Dr Matt Carter - Ghost Wrecks ng Blue Pacific

Ang marine archaeologist, tagapagtaguyod ng karagatan, at teknikal na maninisid na si Dr Matt Carter ay nasa Tech Stage sa GO Diving Show ANZ sa Sydney sa katapusan ng buwan.

Mula noong 2003, nagtrabaho siya sa mga proyektong arkeolohiko sa ilalim ng dagat sa 13 iba't ibang bansa, mula sa paghuhukay ng 2,800 taong gulang na pagkawasak ng barkong Phoenician sa Spain, hanggang sa pangunguna sa mga ekspedisyon sa 3D na modelo ng mga ghost fleets ng Bikini Atoll at Chuuk Lagoon.

Noong 2009, ginawaran si Matt ng Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Australasian Rolex Scholarship, kung saan siya ay ipinakilala sa paggamit ng mga rebreather para sa siyentipikong diving. Simula noon, naging pioneer na siya sa paggamit ng CCR at photogrammetry para sa marine archaeology, na dalubhasa sa surveying at assessment ng World War Two wrecks sa Australia at Pacific.

Si Matt ay isang International Fellow at EC50 awardee ng Explorers Club, isang dating Bise-Presidente ng Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA), at ang kinatawan ng New Zealand sa ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Siya rin ay naging isang espesyalistang nagtatanghal sa serye sa telebisyon na Coast: New Zealand, isang spin-off mula sa BBC-produced UK series na Coast, at isang dalubhasa sa paksa para sa United Nations, ang International Union for the Conservation of Nature (IUCN). ), ang Secretariat ng Pacific Regional Environment Program (SPREP), at ang Gobyerno ng Australia.

Pinagsasama-sama ang siyentipiko, komersyal, at teknikal na pagsisid sa loob ng mahigit isang dekada, nagsisilbi na ngayon si Matt bilang Direktor ng Pananaliksik para sa Major Projects Foundation, na nagtatrabaho upang protektahan ang mga marine ecosystem, kultura, at kabuhayan na nanganganib sa pagdumi sa World War Two shipwrecks sa buong Blue Pacific.

Ang usapan ni Matt sa GO Diving Show ANZ ay:

Ang Ghost Wrecks ng Blue Pacific

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, trydives , isang demonstration pool, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

