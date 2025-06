Kung paano nawalan ng mga daliri ang hindi mapigilang Captain Slate

at 7: 00 am

Isang malaking karakter sa diving scene sa Florida, si Captain Spencer Slate ay nakakita ng maraming pagbabago sa paglipas ng mga taon. Kinausap niya si JOHN CHRISTOPHER FINE, na kumuha ng mga larawan

"Sino si Lloyd Bridges?" inosenteng tanong ng isang batang maninisid.

Kinuha ni Captain Spencer Slate ang isang malaking pinalaki na larawan ng yumaong bituin ng Pangangaso sa Dagat pababa mula sa dingding ng opisina sa likod ng kanyang dive-shop.

Siya ay tumingin kakaiba sa isang sandali, bago napagtanto na ang 80-taong-gulang, puting-balbas na Bridges sa larawan ay naka-star sa pangunguna sa serye sa telebisyon tungkol sa maninisid na si Mike Nelson at sa kanyang mga kabayanihan na pagsasamantala bago pa man isinilang ang maninisid na nagtanong - o maging ang kabataang instruktor na nakatayo sa tabi niya - ay ipinanganak.

Slate na may mas batang bersyon ng kanyang sarili at ni Lloyd Bridges, na nag-star sa Sea Hunt 65 taon na ang nakakaraan

"Naimbitahan ako sa 80th birthday party ni Lloyd Bridges," sabi ni Slate sa mga batang divers na hinahangaan ang litrato niya kasama si Bridges. "Ako ay 77. Sinasabi ko sa lahat. Gusto ko ang katotohanan na ang mga matatandang tao ay gumagawa pa rin ng mga bagay," idinagdag niya, pagkatapos ipaliwanag kung ano ang kilala ni Bridges.

Iilan lang ang tumatawag kay Slate sa kanyang ibinigay na pangalan. Siya ay nagpatakbo ng Captain Slate's Scuba Adventures sa Florida Keys sa loob ng 47 taon. Nagpatakbo siya ng mga operasyon sa diving sa Key Largo sa loob ng 33 taon, at sa nakalipas na 14 ay patuloy na nagpapatakbo ng full-service dive-shop, pasilidad ng pagtuturo at dive-boat palabas ng Tavernier.

Matayog na pigura

Ang litrato ni Captain Slate sa tabi ng Bridges ay nagpapatotoo sa kanyang matangkad at masungit na frame. Sa 6ft 3in Slate tower sa Bridges, at sa karamihan ng mga tao. Ipinanganak sa Winston Salem, North Carolina, nagtapos siya sa high school noong 1966 at sumali sa US Army, na naka-attach sa isang transport at supply unit.

Matapos makapagtapos mula sa East Carolina University sa Greenville NC na may degree sa business administration, hindi na makapaghintay si Slate na makababa sa Florida.

"Nagturo ako ng negosyo sa isang vocational high school sa Jacksonville," sabi niya sa akin. "Nakuha ko ang aking dive instructor's certificate noong 1974 sa ilalim ng National YMCA scuba program sa Jacksonville. Kinuha ko ang YMCA program na iyon noong 1978. Nakuha ang lisensya ng aking kapitan noong 1976."

Slate kasama ang kanyang dive-boat sa Tavernier, Florida

Hindi na kailangan para sa akin na panatilihin ang Captain Slate sa track. Ang kanyang mga kuwento ay walang katapusan: mga kuwento ng mga espesyal na pagsisid, mga kawili-wiling tao na kinuha niya sa pagsisid at mga insidente, ang ilan sa mga ito ay mas gugustuhin niyang huwag isapubliko sa kabila ng katotohanan na mayroon siyang malinaw na mga peklat upang patunayan ang mga ito.

Kakamay niya ang iyong kamay gamit ang kanang kamay na nawawala ang mga daliri, at ang mga natitira ay na-deform dahil sa isang kagat ng moray eel na pinakain niya.

Si Slate ay tinuruan ng Keys diving legend na si Steve Klem. "Si Klem ay ang 'Pied Piper ng Pennekamp Park'," ang sabi niya, at idinagdag: "Naging magkaibigan kami. Si Klem ay nagpapakain ng mga nilalang. Sinabi niya sa akin na hindi siya sumisid sa taglamig. Siya ay 66 taong gulang, kaya ako ang pumalit."

Ang “Creature Feature” ni Slate ay umakit ng mga maninisid mula sa buong mundo upang galugarin ang karagatan sa labas ng Keys kasama niya. May panahon ng derring-do na maglalagay siya ng sardinas sa kanyang bibig bilang alay sa barracuda. Ang mga moray eel na pinakain niya sa kamay ay lumulutang sa paligid at sa pagitan niya at ng kanyang mga diver, na kumakain ng mga isda.

Sinundan ng mga paaralan ng isda si Slate sa ilalim ng tubig, naghihintay ng hand-out. Iyon ang mga panahon ng pagtuturo sa mga maninisid na kahit na ang mga mabangis na naninirahan sa karagatan ay maaaring mapaamo ng pagkain at mapayapang pag-unawa, sa kabila ng patuloy na elemento ng panganib.

Ito ay kapag ang isang moray ay pumasok sa feed-bucket ni Slate na nagkamali. Walang kaalam-alam, lumapit siya para kumuha ng isda at napagkamalan na ballyhoo ang kanyang mga daliri.

Sa kabila ng paglabag sa panuntunang iyon na itinuro sa bawat scuba class na "tumingin ngunit huwag hawakan", nakaligtas si Spencer Slate at nagdala ng libu-libong diver sa isang mas mahusay na pag-unawa sa buhay sa karagatan.

May panahon na hindi kontrobersyal ang pagpapakain ng isda

Sumabog ang kidlat

Nagtama ang kidlat malapit sa dive-shop ni Slate. Bumuhos ang malakas na ulan, binaha ang mga kalsada. Bumaba si Butch Hendricks, presidente ng Lifeguard Systems, para sumisid. Ang mga kondisyon ng karagatan ay magaspang at ang mga maliliit na sasakyang payo ay inilabas.

Nasa slate ang kanyang dive-boat Ang Nawawalang Kontinente handa, kasama si Kapitan Dillon na nakatayo. Tumawag si Hendricks para tanungin kung pwede bang ipagpaliban ang morning dives hanggang hapon. Hindi problema. Binigyan nito si Slate ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kabataang dive student at sa kanyang instruktor at magkuwento.

"Ang Ark Royal ay nasa," sinabi niya sa kanila. "Ito ang pangunahing sasakyang panghimpapawid ng Britain. Mas malala ang mga kondisyon kaysa ngayon. Nakatanggap ako ng tawag mula sa barko, tinanong kung dadalhin ko ang mga diver ng Royal Navy sa labas Spiegel Grove pagkawasak ng barko.

"Sinabi ko sa kanila na ito ay mabagsik, 8-10ft na dagat. Sabi nila ito lang ang pagkakataon na makukuha nila, at may sarili silang gamit. Sabi ko oo. Nakarating sila dito, 10 sa kanila. Sabi ko sa kanila, magiging maalon. Sumakay sila at inilagay ang kanilang mga double navy tank at gamit. Nakakatamad – 10ft na alon. Napakabilis ng alon namin."

Umupo si Slate pabalik sa isang swivel-chair sa cubicle ng kanyang opisina, ang mga paa ay nakasandal sa dingding, ang mga asul na mata ay malikot habang binabalikan niya ang mga batang maninisid sa kuwento.

“Sinabi ko sa kanila: Humanda kayo, hindi ako tumatali sa mooring ball. Limang sabay-sabay na tumalon at bumaba. Pag-akyat mo, maghanap ka ng anumang mooring ball at susunduin kita.

"Umakyat sila, sumakay ulit at sinabing ito ang pinakamagandang pagsisid nila. Nasa labas ako sa kidlat. Tao ito, matalim, pababa. May lupa ako sa bangka. Tumingala ako sa palo at may asul na halo sa paligid - ano ang tawag nila doon, St Elmo's Fire?

"Sinabi ko sa lahat na huwag hawakan ang anumang metal. Nataranta ako nang kailangan kong kunin ang gulong."

Ang Bibb bell

Slate na may kampana ng barkong George M Bibb

Ang kampana ng barko mula sa pamutol ng US Coast Guard George M Bibb nakaupo sa silid-aralan ni Captain Slate. Nang i-decommission ang cutter at ibinaba bago ito ilubog kasama ng isang sister-ship bilang isang artificial reef sa Keys, binili ng isang kakilala ni Slate ang kampana.

Sa totoong paraan, mayroong isang kuwento doon: "Si Ed Uditis ay nagkaroon ng isang marine antique na negosyo. Nang makuha niya ang kampana, sinabi niya sa akin na mayroon siyang isang bagay para sa akin at gusto ko bang magkaroon nito? Sabi ko oo, at ibinigay niya sa akin ang kampanang ito na orihinal na mula sa Bibb. "

Ang mga maninisid sa lumubog na barko ay maaaring makaugnay sa mga araw kung kailan ito nagsilbi nang buong kapurihan, at ang kampana nito ay napanatili na ngayon sa isang pioneer ng diving na patuloy na nagbabahagi ng kanyang karanasan sa pagtuturo sa Florida Keys.

Skip Dawson ay sumisid pa rin gamit ang orihinal na Sea Hunt twin-set ng Lloyd Bridges

Pangangaso sa Dagat ipinalabas sa pagitan ng 1958 at 1961. Si Captain Skip Dawson, ang repair technician ng Slate, ay mayroong orihinal na double tank ni Lloyd Bridges, ang mga ginamit sa serye, at sumabak siya sa kanila – isa pang buhay na alamat na may uri ng karanasan sa loob at ilalim ng karagatan na nakakuha ng paggalang at paghanga sa buong mundo.

Scuba Adventures ni Captain Slate ay nasa Highway 1, Tavernier sa Mile Marker 90.7 oceanside.

