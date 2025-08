Nakatuon si Mark Powell sa mga hamon na kinakaharap ng dive training

Ang tagapagsanay at tagasuri ng teknikal na tagapagturo na si Mark Powell ay nasa ANZ / Stage ng Inspirasyon sa GO Diving Show sa Sydney noong Setyembre, tinatalakay kung paano hindi gumagana ang pagsasanay – at kung ano ang magagawa namin para ayusin ito.

Si Mark ay nagkaroon ng kanyang unang karanasan sa pagsisid sa edad na sampu nang siya ay nag-try-dive sa isang lokal na pool. Siya ay hooked mula sa puntong iyon. Natuto siyang sumisid noong 1987 at mula noon ay nag-dive na siya. Siya ay sumisid sa Dagat na Pula, Costa Rica, Sri Lanka, California, Gulpo ng Mexico, Gitnang Silangan, Truk Lagoon, Bikini Atoll, ang Caribbean at ang Mediterranean. Gayunpaman, siya ay karamihan sa bahay sa tubig sa paligid ng UK, kung saan mayroong ilan sa mga pinakamahusay na wreck diving sa mundo.

Naging instructor si Mark noong 1994 at aktibong nagtuturo mula noon. Noong 2002, itinayo ni Mark ang Dive-Tech, isang dedikadong pasilidad ng teknikal na diving, na may layuning magbigay ng pinakamataas na kalidad ng teknikal na pagsasanay sa pagsisid.

Si Mark ay isang TDI/SDI Instructor Trainer Evaluator, Direktor ng Global Development at miyembro ng Global Training Advisor Panel ng TDI/SDI. Kinakatawan din niya ang TDI/SDI sa isang bilang ng mga pangkat ng internasyonal na pamantayan tulad ng BSI, ISO at RSTC. Siya ay isang regular na kontribyutor sa isang bilang ng mga diving magazine at isang regular na tagapagsalita sa mga diving conference sa buong mundo.

Noong 2008, inilathala ni Mark ang Deco for Divers, isang malawak na kinikilalang pangkalahatang-ideya ng teorya at pisyolohiya ng decompression. Mabilis itong naging karaniwang teksto sa paksa at inirerekumenda na basahin ng ilang mga ahensya ng teknikal na diving.

Noong 2019, sinundan ito ni Mark ng isang bagong libro, Technical Diving – Isang Panimula.

Ang GO Diving Show ay nagaganap sa Sydney Showground sa Setyembre 6-7

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Kunin ang iyong mga tiket ngayon!

Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre, na ginagawa itong perpektong family day out. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.