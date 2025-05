Gisingin ang iyong pakiramdam sa Anthony's Key Resort

Alam nating lahat na ang diving ay may mala-zen na kalidad para magdulot ng pakiramdam ng kalmado at relaxation, ngunit bakit hindi dalhin ito sa susunod na antas na may nakaka-engganyong pag-urong na pinagsasama ang scuba diving at snorkeling sa yoga practice, kabilang ang isang natatanging underwater session?

Matatagpuan sa gilid ng Mesoamerican Barrier Reef, ang matagal nang itinatag Anthony's Key Resort ay naging destinasyon ng mga diver na naghahanap ng perpektong timpla ng natural na kagandahan at mga aktibidad na nakakaengganyo sa loob ng mga dekada.

Pagmamay-ari at pinapatakbo ng pamilya, ipinagmamalaki ng nine-acre resort ang hanay ng mga natatanging accommodation, mula sa mga waterfront bungalow na nag-aalok ng ringside view ng Caribbean, hanggang sa mga liblib na hillside retreat na nangangako ng mapayapang privacy. Nagtatampok ang lahat ng air-conditioning, ceiling fan, mini refrigerator at coffee-maker. Hindi ka makakahanap ng mga telepono o TV sa mga silid, ibig sabihin ay makakaalis ka talaga sa mga stress ng pang-araw-araw na buhay.

Aerial view ng Anthony's Key Resort

Nakaramdam ng gutom? Matitikman mo ang panlasa ng mga isla sa kilalang Ankor Seafood Grill, na naghahain ng tatlong masasarap na a la carte na pagkain araw-araw, na may mga katakam-takam na pagkain kabilang ang bagong huling lobster, snapper, at signature prime rib ng chef, lahat ay matatagpuan mismo sa gilid ng tubig.

nauuhaw? Simulan ang iyong umaga sa mga barista ng Coast Coffee, sa loob ng pangunahing lobby ng AKR, na nag-aalok ng seleksyon ng mga premium, locally sourced na coffee beans, at kayang gawin ang iyong perpektong tasa, pati na rin ang mga tsaa at malasang iced beverage. Ito rin ay isang magandang munting bakasyon sa hapon.

Ang AKR Pool Bar ay ang perpektong lugar para magpalamig na may kasamang nakakapreskong cocktail – at kung ikaw ay nakikisawsaw, hindi mo na kailangang lumabas ng pool!

Ang kaakit-akit na Pool Bar ay isa sa tatlong bar sa Anthony's Key Resort

Sa buong araw at hanggang sa gabi, ang mga bisita ay may pagpipilian ng dalawang iba pang mapang-akit na bar - Frangipani Bar and Lounge, at ang Ankor Bar. Available ang malawak na hanay ng mga inumin, mula sa mga beer, alak at spirit, hanggang sa ilan sa mga signature cocktail ng resort. Ang perpektong larawan na mga lokasyon upang tapusin ang isang buong araw na tinatamasa ang lahat ng inaalok ng AKR.

Kaya't iyan ay pinagbukud-bukod ang mga tirahan, pagkain at inumin, ngunit kung gusto mong gamitin ang Anthony's Key Resort bilang batayan upang makipagsapalaran sa ilalim ng dagat na mga kababalaghan ng Roatan, upang tuklasin ang ilan sa mga topside na atraksyon ng isla ng Caribbean na ito, o para lang magpahinga at magpahinga mula sa mga stress at hirap ng pang-araw-araw na buhay, nasakop ka ng resort.

Mag-explore…

Ang tubig sa loob ng lagoon ng resort ay kalmado at tahimik sa halos lahat ng araw ng taon, at ang kayaking o paddleboarding ay isang kamangha-manghang paraan upang magpalipas ng umaga o hapon. Maaari kang pumunta para sa isang masayang paddle sa paligid ng resort, o magtungo sa Bailey's Key upang makahanap ng isang tahimik na beach para sa isang siesta.

Kung matagal ka nang nainom ng tubig-alat, maaari ka pa ring manatiling refresh sa pamamagitan ng paglubog sa 30 talampakan por 60 talampakan sa tubig na swimming pool ng Anthony's Key. Sa lalim na 4ft, perpekto ito para sa paglangoy, o pagre-relax lang pagkatapos ng isang araw ng pakikipagsapalaran.

Gumugol ng ilang oras kay Maya Key

Maaari ka ring magtungo sa Maya Key private island retreat. Dito maaari kang maglakad-lakad sa magagandang at mahusay na pinapanatili na mga hardin ng isla, o tuklasin ang animal sanctuary, na kumpleto sa magiliw na mga capuchin monkey, mga kakaibang ibon, at mga jungle cat na lahat ay katutubong sa lugar, habang ang turquoise na tubig mula sa mga pribadong beach at ang pier ay nagbibigay ng hindi mapaglabanan na pang-akit upang mag-snorkelling. Kapag handa ka nang itaas ang iyong mga paa, maaari kang magpalamig sa 5,000 sq foot deck, na nagtatampok din ng nakakaakit na 70,000-gallon na swimming pool.

Sumisid ka

Ang Anthony's Key Resort ay niraranggo bilang isa sa mga nangungunang dive resort sa loob ng mahigit 50 taon, kaya kung ikaw ay kukuha ng iyong unang palikpik hakbang sa mundo ng diving – Ang AKR ay isang magandang lokasyon para makuha ang iyong entry-level na certification – o palawakin ang iyong diving skillset, o gusto lang tuklasin ang tubig sa Roatan, ang Anthony's Key Resort Dive Shop ang iyong port of call.

Ang sentro ay nagpapatakbo ng isang fleet ng modernong Pro 42 at Pro 48 dive boat (ang pinakamalaki sa isla), at mayroong hindi bababa sa 35 iba't ibang dive site sa loob ng lima hanggang 30 minutong biyahe sa bangka. Tatlong pang-araw-araw na boat dive ang inaalok, gayundin ang dalawang beses lingguhang night dive, at mayroon ding mga regular na naka-iskedyul na snorkel trip sa bawat araw sa isang dedikadong 51-foot snorkel boat.

Ang Anthony's Key Resort ay nagpapatakbo ng isang fleet ng mga dive boat

Ang tubig ng Roatan ay may average na humigit-kumulang 80 degrees F sa buong taon, at kasama ng mahusay na visibility, na ginagawang isang napakagandang lugar para sa mga scuba diver. Ang ilan sa mga pinakasikat na site ay kinabibilangan ng 230-foot El Aguila wreck, na pagkatapos lumubog noong 1989 ay na-salvage at dinala sa Roatan ng AKR noong 1997 at lumubog sa 100ft bilang isang artificial reef - gumawa pa rin siya ng mahusay na pagsisid sa kabila ng hinampas ng Hurricane Mitch; ang Odyssey wreck, isa pang programa ng artificial reef ng AKR na 300 talampakan ang haba ay isa sa pinakamalaking shipwrecks ng isla at ngayon ay nasa 120ft mula sa hilagang baybayin; at, siyempre, ang sikat na shark dive ng Anthony's Key Resort, kung saan ang mga bisita ay maaaring makipaglapit at personal sa ilang Caribbean reef shark.

Ang Dive Shop ay may malawak na seleksyon ng mga kagamitan sa pagrenta, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa paghakot ng sarili mong gamit kung ayaw mo, at ang AKR ay tahanan din ng Cornerstone Medical Services at Hyperbaric Chamber, na nagdaragdag ng karagdagang kapayapaan ng isip para sa mga bisitang diving.

O magpahinga...

Kung ang pagpapahinga ay susi sa iyong bakasyon, ipinagmamalaki ng Ixora Spa ang dalawang massage room, facial room, at nail-care lounge, kung saan masisiyahan ka sa malawak na seleksyon ng mga masahe, full-body wrap, facial at pedicure/manicure.

At walang nakakapagpapahinga sa isip nang higit pa sa kaunting retail therapy, at maaari mong i-browse ang on-site na Mga Regalo sa Seaside at Photo para sa mga yari sa kamay na alahas, T-shirt, postcard, salaming pang-araw, at marami pang iba.

Paddleboarding sa Anthony's Key Resort

Sumisid o magpahinga - o bakit hindi gawin pareho?

Makukuha mo ang iyong diving fix at makahanap ng paraan para makapagpahinga sa espesyal na linggong yoga retreat sa Agosto.

Ang pag-urong ng yoga (23 30-Agosto 2025) kasama ang pitong gabing akomodasyon sa bungalow sa gilid ng burol o waterfront, tatlong pagkain araw-araw, diving o snorkeling, dolphin encounter, iba't ibang aktibidad ng grupo (welcome and closing circles, group dinner, at evening gatherings), excursion sa Maya Key, at hanay ng mga yoga session, kabilang ang sunrise yoga, paddleboard yoga, at one-of-a-kind yoga experience.

Kasama rin sa package ang mga round-trip na airport transfer, welcome cocktail at orientation, komplimentaryong kayaks at paddleboard, at libreng wifi sa mga kuwarto at common area.

Ang mga presyo ay mula sa $1,282 para sa isang Hill Superior Bungalow, at $1,457 para sa isang Key Superior Bungalow. Ang mga presyo ay bawat tao, batay sa single o double occupancy, at hindi kasama ang mga buwis.

Yoga retreat sa Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Si Linda ay isang PADI Course Director at DAN Tagapagturo Trainer na may higit sa 45 taon ng pandaigdigang karanasan sa paglalakbay at pagsisid, at higit sa 3,500 naka-log dives, at dadalhin niya ang kanyang kadalubhasaan at hilig para sa paggalugad sa isla, na nagbabahagi ng mga insight at inspirasyon sa mga kapwa diver.

Si Linda ay nasa Guinness Book of World Records para sa dalawang kaganapan kasama ang Dixie Divers sa Deerfield Beach, Florida – ang Longest Human Chain Underwater (2018), at ang Largest Underwater Clean-Up (2019).

Siya ang dating Direktor ng Scuba Operations sa unang dive center ng USA, Dive N Surf, sa Redondo Beach, California.

Sina Terri at Linda Sue sa isang dive na magkasama sa Anthony's Key Resort

Terri Zimmerman

Si Terri ay isang sertipikadong yoga tagapagturo, at bibigyan niya ang kanyang kadalubhasaan ng isang holistic na diskarte na nagsasama ng mga pisikal na postura, paghinga at pag-iisip. Pinapaganda ng mga personalized na klase ni Terri ang pangkalahatang kagalingan at isinasama ang aming mga koneksyon sa kalikasan, sa itaas at sa ibaba ng waterline.

Kilala siya para sa kanyang masigla, pabago-bagong mga klase ng daloy ng vinyasa, na may halong mga pagitan ng mga paggalaw na nagpapalakas ng loob na nagbibigay-inspirasyon sa mga estudyante at magaan ang loob.

Tinuturuan din ni Terri ang Yin at pagsisimula ng mga klase sa yoga, na nangangahulugang ang lahat ng mga mag-aaral ay masaya sa banig habang nakakaramdam pa rin ng hamon, na nagpapahintulot sa lahat ng antas ng karanasan na kumonekta sa kanilang pagsasanay sa yoga.

Mga larawan ni Walt Stearns at AKR Photo Roatan