Ang BDMLR ay nagsisikap na mailigtas ang na-stranded na pilot whale sa Cornwall

Noong Huwebes 20 Marso, British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) ay nakatanggap ng maraming tawag tungkol sa isang balyena sa surf sa Gwithian Towans beach, malapit sa Hayle, Cornwall. Ang balyena, isang pilot whale na may mahabang palikpik, ay nakitang nanginginig habang ito ay nahuhugas sa mababaw na shelving beach sa papalabas na tubig.

Ang rehiyonal na pangkat ng BDMLR na espesyal na sinanay na Marine Mammal Medics ay tumugon at ang Falmouth Coastguard Operations Center ay nakipag-ugnayan din at ang Portreath team nito ay dumalo upang pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Maaraw at maaliwalas ang mga kondisyon, ngunit may napakalakas na hangin, at medyo tahimik na dagat na may maliit na pag-surf.

Sa pagdating ng BDMLR Medics, ang balyena ay ganap na naka-beach sa kanang bahagi nito habang papalabas pa rin ang tubig. Ang mga miyembro ng publiko ay tumulong sa pagbuhos ng tubig sa balyena upang hindi ito matuyo at naghuhukay ng isang maliit na daluyan upang matulungan ang tubig mula sa dagat na umagos patungo dito. Mahalagang maiwasan ang pagkatuyo ng balat ng balyena, na mabilis na nangyari sa araw at hangin, at napatunayan ng publiko ang malaking tulong dito, ang mga unang yugto ng pagliligtas.

Ang mga miyembro ng publiko ay naghukay ng isang channel upang makakuha ng tubig sa na-stranded na pilot whale

Ang balyena, na kinilala bilang isang tatlong-at-kalahating metrong babae, ay may ilang lumang maayos na sugat sa kanyang likod sa harap ng dorsal fin, at isang maliit, ngunit mas malalim na pinsala sa dibdib na tila bahagyang nahawahan at may ilang mga parasito sa loob. Ang bilis ng paghinga ay humigit-kumulang limang paghinga bawat minuto, ngunit sa loob ng kalahating oras ay nagsimulang bumuti, bumababa sa tatlong paghinga sa isang minuto habang siya ay nakatayo at ang pangunang lunas ay ginawa siyang mas komportable.

Ang pagtatasa ng mga dalubhasang marine mammal vet ay nagpahiwatig na ang balyena ay nasa katamtamang kondisyon ng katawan, at nang walang iba pang mahahalagang alalahanin na nakikita ang desisyon ay ginawa upang muling lumutang. Nangangahulugan ito ng paghihintay sa pagbabalik ng tubig, dahil walang ligtas na paraan upang ilipat ang isang hayop na ganito ang laki at timbang nang hindi nagdudulot ng karagdagang pinsala at pagkabalisa. Ang mga pilot whale, gayunpaman, ay karaniwang isang napakasamang uri ng hayop, at ang isang ito ay tila nag-iisa na walang nakikitang ibang mga hayop sa lugar, na isinasaalang-alang din.

Ginamit ng team ang dalubhasang whale rescue pontoon system nito upang hawakan ang balyena patayo. Ang sistemang ito ay nagbibigay-daan sa BDMLR na i-refloat ang isang hayop nang mas maaga kaysa sa paghihintay para sa tubig na ganap na magpalutang dito, kaya makatipid ng oras at stress sa hayop. Sa sandaling malalim na ang tubig, inilabas ng koponan ang balyena at pinayagan itong makabawi bago subukang pakawalan.

Ang pilot whale ay inilagay sa isang whale rescue pontoon

Sa kalaunan, ang hayop ay lumitaw na nagtangkang lumangoy, kaya't ito ay binitawan at ito ay nagtungo sa look, lumiko upang pumunta parallel sa baybayin sa direksyong kanluran. Sa sandaling wala na sa paningin, ang koponan ay naglakad nang napakahabang pabalik sa paradahan ng kotse na may maraming gamit.

Nakalulungkot, ang balyena ay nag-restrand sa tapat ng bay sa St Ives makalipas ang isang oras o higit pa. Ilang miyembro ng koponan ang lumipat sa pinangyarihan kasama ang St Ives Coastguard Rescue Team. Gayunpaman, ang balyena ay malayang lumalangoy sa gitna ng mga bato sa paparating na tubig, kaya masyadong mapanganib na makarating dito. Ito ay naobserbahan nang halos isang oras habang ito ay gumagalaw sa baybayin. Nang magdilim na ang balyena ay nagawang lumiko at nagtungo sa dagat at mabilis na nawala sa paningin. Ang koponan ay tumayo muli sa puntong ito.

Sa kasamaang palad, sa unang liwanag noong Marso 21, ang balyena ay inilipat, ngunit namatay sa gabi.

Nakalulungkot, sa kabila ng isang magiting na pagsisikap, ang pilot whale ay namatay

Nais pasalamatan ng BDMLR ang maraming miyembro ng publiko para sa kanilang suporta at tulong, pati na rin ang mga koponan ng Maritime Coastguard Agency na nagbigay ng safety cover at crowd control. Isang malaking pasasalamat din sa lahat ng volunteer Marine Mammal Medics at staff sa pagdalo at pag-coordinate sa insidente. Ito ay isang matagal at nakakapagod na insidente na hinadlangan ng mahabang distansya mula sa pinakamalapit na access point at malakas na hangin, gayunpaman mayroong mahusay na pagtutulungan ng magkakasama sa kabuuan. Ipapa-post mortem na ngayon ang hayop upang matuklasan kung ano ang pinagbabatayan at hindi matukoy na kondisyon nito na naging dahilan upang ito ay ma-beach.

Kung makakita ka ng stranded cetacean, mangyaring tawagan ang BDMLR hotline sa 01825 765546 kung saan maaari silang magbigay ng agarang payo at ipadala ang kanilang responder, beterinaryo at kagamitan sa lugar sa lalong madaling panahon.

Credit ng larawan: BDMLR/Gavin Parsons