Alamin ang tungkol sa Great Southern Reef ng Australia kasama si Dr Elodie Camprasse

Si Dr Elodie Camprasse ay isang marine ecologist na may hilig sa scuba diving, larawan sa ilalim ng dagat at komunikasyon sa agham, at magsasalita siya tungkol sa biodiversity ng Great Southern Reef sa ANZ / Inspiration Stage sa GO Diving Show noong Setyembre.

Ang pagpapahalaga ni Elodie sa karagatan at pagnanais na protektahan ang marine life ay nagmula sa pag-aaral ng scuba diving bilang isang teenager. Pagkatapos magsagawa ng kanyang PhD sa seabird ecology sa Deakin University, pinangunahan niya ang mga inisyatiba upang ikonekta ang mga tao sa lokal na kapaligiran at dagdagan ang pangangasiwa para sa marine world.

Bilang bahagi ng kanyang pananaliksik, pinangunahan din niya ang pagpapatupad ng isang programa sa agham ng mamamayan na naglalayong mangalap ng data sa mahiwagang higanteng mga spider crab at ang kanilang taunang pagtitipon sa Great Southern Reef.

Nagtatrabaho rin si Elodie bilang environmental consultant at bahagi ng prestihiyosong Homeward Bound program, na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang mga kababaihan sa STEM na may higit na kakayahan at visibility para mas maprotektahan ang planeta.

Sinabi ni Elodie: "Humigit-kumulang 70% ng mga Australyano ang nakatira sa loob ng 50km ng Great Southern Reef. Gayunpaman, kakaunti sa atin ang nakakaalam ng presensya nito, lalo pa ang kahalagahan at natatanging buhay-dagat nito. Ang bahaging ito ng mundo (ang Southern coastline ng Australia) ay nagho-host ng karamihan ng mga species na hindi matatagpuan saanman sa mundo, at mga species na gumaganap ng mga kamangha-manghang pag-uugali sa mga bahagi ng Victoria, crab, Australia. Tasmania at South Australia, nananatiling hindi pinag-aralan ang marine life na ito!

"Sumisid ka sa akin para malaman ang tungkol sa mga kamangha-manghang nilalang ng Great Southern Reef at ang mga adaptasyon na nagpapangyari sa kanila na kakaiba at natatangi. Magiging inspirasyon kang kumilos at tumulong na mag-ambag sa higit na pag-unawa sa mga species na ito, na makakatulong sa kanilang mas mahusay na protektahan."

Alamin ang tungkol sa Great Southern Reef ng Australia kasama si Dr Elodie Camprasse 2

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Kunin ang iyong mga tiket ngayon!

Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre, na ginagawa itong perpektong family day out. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.