Ang arkeolohiya sa kadiliman ng mga binahang kuweba, at ang bagong Halcyon Symbios CCR ang magiging paksa ng talakayan kapag ang eksperto sa photogrammetry at teknikal na pagsisid tagapagturo ang evaluator na si John Kendall ay dinadala sa Tech Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre 28-29.

Si John ay isang explorer na dalubhasa sa underwater 3D modeling ng mga archaeological at geological site. Siya ay nasangkot sa dose-dosenang mga pagsisiyasat ng mga dive site gamit ang mga photogrammetric technique, kabilang ang Mars shipwreck (1564), MS Estonia (1994), Panarea III Wreck (~300BC) at ang Cave of Bones, Brazil (~11,000 taong gulang).

Siya rin ay isang Tagapagturo Evaluator para sa Global Underwater Explorers at nakaupo sa kanilang Pagsasanay Konseho.

Ang kanyang mga pag-uusap sa Tech Stage ay:

Arkeolohiya sa Dilim

Magsasalita ang GUE Instructor at photogrammetry expert na si John Kendall tungkol sa paggamit ng photogrammetry upang idokumento ang mga archaeological site sa loob ng mga kweba na binaha. Sa mga proyekto sa Europa at Timog Amerika, si John ay magsasalita tungkol sa mga hamon, pati na rin ang mga kahanga-hangang resulta, ng mga proyektong ito.

Halcyon Symbios

Ilulunsad ng Halcyon Manufacturing ang kanilang bagong hanay ng mga computer, mga stand-alone na HUD at ang kanilang bagong chest-mount CCR. Gamit ang wireless na komunikasyon sa buong saklaw, halika at pakinggan si John Kendall na magbigay ng pangkalahatang-ideya ng mga bagong laruan, pati na rin ang pagkuha ng sneak preview ng CCR.

Arkeolohiya sa dilim, at isang bagong CCR 2

Ang GO Diving Show ANZ

Ang taunang kaganapang ito, na nagaganap ngayong taon sa 28 29-Septiyembre sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa ating mundo sa ilalim ng dagat sa lahat mula sa mga hilaw na baguhan na nag-iisip na pumasok sa diving, o natapos na ang kanilang mga entry-level na kurso, hanggang sa mga advanced na maninisid, hanggang sa mga technical diver at beteranong CCR mga maninisid.

Mayroong isang hanay ng mga yugto - ang Pangunahing Yugto, ang Photo Stage, ang Stage ng Australia/New Zealand, ang Stage ng Inspirasyon at ang Tech Stage – na magiging host ng dose-dosenang mga speaker mula sa buong mundo, pati na rin ang isang host ng mga interactive na feature na angkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving, isang demonstration pool, at marami pang iba.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa, at mga organisasyon ng konserbasyon.

Ang 2024 GO Diving Show UK, na nasa ikalimang taon na nito, ay umakit ng higit sa 10,000 na dumalo sa katapusan ng linggo, at sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 sq m ng exhibition space, at ang Australia at New Zealand na variant ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa mga darating na taon.

Ang pagpasok sa inaugural na GO Diving Show ANZ ay ganap na libre – magparehistro dito upang makuha ang iyong mga tiket para sa walang alinlangan na kaganapan sa pagsisid ng 2024 sa Australia. Maraming on-site na paradahan at madaling puntahan ang venue na may maraming opsyon sa transportasyon, kaya kunin ang mga petsa sa iyong talaarawan ngayon at maghanda para sa isang epic weekend na nagdiriwang ng lahat ng anyo ng diving.