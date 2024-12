Locator beacon: '15min na maaaring magligtas ng iyong buhay'

Ang mga scuba diver na gumagamit ng mga personal locator beacon (PLBs) ay hinihimok na makilahok sa isang konsultasyon sa panukala ng Coastguard upang gawing mas mabilis at mas simple ang pagtugon sa paghahanap at pagsagip sakaling mawala sila sa dagat – at pagkatapos ay upang matiyak na ang kanilang sariling mga aparato ay nakarehistro.

Ang Maritime & Coastguard Agency (MCA) ay naglalagay ng update na magdadala sa mga PLB sa ilalim ng parehong mga kinakailangan sa pagpaparehistro na kasalukuyang naaangkop sa Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs), gaya ng ginagamit sa ilang mga bangka.

Ang mga PLB ay nagbo-broadcast ng lokasyon sa parehong 406MHz frequency gaya ng mas malalaking EPIRB ngunit idinisenyo upang isuot sa katawan sa halip na ilagay sa isang sisidlan o life-raft. Palagi silang manu-manong ina-activate.

Ang pagbabago ay mangangailangan ng mga diver at iba pa na irehistro ang kanilang kasalukuyan at anumang mga bagong PLB sa MCA – nang walang bayad – kung gagamitin ang mga ito sa anumang kapaligirang pandagat, mula sa dagat at baybayin hanggang sa mga ilog at lawa.

ID, i-verify at hanapin

Ang pagpaparehistro ay nangangahulugan na kapag ang isang PLB ay naisaaktibo, ang Coastguard ay maaaring gumamit ng mga detalye upang kilalanin, i-verify at mahanap ang taong nasa pagkabalisa at, sabi nito, magpadala ng tulong nang mas mabilis at epektibo sa isang emergency.

"Ang paggugol lamang ng 15 minuto sa pagpaparehistro ng isang PLB online ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba upang matagpuan at mabawi nang ligtas mula sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay," sabi ng UK distress & security beacon registry manager na si Linda Goulding. “Irehistro lamang ang anumang umiiral na 406MHz PLB, at anumang mga bago na bibilhin mo sa hinaharap, sa aming webpage na self-serve ng customer gaya ng ginagawa ng mga tao sa kanilang mga EPIRB.

"Tiyaking napapanahon ang iyong pagpaparehistro upang matiyak na mahahanap ka ng mga search and rescue team sa isang emergency."

Ang pakete ng mga update ay sumasalamin din sa mga pagbabago sa teknolohiya at nagpapalawak ng mga obligasyon sa pagpaparehistro sa iba't ibang uri ng sasakyang pantubig. Sa pormal na termino, ang pag-update ng mga kinakailangan sa pagpaparehistro para sa mga EPIRB at pagpapakilala ng mga bagong kinakailangan sa pagpaparehistro para sa mga PLB ay nangangahulugan ng pagpapalit sa Mga Regulasyon ng Merchant Shipping (EPIRB Registration) 2000 ng Merchant Shipping (EPIRB at PLB Registration) (Radiocommunications) (Amendment) Regulations 2025.

Hinihiling sa mga tao tumugon sa konsultasyon hindi lalampas sa Enero 30, 2025.

