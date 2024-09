30+ star ang nakatakda para sa GO Diving Show ANZ

inaugural ang GO Diving Show ANZ, na nagaganap sa Setyembre 28/29 sa Sydney Showground sa Olympic Park, ay naglalayong ipakita ang pinakamaganda sa mundo sa ilalim ng dagat sa lahat – mula sa mga nakatapos na ng kanilang mga entry-level na kurso o iniisip pa rin ito, sa pamamagitan ng advanced sa mga pinaka may karanasang teknikal at rebreather diver.

Ang GO Diving Show ng UK ay umakit ng higit sa 10,000 dumalo at sumaklaw sa 10,000sq m ng exhibition space sa ikalimang taon nito noong Marso 2024. Ang bagong bersyon ng Australia at New Zealand ay naghahangad na maabot ang antas na ito sa susunod na ilang taon at mukhang nakatakdang umakyat sa isang lumilipad na simula. Higit pa rito, ang pagpasok ay ganap na libre.

Kabilang sa maraming atraksyon ang 31 diving presenter - lahat ay sulit na marinig para sa mga bisitang makakarating saanman nang sabay-sabay. Sa PANGUNAHING YUGTO makikita mo ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa negosyo: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley at, bilang master of ceremonies, si Anthony Gordon.

Steve Backshall

Ginalugad ng all-action hero na si Steve ang ilan sa mga pinakamalayong lugar sa planeta, nagamit ang kanyang walang katulad na kaalaman sa wildlife at natural na mundo, at isa sa mga pinaka-abalang presenter sa TV, marahil ay kilala sa kanyang napakagandang tagumpay. Nakamamatay serye.

Kamakailan ay naglakbay siya sa Atlantic, Pacific at Indian Oceans filming Balyena, na nagawa na paglalakbay-dagat at Pating para sa Sky TV, at lumabas sa Ang Ating Nagbabagong Planeta para sa BBC – isang ambisyoso na pitong taong serye na nagdodokumento ng anim sa mga pinakabanta na ecosystem sa planeta.

Kasama sa mga nakaraang pelikula Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Mga Kuweba, Alaska Live, Blue Planet Live at Mga Hindi Natuklasan na Mundo. Isang mahusay na manunulat, ang pinakahuling libro ni Steve ay Deep Blue – at kamakailan ay nagtakda siya ng isang world record para sa oras na ginugol sa pagtampisaw sa haba ng Thames.

Jill heinerth

Mas maraming tao ang naglakad sa Buwan kaysa bumisita sa marami sa mga lugar na na-explore ni Jill Heinerth sa Earth. Mula sa mapanganib na mga teknikal na pagsisid sa loob ng mga kuweba hanggang sa paglangoy sa mga higanteng Antarctic iceberg, madalas niyang ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipagtulungan sa mga climatologist, arkeologo, biologist at inhinyero sa buong mundo.

Gumawa si Jill ng mga award-winning na programa sa TV para sa CBC, National Geographic at BBC, kumunsulta sa mga pelikula, gumawa ng mga independiyenteng dokumentaryo at tagapagtaguyod para sa paggalugad, konserbasyon sa ilalim ng tubig at pagbabago ng klima at proteksyon ng mapagkukunan ng tubig.

Ang unang Explorer-in-Residence ng Royal Canadian Geographical Society, siya ang inaugural na tatanggap ng Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration at nanalo ng mga fellowship mula sa maraming prestihiyosong institusyon kabilang ang Explorers Club, na nagkaloob ng William Beebe Award para sa paggalugad sa karagatan.

Tinatawag ang best-selling memoir ni Jill Sa Planet at ang bagong dokumentaryo Sumisid Sa Kadiliman: Huwag Kailanman Matakot nagbibigay ng karagdagang liwanag sa kanyang kahanga-hangang buhay – gayundin ang kanyang hitsura sa Go Diving ANZ.

Dr Richard 'Harry' Harris

Si Richard 'Harry' Harris ay nagtrabaho sa anesthesia, diving at aeromedical na gamot sa buong mundo, at ang kanyang hilig sa cave-diving, na bumalik sa 1980s, ay nagdala sa kanya sa buong mundo.

Ang isang interes sa pagsisiyasat sa aksidente at mga aktibidad sa paghahanap at pagsagip ay isang paulit-ulit na tema - at sikat na gumanap siya ng mahalagang papel sa pagkuha ng Thai junior football team mula sa Tham Luang system noong 2018.

Si Harry ay may partikular na interes sa pagpaplano, logistik at pisyolohiya na nagpapatibay sa ligtas na paggalugad ng mga malalalim na kuweba at mga wrecks. Isang masigasig na photographer at videographer sa ilalim ng dagat, nagtatayo na rin siya ng karera sa mga dokumentaryo na pelikula.

Liz Parkinson

Isang kawani ng PADI IDC tagapagturo, freediver tagapagturo-trainer, cave-diver at underwater stunt woman, si Liz ay lumaki sa South Africa at lumipat sa USA sa isang swimming scholarship.

Nang matapos ang kanyang karera sa paglangoy ay pumasok siya sa scuba at freediving, na nakatuon sa gawain ng pating at pag-iingat. Batay sa Los Angeles, nakikipagtulungan siya sa mga katawan gaya ng Shark Angels at PADI Aware, nangangalap ng pondo at nagtuturo sa mga tao tungkol sa pag-iingat ng pating at karagatan.

Para sa trabaho sa pelikula at TV, nagtatrabaho siya sa harap at likod ng camera, nagdodoble para sa mga aktor at pagsasanay ang mga ito para sa pagganap sa ilalim ng tubig.

Pete Mesley

Nagsimulang mag-dive si Pete noong 1990, nag-full-time noong 1991 at inilaan ang kanyang sarili sa pagsasaliksik, paghahanap, pagsisid at pagkuha ng larawan ng mga wrecks sa buong mundo, na may higit sa 6,000 oras na karanasan sa tubig sa mga 30 bansa. Isang direktor ng kursong PADI, isa siya sa pinaka-karanasang technical-diving ng Southern Hemisphere tagapagturo-mga tagapagsanay.

Pinangunahan at nakilahok si Pete sa maraming malalalim na ekspedisyon, nagpapatakbo ng isang dive-travel negosyong nagdadala ng mga karanasang maninisid sa mga espesyal na lokasyon ng pagsisid at gumugol ng nakalipas na tatlong dekada sa pag-perpekto sa kanyang mahabang pagkakalantad na larawan ng light-painting. Aktibo rin siyang nasangkot sa dive-science research.

Anthony 'Gordo' Gordon

Si Gordo ay isang documentary film-maker na may higit sa dalawang dekada ng propesyonal na karanasan sa paggawa at pag-film ng lahat mula sa unang sherpa rescue team sa buong mundo sa Mt Everest sa pamamagitan ng ultra-long-distance na pagbibisikleta hanggang sa paggalugad sa karagatan ng mga bagong scuba diver.

Siya rin ang nagtutulak na puwersa sa likod ng kampanya ng Aliquam at Next Generation upang i-promote ang diving sa mga kabataan. Pati na rin ang pakikipag-usap tungkol sa kanyang sariling trabaho, ang mga kasanayan sa MC ni Gordo ay magiging pansin sa kanyang pamumuno sa Main Stage sa Go Diving ANZ.

+ 3 higit pang mga yugto

Bukod sa Pangunahing Yugto, tatlong iba pang yugto ang magho-host ng karagdagang 25 na may mataas na rating na tagapagsalita mula sa buong mundo, na tatalakayin ang mga inspirational at partikular na Australian at New Zealand diving themes, technical diving at larawan sa ilalim ng dagat. Narito ang line-up sa kasalukuyan:

ANZ / INSPIRASYON YUGTO: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TECH STAGE: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

LARAWAN YUGTO: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Mga interactive na feature + display

Ang mga bisita sa palabas ay makakahanap din ng hanay ng mga interactive na feature na idinisenyo upang umangkop sa bata at matanda, mula sa mga karanasan sa VR diving hanggang sa try-dive; isang demo pool para sa isang hanay ng mga kagamitan mula sa mga side-mount hanggang sa mga underwater drone at rebreathers; freediver, sirena at marami pa.

Sa paligid ng mga yugto at tampok ay isang malawak na hanay ng mga exhibitor, mula sa mga tourist board at tour operator hanggang sa mga resort, liveaboard, pagsasanay mga ahensya, retailer, tagagawa at mga organisasyon ng konserbasyon.

Steve Backshall sa GO Diving Show

Maraming onsite na paradahan at madaling ma-access ang Sydney Showground, na may maraming mga pagpipilian sa transportasyon.

