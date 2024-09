Maging inspirasyon at tumuklas ng higit pa tungkol sa mga diving hotspot ng Australia sa GO Diving Show ANZ

Ang mabilis na lumalapit GO Diving Show ANZ, na nagaganap sa Sydney Showground mula 28-29 Setyembre at may LIBRENG admission, nangangako ng maraming impormasyon, pang-edukasyon at kasiya-siyang mga pag-uusap, pagpapakita, eksibit at interactive na elemento, anuman ang antas ng iyong karanasan sa diving – at ang Inspirasyon / ANZ Stage ay ang perpektong lugar upang malaman ang higit pa tungkol sa mga lokal na pagkakataon sa diving - at maging inspirasyon ng ilang kamangha-manghang mga presentasyon.

Ang mga tagapagsalita sa Inspirasyon / ANZ Stage ay kinabibilangan ng:

Si Roni Ben-Ahron ay magsasalita tungkol sa Pilipinas

Roni Ben-Ahron

Ang sustainable tourism advocate at industry expert na si Roni Ben-Ahron ay nasa Inspiration Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba-iba ng Pilipinas.

Tinatakas ang topside corporate world sa kalaliman, gumugol si Roni sa nakalipas na 15 taon sa industriya ng dive turismo. Dahil nagtrabaho sa anim na bansa, sa parehong operational at sales at marketing roles, nahulog siya sa pag-ibig sa Asia-Pacific diving. Sinabi niya na 'Ito ay kung saan ang pagkakaiba-iba at mga kulay ay nagpapainit sa puso at nagniningning bilang isang beacon kung ano ang magiging hitsura ng karagatan'. Ang kanyang layunin ay i-promote ang sustainable dive tourism practices na kinasasangkutan ng mga diver sa buong mundo.

Ang Di-kapanipaniwalang Pagkakaiba-iba ng Pilipinas

Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang destinasyon sa pagsisid sa mundo. Matatagpuan sa gitna ng Coral Triangle, masisiyahan ka sa pinakamalaking biodiversity sa mundo: matingkad na coral reef, wrecks, hindi kapani-paniwalang pelagic life, bihirang critters, at kakaibang topograpiya.

Alamin ang tungkol sa mga nangungunang destinasyon ng dive sa Pilipinas, kung ano ang maaari mong asahan na mahanap sa bawat isa, at kung paano mo mararanasan ang mga ito sa Atlantis Dive Resorts at Liveaboards.

Ang mga mamimili ngayon ay may pagpipilian; maaari mong piliin ang brand batay sa isang hanay ng mga halaga na sa tingin mo ay mahalaga. Mahalaga ba sa iyo ang mga pagsisikap sa kapaligiran, pag-abot sa komunidad at edukasyon? Alamin ang tungkol sa kung paano ka makakagawa ng epekto kapag nag-dive sa Atlantis Resorts at Liveaboards!

Iha-highlight ni Torrey Klett ang gawain ng Sea Shepherd sa Australia

Torrey Klett / Sea Shepherd

Ang Sea Shepherd Australia ay isang marine conservation non-profit na gumagamit ng direktang aksyon sa front line ng digmaan laban sa plastic na polusyon sa mga karagatan; ilegal, hindi naiulat at hindi kinokontrol na pangingisda; mapanirang diskarte sa pamamahala ng buhay-dagat; at iba pang banta sa ekosistema ng karagatan at sa mga naninirahan dito.

Si Torrey Klett, Chapter Co-ordinator para sa Sea Shepherd Sydney, ay magtatanghal sa marine conservation issues na kinakaharap ng Australia at ng mundo ngayon sa ANZ / Inspiration Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre, at kung paano tayo makakaapekto sa makabuluhang pagbabago.

Naging masigasig si Torrey na ituloy ang marine conservation efforts kasunod ng kanyang panunungkulan bilang PADI Master Scuba Diver Trainer sa Honduras. Naniniwala siya na ang konserbasyon ay responsibilidad ng lahat, at gusto niyang madama mo ang kapangyarihang makibahagi at gumawa ng pagbabago sa pagprotekta sa mga karagatang mahal na mahal namin.

Si Terry Cummins ay magliliwanag sa pagsisid sa Queensland

Terry Cummins

Ang kilalang personalidad sa industriya na si Terry Cummins ay magiging liriko tungkol sa mga kababalaghan ng katubigan ng Queensland kapag napunta siya sa ANZ Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Si Dr Terrence (Terry) Cummins ay Presidente ng Dive Queensland, at isang kilalang tao sa pandaigdigang dive community, pati na rin ang isang kilalang underwater photographer, manunulat, at bilang dating senior executive ng diver pagsasanay mga ahensya.

Kasalukuyang nakaupo si Terry sa ilang komite ng advisory ng Gobyerno at NGO na may kaugnayan sa diving, turismo, batas, at pagpapanatili ng negosyo, at may mahabang listahan ng mga prestihiyosong parangal at tagumpay, kabilang ang appointment bilang Fellow ng Explorers Club of New York at isang 'Order of Australia Medal' para sa kanyang kontribusyon sa scuba diving.

Pag-dive sa Queensland Coast

Ihahatid ka ni Terry sa isang larawan paglalakbay mula sa katimugang hangganan ng Queensland hanggang sa malayong hilaga at isama ang kahanga-hangang diving na matatagpuan sa Great Barrier Reef at sa Coral Sea. Sasagutin din niya at sasagutin ang mga tanong tungkol sa mga negatibong pananaw na maling umiiral sa ilang media tungkol sa kalagayan ng Great Barrier Reef, habang itinatampok ang mga natatanging serbisyong ibinibigay sa mga bumibisitang diver ng mga miyembro ng Dive Queensland.

Dadalhin ka ni Nays Baghai sa likod ng mga eksena ng Diving Into The Darkness – isang palabas kung saan magbubukas ang palabas sa Sabado

Nays Baghai

Si Nays Baghai ay isang independent film-maker at underwater creative, at siya ay mapupunta sa Inspiration Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Batay sa Sydney, nagtapos siya sa pambansang paaralan ng pelikula ng Australia na AFTRS, at ang kanyang tampok na pelikulang debut bilang isang direktor, Paglapag, nanalo sa 2020 Sydney Film Festival at nagsi-stream na ngayon sa Amazon Prime ANZ.

Ang kanyang pangalawang tampok, Sumisid Sa Kadiliman, na nagtatampok sa Main Stage speaker na si Jill Heinerth, ay nanalo sa 2024 Santa Barbara International Film Festival. Ang kahanga-hangang pelikulang ito ay ipapakita sa GO Diving Show ANZ sa Sabado ng umaga upang simulan ang mga paglilitis.

Bilang karagdagan sa kanyang mahabang trabaho bilang isang direktor, cinematographer at editor, si Nays ay nanalo din ng 30 mga parangal para sa kanyang short-form at pagkuha ng larawan trabaho. Kasama sa kanyang portfolio ng mga kliyente ang Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver magazine, Tourism Australia at marami pa.

Bilang isang underwater cinematographer at photographer, si Nays ay may hawak na iba't ibang uri ng diving certifications na nagbibigay-daan sa kanya upang gumana sa mga demanding environment na hindi naa-access ng mga tradisyunal na film crew.

Ginagawang Posible ang Imposible: Sa Likod ng mga Eksena ng Pagsisisid sa Kadiliman

Sinisid ng multi-hyphenate na direktor na si Nays Baghai ang mga lihim ng kanyang award-winning na dokumentaryo na tampok na pelikula tungkol sa maalamat na si Jill Heinerth. Sa presentasyong ito, sinasaklaw ni Nays ang malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang:

Ang pagsisid pagsasanay kinakailangan upang i-pull off ang proyekto

Ang mga detalye ng kumplikadong mga dokumento ng pelikula, kabilang ang mga script, storyboard, shooting diagram at iba pa

Ang buong listahan ng mga kuweba at iba pang mga lokasyon ng underwater filming

Ang walang katapusang hanay ng mga hamon na nakatagpo ng koponan

Ang napakalaking proseso ng pag-edit

Ang mga panganib at gantimpala ng mga rebreather

Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng paggawa ng pelikula at teknikal na pagsisid

Nag-aalok si Danny Charlton ng payo sa pagbisita sa Indonesia

Danny Charlton

Nag-iisip tungkol sa pagbisita sa Indonesia sa isang diving bakasyon? Pagkatapos ay tiyaking pupunta ka at makinig sa matalinong payo ng Indonesia paglalakbay sa pagsisid gurong si Danny Charlton sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Si Danny ay nasa ANZ / Inspiration Stage na nag-aalok ng maraming kapaki-pakinabang na pahiwatig at payo sa pagbisita sa napakagandang bansang ito, na tahanan ng ilan sa mga pinakamahusay na diving sa planeta.

Si Danny ay may hawak na BS sa Pag-aaral sa Turismo at nagtrabaho sa corporate America ng ilang taon bago makipagsapalaran sa Indonesia. Isang isang taong kontrata ang nauwi sa pagkikita at pagpapakasal kay Angelique at isang permanenteng expatriate na buhay.

Siya ay masigasig sa pagbuo ng lokal na talento sa pamamagitan ng pagsasanay at gabay. Siya ay sumangguni sa mga may-ari ng Lembeh Resort sa pagbuo ng produkto noong 2001 at binuksan ang dive concession sa resort noong sumunod na taon. Ang Passport to Paradise na produkto ay binuo sa ilang sandali - na nagbibigay sa mga divers ng pagkakataon na ganap na tuklasin ang North Sulawesi.

Si Danny ang nangunguna sa pagbuo ng mga pasilidad ng diving ng Lembeh Resorts at Murex Resort sa pinakamataas na pamantayan, na may malawak na amenities.

Si James Hunter ay magsasalita tungkol sa underwater archaeology

James Hunter

Si James Hunter ay Curator of Naval Heritage and Archaeology ng Australian National Maritime Museum, at magbibigay siya ng isang kamangha-manghang pagtatanghal sa ANZ/Inspiration Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Natanggap ni James ang kanyang PhD sa maritime archaeology mula sa Flinders University noong 2012, at MA sa history at historical archeology mula sa University of West Florida noong 2001.

Siya ay kasangkot sa mga larangan ng historikal at maritime na arkeolohiya sa loob ng higit sa dalawang dekada at lumahok sa pagsisiyasat ng ilang internasyonal na makabuluhang mga lugar ng pagkawasak ng barko sa Estados Unidos, kabilang ang submarino ng American Civil War. HL Hunley at ang Emanuel Point Shipwreck, isang Spanish galleon na nasira sa Pensacola Bay, Florida, noong 1559.

Sinaliksik ng doktoral na pananaliksik ni James ang kasaysayan at arkeolohiya ng mga depensa ng torpedo boat na ginamit ng kolonyal at maagang pambansang hukbong-dagat ng Australia at New Zealand. Siya ay hinirang sa kanyang tungkulin sa museo noong Enero 2015, at lumahok sa ilan sa mga proyekto ng arkeolohiyang maritime nito, kabilang ang mga pagsisiyasat sa pagkawasak ng barko ng unang submarino ng Australia. AE1 sa Papua New Guinea, ang World War Two light cruiser na HMAS Perth (I) sa Indonesia, at ang paghahanap para sa, at pagkakakilanlan ng, lugar ng pagkawasak ng HMB ni James Cook Endeavour sa Estados Unidos.

Ang Holly Wakely ng Blue Horizon Diving ay maghahangad na magbigay ng inspirasyon sa Susunod na Henerasyon ng mga maninisid

Holly Wakely

Pagsisid tagapagturo at ang tour leader na si Holly Wakely ay nasa ANZ / Inspiration Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre, ipagpatuloy ang kanyang misyon na magbigay ng inspirasyon sa mas maraming tao na pumasok sa diving.

Sa edad na 21, nakumpleto na ni Holly ang mahigit 2,000 dives at isa siyang PADI Course Director. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay nagsimula nang mas maaga, sa edad na apat, noong una niyang natuklasan ang kanyang pagmamahal sa mundo sa ilalim ng dagat. Ang kanyang pagnanasa ay humantong sa kanya upang pilot ang PADI Junior divemaster programa. Gustung-gusto na ngayon ni Holly na magturo ng diving sa lahat ng antas, lalo na sa mga bata.

Ang malalim na pagmamahal ni Holly sa diving ay higit pa sa pagtuturo. Siya ang namamahala sa Blue Horizon Diving YouTube channel, pagbabahagi ng mga pakikipagsapalaran sa diving at mga tip para sa lahat. Si Holly ay nag-aayos at nangunguna sa mga diving trip sa buong mundo.

Gustung-gusto niyang ibahagi ang kanyang hilig sa iba gayunpaman sa tingin niya ay angkop. Nilalayon niyang makakuha ng mas maraming tao sa komunidad ng diving, kabilang ang mga batang mahilig sa karagatan!

Mula sa youth diver hanggang sa course director: pakikipag-ugnayan sa susunod na henerasyon

Si Holly Wakely, isang dating youth diver na naging Course Director, ay nagbabahagi ng mga diskarte para sa pakikipag-ugnayan sa susunod na henerasyon ng mga diver sa pamamagitan ng iba't ibang stream ng media. Ang paglalakbay ni Holly ay nagbago kung sino siya bilang isang maninisid at isang indibidwal. Nilalayon niyang magbigay ng inspirasyon sa iba at suportahan ang mga youth divers sa pagtataguyod ng kanilang mga indibidwal na paglalakbay, pagbuo ng isang inclusive diving community. Patuloy na nakikipag-ugnayan si Holly sa mga diver ng kabataan sa pamamagitan ng mga social media network tulad ng YouTube at TikTok, at tinatalakay kung paano hinuhubog ng mga ito ang kinabukasan ng diving.

Si Dr Matias Nochetto ng Diver Alert Network ay magbibigay ng mga inspirational at educational presentation

Matias Nochetto

Ang iginagalang na Bise Presidente ng Mga Serbisyong Medikal ng Diver Alert Network, si Dr Matias Nochetto, ay magbibigay ng inspirasyon at pang-edukasyon na mga presentasyon sa inaugural GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Si Dr Nochetto ay nagtrabaho sa DAN mula noong 2006. Siya ay co-director ng DAN-UHMS na patuloy na programang medikal na edukasyon, at isang miyembro ng guro ng ilang pambansa at internasyonal na mga kurso at programa sa diving medicine.

Naging dive siya tagapagturo (1999) sa panahon ng medikal na paaralan, na humantong sa kanya upang makumpleto ang isang tatlong-taong clinical at research fellowship sa hyperbaric at diving medicine upang pagsamahin ang dalawang hilig.

