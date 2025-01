Community scuba: Kailangan ng tulong ng mga Cornish club

Ang apela para sa tulong pinansyal ay lumabas para sa sinasabing ang tanging UK dive-centre na nag-aalok ng mga community scuba club at water-skills classes sa parehong mga bata at matatandang may kapansanan.

Viewpoint Diving sa Cornwall ay isang SSI dive-centre na nag-aalok din ng PADI standard at specialty courses. Si Claire Jones, co-director ng isang kumpanya ng PR na nakabase sa Truro, ay sumali sa Viewpoint bilang direktor at assistant tagapagturo noong nakaraang taon, at sinabi na siya at ang koponan ay nagsusumikap na mag-set up at magpatakbo ng mga regular na club para sa mga tao sa lahat ng edad sa mga lugar ng St Austell at Truro.

"Mabuti na lang at hindi totoo," sabi niya. "Nagkaroon kami ng mga neurodiverse na bata na ganap na lumabas sa kanilang shell at pumunta mula sa zero hanggang sa bayani gamit ang scuba bilang kanilang daluyan para sa mas mahusay na kalusugan ng isip. Mayroon din itong positibong epekto sa mas malawak na pamilya.

Mga ehersisyo sa ilalim ng tubig sa pool

"Mayroon kaming isang host ng kamangha-manghang mga instruktor na kwalipikado sa mga kinakailangan sa pag-access sa kapansanan, at pati na rin ang mga boluntaryo na umunlad kasama namin sa pro level upang tumulong."

Sa kasalukuyan, ang Viewpoint ay nagpapatakbo ng pool group para sa mga bata mula sa edad na walo sa isang karaniwang araw ng gabi at isang pangunahing scuba club tuwing weekend para sa lahat mula sa mga kwalipikadong kabataan hanggang sa mga senior citizen.

Isang batang trainee

Ang parehong mga club ay pinapatakbo sa halaga, sabi ni Jones, na may parehong mga propesyonal at libangan na iba't iba na nagboluntaryo ng kanilang oras. Nag-set up sila ng mga pagsasanay at aralin sumasaklaw sa mga aspeto tulad ng blind diving, cave-diving scenario, reef protection at snorkelling experience session, “lahat ay naglalayong bigyan ng pagkakataon ang bata o matanda na magkaroon ng kumpiyansa sa ating tubig at dagat.

"Nakikilahok kami sa Dive Against Debris, nagtuturo ng marine ecology at nagtatrabaho tungo sa isang mas mahusay at mas malinis na kapaligiran sa dagat," sabi ni Jones.

Gamit ang black-out mask

Upang mapalawak ang mga club, ang Viewpoint ay nag-crowdfunding mula noong Nobyembre sa pag-asang makalikom ng £8,000. Ang karamihan nito ay mapupunta sa pagbibigay ng bagong air compressor. "Dahil nasira ang sa amin, nahirapan kaming punan ang kakaibang silindro na handa na para sa trabaho, at nagtatapos sa paggawa ng 24-milya na round trip para mapuno sila," sabi ni Jones.

Ang mga donasyon ay magbabayad din para sa isang maliit na bilang ng karagdagang mga cylinder, BC, slate at fish ID card, sabi niya – pati na rin ang pagsakop sa mga bayarin sa pool at ang kakayahang umangkop na magbigay ng mga concessional membership para sa mga pamilyang mas mababa ang kita. Ang pondo sa una ay nakalikom ng £1,645 ngunit natahimik sa mga nakaraang linggo.

"Ang aming mga kwalipikadong pro diver at mga boluntaryong may kapansanan ay handang pumunta," sabi ni Jones. "Sinuman ay maaaring mag-scuba, at gusto naming magbigay ng lugar para sa kanila upang matuto." Ang pahina ng GoFundMe maaaring matagpuan dito.

