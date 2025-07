Ipinakilala ng Divers Alert Network ang 2025 interns

Mga Divers Alert Network Ipinagmamalaki ng (DAN) na ipakilala ang 2025 interns nito – sina Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova, at Samantha Nosalek.

Ang DAN internship program ay sinimulan noong 1999 upang bigyan ang mga kwalipikadong kandidato ng mahalagang karanasan sa pananaliksik sa kaligtasan sa pagsisid. Habang nakatuon pa rin sa pananaliksik ang programa, lumawak ang saklaw nito sa paglipas ng mga taon upang isama ang mga proyektong nakatuon sa iba pang aspeto ng misyon ng DAN na tulungan ang mga diver na nangangailangan ng emerhensiyang tulong medikal at isulong ang kaligtasan sa pagsisid sa pamamagitan ng edukasyon. Ngayon, ang mga DAN intern ay lumalahok sa isang hanay ng mga aktibidad, kabilang ang field work, lab studies, outreach, training program development, at iba pang proyektong nagtataguyod ng dive safety.

Sam Crenshaw ay isang tenyente sa US Coast Guard at isang Divemaster. Nagkamit siya ng BS sa teknolohiya ng marine engineering mula sa Texas A&M Maritime Academy sa Texas A&M University sa Galveston. Kasama sa karera ni Sam sa Coast Guard ang pag-inspeksyon sa mga komersyal na sasakyang pandagat sa Philadelphia at New Jersey, pagsisiyasat sa mga kaswalti sa dagat sa Baton Rouge, at pagiging bahagi ng isang espesyal na Programa sa Pagsasanay sa Industriya ng Marine na tumutuon sa pagsisiyasat sa kaswalti ng dive at snorkel vessel na isinagawa ng Coast Guard. Pinili niyang makipagtulungan sa DAN bilang bahagi ng programang ito upang higit na maunawaan ang mga masalimuot ng mga insidenteng nauugnay sa pagsisid at isulong ang magkaparehong mga interes sa kaligtasan na nagliligtas ng buhay ng US Coast Guard at DAN.

Tyler Horton, tubong Indiana, ay nagtapos sa University of Dayton noong 2022 na may Bachelor of Science sa biology at mga menor de edad sa neuroscience at Spanish. Pagkatapos ng graduation, nagsilbi siya bilang executive director ng isang international public health nonprofit na nakatuon sa maagang screening at preventative care para sa breast at cervical cancer. Pagkatapos ay gumugol siya ng isang taon na solong nag-backpack sa buong mundo, tinitingnan ang mga pakikipagsapalaran sa listahan ng bucket at umibig sa scuba diving habang nasa daan. Tuwang-tuwa si Tyler na pagsamahin ang kanyang hilig para sa mundo sa ilalim ng dagat at kaligtasan sa kanyang background sa siyentipikong pananaliksik habang siya ay sumali sa DAN Research Internship Program ngayong tag-init.

Anna Krylova ay isang marine scientist na naghahangad ng mga interes sa behavioral ecology, conservation, at innovative storytelling. Noong 2024, nakuha niya ang kanyang Master of Science sa marine biology mula sa Northeastern University, kung saan inimbestigahan niya ang humpback whale foraging dynamics sa baybayin ng California para sa kanyang thesis. Habang nasa grad school, nagsimulang maghabol si Anna larawan sa ilalim ng dagat at naging isang AAUS na siyentipikong maninisid, na naggalugad ng magkakaibang ecosystem sa Massachusetts, Panama, Washington, at California. Dati niyang natapos ang kanyang BS sa marine biology na may photojournalism minor sa Northeastern, nagsasagawa ng cuttlefish camouflage research sa Marine Biological Laboratory at hinahasa ang kanyang mga kasanayan sa pananaliksik at visual storytelling. Siya ay sabik na bumuo ng kanyang kadalubhasaan sa marketing sa panahon ng kanyang internship upang makatulong sa pagpapatibay ng mas matibay na koneksyon sa pagitan ng publiko at ng ating mga karagatan.

Samantha Nosalek ay isang sophomore sa Unibersidad ng North Carolina sa Chapel Hill, na nagtapos ng isang degree sa biomedical engineering sa pamamagitan ng Lampe Joint Department of Biomedical Engineering. Siya ay isang NAUI Divemaster na may mga sertipikasyon sa mga advanced na pamamaraan ng nitrox at decompression, at nagboluntaryo siya sa SEAKERS, isang nonprofit na organisasyong scuba na nakabase sa kanyang bayan sa Concord, North Carolina. Inaasahan niya ang pagbuo ng isang matibay na pundasyon sa mga batayan ng diving research sa panahon ng kanyang internship.