Tinalakay ni Mark Tozer ang 'nawalang mga barko' ng Darwin Harbour

Ang technical diver at conservationist na si Mark Tozer ay magsasalita tungkol sa 'nawalang mga barko' ng Darwin Harbour kapag siya ay nasa Tech Stage sa GO Diving Show ANZ sa Sydney noong Setyembre.

Umulan man o umaraw, naglalakad si Mark sa mga baybayin ng South Australia – ang kanyang panghabambuhay na pagmamahal sa karagatan ay napakalalim. Lumaki sa Birkenhead, South Australia, si Mark ay gumugol ng mga katapusan ng linggo bilang isang bata sa snorkelling sa Semaphore, na nagdulot ng hilig na nagdulot ng higit sa 8,000 dive sa buong mundo.

Isang batikang maninisid mula noong 1988, ginalugad ni Mark ang malalalim na pagkawasak at mahiwagang mga site gamit ang mga advanced na rebreather, halo-halong gas, at walang takot na pag-usisa. Mula sa World War Two wrecks ng Darwin Harbour hanggang sa maalamat na kailaliman ng Truk Lagoon, ang SS President ng Vanuatu na si Coolidge, at Palau, idodokumento niya ang kasaysayan sa ilalim ng dagat nang may katumpakan at pangangalaga.

Ang dedikasyon ni Mark ay hindi tumitigil sa pagsisid. Siya ay kasosyo sa negosyo ng Rodney Fox Shark Expeditions kasama si Andrew Fox, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga diver na ligtas na makilala ang mga mahuhusay na white shark habang sinusuportahan ang mahahalagang pananaliksik. Kasama sa kanyang gawaing pag-iingat ang pagtatatag ng Dive for Cancer noong 2013 – pangangalap ng pondo para sa Cancer Council – at paglulunsad ng Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Center, isang immersive museum na nakatuon sa marine life, diving heritage, at edukasyon sa karagatan.

Noong 2022, sumali si Mark sa Sharks and Rays Australia (SARA) bilang Direktor, na nagtaguyod ng mga pagsisikap na protektahan ang pinaka-hindi nauunawaang marine species ng Australia.

Nangunguna man ito sa mga pagsisikap sa pag-iingat, pagsisid kasama ang mga alamat tulad ni Dr Sylvia Earle, o pagbibigay-inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga tagapangasiwa ng karagatan, patuloy na ginagawang aksyon ni Mark Tozer ang pagnanasa – parehong nasa ilalim ng tubig at sa lupa.

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

