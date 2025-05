Biyuda ng maninisid: 'Araw-araw ko pa ring sinusuri ang balita'

at

at 12: 38 pm

"Araw-araw ko pa ring sinusuri ang balita," sabi ni Vivien Clowe. "Naghahanap ako ng mga insidente sa pagsisid sa Dorset, umaasa na balang araw ay mauuwi ang kanyang bangkay sa aming pamilya."

Ang asawa ni Vivien na si Steve Clowes ay nawala sa layong 28km sa baybayin ng Dorset noong hapon ng Sabado, 25 Mayo 2024, tulad ng iniulat kaagad pagkatapos ng insidente on Divernet.

Ilang mga detalye ang magagamit noong panahong iyon at ang pangalan ng maninisid ay hindi inihayag. Itinigil kinabukasan ang buong air at sea search and rescue operation – ngunit hindi pa natagpuan ang kanyang bangkay.

Sa susunod na taon, nahirapan si Vivien Clowes hindi lamang sa kanyang biglaang pangungulila kundi sa nakababahalang red tape na kasangkot sa mahalagang gawain ng pagkuha ng death certificate para sa isang taong nawala nang walang bakas.

Twelve months on today from her husband's departure, Vivien also tells Divernet na gusto niyang itama ang anumang impresyon na maaaring lumitaw - dahil sa limitadong impormasyong inilabas noong panahong iyon - na siya ay isang walang karanasan na maninisid. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na gumawa ng pahayag tungkol sa kanya noong nakaraang taon, sabi niya.

Steve at Vivien Clowes sa mas masayang panahon (Vivien Clowes)

Si Steve Clowes ay 57, isang senior electrical engineer na may hilig sa diving. "Siya ay diving kasama ang isa sa kanyang matalik na kaibigan, at siya ang tumawag para sabihin sa akin," sabi ni Vivien Divernet. Naunawaan niya ang mga katotohanan ng scuba-diving dahil siya mismo ay naging Master Scuba Diver, kahit na ibinaba niya ang kanyang kit noong 2010.

Araw ng pagsisid

Ang nakamamatay na pagbaba ay dapat ang inilalarawan ni Vivien bilang "isang nakagawiang recreational dive" papunta sa pagkawasak ng sv Aracan, bagama't sa lalim na 56m at malayo sa pampang ang pagkawasak ng barkong ito ng Victorian merchant sailing, na bumangga sa steamship Amerikano noong 1874, ay isang seryosong pagsisid.

Gayunpaman, inilalarawan ni Vivien ang kanyang asawa bilang isang bihasang PADI Master Instructor at TDI Instructor at isang lifelong diver, isang taong gumugol ng maraming taon sa paggalugad sa tubig sa paligid ng Portland at walang kakulangan sa teknikal na kadalubhasaan.

"Sa paglipas ng 25 taon siya ay nagsanay ng hindi mabilang na mga maninisid at kilala sa kanyang kalmado na presensya at maselan na diskarte," sabi niya.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes sa isa pang dive (Vivien Clowes)

"Noong araw na nawala siya sa dagat, naabot niya ang kanyang 15m safety stop, standard procedure pagkatapos ng recreational deep dive. Tapos, wala. Naka-lock-off na reel lang at surface marker buoy para sabihing nandoon na siya.

"Ang Coastguard ay naglunsad ng isang malaking paghahanap na kinasasangkutan ng mga helicopter, naayos-pakpak mga eroplano, mga lifeboat crew mula sa Weymouth at Swanage at iba pang mga bangka sa lugar. Hinanap nila nang husto ang gabi, ngunit hindi na nakuhang muli ang katawan ni Steve.

Ang lifeboat ng Weymouth ay nakibahagi sa paghahanap kay Steve Clowes (RNLI)

'Aking bato'

Gayunpaman, para kay Vivien at sa kanyang pamilya si Steve ay "higit pa sa isang nawawalang tao", sabi niya. "Siya ay isang asawa, isang ama, isang kaibigan. Kami ni Steve ay magkasama mula noong kami ay tinedyer, 40 taon sa kabuuan, at kasal sa loob ng 35 taon.

"Sabay kaming nagpalaki ng limang anak - 15 lang ang aming bunso nang mawala si Steve. Si Steve ang aking bato, ang isang taong laging nandyan para sa akin."

Steve at Vivien Clowes at ang kanilang pamilya (Vivien Clowes)

Sa oras ng kanyang pagkawala, suot ng maninisid ang 1967 Rolex Submariner na relo ng kanyang yumaong ama, isang pamana ng pamilya na itinadhana na mamana ng isa sa mga anak ng mag-asawa, si Jack. "Ang pagbawi nito ay nangangahulugan din ng mundo sa amin," sabi ni Vivien.

“Nag-donate na ako sa Exmouth lifeboat wheelhouse sa pangalan ni Steve at ng kanyang yumaong ama, isang beterano ng Royal Navy. Ito ay isang paraan ng pagpapanatili sa kanilang dalawa sa dagat, pagtulong pa rin sa iba."

Bureaucratic toll

Isa sa pinakamahirap na aspeto para sa pamilya ng isang diver na nananatiling nawawala ay ang aplikasyon para sa death certificate. Naka-on Divernet noong 2019 si Rosie Moss, ang balo ng Kent diver na si Ben Moss, inilarawan ang mga karanasan katulad ng kay Vivien Clowes.

"Ang emosyonal na toll ay pinalubha ng isang burukrasya," sabi ni Vivien. "Ang legal na proseso ng pagkuha ng presumption of death certificate ay mahaba, magastos at nakakapagod ng damdamin. Kabilang dito ang pagsusumite ng pormal na aplikasyon sa Mataas na Hukuman, paglalagay ng mga pampublikong abiso sa mga pahayagan at madalas na pagkuha ng legal na representasyon.

"Ito ay libu-libong libra sa isang oras na halos hindi ka na gumagana. Ngunit nang walang presumption of death certificate hindi ko maaayos ang ari-arian ni Steve, kaya mawawala ang aming tahanan. Itinaas ko ang problema kasama ang aking MP, umaasang makapagpapasiklab ng reporma, ngunit walang nangyari.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

“Ang pag-asa ko ngayon ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kuwento ni Steve, maaaring may magbigay ng impormasyon – o ang mga paghahanap sa hinaharap ay maaaring posible gamit ang tamang kagamitan.

"Ngunit higit pa riyan, nais kong bigyang-liwanag ang tahimik, madalas na hindi nakikitang kalungkutan ng mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa dagat."

Gayundin sa Divernet: Tumayo ang paghahanap ng maninisid sa labas ng Dorset, Nawala ang maninisid 11 buwan na ang nakalipas 'nawawalang tao' pa rin, 'Some comfort' para sa balo sa diver's inquest, Patuloy ang paghahanap para sa diver na nawawala sa baybayin ng Dover