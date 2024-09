Samahan kami para sa isang eksklusibong screening ng Diving Into The Darkness

Kami ay nalulugod na ang inaugural GO Diving Show ANZ (Setyembre 28-29 sa Sydney Showground) ay magsisimula sa magandang paraan - na may eksklusibong screening sa Main Stage ng phenomenal award-winning na dokumentaryo na Diving Into The Darkness.

Samahan kami sa 9.45am sa Main Stage sa Sabado ng umaga at maghanda para sa isa sa mga pinakatanyag na dokumentaryo na napanood ko sa mga nakaraang taon (basahin ang aking buong pagsusuri sa ibaba). Mas mabuti pa, kaagad pagkatapos ng palabas, Jill heinerth ang kanyang sarili ay dadaluhan ang Pangunahing Yugto upang magbigay ng isang kamangha-manghang pagtatanghal. Direktor Nays Baghai ay din sa palabas, na dadalhin sa ANZ / Inspirasyon Stage sa Sabado ng hapon.

Sumisid Sa Kadiliman

Balik-aral: Diving In The Darkness

Mark Evans: Noong una kong narinig ang tungkol Sumisid Sa Kadiliman, labis kong inaabangan na makita ito para sa aking sarili, lalo na't nakasentro ito sa aking kaibigan at diving legend na si Jill Heinerth. Matagal nang karapat-dapat na ipakita ang kanyang kuwento, at ngayon ay nagkaroon ako ng pagkakataong mapanood ito nang direkta, makukumpirma ko na ang film-maker na si Nays Baghai ay nalampasan ang kanyang sarili sa huling dokumentaryo - talagang karapat-dapat ito sa lahat ng mga parangal na natanggap na nito. sa maikling panahon na ito ay inilabas.

Ang pelikula ay nanalo na ng Best Documentary Feature award sa Santa Barbara International Film Festival ngayong taon, at Outstanding Excellence award sa Documentaries Without Borders event.

Isa sa mga pinakadakilang nabubuhay na cave-diver sa mundo, ang Canadian explorer na si Heinerth ay nasangkot sa ilan sa mga pinaka-demanding at tanyag na mga ekspedisyon, mula sa pag-survey sa pinakamahabang kuweba sa mundo sa Mexico hanggang sa pagtuklas ng mga higanteng iceberg cave sa Antarctica.

Mula pa rin sa Diving Into The Darkness

Kasabay ng ilan sa mga epic dive na ito, na inilalarawan gamit ang mga clip at archive still shots, ang 96-minutong dokumentaryo ay may kasamang mga intimate interview at animated na flashback sa mga kabataan ni Heinerth, na tumutulong na ipaliwanag ang kanyang motibasyon para makilahok sa mga matinding hamon.

Mahigit sa 100 sa kanyang mga kaibigan ang namatay sa kaibuturan, ngunit pinaninindigan niya na ang bawat pakikipagsapalaran ay nagdudulot sa kanya ng isang hakbang na palapit sa pagiging babaeng nais niyang makilala noong bata pa.

Palagi akong naniniwala na mayroong dalawang uri ng maninisid – ang mga mahilig sa cave diving, at ang mga hindi – at ako ay nasa huli na kategorya. Noon pa man mayroong isang bagay tungkol sa mga kuweba na nagbibigay sa akin ng 'the willies', at ang Diving Into The Darkness ay walang nagawa para baguhin ang aking isip!

Mula pa rin sa Diving Into The Darkness

Nakikita ang kamangha-manghang footage ni Jill na walang kahirap-hirap na dumausdos sa mga sistema ng kuweba na pinalamutian ng mga stalactites, stalagmite at iba pang mga topographical na kakaiba, sa napakalinaw na visibility, kailangan kong sabihin na nagsisimula akong matukso sa pinakamaliit na halaga.

Ngunit pagkatapos ng iba pang mga segment - lalo na ang isang napakasakit na lost-in-a-cave na sandali na kinunan ng mahusay ni Nays at ng team (alam na alam mo na ito ay isang libangan ng insidente na pinag-uusapan, ngunit ito ay mahusay na kinunan na ang iyong puso ay nagsimulang kumarera habang naiipit ka sa sitwasyon) – pigilin ang aking panandaliang kabaliwan at bumalik ako sa kategoryang 'I'll stick to wrecks, walls and reefs' ng diver!

Si Jill Heinerth ay isang mapang-akit na tagapagsalita kung ikaw ay mapalad na maabutan siya sa entablado, at ang kanyang karisma at personalidad ay lumabas mula sa pelikula na parang nakaupo siya sa harap mo. Ito ay kinukumpleto ng mga kasanayan sa pagbaril ni Nays Baghai, na tiyak na marunong kumuha ng mga epic na eksena sa camera. Ito ay sa ngayon ay isa sa mga pinakamahusay na dokumentaryo na tumutuon sa diving na nakita ko sa maraming taon.

Samahan kami para sa isang eksklusibong screening ng Diving Into The Darkness 5

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre – magparehistro dito upang makuha ang iyong mga tiket para sa walang alinlangan na kaganapan sa pagsisid ng 2024 sa Australia. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.