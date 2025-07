Ang Anthony's Key Resort ay nag-anunsyo ng mga kahanga-hangang diskwento deal

Ang sinumang matutukso ng mga makukulay na coral reef, nakamamanghang wreck dives, masarap na kainan, marangyang tirahan, at makapigil-hiningang paglubog ng araw na ipinangako ng Anthony's Key Resort ay may higit na dahilan upang magtungo sa Roatan, dahil ang AKR ay nagpahayag ng ilang talagang kahanga-hangang mga deal sa diskwento para sa taglagas na season 2025.

Mula ngayon hanggang Hulyo 31, 2025, mag-book ng pitong gabing resort package at ang iyong pangalawang bisita ay makakakuha ng 50% diskwento!

At hindi lang iyon. Magdadala ng mga kaibigan at pamilya? Ang ikatlo at ikaapat na bisita sa parehong bungalow ay makakatanggap ng 30% diskwento sa kanilang paglagi.

Ang mga dive boat sa jetty sa Anthony's Key Resort

Kasama sa pitong-gabi na resort package ang pitong gabing akomodasyon, tatlong pagkain araw-araw (almusal, tanghalian at hapunan), roundtrip airport transfers, libreng wifi sa mga kuwarto at karaniwang lugar, at welcome cocktail at orientation, kasama ang access sa fresh-water swimming pool, kayaks at paddleboards. Masisiyahan din ang mga bisita sa isang island fiesta night sa Anthony's Key, at isang beach day excursion sa Maya Key.

NB: Dapat ma-book ang kamangha-manghang alok na ito sa pagitan ng Hulyo 8, 2025 at Hulyo 31, 2025, at may bisa para sa paglalakbay sa pagitan ng Agosto 30, 2025 at Disyembre 20, 2025.