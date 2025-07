Nagpapakita si David Strike ng mga babala para sa mga techie

Ang icon ng teknikal na diving na si David Strike ay magpapasaya at magtuturo sa mga bisita sa Tech Stage sa GO Diving Show sa Sydney noong Setyembre, na may higit pang mga babala para sa mga techie.

Na-certify bilang isang diver noong 1961, na may background na sumasaklaw sa mga sektor ng militar, komersyal, siyentipiko, at teknikal na diving – at bihasa at kwalipikado sa open-circuit at closed circuit diving, at surface demand diving equipment – Ang Australian-based na si David Strike ay isang dating diving instructor at instructor trainer certifier, at isang regular na editoryal na nag-aambag sa mga pampublikong paksa sa dive tungkol sa mga pampublikong paksang nauugnay sa dive.

Organizer ng ilang world-class diving event – na may diin sa technical diving – siya ang tatanggap ng ilang 'Industry Recognition' na parangal, ang ADEX 'Lifetime Achievement Award', at Fellow ng Explorers Club ng New York.

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang mga tiket para sa GO Diving Show ANZ ay ibinebenta na ngayon, at maaari mong samantalahin ang 2-for-1 earlybird na alok hanggang ika-9 ng Setyembre – ikaw at ang iyong kaibigan/kaibigan/kapareha/asawa ay maaaring bumisita para lang $12, at ang mga batang 16 pababa ay makapasok nang libre, na ginagawa itong perpektong family day out. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.