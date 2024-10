Ang inaugural na GO Diving Show ANZ ay mahusay na tinanggap sa Sydney

Pagkatapos ng mga taon ng mga tao na nagnanais ng taunang, all-encompassing dive show na nagsilbi para sa mga recreational diver, freediver, at technical divers, sa wakas ay pinunan ng GO Diving Show ANZ ang kawalan na iyon ng inaugural show nito sa Sydney Showground sa Australia noong 28-29 Setyembre.

Ang Sydney Showground ay pinili para sa lokasyon nito, na napapalibutan ng mga suburb, ay madaling puntahan gamit ang mga direktang koneksyon sa tren at ang motorway mula sa downtown Sydney, at maraming paradahan, at maraming iba pang amenities (mga hotel, restaurant, atbp) .

Ang unang palabas na ito ay lubos na tinularan ang unang palabas sa UK, na may katulad na footfall - nahihiya lang sa 3,000 katao ang dumalo sa loob ng dalawang araw - at isang katulad na bilang ng mga exhibitor. Inaasahan naming makita ang parehong taon-sa-taon na paglago na tinatamasa ng palabas sa UK habang ang kaganapan ay nagiging mas matatag at mas maraming mga manufacturer, ahensya ng pagsasanay, retailer, atbp, ang sumasakay - ang variant ng UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay lumago sa higit sa 10,000 sq m at tinanggap ang higit sa 10,500 katao sa kaganapan nito noong 2024.

Isang whistlestop na pangkalahatang-ideya ng inaugural na GO Diving Show ANZ

May kapansin-pansing kasabikan sa hangin mula sa mga exhibitors at mga bisita, na marami sa kanila ay nakapila sa labas noong Sabado ng umaga na sabik na magbukas ang mga pinto, at ang masigla at positibong kapaligiran na ito ay nagpatuloy sa buong katapusan ng linggo.

Ang GO Diving Show ANZ ay babalik, mas malaki at mas mahusay, sa Sydney Showground sa 13-14 Setyembre 2025, kaya makipag-date sa iyong diary.

Mga bisitang nakapila para pumasok sa exhibition hall sa Sabado ng umaga

Kaya, ang kauna-unahang GO Diving Show ANZ ay isang walang alinlangan na tagumpay, ngunit huwag basta-basta kunin ang aming salita para dito – nasa ibaba ang malalim, unang-kamay na ulat ng PT Hirschfield sa kaganapan:

PT Hirshfield: Ipinagdiwang ng Australia ang kanyang inaugural na bagong taunang scuba diving show noong Setyembre 28-29 sa Olympic Park ng Sydney – at ito ay napakatalino! Libre ang mga tiket para sa unang taon na ito, na umaakit ng mga rehistrasyon mula sa libu-libong diver at mahilig sa karagatan kasama ang mayaman at magkakaibang programa nito sa dalawang araw na kaganapan.

Ang GO Diving Show (GODS) ANZ – na itinaguyod ng magazine ng Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI at UW Images- ay isang satellite expo ng sikat na sikat, limang taong gulang na palabas sa ang UK. Ang parehong mga kaganapan ay co-ordinated ng Rork Media, ang backbone ng tatak ng magazine na Scuba Diver. Ipinaliwanag ng Direktor ng Editoryal ng Rork Media na si Mark Evans: "Sinusubukan naming panatilihin ang parehong vibe, tulad ng ginagawa namin sa mga internasyonal na bersyon ng magazine sa UK, North America, Australia/New Zealand (at paglulunsad sa Germany noong Enero 2025 ). Lahat sila ay may parehong branding, ngunit ang magazine sa bawat bansa ay pasadya para sa kontinenteng iyon.

“Ganoon din ang ginawa namin sa dive show. Ang pangunahing hitsura at istraktura ng palabas ay halos kapareho ng sa UK – ano ang sinasabi nila, 'kung hindi ito nasira, huwag ayusin ito' - ngunit nagdagdag kami ng ilang mga lokal na elemento.

"Hindi mahalaga kung ikaw ay isang baguhan, may karanasan sa libangan na maninisid, tamang teknolohiya, beterano o photographer sa ilalim ng dagat, mayroong isang bagay dito para sa iyo sa isang nakakaengganyang kapaligiran."

Maraming stand ang abala sa mga bisita sa buong weekend

Hindi tulad ng maraming iba pang mga unang beses na kaganapan na maaaring salot ng mga problema sa pagngingipin, ang GODS ANZ ay matapang at pinakintab sa labas ng gate, tumatakbo nang maayos at naihatid ang maraming gusto ng mga bisita nito. Maagang pumila ang mga showgoer sa labas ng venue bago magbukas ang mga pinto, na gustong magsimula ng 'Australian Dive Event of the Year'. Nagkaroon ng kapansin-pansing buzz mula sa simula.





Mga pagtatanghal ng Pangunahing Yugto sa buong mundo

Nag-alok ang GODS ng malawak na smorgasbord ng mga nangungunang lokal at internasyonal na tagapagsalita. Mahigit sa 40 mga pag-uusap ang mahusay na dinaluhan sa sabay-sabay na na-program na Pangunahing Yugto, at Larawan, ANZ/Inspirasyon at Tech Stage.

Ang pinakamahirap na bahagi ng katapusan ng linggo ay ang pagpapasya kung aling madla ang papasok, na may napakaraming mahuhusay na tagapagsalita na tumatakbo nang sabay-sabay. (Sa kabutihang palad, ang programa ay nai-publish nang maaga sa Scuba Diver ANZ magazine at sa GO Diving Show website, na nagpapahintulot sa mga dadalo na i-map ang kanilang mga paggalaw nang maaga).

Isang panel discussion na nagtatampok sa lahat ng Main Stage speakers ang nag-round out sa weekend sa Linggo ng hapon. Mula sa kaliwa: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson at Dr Richard Harris

Ang wildlife warrior, may-akda, telebisyon at documentary host ng UK na si Steve Backshall ay isang pangunahing drawcard. Isang world-class na orator na may ekspertong na-curate at lubos na nakakaengganyo na mga presentasyon, nagbahagi si Steve ng kamangha-manghang footage sa parehong araw. Ang kanyang mga pag-uusap ay nakatuon sa pagsisid sa mga pating, at 'pag-aaral na magsalita ng balyena'.

Kasama sa iba pang mga pangunahing tagapagsalita ng stage ang Thai cave rescuer na si Dr Richard Harris, na tinalakay ang pang-akit ng technical diving. He remarked: “I've found GO Diving quite different to other dive shows. Marami pang recreational emphasis, na talagang gusto ko.

“Magandang magbigay ng mga pag-uusap tungkol sa high-end na technical diving sa mga maaaring mas bagong diver. Binubuksan nito ang kanilang mga mata sa mundong ito ng mga posibilidad na lampas sa paglangoy sa paligid ng bahura na may isang tangke kung gusto nilang gumawa ng ibang bagay. Mayroong isang kamangha-manghang tribo ng mga talagang kawili-wiling mga tao sa diving na ginugol ko sa aking buhay. Gustung-gusto kong hikayatin ang iba na pumasok dito."

Steve Backshall sa buong daloy

Isang morning screening ng makapangyarihang feature-length na dokumentaryo ni Nays Baghai na Diving Into the Darkness – na sinundan ng Q&A kasama ang Canadian cave-diving pioneer subject na si Jill Heinerth – ay napakahusay na natanggap. Hiwalay na ipinakita ni Jill ang tungkol sa pinakamahabang kuweba sa ilalim ng dagat ng Canada, at ang pagtuklas ng sasakyang pandagat ng Shackleton na Quest.

Sinasaklaw ng mga usapan ng Lust4Rust wreck explorer ng NZ na si Pete Mesley ang malayong lokasyon at kaligtasan ng liveaboard, gayundin ang Truk Lagoon Baseline Project. Sa pagmumuni-muni sa DIYOS, sinabi ni Pete ang damdamin ng maraming dumalo: “Ito ay parang hininga ng sariwang hangin. Maraming sigla. Masarap makasama ang mga positibo, katulad ng pag-iisip ng mga tao.”

Ang freediving legend at stunt performer na nakabase sa LA na si Liz Parkinson ay direktang nagtrabaho kasama sina James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver at napakaraming iba pang nangungunang aktor at direktor. Ibinahagi niya ang tungkol sa pagtuturo sa mga talento sa Hollywood at TV na mag-freedive o scuba dive, pati na rin ang pagganap ng mga tungkuling pangkaligtasan sa loob ng industriya ng pelikula at telebisyon (Ang kanyang underwater stunt footage ay hindi kapani-paniwala!).

Ang panonood sa limang world-class na presenter na ito ay nakikipag-ugnayan sa isang nakakabighani at nakakaaliw na final Main Stage panel na pinamamahalaan ni MC Anthony Gordon ay nagpatibay sa pinakamataas na kalibre ng programang GODS.

Mayroong ilang mga pagkakataon upang magsimula sa isang virtual reality dive



Ang isang smorgasbord ng mga pag-uusap

Ang mga tagapagsalita ay pare-parehong namumukod-tangi sa tatlong mas maliliit na yugto. Ang ANZ/Inspiration Stage ay nagpakita ng mga pag-uusap tungkol sa lokal at internasyonal na mga destinasyon sa pagsisid, kalusugan ng pagsisid, paghahanap ng pagkawasak ng Endeavor at pakikipag-ugnayan sa susunod na henerasyon ng mga maninisid. Ang dalawampu't isang taong gulang na Direktor ng Kurso ng PADI na si Holly Wakely (na may 2,000-plus na naka-log na dives!) ay nagpakita ng diwa ng yugtong ito.

Itinampok ng Tech Stage ang mga presentasyon sa archaeology, cave at wreck diving, at kalusugan at kaligtasan ng diver. Kabilang sa mga sikat na presenter ang Human Factors Mike Mason, Avatar film-maker na si John Garvin at ang palaging nakakaaliw na David Strike.

David Strike sa Tech Stage

Ipinagmamalaki ng Photo Stage ang isang hanay ng mga inspirational na presentasyon mula sa mga sikat na lokal at internasyonal na photographer na sina Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh at higit pa. Ang panayam ng Amerikanong si Mike Bartick sa blackwater diving ay puno ng kamangha-manghang koleksyon ng imahe, na nagha-highlight kung paano madalas na nagbubunga ng mga siyentipikong pagtuklas ang genre na ito.

Nagmuni-muni si Mike: "Mayroong magandang enerhiya sa palabas. Ang diving community sa Australia ay talagang malakas. Ang pagkakaroon ng ganitong kaganapan dito ay mahalaga para sa komunidad at industriya.”



Trade hall buzz

Tulad ng karamihan sa mga expo, ang pinakadakilang buzz ay sa sold-out na Trade Hall, kung saan mahigit 100 stand ang nagpakita ng mundo ng diving.

Ang mga lokal at internasyonal na dive operator, mga board ng turismo, mga ahensya ng pagsasanay, mga nagtitingi, mga tagagawa, mga organisasyong pang-konserba at hindi para sa kita ay kinatawan. Ang mga dive resort at liveaboard na naghahanap ng exposure sa Aussie market ay partikular na sagana, kasama ng maraming gamit sa pagkuha ng litrato sa ilalim ng dagat.

Kevin Purdy mula sa All Star Liveaboards na nakikipag-chat sa mga prospective na kliyente

Ibinahagi ng stall holder at presenter na si Deborah Dickson-Smith ng Diveplanit: “Nalampasan ng GO Diving Show ang lahat ng inaasahan. Nagkaroon kami ng maraming tao dito at naging abala kami sa mga taong gustong malaman kung saan susunod na bibiyahe.”

Sumang-ayon si Steve Martin ng Digital Diver: “Naging sobrang abala. Pagkabukas ng mga pinto, hindi kami nagpahinga hanggang 3:30pm.”

Ang isa sa pinakasikat na stand sa buong weekend ay ang VIZ stand, isang Facebook group na nakabase sa Sydney na may 15k miyembro na gustong manatiling updated sa mga lokal na kondisyon ng dive. Ang tagapagtatag na si Marco Bordieri ay nagpapaliwanag: "Ang dive show ay naging hindi kapani-paniwala bilang isang pagkakataon sa pagkikita para sa mga Vizzer. Napakaraming gamit sa mga stand. Madali mong gumugugol ng kalahating araw lang sa pagtingin sa kanilang lahat."

Maraming naka-display na gear para tingnan at bilhin





kumpetisyon Litrato

Ang mga nanalo sa Underwater Awards Australasia 2024 – pagbabahagi ng premyong $55k sa walong kategorya (Sydney, Australian at International waters, Smart Phone, Portfolio, Environmental Take 3 at Reels) – ay inihayag sa Photo Stage noong Sabado ng hapon.

Iginawad ang Best in Show kay Gabriel Guzman para sa kanyang imahe ng isang lionfish laban sa sunburst. Ang larawang ito ay pinili mula sa panalong portfolio ng mga paksa ni Gabriel na may katulad na tema, kasama ng ilang iba pang mga paglalagay at papuri. Ito ay isang mahusay na resulta para kay Guzman, lalo na dahil ito ang unang kumpetisyon sa larawan na kanyang sinalihan.

Ang pagpapakita ng mga nanalo sa Underwater Awards Australasia ay napakapopular sa buong katapusan ng linggo

Ang co-ordinator ng kumpetisyon na si Brett Lobwein ay nakaranas ng mga DIYOS mula sa halos lahat ng anggulo, kabilang ang stand operator, presenter at miyembro ng audience sa isang hanay ng mga presentasyon: “Nakalabas ang komunidad at talagang sinuportahan ito. Napakaraming tao sa paligid noong unang araw. Halos apat na minuto ang nakalipas at walang tao sa aming kinatatayuan. Napakaganda nito para sa industriya, na may kamangha-manghang mga sponsor at lokal na komunidad ng dive. Lumipad ang mga tao para dumalo mula sa interstate.”



Pinagsasama-sama ang dive community

Ibinahagi ng dumalo sa QLD na si Sally Gregory: “Napakaganda ng dive show na ito. Naabutan ko ang napakaraming tao na hindi ko nakita sa maraming taon; mga taong nakilala ko noong nagsimula kaming lahat sa industriya ng pagsisid sa aming 20s. Marami ring mga bagong taong dumarating, at napakaraming bago at kawili-wiling mga kagamitan na hindi namin maisip noong nagsimula kami.”

Ang dumalo na si Dr Bill Gladstone ay nagpahayag ng mga komento ng maraming iba pang mga dadalo: "Nakakatuwang makasama ang napakaraming magagaling, katulad ng pag-iisip na mga taong dive."

Ang demo tank ay isang focal point sa parehong araw





Isang family friendly na kaganapan

Karamihan sa mga dive expo ay nagpupumilit na maging tunay na pampamilya, ngunit ang GO Diving ay nagsumikap na matugunan ang maikling. Ang pag-aalok ng mga libreng tiket ay nag-alis ng isang hadlang sa pagdalo. Sa Trade Hall, nag-alok ang Spot A Shark ng masaya at pang-edukasyon na aktibidad para sa bata. Isang karanasan sa VR dive sa Mars wreck ng Sweden – na nakaupo sa lalim na 75m – ay nagbigay ng nakaka-engganyong karanasan nang hindi kinakailangang mabasa.

Nakilala ng nostalgia ang edukasyon bilang Shark in a Bus Aquatic Museum (isang 1957 Leyland Bus na nagpapakita ng isang heritage collection, kabilang ang isang napreserbang limang metrong great white shark, mga fossil at higit pa) na naglalayong turuan ang tungkol sa mga species na may focus sa konserbasyon. Ito ang tanging hiwalay na ticket na atraksyon sa dive show, na may $5 entry fee.

Naging abala ang Shark in a Bus museum sa buong weekend

Parehong nasiyahan ang mga bata at matatanda na panoorin ang mahaba at makitid na tangke ng demo na nagtatampok ng mga freediver, sirena, sidemount diver at underwater drone demo.

Habang patapos na ang palabas noong Linggo ng hapon, ang Editor ng Scuba Diver ANZ at event co-ordinator na si Adrian Stacey ay sumasalamin: “Napakaganda. Ang feedback ay talagang positibo mula sa mga exhibitor, bisita at tagapagsalita. Nakakatuwang makakita ng maraming pamilya dito sa katapusan ng linggo, kaya sana ang susunod na henerasyon ng mga diver din. Masaya ang lahat na magsama-sama sa iisang bubong. Ito ay lumampas sa aming mga inaasahan.”



Isinasara ang mga saloobin

Ang isang taunang scuba show para sa Australia ay matagal nang natapos. Nakakatuwang makita ang pag-angat ng GO Diving Show upang punan ang kawalan at i-ukit ang napakalakas na kaganapang inaugural, na tumutuon sa pinakamalawak na posibleng scuba audience. Ang kaganapang ito ay tiyak na lalago at umunlad habang ito ay nagiging matatag sa mga darating na taon.

Ang Mark Evans ng Rork Media ay nag-aalok ng huling salita sa sinumang piniling sumabak sa halip na dumalo sa GO Diving Show: “Alam kong maganda ang aktwal na pagsisid dito, gayunpaman maaari kang sumabak sa karamihan ng mga katapusan ng linggo – lahat ng mga tagapagsalita, exhibitor at atraksyon na ito ay dito lang sa isang weekend. Pagkatapos ng inaugural na palabas na ito, marami na kaming dive business na pumunta sa amin at nagsabing 'Dapat nandito kami, darating kami sa susunod na taon', kaya siguraduhing maipasok mo ito sa iyong diary para sa susunod na taon, nangangako ito na epiko.”

Bisitahin ang website para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kaganapan sa susunod na taon (Setyembre 13-14, 2025 sa Sydney Showground) habang pinaplano ang mga bagay.

Photography ni PT Hirschfield, Mark Evans at Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)