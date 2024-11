Available na ang 2-for-1 ticket para sa GO Diving Show

Ang GO Diving Show – ang nag-iisang consumer dive at travel show sa UK – ay babalik sa NAEC Stoneleigh sa 1-2 March 2025, sa tamang panahon para simulan ang bagong season, at Available na ang early bird 2-for-1 ticket, na kumakatawan sa kamangha-manghang halaga para sa pera.

Bilhin ang iyong tiket bago ang Enero 31, 2025 sa halagang £17.50, at pasukin nang libre ang iyong kaibigan, asawa o matalik mong kaibigan! O bakit hindi isama ang non-diving mate na iyon para makita nila ang lahat ng mga kababalaghan ng underwater world na nawawala sa kanila!

Sa epektibong paraan, ang 2-for-1 na alok ay katumbas ng bawat tiket na makatarungan £8.75. At gaya ng dati, kasama rito ang komplimentaryong paradahan. At ang mga wala pang 16 ay pumunta nang walang bayad, kaya isama ang mga bata para sa isang kamangha-manghang araw ng pamilya!

Ang nagtatanghal ng headline ng Main Stage ay ang TV star, may-akda at adventurer na si Steve Backshall, na bumabalik sa GO Diving Show pagkatapos ng ilang taon. Makakasama niya ang NASA-trained na NEEMO Aquanaut at Head of Scientific Research sa DEEP Dawn Kernagis, kapwa nagtatanghal ng TV, may-akda at paboritong Monty Hall, at ang dynamic na duo ng mga explorer na sina Rannva Joermundsson at Maria Bollerup, na magsasalita tungkol sa kanilang kamakailang Expedition Buteng sa Indonesia.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Photo Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, pagsasanay agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.