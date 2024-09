Mga karaniwang pinsala sa pagsisid, mga aksidente sa malayong pagsisid, at ang DAN Hotline

Ang iginagalang na Bise Presidente ng Mga Serbisyong Medikal ng Diver Alert Network, si Dr Matias Nochetto, ay magbibigay ng inspirasyon at mga presentasyong pang-edukasyon sa inaugural GO Diving Show ANZ (nagaganap sa Sydney Showground sa 28-29 Setyembre).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI tagapagturo in 1999. He completed his medical pagsasanay in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, pagsasanay events, translating pagsasanay programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dr Matias Nochetto

Noong 2006, inalok siya ng full-time na appointment sa DAN's HQ sa Durham NC, kung saan siya ay mula noong 2007.

Ngayon si Dr Nochetto ay ang Bise Presidente ng Mga Serbisyong Medikal sa DAN, kung saan pinapatakbo niya ang backbone ng Divers Alert Network. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga paramedic, nars, at mga doktor sa apat na kontinente na humahawak sa mahigit 3,500 na tawag na pang-emergency sa limang wika at humigit-kumulang 5,000 mga katanungang medikal bawat taon sa buong mundo.

Sa DAN, nakikipagtulungan din siya sa isang pangkat upang bumuo at magpatupad ng iba't ibang programang medikal ng DAN sa iba't ibang antas, mula sa mga layko hanggang sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Si Nochetto ay Co-Course Director ng DAN-UHMS Diving Medicine Course, na kasalukuyang pinakamatagal na CME program ng uri nito, na nagtuturo sa mga doktor sa diving medicine mula noong 1982. Madalas siyang guest faculty sa mga kurso at programa sa diving medicine sa buong mundo.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and pagsasanay programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Mga karaniwang pinsala sa pagsisid, mga aksidente sa malayong pagsisid, at ang DAN Hotline

Huwag palampasin ang Diving Health and Safety Seminar ng DAN, na iniharap ni Dr Matias Nochetto, sa ANZ/Inspiration Stage sa Linggo 29 Setyembre mula 1pm.

Tatalakayin ni Dr Nochetto, DAN VP ng Mga Serbisyong Medikal, ang Mga Karaniwang Pinsala sa Pagsisid (Mga Sintomas, Pangunang Lunas, Paggamot), Mga Aksidente sa Malayo na Pagsisid (Mga Hamon at Mga Halimbawa ng Kaso), at Emergency Hotline ng DAN.

Tiyak na ito ay isang kawili-wili at nakakapag-isip-isip na seminar, baguhan ka man sa diving, isang bihasang maninisid, o isang hardened technical diving veteran.

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre – magparehistro dito upang makuha ang iyong mga tiket para sa walang alinlangan na kaganapan sa pagsisid ng 2024 sa Australia. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.