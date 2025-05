Nakahanap ang mga diver ng mga nawawalang link sa iconic na Vasa wreck

Mula noong unang bahagi ng ika-17 siglong pagkawasak ng barko vasa ay nailigtas halos buo mula sa ilog ng Stockholm 60 taon na ang nakakaraan naging isa ito sa pinakamalaking atraksyong panturista ng Sweden – ngunit ang ilang mga bagay ay pinaghihinalaang naiwan sa lugar ng pagkawasak ng “Vasa Grotto”.

Ngayon ang isang bilang ng mga makabuluhang pagtuklas ay ginawa sa panahon ng pinalawig na pagsisiyasat na pinangunahan ng mga marine archaeologist mula sa vasa Ang kapatid na museo ng museo na si Vrak – ang Museo ng Wrecks.

Kasama sa mga bagong nahanap ang mga log anchor, mga bahagi ng bariles, isang naprosesong piraso ng troso na pinaniniwalaang bahagi ng isang märskorg o pugad ng uwak na naka-mount sana sa bowsprit ng barko – at isang hindi pa nakikilalang bilog na bagay na may bilugan na gilid at bibig.

Hindi kilalang pabilog na bagay na may gilid at bibig (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

Ilang dive ang isinagawa sa mga taon kasunod ng pagtataas ng 64-gun warship noong 1961. Nagsimula ang bagong round of investigation noong 2018 at sinamantala ang mga teknolohikal na pag-unlad, na may 3D seabed-mapping at sub-bottom profiling na isinagawa gamit ang advanced na kagamitan sa sonar, sa pangunguna ni Prof Martin Jakobsson sa Stockholm University.

Sinundan ito ng mga survey ng ROV na isinagawa ng Swedish Navy mula sa HMS maganda bago pumalit ang mga marine-archaeological divers ni Vrak. Nakumpleto nila ang kanilang trabaho noong nakaraang taon at isang ulat batay sa mga natuklasan ay nai-publish lamang.

Bakas ng paa ni Vasa: 3D na view batay sa mga sukat ng multibeam (Martin Jakobsson, Stockholm University)

Sa ngayon, ang mga natirang bagay ay nananatili sa lalim na humigit-kumulang 30m sa Baltic Sea, kung saan ang malamig, maalat na tubig ay nagbibigay ng mataas na antas ng pangangalaga sa paglipas ng mga siglo, kahit na para sa mga troso ng barko.

Ang pugad ng uwak

"Ngayon gusto naming malaman ang higit pa tungkol sa mga bagay na ito at suriin pa ang mga ito," sabi ni Vrak marine archaeologist na si Jim Hansson, project manager para sa mga pagsisiyasat sa Vasa Grotto. "Gusto naming itaas ang bahagi ng barko na maaaring bahagi ng pugad ng uwak mula sa ibaba upang pag-aralan ito."

Ang bowsprit mismo ay nanatiling nawawala, ngunit inaasahan na ang seksyon ng pugad ng uwak ay maaaring magbigay ng mga bagong insight sa pangkalahatang disenyo nito.

Mga bahagi na nawala mula sa vasaang busog, kabilang ang bowsprit kung saan nakaupo ang pugad ng uwak (Vasa Museum)

Pugad ng uwak sa bowsprit (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

"Kapag sumisid kami, matutuklasan namin kung ano ang hindi nakikita ng teknolohiya," sabi ni Hansson. "Sa karagdagan, ang isang mata at kamay ng tao ay kailangan upang ma-verify ang mga natuklasan, suriin ang mga ito at maunawaan kung para saan sila ginamit.

"Ngunit kailangan ang lahat ng teknolohiya upang maunawaan ang kabuuan. Salamat sa mga pagsisiyasat na ito, mayroon na tayong mas malawak na larawan ng vasa wreck-site kaysa sa dati.

“Lahat ng lifting na ginawa ni vasa bago siya mailigtas ay makikita sa mga 3D na larawan ngunit hindi matukoy ng mata. Ito ay literal na mga yapak na iniwan ni vasa! "

Mga bakas ng paa ni Vasa: Multibeam na mapa na nagpapakita ng lugar na natitira pagkatapos ng pag-angat ng wreck, at mga bagay na nakita ng HMS Belos (Martin Jakobsson, Stockholm University / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Ang Vasa Museum (Jorge Láscar)

"Ngayon ay malalaman natin kung maaari pa nating imbestigahan ang lugar at makahanap ng higit pang mga bahagi ng barko na nawawala pa," sabi ng direktor ng Vasa Museum na si Jenny Lind. “Ahead of the commemorative year of 2028, when vasa lumiliko na sa 400, mas maganda kung mas marami pa ang mga nawawalang bagay."

vasa nagkaroon lamang ng maikling kasaysayan bilang isang sasakyang pandagat dahil lumubog siya sa kanyang unang paglalakbay, ngunit ngayon ang kanyang labi ay patuloy na umaakit ng humigit-kumulang isang milyong bisita taun-taon.

Para sa sinumang bumibisita sa Stockholm, isang 72 oras na combo ticket upang maranasan ang vasa museo at tangkilikin din ang mga virtual dives sa vrak ay available sa halagang 349 krona (£27), na may libreng admission para sa 18s pababa.

