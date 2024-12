Hal Watts: Ang pagpanaw ni Mr Scuba

Isa pang US titan ng extreme diving ay umalis: Hal Watts ay namatay sa edad na 88 sa Ocala, Florida noong 7 Disyembre. Nagretiro na siya sa diving kasunod ng serye ng walong stroke sa mga nakaraang taon.

Ginawa ni Watts ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng deep air diving, bagama't noong nagsimula siya sa isport noong unang bahagi ng 1960s ay kakaunti ang pagpipilian para sa mga recreational diver na gustong lumalim ngunit gawin ito sa himpapawid at matutong pamahalaan ang proseso nang ligtas hangga't maaari.

Sa layuning iyon, si Watts, na naging kilala bilang "Mr Scuba", ay nauugnay din sa pagbuo ng pinakakilalang kasabihan sa sport: "Planuhin ang iyong pagsisid - sumisid sa iyong plano".

Ito, sabi niya, ay inangkop lamang mula sa motto na narinig niya bilang isang batang pribadong piloto: "Planuhin ang iyong flight - paliparin ang iyong plano.” Noong nagsimula na siya sa pagsisid ay normal na sa mga diver na lumusong sa tubig nang hindi nagpapalitan ng anumang salita tungkol sa kung ano ang balak nilang gawin habang nasa ilalim ng tubig, minsan niyang sinabi.

Maliit na ad, malaking hakbang

Si Watts ay ipinanganak noong Hunyo 10, 1935 at natuklasan ang scuba diving makalipas ang 20 taon habang nagtatrabaho para sa kanyang master's degree sa John Marshall Law School sa Atlanta, Georgia. Hindi siya nag-follow up sa nag-iisang dive na iyon hanggang makalipas ang anim na taon, kung saan lumipat siya sa Orlando, Florida. Nang mapansin ang isang maliit na ad para sa ginamit na scuba-gear sa isang pahayagan noong 1961, nagpasya siyang bilhin ito.

Iminungkahi ng nagbebenta na basahin ni Watts ang US Navy Diving Manual bago siya makilala sa isang swimming pool ng hotel para sa isang praktikal na pagpapakita ng kagamitan. Ang kanyang unang open-water dive gamit ang kit ay sa lalim na humigit-kumulang 15m noong Pebrero 22, 1962 sa Crystal River, kung saan iniulat na siya ay natakot ng isang manatee, ngunit sa oras na iyon ay na-hook na siya sa bagong sport na ito.

Nang maglaon sa parehong taon, itinayo niya ang kanyang tindahan na Florida Diver's Supply (FDS), kung saan nagsimula siyang magsanay ng mga cave-divers at, mula 1963, nag-isyu ng unang FDS Cave Diver certification card.

Noong taon na itinatag niya ang paaralan, inalok din siya ng posisyon bilang direktor ng pagsasanay at unang tagapagturo ng open-water para sa National Association of Skin Diving Schools (NASDS) ng tagapagtatag nito na si John Gaffney, na naging nag-iisang tagapagsanay ng NASDS ng mga cave-divers.

Noong Disyembre, isinagawa ni Watts ang sinabi niyang una niyang malalim na pagsisid, hanggang sa 75m. Sa mga sumunod na taon, ang kanyang specialty dive-club na Forty Fathom Scubapros ay gagawa ng napakaraming dives sa lalim na iyon at higit pa sa hangin sa Florida.

Noong 1967, nagtakda ang Watts ng opisyal na world record para sa deep air dives pagkatapos umabot sa lalim na 119m, at noong 1970 ay nagtakda ng cave depth record na 127m. Noong taong iyon ay inilathala din niya ang unang manu-manong instruktor para sa pinalawig na hanay ng malalim na pagsisid, at inatasan si Ned DeLoach na gumawa ng pelikula Deep Diving sa Wakulla Springs.

Magpapatuloy siya upang sanayin ang anim na iba pang world record deep air divers, kabilang ang kanyang anak na si Scarlett, na nagtakda ng rekord ng kababaihan na 129m noong 1999. Sa taong iyon, ang British diver na si Mark Andrews ay nagtakda rin ng rekord ng mga lalaki na 158m sa ilalim ng tuition ng Watts. Ang kanyang ipinagmamalaki ay noong petsang 9/9/99 ay ginabayan niya ang 55 divers upang maabot ang lalim sa pagitan ng 100m at 127m sa himpapawid na walang aksidenteng naganap.

Maaga sa party

Si Watts ay isang co-founder kasama si Tom Mount at anim na iba pa sa Florida-based na National Association for Cave Diving (NACD) noong 1969.

Ang nagsimula bilang Florida Divers Supply noong taong iyon ay naging Florida State Skindiving Schools (FSSS), na may apat na lokasyon sa Florida at isang Caribbean base sa St Lucia. Ang FSSS ay nag-isyu ng Cave Diver certification card mula 1970.

Hal Watts sa opisina

Noong 1988, pinalitan ito ng pangalan na Professional Scuba Association (PSA) at noong 1995 ay naging internasyonal bilang PSAI, isang ahensya na maaaring mag-claim na nagmula halos tatlong dekada nang mas maaga kaysa sa iba pang nag-alok ng sertipikasyon sa mga antas ng diver at instructor sa parehong recreational sport at teknikal. pagsisid.

Bilang isang extended range instructor trainer para sa mga ahensya ng PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC at TDI, kwalipikado si Watts na magturo ng deep air, nitrox, extended-range nitrox, trimix, rebreathers, full-face mask, drysuit, cave, cavern , DPV at wreck penetration. Isa siyang instructor evaluator/certifier para sa NASE, PDIC at SSI, isang master scuba diver trainer ng PADI at isang rebreather instructor-trainer para sa maraming brand ng CCR.

Na-kredito rin si Watts sa pagbuo ng ideya ng octopus regulator, na binuo niya kasama ang Scubapro at Sportsways.

Star wrecks

Noong 1990, ang Watts ay isa sa mga unang recreational diver na sumisid sa sikat na Civil War. Monitor sa baybayin ng North Carolina kasama sina Gary Gentile, Billy Deans at Steve Bielinda, at sumisid din siya sa 75m-deep Andrea Doria sa labas ng New York.

Ang mga Japanese wrecks sa Truk Lagoon at ang Lusitania liner sa Ireland - laban sa payo, sinanay niya ang may-ari nito na si Gregg Bemis na gumawa ng matagumpay na 90m dive sa wreck - nakumpleto ang kanyang paboritong listahan ng wrecks.

Si Watts ay isang tatanggap ng SSI Platinum Pro Award na may higit sa 10,000 dives sa ilalim ng kanyang sinturon noong siya ay nagretiro sa diving, na pinanatili ang kanyang stake sa PSAI. Scuba Diver Ginugol ng Direktor ng Editoryal na si Mark Evans ang sinasabi niyang isang nakakaaliw na linggo sa board ng Aqua Cat liveaboard sa Bahamas noong kalagitnaan ng 2000s kasama ang sikat na diver at ang kanyang asawang si Jan.

"Si Hal Watts ay isang tunay na alamat sa mga technical-diving circles, na may hawak na ilang Guinness Book of World Records para sa malalim na pagsisid, ngunit siya rin ay isang tunay na ginoo at isang kasiyahang makasama," sabi niya.

“Naaalala kong bumalik mula sa pagsisid sa hapon sa Aqua Cat upang matuklasan sina Hal at Jan na nakatambay sa duyan sa likurang sundeck, mas madalas kaysa sa isang – walang laman – na plato na natatakpan ng mga mumo ng cookie. Binansagan namin siyang 'Cookie Monster' sa biyaheng iyon dahil sa pagkahilig niya sa mga masasarap na pagkain!”

Iniwan ni Hal Watts ang kanyang ikalimang asawang si Jan, kung saan siya ikinasal sa loob ng 22 taon, ang mga anak na babae na sina Kirsten Stanford at Scarlett Watts, apo na si Ryan Stanford at apo sa tuhod na si Wyatt.

