Mag-wreck diving – nang hindi man lang nabasa!

Pati na rin ang isang host ng nangungunang kalidad na mga speaker, kabilang ang Steve Backshall, Jill heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson at Pete Mesley, ang GO Diving Show ANZ sa Setyembre ay magiging tahanan din ng isang hanay ng mga interactive na elemento – kabilang ang iyong pagkakataong gumawa ng 70m wreck dive sa kagandahang-loob ng mga kamangha-manghang virtual reality.

Sumali sa 3D photogrammetry guru at GUE teknikal tagapagturo tagasanay John Kendall para sa ganap na nakaka-engganyong karanasang ito – magsuot ng headset at kunin ang mga kontrol, at pagkatapos ay simulan ang isang nakamamanghang makatotohanang paggalugad ng mga labi ng isang sinaunang pagkawasak ng barko sa lahat ng kaluwalhatian nito.

Ang TV presenter at may-akda na si Ross Kemp ay sumusubok sa VR wreck diving para sa kanyang sarili

Ang VR wreck dive ay naging smash-hit sa GO Diving Show sa UK, at ngayon ay dinadala ni John ang kamangha-manghang karanasang ito sa inaugural na kaganapan sa Sydney. Bata man o matanda, maninisid o hindi maninisid, ito ang perpektong 'dive' para sa iyo!

Ang pagkawasak ay kamangha-manghang makatotohanan

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, trydives , isang demonstration pool, mga sirena, at marami pang iba.

Mag-wreck diving - nang hindi man lang nabasa! 4

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre – magparehistro dito upang makuha ang iyong mga tiket para sa walang alinlangan na kaganapan sa pagsisid ng 2024 sa Australia. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.