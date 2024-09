Ang mabilis na papalapit na inaugural GO Diving Show ANZ, na gaganapin sa Sydney Showground ngayong weekend (28 29-Septiyembre), nangangako ng maraming para panatilihing abala ang mga bisita, hindi bababa sa – sa napakaraming exhibitor stand, world-class na speaker, demo pool, VR dives at demonstration tank – ang pagkakataong matuto nang higit pa tungkol sa mga pating sa natatanging Shark in a Bus.

Ang Shark in a Bus ay isang heritage marine collection na makikita sa isang natatanging 1957 Leyland bus na nagtatampok ng lahat ng uri ng display at artifact, lahat ay naglalayong i-demystify ang mga pating at nag-aalok ng mga kagiliw-giliw na piraso ng impormasyon tungkol sa mga tugatog na mandaragit na ito ng ating mga karagatan.

Ang headline display ng koleksyon, na karamihan ay pinagsama-sama noong 1960s at 1970s, ay walang alinlangan na si Frankie, isang limang metrong great white shark, ngunit mayroon ding mga whaling artefact, fossil, shark jaws at daan-daang iba pang nakakaintriga na exhibit. Mayroong kahit na mga piraso ng US space station Skylab!

Alamin ang tungkol sa mga pating sa isang natatanging kapaligiran 2

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon.