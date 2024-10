Ang pagkabigla ng Lusitania

Medyo matagal na simula nang gumawa ng anumang coldwater diving ang technical wreck diver na nakabase sa Thailand at ang koresponden ng Divernet na si TIM LAWRENCE, ngunit paano niya malalabanan ang pagkakataong mahulog sa kuwento Lusitania malayo sa southern Ireland? Inilarawan ni Tim ang ilang mabalahibong sandali, at tumitingin nang malalim sa kontrobersyal pa rin na kuwento kung paano ang paglubog ng barko ay umindayog sa kurso ng WW1 – na may mga larawan ni PETER McCAMLEY, na tumatalakay sa mga kamakailang hamon para sa kanyang Project 17 team

Habang bumababa, isang gumagapang na malamig na sensasyon ang dumaloy sa aking likuran. Ito ay naka-out na bahagyang binaha ko ang aking drysuit pagkatapos ng pakikibaka sa dry-gloves at isang clip sa breakaway station. Umakyat ako, nagpapasalamat sa sobrang bigat sa mga bar.

Kinabukasan, naglabas ng bagong suit si Peter. Ako ay chuffed sa bagong hitsura at nagpapasalamat para sa pagtulong na mga kamay na kailangan ko upang makakuha ng sa ito (green curry ay hindi nakatulong sa waistline).

Bumalik kami, pumasok sa tubig, at nagsimula akong bumaba nang maganda at mainit. Hanggang sa 40m ay nagsimula na akong makaramdam na para bang na-jamming ang aking pagkalalaki sa isang bisyo. Hindi nauugnay ang mataas na pitch ng boses ko sa helium content sa mix ko.

Sa kasamaang palad, ang low-pressure inflator ay nadiskonekta. Paakyat sa linya, sinubukan kong ikonekta muli ang LPI, ngunit ang mga tuyong guwantes ay humadlang sa aking pag-unlad. Dahil sa pagkabigo pagkatapos ng limang minuto, pinutol ko ang aking mga pagkatalo at nagpatuloy sa paglabas, na tinawag ang aming tagasuportang maninisid na si Coran Markey, na mabilis na muling nagkonekta sa inflator.

Bumalik ako sa linya, para lang salubungin ng huling maninisid, si Ken Blakely, na pinalaya ang linya ng paglilipat sa mga bar para sa deco drift! Sinusumpa ko ang aking kapalaran, sinamantala ko ang pagkakataong magsanay ng ilang mga pagsasanay, muling ipinaalala ang mga hamon ng pagbabago mula sa mainit na tubig tungo sa malamig...

Si Tim Lawrence (harap) ay naghahanda na muling sumisid

Nag-twist at lumiliko

Sa paglipas ng panahon, ang mga pagkawasak ng barko ay nakahubog ng mga desisyon na higit pa sa kanilang mga bowsprits, ngunit kakaunti ang maaaring umangkin sa uri ng makasaysayang epekto na ginawa ng RMS Lusitania. Ang kanyang kuwento ay may mas maraming twists at turns kaysa sa anumang nobelang Agatha Christie at lumilikha pa rin ng intriga para sa sinumang inilipat upang buksan ang mga pahina.

RMS Lusitania, papasok sa daungan (George Grantham Bain)

Sa oras ng kanyang paglunsad sa John Brown shipyard sa Scotland noong 1906, ang 31,550-toneladang Lusitania ay ang pinakamalaking pampasaherong barko sa mundo - nalampasan lamang ng kanyang kapatid na barko Mauritania nang siya ay inilunsad makalipas ang 14 na linggo sa bakuran ng Swan Hunter.

Pinondohan ng gobyerno ng Britanya ang parehong mga barko para sa Cunard Line, na tinutulungan ang Great Britain na makipagkumpitensya sa lumalaking dominasyon ng Germany sa transatlantic na pagpapadala, habang kasabay nito ay nagbibigay ito ng isang madaling gamiting reserba ng mga auxiliary cruiser para sa paggamit sa panahon ng digmaan.

Ang parehong mga barko ay nakarehistro sa Ang mga Palaban na Barko ni Jane ng panahong iyon bilang mga auxiliary cruiser, at sama-sama nilang pinangungunahan ang mga rutang transatlantiko, kasama ang Blue Riband na lumilipat sa pagitan nila. Para sa bilis at luho, sila ay walang kaparis.

Ang pagsiklab ng digmaan ay nakakita ng pagbaba sa pagpapadala, at Mauritania ay inilatag habang Lusitania nagpatuloy sa serbisyo sa ruta.

Pagbabago ng mga panuntunan

Ito ay panahon ng pagbabago. Hanggang sa puntong ito, ang digmaan sa dagat ay pinamamahalaan ng “Prize Rules” na kombensiyon, na nagbabawal sa mga armadong sasakyang pandagat na salakayin ang pagpapadala ng mga merchant nang walang babala. Ang mga kundisyon ay inilapat, gayunpaman, kung ang isang barko ay hindi huminto o lumaban sa pagsakay.

Ang kombensiyon ay nilayon upang pangalagaan ang mga buhay. Kung ang isang walang armas na sasakyang pandagat ay dapat ilubog o kunin bilang isang premyo habang sinisira ang neutralidad nito sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kontrabando, ang mga pasahero at tripulante ay dapat bigyan ng ligtas na daan patungo sa pampang.

Habang ang mga German U-boat ay naging mas mahusay sa paglubog ng mga barko, gayunpaman, sinimulan ng Britain na armado ang mga sasakyang pangkalakal nito, at ang mga 'Q-ship' na ito ay lumalabag sa kombensiyon. Inutusan din ng Admiralty ang mga merchant fleet nito na bumangga sa anumang submarino na nagtatangkang pigilan ang mga ito.

Ang estratehiyang ito ang nagtulak sa mga Aleman na ideklara noong 4 Pebrero, 1915 na ang pakikidigma ay dapat ituring na walang limitasyon sa lugar ng digmaan sa paligid ng British Isles. Sa oras na ito, ang walang limitasyong pakikidigma ay itinuturing na isang krimen sa digmaan, at ang pagbabago ng patakaran ay nagresulta sa paglubog ng mas neutral na mga sasakyang-dagat.

Idineklara ang WW1 war zone ng Germany

RMS Lusitania ay nakarehistro bilang isang auxiliary cruiser, na may dalang mga bala na nakalista sa kanyang manifest at hindi neutral. Sa isang New York Times advertisement na inilagay sa tapat ng isang ad para sa Cunard's Lusitania isang araw bago siya sumakay noong Mayo 1, 2015, binalaan ng Germany ang mga mamamayan ng US tungkol sa mga panganib na maglakbay sa anumang barko ng Allied na papasok sa war zone.

Ito ay magiging LusitaniaAng ika-202 na paglalakbay ni, isang pagbabalik mula sa New York patungong Liverpool. Maraming pasahero ang walang kamalayan sa anunsiyo, ngunit ito ay nagdulot ng haka-haka sa mga naghaharing uri na Lusitiana ay ngayon ay isang lehitimong target ng digmaan.

"Walang mga bandila na ipapakita sa pagtawid," bilin ni Cunard. Ang hinalinhan ng kasalukuyang Captain Turner nito ay kontrobersyal na nagpalipad ng watawat ng US sa isang nakaraang paglalayag, posibleng upang balaan ang sinumang U-boat na sakay ng mga Amerikano.

Kapitan William Turner

Lingid sa kaalaman ng mga pasahero, isang kargamento ng rifle cartridges, shell-casings, detonators at aluminum powder ang na-load. Nakalista sa cargo manifest at madaling maobserbahan ng mga espiyang Aleman na nagpapanggap bilang mga porter, ang mga ito ay nagtanim ng isang target na matatag sa mga funnel ng barko.

Hindi tiyak na hinaharap

Lusitania nagtungo sa isang hindi tiyak na hinaharap, ngunit karamihan sa mga pasahero ay hindi nakakalimutan sa tumaas na panganib. Nagambala sa kagandahan ng sasakyang-dagat at tiniyak ni Kapitan Turner, malamang na naramdaman nila na ang digmaan ay isang milyong milya ang layo. Ang mga paghihigpit sa karbon ay nangangahulugan na ang ikaapat na boiler-room ay sarado, na binabawasan ang maximum na bilis mula 25.5 hanggang 21 knots.

Huling larawan ng Lusitania, kuha noong 1 Mayo, 1915

Ang pagtawid sa Atlantiko ay dumaan nang walang kaganapan, kahit na may maikling pagkaantala sa pagkuha ng mga pasahero at tripulante mula sa pampasaherong barko Cameronia.

Noong hapon ng Mayo 6, ang 6,000-toneladang barko ng kargamento ng Britanya Centurion ay na-torpedo at lumubog kasama ng isa pang barko sa isang pag-atake sa submarino, na nagpapataas ng kamalayan sa pagkakaroon ng mga U-boat sa timog ng Ireland.

Pagpasok sa war zone, nag-utos si Captain Turner ng blackout. Ang mga skylight sa mga pampublikong silid ay tinakpan, habang ang mga look-out ay nadoble. Isinara ang lahat ng pintong hindi tinatablan ng tubig, at ang mga lifeboat ay umindayog palabas upang mapadali ang mas mabilis na paglulunsad. Ang mga maginoong pasahero ay binalaan laban sa paninigarilyo sa deck sa anumang paglalakad pagkatapos ng hapunan.

Wash-basin sa pagkawasak ng Lusitania

Alam ng Royal Navy ang mga tinatayang posisyon ng mga aktibong submarino, salamat sa Room 40, isang hinalinhan ng Bletchley Park. Ang lihim na departamento ng gobyerno na ito ay humahadlang at nagde-decipher ng mga komunikasyong Aleman, gamit ang mga nakunan na code-book.

Ito at ang Centurion ang paglubog ay nagtatanong sa desisyon para sa Lusitania na magpatuloy sa yungib ng leon, sa halip na lumihis sa hilaga ng Ireland.

Sinasabi ng mga eksperto na ang desisyon ay batay sa mga kakulangan sa karbon at ang bilang ng mga karagdagang araw na kailangan upang tahakin ang rutang ito. Sa mga nakaraang buwan, namarkahan din itong out of bounds dahil sa isang German minefield, bagama't idineklara itong malinaw noong Abril 26, apat na araw bago ang Lusitania umalis ng New York.

Telemotor

Pangkalahatang babala

Noong hapon ng Mayo 6, nakatanggap si Captain Turner ng pangkalahatang babala na nagpapayo sa mga submarino na aktibo sa timog ng Ireland at nagmumungkahi na ang mga barko ay patnubayan ang isang mid-channel na ruta, na dumaraan sa mga pasukan ng daungan nang buong bilis.

Ang Allies ay lumikha ng war-risk insurance bilang tugon sa pagtaas ng mga pagkalugi sa pagpapadala, at ang pag-aatubili ng mga insurer na ipagsapalaran ang mga barko at kargamento na pumasok sa war zone. Ito ay epektibong inilihis ang lahat ng komunikasyon para sa pagpapadala ng pagpasok sa war zone sa Admiralty, at magkakaroon ng potensyal na malubhang epekto kung sakaling magkaroon ng pagkalugi.

Ang isang kapitan ay malayang mag-utos ayon sa nakikita niyang angkop ngunit, sa huli, alam niyang siya ang mananagot sa Trade Commission.

Sa itaas at ibaba: Stern telegraph

Ang unang bahagi ng hapon na iyon ay nagdala ng huling nakumpirmang posisyon ng isang aktibong submarino sa lugar ng Coningbeg lightship, 70 nautical miles sa silangan kung saan Lusitania ay inatake.

Sa kabila ng mga tagubilin ng Admiralty, si Captain Turner ay nagplano ng isang kursong dumaan sa baybayin ng Ireland, na inaasahan na ang submarino ay naghahanap ng mas malalim na tubig pagkatapos ng anumang mga pag-atake na ginawa noong nakaraang araw.

Maagang-umaga ng Mayo 7, ang hamog ay nagdulot sa kanya na tumawas ng bilis sa 15 knots at nagsimulang magpatunog ng busina, na ikinaalarma ng ilang mga pasahero sa kanilang inakala bilang isang anunsyo ng presensya ng barko.

Nang mawala ang hamog, itinaas ni Captain Turner ang bilis sa 18 knots at nag-utos ng pagbabago ng kurso na magsara sa baybayin ng Ireland bago ipagpatuloy ang kanyang tindig.

Nagsimula siyang makakuha ng four-point fix. Ang kanyang bilis at mga bearings ay kailangang sukatin kung iiwasan niyang lumikha ng madaling puntirya habang naghihintay sa mataas na tubig ng barko na kasing laki ng Lusitania kailangan upang mag-navigate sa malaking shoal na nagpoprotekta sa pasukan sa Mersey.

Walang magiging escort ng Royal Navy sa war zone para sa Lusitania. Itinuturo ng ilang mga istoryador ang pagiging hindi epektibo ng mga magagamit na escort, na lahat ay may mas mabagal na pinakamataas na bilis kaysa sa liner. Ang bilis ang magiging pinakamahusay na depensa ng higante laban sa pag-atake ng submarino, kaya naiintindihan ito.

Second-class na dining area (Peter McCamley)

Malaking brass steam pipe sa second-class na dining area

Ang kakulangan ng escort ay maaari ring isang ruse upang maiwasan ang pag-flag ng isang British vessel. Noong panahong iyon, ang mga barkong pandagat ng Britanya ay may maliit na kakayahan sa opensiba laban sa mga submarino.

Ang Imperial German Navy ay nagpadala ng mga lihim na tagubilin upang i-target nang walang babala ang mga sasakyang pangkargamento na papasok sa sona ng digmaan, na naglalagay sa peligro ng mga barkong walang bandera. Ang nakaraang buwan ay nagpakita ng pagtaas sa mga paglubog ng naturang mga barko.

Tatlong buwan bago ang paglubog, ang pro-British na tagapayo para sa Kalihim ng Estado ng US na si Robert Lansing ay gumawa ng isang memorandum tungkol sa negatibong epekto ng pagpasok ng USA sa digmaan sa pagsisikap ng Britain sa digmaan.

Ito ba ay isang pandaraya upang ilihis ang atensyon mula sa Admiralty, dapat bang ang mabigat na pagkawala ng buhay ng mga Amerikano ay nagbabanta sa neutralidad ng US? Kung ang mga sasakyang pangkargamento ay na-target, sandali na lamang bago magsimulang makaapekto sa opinyon ng publiko ang mga pagkalugi.

Nakasaad sa memorandum na ang pagpasok ng USA sa digmaan ay magiging lehitimo ang mga barko nito bilang mga target, na higit pang nagdaragdag sa mga problema sa suplay.

Promenade deck light

Gayundin, ang mga armas at munisyon na lubhang kailangan ay ililihis sa militar ng US, na lumilikha ng isang malaking kakulangan para sa Britain, na nasa ilalim na ng strain. Gayunpaman, ang ilan ay nagtalo na ito ay malamang na hindi, dahil sa pilosopiya ng ekonomiya ng free-market ng America at saloobin sa supply-and-demand sa negosyo at kita.

Mga nawawalang komunikasyon

Ang isa pang aspeto ay conflict of interest. Paglubog ng Lusitania ipagkakait sana ng Britain ang access sa mga materyales sa digmaan na kailangan nito. Habang ang pagdadala ng mga bala ay lehitimo Lusitania bilang isang target, ang pagkawala ng kargamento ay talagang lilikha ng isang makabuluhang kakulangan sa harap?

Sa paglaon, na-highlight ng pananaliksik ang limang nawawalang komunikasyon na direktang ipinadala sa Lusitania sa mga huling araw ng barko. Inamin ni Captain Turner ang pagtanggap sa kanila ngunit hindi pinahintulutan na ihayag ang kanilang sangkap sa kasunod na pagsisiyasat, na nagpapasigla sa mga teorya ng pagsasabwatan tungkol sa mga madilim na pwersa sa trabaho.

Madali sa pagbabalik-tanaw upang matukoy ang mga benepisyo sa Britain mula sa pagkawala ng isang barko tulad ng Lusitania. Ang galit ng publiko na dulot ng pag-target ng Alemanya sa mga sibilyan ay nakatulong sa layunin nito na walang katapusan.

Brass at marine life sa second-class na dining area

Nagbabala na si Woodrow Wilson tungkol sa matitinding kahihinatnan sa kaganapan ng anumang pagkawala ng buhay ng US nang unang ideklara ng mga Germans ang lugar sa paligid ng Britain bilang isang war zone. Nakatakda ba ang entablado, o ito ba, gaya ng pinaniniwalaan ng maraming istoryador, ay isang serye ng mga hindi sinasadyang pagkakataon?

Ang ulap ay lumilinaw

Noong hapon ng Mayo 7, nawala ang hamog, na nagdulot ng pangako ng tagsibol sa mga pasahero - at tinulungan din si Kapitan Schwieger na makita ang Lusitania umuusok palayo sa kanya.

Hindi mapantayan ang kanyang bilis, naisip niyang nawala ang target - hanggang sa iliko ni Turner ang kanyang barko para sa four-point fix at ipinakita U-20 na may perpektong diskarte. Naghintay ang U-boat hanggang sa hindi hihigit sa 700m ang layo ng pampasaherong barko bago nagpaputok ng isang torpedo. Nang maglaon ay sinabi ni Schwieger na sa puntong ito ay nanatili siyang walang kamalayan sa pagkakakilanlan ng kanyang biktima.

Isang paglalarawan ng Lusitania na nagpapakita ng nakamamatay na torpedo na papunta dito

Tinamaan ng torpedo ang higante sa pagitan ng una at pangalawang lifeboat sa gilid ng starboard sa ibaba ng tulay. Ang pagsabog ay mabilis na sinundan ng isang segundo, mas nakamamatay na pagsabog, na naging sanhi ng malaking barko na ilista sa starboard halos kaagad.

Ang hindi pangkaraniwang longitudinal bulkhead na disenyo ay maaaring makaapekto sa bilis ng listahan, na nagiging sanhi ng mga lifeboat sa gilid ng daungan na halos walang silbi. Sa patuloy na bilis ng barko, naging mahirap din ang mga lifeboat sa starboard na marating ng mga pasahero.

Pinigil ni Kapitan Turner ang pag-uutos ng mga lifeboat na inilunsad habang sinusubukan niyang lumiko sa pampang. Hindi tumugon ang timon at nabigo rin ang mga generator. Ang mga pasaherong wala sa kubyerta ay naligaw sa maze ng mga pasilyo na nahuhulog sa kadiliman.

Ang magarbong mga iron lift, isang ipinagmamalaking pagpapakita ng British engineering, ay naging isang nakamamatay na bitag para sa mga kapus-palad na kaluluwang sinusubukang gamitin ang mga ito upang makatakas.

Mga elevator sa first-class na restaurant

Inutusan ni CaptainTurner ang kanyang barko na ganap na nasa likuran, ngunit ang mga pumutok na linya ng singaw ay naging hindi epektibo ang pamamaraang ito. Sa oras na inabot para bumaba ang bilis ng mahusay na barko, anim na lifeboat lamang ang matagumpay na nailunsad, na may isang lumulutang at maraming pasahero ang nakipagsapalaran lamang sa malamig na tubig.

Labingwalong minuto lang ang inabot nito Lusitania na umalis sa ibabaw. Sa 1,960 na na-verify na pasahero, 1,193 ang nasawi. Marami sa mga bangkay ay hindi na nakuhang muli.

Kasuklam-suklam na gawa

U-20 bumalik sa Germany, kung saan ang kapitan sa una ay pinuri ngunit sa huli ay naitala bilang isa sa mga kontrabida sa kasaysayan. Mabilis na hinangad ng utos ng Aleman na ilayo ang sarili sa kanyang kasuklam-suklam na gawa.

Patuloy ang debate tungkol sa sanhi ng pangalawa, mas matinding pagsabog. Ang ilang mga mananalaysay ay nagsabi na ang mga posibleng salarin ay ang mga boiler, bagaman ang teoryang ito ay napinsala ng mga larawang kinunan ng maninisid na si Vic Verlinden at Project 17, na nagpapakitang sila ay buo pa rin.

Ang isa pang teorya ay naglagay ng alikabok ng karbon bilang posibleng dahilan. Mahusay na libro ni Paddy O'Sullivan The 'Lusitania': Unraveling The Mysteries sinisi ang aluminum powder na nakaimbak sa no 2 hold, halos kung saan tumama ang torpedo. Ang parehong mga ideya ay tila posible, o ito ba ay kumbinasyon ng dalawa? Ang paghahanap ng anumang naturang nalalabi ay isang layunin ng susunod na ekspedisyon ng Project 17.

Pagpasok ng boiler

Maraming katanungan ang hindi pa nasasagot. Ang Admiralty ba ay nagkasala ng kriminal na layunin o kapabayaan? Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano binibigyang kahulugan ng tagamasid ang mga katotohanan.

Tila isang invisible na kamay ang naglalaro sa isang high-stakes game ng chess. Ang mga pasahero ay hindi sinasadya ang mga kalasag ng tao para sa mga suplay ng digmaan.

Ang paglubog ng Lusitania hindi nagdala ng America sa WW1 ngunit pinaliwanag nito ang touch-paper ng isang propaganda war na nakatulong sa pagbabago ng opinyon ng publiko, na nagbigay daan para sa USA at sa industriyal nitong complex na makapasok sa labanan makalipas ang dalawang taon. Ang natitira ay kasaysayan.

Walang lumabas na ebidensiya upang isangkot noon ang Unang Panginoon ng Admiralty na si Winston Churchill sa pagkawala ng Lusitania, ngunit ang isang liham na ipinadala niya sa pinuno ng Lupon ng Kalakalan ng Britanya na si Walter Runciman noong 12 Pebrero, 1915, ay nagsilbi sa pagpapasigla ng mga teorya ng pagsasabwatan.

Ipinadala sa panahon ng deklarasyon ng Aleman ng isang sona ng digmaan sa paligid ng British Isles, isinulat niya: "Pinakamahalagang maakit ang mga neutral na barko sa ating mga baybayin sa pag-asang masangkot ang USA sa Germany. Para sa aming bahagi, gusto namin ang trapiko na mas mabuti at, kung ang ilan sa mga ito ay magkakaroon ng problema, mas mabuti pa rin. "

Ang timon

Sa pagtatanong ng Lupon ng Kalakalan, si Kapitan Turner ay inalis sa anumang maling gawain sa kabila ng mga tagubilin ni Churchill na dapat siyang "ituloy nang walang tseke". Ito ba ay isang pagtatangka upang ilihis ang atensyon mula sa kawalan ng kakayahan ng Admiralty? Mahigpit na sinisi ng pagtatanong ang Imperial German Navy.

Ang pagkawasak, na may lalim na 92m, ay nakakita ng maraming pagtatangka sa pagsagip, ang ilan ay matagumpay at ang ilan ay hindi. Ang dagat ay nagpapakawala ng mga lihim nito nang masama. Ang kwento ng Lusitania ay nagsimulang maanod sa anino ng kasaysayan hanggang sa pumasok sa arena ang isang salvage diver na tinatawag na John Light noong 1970s.

Nagsagawa si Light ng higit sa 200 dives sa wreck at sinimulan ang isang salvage na pagtatangka na sa huli ay nakita ang pagmamay-ari ng wreck na ipinasa sa mayamang industriyalistang US na si Gregg Bemis. Si Gregg ay naudyukan ng kanyang pagnanais na malutas kung paano lumubog ang napakalawak na barko sa loob ng 18 minuto mula sa isang torpedo strike.

Ang kanyang pagnanasa ay humantong sa kanya na gumastos ng higit sa £1 milyon sa pagtatanggol sa kanyang pagmamay-ari ng Lusitania, at upang maging isang teknikal na maninisid sa edad na 76. Sinisid niya ang pagkawasak noong 2004, pagkatapos nito ay humina ang aktibidad.

Windows sa first-class na restaurant

Noong 2016, tinanggap ng Project 17 ang hamon (tingnan sa ibaba), na nagbibigay-daan sa dose-dosenang mga teknikal na iba't iba, kabilang ako, na tumulong sa siyentipikong pananaliksik. Sa nakalipas na walong taon, ang miyembro ng koponan na si Vic Verlinden ay nakapagtala ng daan-daang oras ng video sa matinding mga kondisyon, kasama ang footage na na-decode ni Stuart Williamson.

Sa kanyang pagpanaw, inilipat ni Gregg ang pagmamay-ari ng Lusitania sa isang museo na itinatag upang mapanatili ang memorya ng mahusay na barkong ito, ngunit hindi bago magbigay ng nakasulat na pahintulot kay Peter McCamley at Project 17 na ipagpatuloy ang kanilang paggalugad.

Gayunpaman, nakalulungkot, nitong 2024 season, tinanggihan ng museo ang Project 17 na pahintulot na sumisid sa pagkawasak.

Nais ni Gregg, sa kanyang mga salita, na "suportahan ang mga teknikal na iba't iba mula sa buong mundo na ipagpatuloy ang paggalugad at pagdodokumento kung ano ang itinuturing ng marami na ang Mount Everest ng diving", at ang pagpapatuloy ng misyong ito ay ang pangunahing layunin ng Project 17.

Sa kabutihang palad, bilang pagkilala sa mahalagang gawain ng Project 17, si Dr Connie Kelleher at ang kanyang koponan sa underwater archaeological department ng gobyerno ng Ireland ginawa bigyan kami ng pahintulot na sumisid sa paligid ng pagkawasak ngayong panahon. Kung saan kami ay lubos na nagpapasalamat.

Ang lahat ng buhay ng mga taong ito ay hinabi sa tela ng Lusitania kwento. Maraming artikulo at publikasyon ang nakinabang sa kanilang pagsisikap na itaguyod ang katotohanan.

Paglalakbay sa nakaraan

Ang pagtukoy sa mga item sa mga larawan at video ay nagiging mas kumplikado habang lumilipas ang bawat season. Ang lalim ng tubig, temperatura at mga kondisyon sa ibabaw ay lahat ay nagsasabunutan upang takpan ang Lusitaniahindi kapani-paniwalang legacy mula sa view. Ang bawat pagsisid na ginagawa ay isang paglalakbay sa nakaraan.

Inimbitahan akong sumali kay Peter at Project 17 sa panahon ng 2024. Ang aking negosyong teknikal-diving ay nakabase sa Thailand, at matagal na mula noong ako ay sumisid sa malamig na tubig. Inalis ko ang aking drysuit upang makita na hindi na ito akma para sa layunin, kaya magiliw na inalok sa akin ni Peter ang kanyang ekstra.

2024 na larawan ng lokasyon ng proyekto

Nagmadali akong mag-book ng ticket, ngunit dahil sa kawalan ng katiyakan kung papayagan ba ang diving o hindi, ito ay isang huling minutong roller-coaster ride na dinala ko sa dockside – nailigtas ng interbensyon ng mga arkeologo.

Inaasahan ko na ang paglipat pabalik sa malamig na tubig ay magiging mas maayos na paglalakbay. Nakilala ko si Peter sa kanyang base, nagsimula akong ihanda ang aking gamit at subukan ang ekstrang kit ni Peter, tuyong guwantes at heated vest. Oh, ang luho!

Nagtungo kami sa Kinsale nang gabing iyon, at nang sumunod na araw ay nakilala ko ang koponan habang nag-load kami at nagtungo sa lugar ng pagkawasak. Ito ay isang kakaibang halo ng mga lumang kamay mula sa buong Europa at USA, ngunit hindi ako makakasama.

Nilalayon kong hayaang kontrolin ng paghuhusga ang aking kaakuhan, gawin ang aking gamit sa unang araw at mag-opt para sa madaling pagbaba sa breakaway na istasyon.

Nakakalito sa konteksto

Inilarawan ko na kung ano ang nangyari sa mga unang pagbaba. Kinabukasan ay nagpigil ang mga lalaki para makapasok ako, ngunit sa pagkakataong ito ay pinalitan ko na ang mga tuyong guwantes para sa ilang luma at makapal na basa.

Bumaba ako nang mawala ang liwanag sa paligid; ang pagkawasak ay nakita sa aking torchlight 5m mula sa ibaba.

Nakababahala na ang pagkawasak, at ang pangunahing deck ay nakahiga sa ibabaw ng iba pang mga deck sa lugar na ito, na nakalilito sa konteksto ng mga artifact.

Ang pagsasagawa ng depth-charge ng Royal Navy noong 1950s ay maaari lamang mapabilis ang proseso ngunit, sa kabila ng mga pagsisikap nito, kung titingnan mong mabuti ang ilang mga bulsa ng kasaysayan ay tumalon sa iyo, na tinutulungan ng anggulo ng iyong torch-light.

Ang mga kapsula ng oras, na humahawak na parang hinahamon ang mabangis na pagsalakay sa kapaligiran, ay may kasamang chamber-pot na nakalatag sa tabi ng mga labi ng isang kutson. Ang kabalintunaan ng makita ang isang palayok ng silid habang naka-lock sa tatlong oras na pagsisid sa 12°C sa isang hiniram na drysuit na walang balbula ng ihi ay hindi nawala sa akin!

Masyadong mabilis ang aking bottom time, at ang mga strobe ay gumabay sa daan pabalik sa linya ng pag-akyat. Nabawi ko ang aking marker at umakyat sa mga bar upang manirahan sa grupo, na nakabitin doon na iniisip ang bigat ng mga gawaing kinakaharap ng Project 17.

Kilala ang panahon sa bahaging ito ng mundo. Ang nakakaranas ng apat na season sa isang araw ay hindi pangkaraniwan, na lalong nagpapagulo sa misyon.

Anchor-winch sa bow area

Ang susunod na araw ay isang blow-out dahil sa taas ng alon, ngunit ang sumunod na umaga ay bumalik sa amin na puno ng optimismo. Ang shotline ay nananatili sa lugar, na ginagawang madali ang aming oryentasyon.

Ang mga strobe na nagpapatibay sa akin ng paglalagay ng linya, lumangoy ako, natitisod sa tila isang poste na may malaking diameter. Kung ano ito ay hindi liwayway sa akin hanggang pagkatapos, kapag ang mananaliksik na si Stuart ay nakilala ito bilang ang palo, nabasag at nakahiga sa tuktok ng pagkawasak.

Kasunod ng linya ng palo, ang malalaking metal na frame na humigit-kumulang 3m ang lapad, na nakatiklop na parang napkin, ay nakalilito sa larawan. Tinulungan akong muli ni Stuart na pagsama-samahin ang mga piraso mamaya - tinitingnan ko ang mga wall-frame ng mga second-class na silid ng pasahero.

Muli akong naubusan ng oras, bumalik ako sa pila para simulan ang aking pag-akyat kasabay ni Roal Verhoeven. Pagdating sa breakaway station, nagsimulang mapuno ang aking counterlung!

Patuloy na itinatapon ang aking buoyancy at binababa ang aking PO 2 , napagtanto ko na ang aking automatic diluent valve (ADV) ay tumutulo. Nag-react ako sa pamamagitan ng pag-off sa aking onboard dill valve, na mas madali kaysa sa pagpunta sa flow stop gamit ang makapal na guwantes. Nakumpleto ko ang naunang bahagi ng decompression sa pamamagitan ng pag-flutter ng balbula para sa dill kapag kinakailangan.

Ang linya ng paglipat ay umikot sa paligid ng shot, na fouling ang mga decompression bar. Unang nag-react si Roal, at tumulong kami ni Darron Bedford sa pag-alis ng linya, tulad ng dalawang mananayaw na Morris. Sa sandaling malaya ang drift station ay inilabas, at nagsimula ang deco-drift.

Isang magandang season

Ang forecast ay nagpahiwatig ng isa pang araw ng pagsisid, at limang araw sa pitong nasa permit ay magiging isang magandang panahon. Ipapatakbo ko nang manu-mano ang dill sa aking unit para sa dive na ito, dahil kulang ako sa mga bahagi upang ayusin ang ADV.

Umalis kami sa Kinsale na napapalibutan ng makapal na ulap ngunit tiniyak ng kapitan ng pansamantalang kalikasan nito. Tamang-tama, pagkatapos ng kalahating oras at isang maliit na distansya mula sa baybayin ay lumabas ang araw, at ang hamog ay lumiwanag nang sapat upang ipakita sa amin ang isang mabagal na kalahating metrong roll sa ibabaw ng dagat, na papalapit mula sa timog.

Nang marating ang pagkawasak ay mabilis kaming bumaba, ang ilan sa pangkat na patungo sa mga telegraph ay nakita noong nakaraang araw. Tumakbo ako ng isang distance-line upang makakuha ng ideya ng sukat. Tatlong pagsisid, at napakarami pang hindi natuklasan.

Muli kaming dumaan sa chamber-pot, na napansin ang isang kakaibang pagpupulong ng mga tubo na pinaniniwalaan na para sa pagpainit ng tubig sa mga second-class na cabin. Sa sobrang bilis ay pinaikot ko ang pagsisid. Nabawi ang aking reel, umalis kami sa ibaba upang simulan ang mahabang pag-akyat at decompression.

Pinalaya ng huling miyembro ng koponan ang mga bar at nagsimula kaming mag-drift, na tumuloy sa 150-minutong hang-time na may pagkabagot na isang palaging panganib, dahil ang anumang mga lapses sa konsentrasyon sa huling hadlang ay maaaring ang iyong huling.

Sa pagpapatibay sa puntong ito, inalis ni Vic ang loop at hinila ang kanyang mouthpiece, naiwan ang kanyang sarili na may bibig na puno ng goma at tubig. Sabay kaming bumukas ni Darron at ipinasa ang tangke ng oxygen kay Vic, na tumawid para kunin ito. Nangibabaw ang mga cool na ulo. Tinapos namin ang pagsisid, at natapos na ang aming 2024 season.

Tim kasama ang iba pang miyembro ng 2024 expedition team

Ang mga miyembro ng pangkat ng ekspedisyon na naroroon ngunit hindi nabanggit sa itaas ay sina Rez Soheil, mananaliksik na si Paddy O'Sullivan at ang Dagat ng Mangangaso crew John Gillen at Keven Shanahan.

LUSITANIA PROJECT 17, ni Peter McCamley Bago ang Project 17, tanging Irish technical diver na si Eoin McGarry ang may hawak ng lisensya para sumisid Lusitania. Gayunpaman, kapag siya nawalan ng telegraph ng barko sa panahon ng hindi awtorisadong pagsisid noong 2017, ibinangon ang mahahalagang tanong sa Dáil Éireann (ang mababang kapulungan ng parliyamento ng Ireland), na minarkahan ang mababang punto para sa Lusitania pag-alis ng artifact. Ang aming magandang relasyon kay Gregg Bemis ay pinatibay ng aming pangako na ilipat ang pinakamalaking lugar Lusitania artefact sa Ireland, davit ng barko, mula sa pampublikong banyo sa Northern Ireland hanggang sa Old Head Museum sa Kinsale. Iyon ay tumagal sa amin halos 18 buwan ng mga pagpupulong kasama ang mga opisyal ng lokal at pamahalaan. Gregg Bemis Pinagbigyan kami ni Gregg ng permiso na sumisid Lusitania noong 2016, at ang aming ibinahaging misyon na matuklasan ang katotohanan sa likod ng mabilis na paglubog nito ay nagpatibay ng isang matibay na ugnayan. Noong 2021, isang taon pagkatapos ng kanyang pagpanaw, sa wakas ay nakakuha kami ng access sa mga boiler, kung saan kinunan ng larawan ni Vic Verlinden ang mga hilera ng mga ito, lahat ay buo at nagdududa sa matagal nang teorya na nagkaroon ng pagsabog ng alikabok ng karbon. Mula nang mabuo ang Project 17, kasama ang mga miyembro ng koponan tulad nina Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown at Jimmy Lyons, sinira namin ang monopolyo sa pagsisid sa Lusitania. Sa nakalipas na walong taon at 10 ekspedisyon, pinadali namin ang dose-dosenang mga diver mula sa buong mundo sa pagbisita sa wreck, na nagbigay daan para sa mas marami pang susunod. Higit sa lahat, itinaas namin ang kamalayan sa Lusitaniamakasaysayang kahalagahan at papel nito sa paghubog ng mundong ginagalawan natin ngayon. Nakaupo na ngayon si Eoin McGarry sa main board ng Old Head Museum, kasama sina Con Hayes at Padraig Begley, kung saan ibinigay ni Gregg ang Lusitania. Noong 2023, sa unang pagkakataon sa loob ng walong taon at sa ikatlong taon sa ilalim ng bagong pagmamay-ari nito, hindi kami binigyan ng pahintulot para sa aming 2024 expedition na sumisid Lusitania. Ang desisyong ito ay nagmula sa aming mapaghamong relasyon sa mga bagong may-ari at sa kanilang pagpataw ng mga hindi kailangan at mahigpit na regulasyon. Sa kasamaang palad, lumilitaw na ito ay hinihimok ng mga personal na salungatan at pagnanais na ibalik ang dating monopolyo. Lisensya ng gobyerno Maaaring pagmamay-ari ng museo Lusitania ngunit hindi nito pagmamay-ari ang seabed o ang Irish territorial waters kung saan ang wreck lies. Ang aming lisensya ay palaging nagsasaad na hindi namin abalahin ang pagkawasak ngunit mag-hover sa itaas nito upang mangolekta ng data, at sa taong ito ay walang pinagkaiba. Sa kabutihang palad, nakuha namin ang kinakailangang lisensya ng gobyerno, at nagpatuloy ang aming trabaho gaya ng nakaplano. Ang Project 17 ay ang tanging koponan na sumisid Lusitania ngayong taon, at kakaiba ang mga datos na aming nakalap. Kapag naisumite na ito kay Dr Connie Kelleher sa Underwater Archaeological Unit, ito ay, gaya ng nakasanayan, gagawing available sa publiko. Inaasahan namin na ang museo ay magpasya na makipagtulungan sa amin sa hinaharap. Pansamantala, sumusulong kami sa mga plano para sa aming 2025 na ekspedisyon. Si Stuart at Vic ay naglagay ng napakalaking dami ng pagsisikap sa proyektong ito, at lahat ng gawain ay pinagsama-sama ni Mark Skillen, na nagpapanatili ang website ng Project 17 na-update. Gusto ko ring i-highlight ang dedikasyon ni Rez Soheil, na kasama ko sa bawat dive mula nang magsimula ang proyekto. Siya ang pinakamatagal na miyembro ng dive-team ng Project 17, na may humigit-kumulang 50-60 dives, 30-40 oras ng bottom time sa Lusitania, at humigit-kumulang 150 oras na kabuuang in-water time. Sa tabi ni Barry McGill, naging instrumento si Rez paghahanap at pagbawi ang Lusitania davit. Para sa mga nagnanais na mas malalim pa sa kwento ng Lusitania, ang aklat ni Vic Verlinden Lusitania – Ang Underwater Collection nagbibigay ng kumpletong pangkalahatang-ideya at naglalaman ng 240 mga larawan, kabilang ang mga kinunan sa loob ng limang taon sa lalim na 92m, mga makasaysayang larawan at mga guhit. Ang A4 hardback book ay may 200 na pahina at nagkakahalaga ng £36 – ang paghahatid ay £19.50.

Tim Lawrence (Larawan: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE nagmamay-ari Locker ni Davy Jones (DJL) sa Koh Tao sa Gulf of Thailand, na tumutulong sa mga diver na kunin ang kanilang mga kasanayan sa kabila ng recreational scuba diving. Siya rin ang nagpapatakbo ng SEA Explorers Club. Isang kilalang technical wreck at cave explorer, at miyembro ng Explorers Club New York, siya ay isang PADI / DSAT Technical Instructor Trainer.

