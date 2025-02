Expedition Buteng – cave system, biodiversity at geopark aspirations

Ang instruktor at teknikal na maninisid na si Rannva Joermundsson, kasama si Maria Bollerup, ay dadalo sa Pangunahing Yugto sa GO Diving Show noong Marso upang ipakita ang ground-breaking na Expedition Buteng.

Una sa uri nito sa Indonesia, pinagsama-sama ng Expedition Buteng ang magkakaibang pangkat ng mga international at Indonesian diver, caver, scientist, media professionals at heritage researcher upang pag-aralan at pangalagaan ang natatangi at nakamamanghang mga sistema ng kuweba at mga geological na landscape at pormasyon ng Muna Island.

Ang mga nangunguna sa proyekto na sina Rannva at Maria ay magbabahagi ng kuwento ng Expedition Buteng, na nagdedetalye sa paglalakbay habang ito ay nagbubukas sa loob at ilalim ng kagubatan ng Indonesia, na nagbibigay-liwanag sa hindi kapani-paniwalang aquifer ng rehiyon, biodiversity at potensyal nito para sa mga pagsisikap sa konserbasyon sa hinaharap.

Orihinal na mula sa Faroe Islands at ngayon ay nakabase sa Cornwall, si Rannva Joermundsson ay Head of Sales para sa Fourth Element.

Isang maninisid mula noong 2008, siya ay masigasig na hikayatin ang mga kabataan, partikular na ang mga kababaihan, na pasukin ang mundo ng teknikal at cave diving.

Itinatag ni Rannva ang Nixie Expeditions kasama si Maria Bollerup, at magkasama silang nangunguna sa proyekto sa matagumpay na Expedition Buteng sa Southeast Sulawesi, Indonesia noong Oktubre 2024.

Kasama sa iba pang mga proyekto ni Rannva ang pagsisilbi bilang Expedition Divemaster sa isang pribadong ekspedisyon sa Antarctica, na kinabibilangan ng mga operasyon ng submarino at helicopter. Nakibahagi rin siya sa 2021 Xunaan-Ha Expedition sa Mexico, na suportado ng Rolex's Perpetual Planet Initiative.

Kamakailan lamang, sumali si Rannva sa proyektong Darwin200, na nagtapos ng transatlantic crossing sa isang mataas na barko at bumuo ng isang coral transect project sa Brazil. Sa wakas, nagsilbi siya bilang Expedition Divemaster na nag-aayos ng diving logistics para sa 30 katao sa isang pribadong ekspedisyon sa Cocos at Galapagos noong Enero 2025.

Si Rannva ay isang pampublikong tagapagsalita, miyembro ng Explorers Club at naglilingkod sa Explorers Club Watch Committee, pati na rin bilang isang Flag Carrier para sa WINGS Women in Discovery.

Ang Maria Bollerup ay isang teknikal na pagsisid tagapagturo, isang rebreather cave diver at isang explorer na tumawid sa mundo bilang isang propesyonal na maninisid mula noong edad na 18.

Bilang Danish, nagsimula ang kanyang karera sa pagsisid sa Denmark, kung saan nakuha ng kanyang interes sa arkeolohiya sa ilalim ng dagat ang kanyang mga arkeolohikong site sa pagsisid sa edad na 16, pagmamapa at pagkolekta ng mga artifact sa mga nayon sa Panahon ng Bato sa pakikipagtulungan sa mga lokal na museo.

Ang kanyang hilig sa agham, kasama ang kanyang nakatuong karera sa industriya ng diving, ang nagdulot ng kanyang paglahok sa isang hanay ng mga siyentipikong proyekto sa pagsisid, kabilang ang proyekto sa paggalugad ng kuweba. Ekspedisyon ng Xunaan-Ha sa Mexico noong Nobyembre 2021; isang proyekto na sinusuportahan ng Rolex bilang bahagi ng Perpetual Planet Initiative nito, at ang matagumpay na Expedition Buteng sa Southeast Sulawesi, Indonesia noong Oktubre 2024.

Sa pag-asang positibong maimpluwensyahan ang hinaharap na mga ambassador sa ilalim ng dagat, itinatag at tumatakbo si Maria Blue Venture Diving; isang pakyawan paglalakbay sa pagsisid ahensyang tumutuon sa mga batang backpacker mula sa Europa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas na pagsisid at mataas pagsasanay mga pamantayan sa mga nakaka-inspire na dive center, sa mga bata at walang karanasan na maninisid sa loob at labas ng landas, hinahangad niyang magpalaganap ng interes para sa ating mga karagatan at sa konserbasyon nito.

Bilang isang babaeng technical diver at isang tagapagtaguyod para sa exploration-based diving, napili siya bilang Ambassador para sa pandaigdigang komunidad na Girls That Scuba, na itinampok sa rebreather ng PADI pagsasanay materyales, pinili bilang Team Diver para sa Fourth Element, at inihalal bilang miyembro ng The Explorers Club.

Ang GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang nag-iisang consumer dive at travel show sa UK – babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 March 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at nangangako ng isang weekend na puno ng interactive, educational, inspirational at masaya na content.

Pati na rin ang Main Stage – sa pagkakataong ito ay pinangungunahan ng TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon, kasama ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal ng TV, may-akda at paboritong Monty Halls, Dr Timmy Gambin, na tatalakay sa mayamang pamana ng maritime at panahon ng digmaan ng Malta, at ang dinamikong duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia – may mga nakalaang yugto na naman para sa UK diving, technical diving, larawan sa ilalim ng dagat at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Si Andy Torbet ay muling magiging MC sa Main Stage, gayundin ang pagbibigay ng isang pagtatanghal sa mga hamon ng pagbaril ng teknikal na diving para sa mga palabas sa TV.

Kasama ang mga yugto, mayroong maraming interactive na elemento – ang sikat na Cave, ang higanteng trydive pool, ang nakaka-engganyong virtual reality na tech-wreck dive, breath-hold workshops at lining-out drills, marine biology zone at, bago para sa 2025, ang iyong pagkakataong subukan ang iyong kamay sa wreck mapping kasama ang Nautical Archaeology Society at ang kanilang mga arrays ng lahat ng uri ng wreck. nakatayo mula sa mga tourist board, mga tagagawa, pagsasanay ahensya, resort, liveaboard, dive center, retailer at marami pang iba.

Sa taong ito makikita rin ang Kumpetisyon ng NoTanx Zero2Hero pagkuha sa gitnang yugto. Ang kumpetisyon na ito, na naglalayon sa mga newbie freedivers, ay makakakita ng paunang 12 kandidato pagsasanay kasama si Marcus Greatwood at ang NoTanx team sa London noong huling bahagi ng Pebrero. Pagkatapos, limang napiling finalist ang maglalaban-laban sa GO Diving Show sa weekend ng Marso, kabilang ang mga static apnea session sa pool, upang mahanap ang pangkalahatang mananalo, na makakakuha ng isang linggong biyahe sa Marsa Shagra Eco-Village, sa kagandahang-loob ng Oonasdivers. I-click dito upang magparehistro para sa iyong pagkakataong makipagkumpetensya.

Available na ang mga advance ticket!

Bilhin ang iyong tiket sa araw ngayon para sa £17.50 + bayad sa booking at maging handa para sa isang pang-edukasyon, kapana-panabik at inspirational na karanasan! O sa napakaraming speaker sa loob ng dalawang araw, kasama ang lahat ng interactive na display at exhibitors na bibisitahin, bakit hindi gawin itong weekend, at kumuha ng dalawang araw na ticket para sa £25 + bayad sa booking? Available din ang mga presyo ng group ticket para sa 10+ tao kung pupunta ka kasama ng iyong mga miyembro ng center/club. Mag-book ng mga tiket sa website ng Go Diving Show.

At gaya ng dati, kasama sa presyo ng ticket ang komplimentaryong paradahan. At ang mga wala pang 16 ay pumunta nang walang bayad, kaya isama ang mga bata para sa isang kamangha-manghang araw ng pamilya!