na pinapanatili ang integridad at imahe ng tatak at pagkakakilanlan ng kumpanya ng 41 taong gulang na kumpanya. Ngayon, ang Aggressor Adventures ay nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa dive at adventure turismo sa buong mundo.

Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumawak ang Aggressor Adventures upang isama ang 24 na international liveaboard dive yacht, signature lodge, bird watching at river cruise, na tumatakbo sa mga pangunahing lokasyon gaya ng Bahamas, Belize, Cayman Islands, Galapagos, Egypt, Maldives, at higit pa.

Anne Hasson

Isang masigasig na tagapagtaguyod para sa sustainable diving, si Anne ay nagpo-promote ng eco-friendly na mga kasanayan sa paglalakbay upang protektahan ang mga marine ecosystem sa lahat ng mga lokasyon ng Aggressor. Siya rin ay nakatulong sa pagtatatag ng mataas na pamantayan ng serbisyo sa customer, na nagpapatatag sa Aggressor Adventures bilang isang pandaigdigang pinuno sa industriya ng turismo.

Naglilingkod din si Anne sa Board of Directors para sa Sea of ​​Change Foundation, na nag-aambag sa pandaigdigang konserbasyon at isang inductee sa Women Divers Hall of Fame (2010).

Rosemary Lunn (United Kingdom)

Ang induction ni Rosemary Lunn ay nagmamarka ng isang makasaysayang milestone habang siya ang naging unang babaeng British na tumanggap ng iginagalang na karangalang ito.

Nagdadala ng mga dekada ng kadalubhasaan sa kanyang magkakaibang mga kontribusyon, si Rosemary ay gumanap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng industriya ng diving, at ito ay isang pinahahalagahan na propesyonal, prolific na mamamahayag, tagapagsalita, tagapagturo, organizer ng kaganapan, at isang tagapagtaguyod para sa kaligtasan at edukasyon sa pagsisid.

Isang mahusay na diving instructor, si Rosemary ay may hawak na mga sertipikasyon bilang isang PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor, at isang Trimix at CCR diver, na may malawak na karanasan sa pagtuturo sa UK at sa buong mundo.

Ang kanyang impluwensya ay higit pa sa recreational at technical diving - siya ang unang hindi militar na sibilyan at unang babaeng maninisid na sumali sa UK Ministry of Defense bilang bahagi ng Defense Diving Standards Team.

Rosemary Lunn

Isang innovator sa technical diving, si Rosemary ay isang co-founder ng advanced at technical diving synposium na EUROTEK, itinatag ang TEKDiveUSA, at nag-coordinate ng Rebreather Forum 3 sa ngalan ng AAUS, DAN, at PADI.

Naglingkod siya sa board ng Scuba Industries Trade Association (SITA) at nakaupo sa British Diving Safety Group (BDSG), kung saan patuloy niyang hinuhubog ang mga pamantayan ng industriya at pinakamahusay na kasanayan.

Ang kanyang mga natitirang kontribusyon ay nakakuha ng kanyang pagkilala, kabilang ang SSI Platinum Diver Award, at siya ay isang Associate Member ng Women Divers Hall of Fame.

Mga Unang Pioneer

Si Simone Melchoir-Cousteau, ng France, ay malawak na kinikilala bilang ang unang babaeng scuba diver at aquanaut, at ang pinakamamahal na asawa at kasosyo ng maalamat na oceanographer, si Jacques-Yves Cousteau. Siya ang naging susi sa kanyang co-imbensyon ng Aqualung, isang rebolusyonaryong imbensyon na nagpabago sa scuba diving, na nagpapakilala sa kanya sa engineer at sa pagpopondo.

Siya ay nakatulong sa pagkuha ng Kalipso, ang sikat na research vessel ng pamilya Cousteau, at gumanap ng mahalagang papel sa operasyon sa dagat. Para sa Ang kay Calypso maagang mga ekspedisyon, ibinenta niya ang kanyang pamilya ng mga alahas at fur coat para makabili ng gasolina at mahahalagang instrumento sa pag-navigate para sa sasakyang pandagat. Siya ay kilala bilang 'La Bergere', ang Shepherdess, bilang nars, psychiatrist at ina ng all-male crew sa loob ng 40 taon.

Noong 1963, gumawa ng kasaysayan si Simone sa pagiging unang babaeng aquanaut sa mundo nang bumisita siya sa Conshelf II undersea habitat sa Red Sea. Ang kanyang legacy bilang isang pioneering na babae sa scuba diving at paggalugad sa karagatan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga explorer at conservationist sa buong mundo.

Simone Melchoir-Cousteau

Ang Women Divers Hall of Fame na nakabase sa US, na nakatuon sa pagkilala at paggalang sa mga kontribusyon ng mga babaeng maninisid, at pagsuporta sa susunod na henerasyon ng mga maninisid, ay isang internasyonal, non-profit, propesyonal na karangalan na lipunan na ang mga kontribusyon ng miyembro ay sumasaklaw sa iba't ibang larangan, kabilang ang The Arts, Science, Medicine, Exploration & Technology, Underwater Archaeology, Business, Media, Pagsasanay at Pagsasanay sa Ilalim ng Tubig, Kaligtasan sa Isports, Kaligtasan sa Ilalim ng Tubig.



Itinalaga ng WDHOF ang unang klase nito ng 71 miyembro noong 2000, na nagtatampok ng ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang kababaihan sa kasaysayan ng pagsisid, tulad ni Dr Sylvia Earle, kilalang oceanographer, at Dr Eugenie Clark, na kilala bilang 'Shark Lady', na kinilala sa kanilang mga groundbreaking na kontribusyon sa marine science at exploration. Noong 2024, mayroong 260 na miyembro sa Hall, na nagmula sa 30 estado at Teritoryo ng US at 22 bansa sa buong mundo.

Hall of Fame ng Women Divers

trailblazer

Si Hidy Yu Hiu-Tung ng Hong Kong ay isang kinikilalang internasyonal na artista at modelo na may higit sa 19 na taong karanasan sa scuba diving, na pinaghalo ang kanyang pagkahilig para sa karagatan sa isang dinamikong karera sa mata ng publiko. Bilang isang certified scuba diving instructor, technical diver, at free diver, hindi lamang pinagkadalubhasaan ni Hidy Yu ang sining ng underwater exploration ngunit naging dedikadong tagapagtaguyod din para sa marine conservation.

Noong 2011, siya ay hinirang na tagapagsalita para sa Miss Scuba International, gamit ang kanyang impluwensya upang kampeon ang proteksyon ng mga marine ecosystem. Ang kanyang pangako sa adbokasiya sa karagatan ay lumalim noong 2016 nang siya ay naging ambassador para sa Asia Dive Expo (ADEX), kung saan siya ay patuloy na naghahatid ng mga nakakahimok na pag-uusap sa marine conservation sa mga internasyonal na madla.

Hidy Yu Hiu Tung

Direktang kumilos si Hidy Yu sa pagprotekta sa mga marine environment, nang pinamunuan niya ang mga ghost net clean-up na inisyatiba sa Hong Kong mula noong 2019. Noong 2023, siya ay pinangalanang Ghost Net Ambassador para sa ADEX Singapore at nagsagawa ng isang pambihirang 23-oras na walang tigil na paglilinis sa karagatan sa Sabah, na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa tangible conservation efforts.

Ang mga kontribusyon ni Hidy sa komunidad ng diving at proteksyon sa kapaligiran ay nakakuha sa kanya ng ilang prestihiyosong parangal, kabilang ang Industry Advocator Rising Star Award sa ADEX China noong 2018 at ang NAUI Outstanding Service Award noong 2021.

Noong 2024, itinatag ni Hidy Yu ang Bling Bling Ocean Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pag-promote ng konserbasyon ng karagatan sa pamamagitan ng mga charitable initiative at educational outreach. Gamit ang kanyang plataporma bilang isang pampublikong pigura, patuloy niyang itinataas ang kamalayan sa mga kritikal na isyu sa kapaligiran at nag-oorganisa ng mga regular na aktibidad sa konserbasyon.