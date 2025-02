Galugarin ang Marine Biology Zone

Sa Just One Ocean Marine Biology Zone sa GO Diving Show, maraming makikita at magagawa ng mga bisita sa ilang interactive na pagpapakita na nagpapakita lamang ng ilan sa mga gawaing ginagawa upang mapanatili ang mga karagatan ng mga paparating na mananaliksik sa dagat mula sa Institute of Marine Sciences ng University of Portsmouth.

Ang kelp scientist na si Joe Sargent ay magpapakita ng isang BRUV (Baited Remote Underwater Video) system ng camera, mga sample ng video footage, mga sample ng kelp at isang hamon sa pagkilala sa mga species. Ang BRUV ay ginagamit upang masuri ang kasaganaan at pagkakaiba-iba ng mga isda sa loob ng coastal ecosystem at bigyang-daan ang mga siyentipiko na masuri ang function ng nursery at kahalagahan ng mahahalagang tirahan.

Ipapakita ni Kelsey-Marie Cadd ang isang prototype ng isa sa kanyang Seahorse Hotels. Ang nabubulok na istraktura ay gagamitin bilang isang diskarte sa pag-iingat upang mapahusay ang populasyon ng British seahorse sa timog baybayin ng UK. Magdadala rin siya ng scale model ng isa sa kanyang Seahorse Cities, na ipapakalat sa tabi ng mga seagrass bed upang mapahusay ang natural na pagpapalawak ng seagrass habang nagbibigay din ng tahanan sa mga mahihina at bihirang species.

Ang Georgia Sharpe-Harris ay magpapatakbo ng microscope set-up para makita ng mga bisita kung ano ang nasa kanilang bottled water, at magkakaroon din ng microplastic identification challenge pati na rin ang wave tank demonstrator na nagha-highlight kung paano mas mahusay na gumagana ang mga natural na panlaban sa pagprotekta sa mga baybayin kung ihahambing sa mga kongkretong istruktura.

Tumungo sa stand 1051 upang malaman ang higit pa tungkol sa marine biology sa paligid ng ating baybayin.

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang tanging consumer dive at maglakbay palabas sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 Marso 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal ng TV, may-akda at paboritong Monty Halls, Dr Timmy Gambin, na tatalakay sa mayamang pamana ng maritime at panahon ng digmaan ng Malta, at ang dinamikong duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Si Andy Torbet ay muling magiging MC sa Main Stage, gayundin ang pagbibigay ng isang pagtatanghal sa mga hamon ng pagbaril ng teknikal na diving para sa mga palabas sa TV. Ang isang listahan ng lahat ng mga nagsasalita, kabilang ang mga timing, ay matatagpuan dito.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality na tech-wreck dive, breath-hold workshops at lining-out drills, marine biology zone at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataong subukan ang iyong kamay sa wreck mapping kasama ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang mga arrays ng lahat ng uri ng wreck. nakatayo mula sa mga tourist board, mga tagagawa, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

Sa taong ito makikita rin ang Kumpetisyon ng NoTanx Zero2Hero pagkuha sa gitnang yugto. Ang kumpetisyon na ito, na naglalayon sa mga newbie freedivers, ay makakakita ng paunang 12 kandidato pagsasanay kasama si Marcus Greatwood at ang NoTanx team sa London noong huling bahagi ng Pebrero. Pagkatapos, limang napiling finalist ang maglalaban-laban sa GO Diving Show sa weekend ng Marso, kabilang ang mga static apnea session sa pool, upang mahanap ang pangkalahatang mananalo, na makakakuha ng isang linggong biyahe sa Marsa Shagra Eco-Village, sa kagandahang-loob ng Oonasdivers. I-click dito upang magparehistro para sa iyong pagkakataong makipagkumpetensya.

Available na ang mga advance ticket!

Bilhin ang iyong tiket sa araw ngayon para sa £17.50 + bayad sa booking at maging handa para sa isang pang-edukasyon, kapana-panabik at inspirational na karanasan! O sa napakaraming speaker sa loob ng dalawang araw, kasama ang lahat ng interactive na display at exhibitors na bibisitahin, bakit hindi gawin itong weekend, at kumuha ng dalawang araw na ticket para sa £25 + bayad sa booking? Available din ang mga presyo ng group ticket para sa 10+ tao kung pupunta ka kasama ng iyong mga miyembro ng center/club. Mag-book ng mga tiket sa website ng Go Diving Show.

At gaya ng dati, kasama sa presyo ng ticket ang komplimentaryong paradahan. At ang mga wala pang 16 ay pumunta nang walang bayad, kaya isama ang mga bata para sa isang kamangha-manghang araw ng pamilya!