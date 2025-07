Inilalagay ni Michael Aw ang spotlight sa konserbasyon

Si Michael Aw ay isang kilalang figure sa larawan sa ilalim ng dagat, paggalugad at pag-iingat sa karagatan, at dadalhin niya sa Photo Stage sa GO Diving Show ANZ sa Sydney noong Setyembre.

Pinangunahan ni Michael ang mga pagsisikap na itaas ang kamalayan tungkol sa mga isyu sa dagat at isulong ang mga hakbangin sa konserbasyon, at bukod pa rito, nagsisilbing Executive Director ng Deep Hope Inc, isang organisasyong itinatag niya kasama si Dr Sylvia Earle upang bumuo ng mga submersible para sa deep-sea exploration.

Kinilala para sa kanyang mga namumukod-tanging kontribusyon sa sining, pinarangalan si Michael ng prestihiyosong NOGI Award at na-induct sa fellowship ng American Academy of Underwater Arts and Sciences.

Isa rin siyang Fellow ng Explorers Club, isang patunay ng kanyang kadalubhasaan at pamumuno sa larangan. Sa hilig sa paggalugad, pinangunahan ni Michael ang apat na mga ekspedisyon sa bandila sa mga rehiyon ng Antarctic at Arctic, na nag-aambag ng mahahalagang insight sa mga malalayong at malinis na kapaligirang ito.

Bilang isang mahusay na may-akda, si Michael ay nagsulat ng 40 mga libro sa iba't ibang aspeto ng karagatan, na nagbabahagi ng kanyang kaalaman at mga karanasan sa isang pandaigdigang madla. Ang kanyang trabaho ay umani ng malawakang pagbubunyi, na nakakuha sa kanya ng higit sa 68 internasyonal na mga parangal sa photographic at pagkilala bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang photographer sa kalikasan ng Outdoor Photographer.

Si Michael ang nagtatag ng Asian Geographic at OceanNEnvironment Ltd, isang NGO na nakarehistro sa Environment Australia. Sa pamamagitan ng mga platapormang ito, patuloy siyang nagsusulong para sa konserbasyon ng dagat at nagbibigay-inspirasyon sa iba na makiisa sa pagsisikap na protektahan ang ating mga karagatan para sa mga susunod na henerasyon.

Isa rin siyang producer at direktor para sa ilang pelikula at musika video; 24 Oras sa Ilalim ng Rainbow Sea – Maldives ang una niya dokumentaryo, tungkol sa kanyang 24 na oras na pagsisid sa nakalubog na bahura, na ginawa para sa National Geographic Channel noong 2001. Ang pinakabago niya ay ang 2099 Power in Us, isang pelikula tungkol sa pagkilos sa klima upang i-promote ang Global Net-Zero sa 2035.

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Kunin ang iyong mga tiket ngayon!

Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre, na ginagawa itong perpektong family day out. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.