Mga pagsisikap sa pangangalaga sa dagat ng Australia

at 10: 00 am

Ang Chief Executive Officer ng Australian Marine Conservation Society na si Paul Gamblin ay nasa ANZ / Inspiration Stage sa Sydney's GO Diving Show sa Setyembre, at magsasalita siya tungkol sa iba't ibang aspeto ng konserbasyon ng Australia.

Matapos ma-mesmerize ng Western Australian coast at Ningaloo Reef bilang isang tinedyer at nagboluntaryo sa pagsasaliksik ng pagong doon noong 1990s, naging tagapagsalita si Paul para sa orihinal na kampanya para sa Ningaloo noong unang bahagi ng 2000s (na ginampanan ng AMCS ang pangunahing papel sa) na nagpalakas ng proteksyon at nakamit ang listahan ng World Heritage.

Pagkatapos ay pinangunahan ni Paul ang gawain ng WWF-Australia na protektahan ang mga offshore reef at isla mula sa pag-unlad ng langis at gas, at ang bahagi nito ng pinagsamang pagsisikap na nagpanday ng diskarte sa konserbasyon ng Kimberley at ang pinakamalaking sistema ng marine protected area sa mundo, sa pederal na tubig ng Australia (at sa Antarctica). Nagtatrabaho sa Europe kasama ang WWF International, si Paul ang arkitekto ng kampanya nito upang gisingin ang mga pinuno sa buong mundo sa agarang pangangailangan ng konserbasyon ng karagatan, at ang klima.

Bago tumuntong sa tungkulin ng CEO, si Paul ay ang Direktor ng WA sa AMCS at pinamunuan ang Protektahan ang Ningaloo kampanya upang protektahan ang kahanga-hangang Exmouth Gulf, Ningaloo mula sa industriyalisasyon, at nagtrabaho sa isang hanay ng WA at pambansang karagatan, kalikasan at mga prayoridad sa klima.

Ang GO Diving Show ay nagaganap sa Sydney Showground sa Setyembre 6-7

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 6 7-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Australia/New Zealand Stage, ang Inspiration Stage at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang maraming interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, isang trydive pool, at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

