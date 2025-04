Paano ipinakilala ni Rex Cowan ang 'ginintuang edad' ng pangangaso ng barko sa UK

Si Rex Cowan, na namatay sa edad na 97, ay kinilala bilang ang pinakamatagumpay na explorer ng pagkawasak ng barko sa UK, tiyak sa mga makasaysayang pagkawasak sa kalaliman ng scuba-diving – at ang kasaysayan ng dagat ang higit na nabighani sa kanya kaysa sa mismong pagsisid.

Si Cowan ay ipinanganak noong Hunyo 16, 1927 at pinalaki sa hilagang London. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na importer ng laruan at nag-aral siya sa University College School bago inilikas sa New York upang manirahan kasama ng mga kamag-anak noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Lumipat ang pamilya kalaunan sa Los Angeles, kung saan nagtrabaho si Cowan ng part-time sa Paramount Studios sa Hollywood.

Pagbalik sa England, sumali siya sa RAF ngunit ang kanyang pag-asa na maging isang piloto ay naudlot ng kanyang pagkabulag sa kulay. Nagpatuloy siya upang bantayan ang mga bilanggo ng digmaang Aleman.

Pagkatapos ng digmaan, nag-aral siya ng abogasya sa King's College London, at isa ring Fulbright scholar sa University of Southern California hanggang 1953 bago naging criminal solicitor.

Noong 1967, gayunpaman, nagpasya siyang talikuran ang naging matagumpay na legal na karera para sa isang pangangaso ng mga mahirap mahanap na shipwrecks - kahit na marami sa maritime archaeology establishment ang magtuturing sa kanya bilang isang outlaw.

Si Cowan ay nagkaroon ng holiday home sa Scilly Isles at, nang hilingin na magsulat tungkol sa pagtuklas ng Royal Navy noong unang bahagi ng ika-18 siglo. Kaugnayan man o'war doon, natagpuan ang gawain ng mga wreck-divers masyadong lubhang kawili-wili upang labanan.

Gayunpaman, sa halip na maging isang maninisid ay nag-organisa siya ng mga dive-team at pinangangasiwaan ang mga operasyon mula sa bangka. Ang kanyang mababang-overhead na mga ekspedisyon ay bahagyang pinondohan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga karaniwang matatagpuang artifact, habang ang mga kawili-wiling kasaysayan at kadalasang mahahalagang nahanap ay naibigay sa mga museo.

Si Rex Cowan, kaliwa, kasama ang iba pang mga eksperto sa wreck na sina Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, anak na babae na sina Alex Cowan at Richard Larn sa Shipwreck Museum sa Cornwall noong 2021 (Mike Davey Photography)

Ang Hollandia & Prinses Maria

Ang yumaong asawa ni Cowan na si Zelide ay magiging eksperto din sa mga makasaysayang pagkawasak ng barko. Nang makita niya ang isang 1794 account ng isang barko ng Dutch East India Company (VOC), ang Hollandia, na lumubog sa Scilly Isles, nagsama-sama sila ng isang dive-team sa pagtatangkang hanapin ang pagkawasak – sa harap ng matinding kompetisyon.

Ang 42m, 32-gun fluyt ay inilunsad noong 1742 at nawasak sa unang paglalayag nito sa East Indies noong sumunod na taon sa Gunner Rock, kanluran ng isla ng Annet. Nawala sa barko ang 306 na mga mandaragat, sundalo at pasahero at malaking dami ng mga barya sa kalakalan.

Nagsimula ang paghahanap ng mga Cowan noong 1968, habang sinisiyasat nila ang mga archive sa England at Netherlands at ginamit, hindi karaniwan para sa panahong iyon, ang isang proton magnetometer upang maghanap ng mga magagandang lugar sa ilalim ng dagat. Ang wreck ay natagpuan noong Setyembre 1971 at narekober nila ang isang malaking dami ng mga pilak na barya pati na rin ang tansong kanyon, mortar at iba pang mga artifact.

Hindi nagtagal ay kinuwestiyon ng mga arkeologo sa dagat ang mga pamamaraan ni Cowan at ang kanyang balanse sa pagitan ng pangangalaga sa arkeolohiko at pangangaso ng kayamanan ngunit si Cowan ay nakatakda sa paghahanap ng higit pang Dutch East Indiamen. Siya ay magiging kasangkot sa pagtuklas ng pito pang mga barko, kabilang ang Prinses Maria, isang malaking barko ng VOC ang nawasak sa mababaw na tubig sa labas ng Scilly Isles noong 1686.

Nagpadala si King James II ng mga salvors upang kunin ang mga pilak na barya sa barko, nang maglaon ay tinanggihan ng Dutch ang anumang kaalaman tungkol sa pagkawasak, ngunit nakahanap si Cowan ng higit pang mga barya, kasama ang mga kanyon, mga troso ng barko at maraming artifact.

Ang Vliegenthart & Rooswijk

Noong 1981 natagpuan ng kanyang koponan ang Vliegenthart (Lumilipad na Hart), kumpleto sa mga treasure chest na puno ng Mexican silver at Dutch na ginto at pilak na barya at iba pang mga item. Patungo na ito sa East Indies nang isang unos na sinamahan ng spring tide at error sa piloto ang humantong sa isang sandbank. Mula roon ay nadulas ito at lumubog sa 18m kasama ang pagkawala ng lahat ng mga kamay.

Natuklasan ang isang mapa na ginawa ng mga hindi matagumpay na tagapagligtas ng panahong iyon at nagbigay ng mga pahiwatig para kay Cowan, bagaman inabot siya ng apat na taon upang mahanap ang pagkawasak at dalawa pa upang mahanap ang mga unang barya. Ang kanyang mga diver ay kumukuha pa rin ng mga chest noong 1992.

Noong 1981 din na nagreklamo si Cowan Ang mga oras, gaya ng itinala sa Parliament, na ang gobyerno ng Britanya ay "pinagkakaloob sa mga maninisid na nakikibahagi sa arkeolohiya sa ilalim ng dagat at ginagalugad ang bago at officious na hanay ng mga patakaran na nakapaloob sa kanilang ayon sa batas na instrumento", na tumutukoy sa Protection of Wrecks Act. Nawalan siya ng ilang mga pagkakataon upang kampeon ang kontribusyon na maaaring gawin ng mga amateur divers sa maritime archaeology.

Isa pang barko ng VOC, ang Rooswijk, ay lumubog noong unang bahagi ng 1740 sa pangalawang paglalakbay nito sa silangan sa Goodwin Sands, muli na walang kilalang nakaligtas.

Natuklasan ito sa lalim na 25m ng isang baguhang maninisid noong 2004 at noong tag-araw ng sumunod na taon, lihim na nakuha ng isang pangkat na pinamumunuan ni Cowan ang karamihan sa mga nilalaman ng barko, kabilang ang 1,000 pilak na bar at gintong barya.

Isang koleksyon ng mga barya, ang ilan ay pinutol, na matatagpuan sa ibang pagkakataon sa Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

Ang mga natuklasan ay iniharap sa isang kinatawan ng gobyerno ng Netherlands sa Plymouth sa pagtatapos ng 2005, ngunit ang operasyon ng pagsagip ay humantong sa higit pang pagpuna na ang mga internasyonal na kombensiyon ng arkeolohikong pamana ay binabalewala. Ang Rooswijk ay isa na ngayong protektadong lugar ng pagkawasak ng UK.

Gayunpaman, ang isang gallery ay nakatuon sa pagpapakita ng mga nahanap ng VOC ni Cowan sa Rijksmuseum sa Amsterdam at nanatili siyang matibay na ang kanyang pangangaso ng wreck ay motivated hindi sa pinansiyal na pakinabang kundi sa kanyang pagmamahal sa kasaysayan at pakikipagsapalaran.

At sa paglipas ng kanyang karera, nanalo siya sa ilang mga propesyonal na nakilala ang kanyang kontribusyon at integridad. Naupo siya sa Advisory Committee ng British government sa Historic Wreck Sites sa loob ng 23 taon.

Sa loob ng maraming taon ay naging si Cowan Maninisid consultant ng Wrecks magazine kasama si Kendall MacDonald, at madalas na tumatawag para sa kanyang pinakabagong kapana-panabik na proyekto – pati na rin upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa mga hindi gaanong nakikiramay na miyembro ng maritime archaeological establishment, o mga karibal na pribadong explorer kung sa tingin niya ay baguhan sila sa kanilang diskarte.

Si Cowan ay nanirahan sa Hampstead, kung saan siya ay kilala bilang isang may-akda, tagapagbalita, mahistrado at karakter sa komunidad. Sa isang punto ay nagmungkahi siya sa lokal na satirical magazine Boses ng Nayon ng Hampstead na dapat itong gumawa ng splash sa okasyon ng kanyang kamatayan, na dumating sa 9 Marso.

Tumugon ang publikasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga poster sa paligid ng bahaging iyon ng hilagang London na nagpapahayag ng "The King is Dead - Hampstonia Mourns its Much-Loved Monarch". Iniwan ni Cowan ang kanyang tatlong anak na babae, sina Alex, Juliet at Annie at ang kanilang mga anak.

