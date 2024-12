Ang tagagawa ng pelikula ng wildlife na si Stone ay namatay sa edad na 66

Ang British wildlife film-maker na si Vicky Stone ay namatay noong 17 Nobyembre, sa edad na 66. Siya ang matagal nang nakikipagtulungan sa kanyang asawang si Mark Deeble sa maraming kilalang dokumentaryo ng natural na kasaysayan, na unang kinunan sa ilalim ng tubig ngunit mas madalas na nasa ibabaw sa mga nakaraang taon.

Ang mag-asawa ay nanirahan at nagtrabaho nang magkasama sa Cornwall at sa mga pangmatagalang lokasyon pangunahin sa East Africa, at ang kanilang mga pelikula ay itinuring na na-screen sa higit sa 140 mga bansa at napanood ng higit sa 600 milyong mga tao.

Ang mga pelikulang Deeble & Stone ay nanalo rin ng higit sa 100 internasyonal na parangal, kabilang ang anim na Wildlife Oscar at isang Emmy, para sa sining at pagkukuwento. Ang kanilang pinakabagong produksyon, Ang Elephant Queen mula 2020, ay ang unang tampok na pelikula na binili at inilabas ng Apple, at nanalo ng Cinema for Peace award.

"Sa loob ng halos 45 taon, kami ay hindi mapaghihiwalay - magkasama halos bawat oras ng bawat araw, bawat linggo, bawat buwan," sabi ni Deeble sa araw pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. “Malayo ang aming nilakbay at tumaas nang mataas dahil kami ay isang koponan.

"Si Vicky ay determinado, patas at prangka at, sa ilalim nito, malalim na malikhain. Ginawa niya ang mga bagay-bagay. Never one to seek the limelight, she let her work, our films, speak for themselves."

Pagkalantad ng cuttlefish

Pagkatapos makakuha ng MA sa Royal College of Art, sinimulan ni Stone ang kanyang karera kasama si Deeble noong 1983 nang gumawa sila ng kanilang unang pelikula na magkasama, Yndan An Fala – Lambak sa Ilalim ng Dagat.

Inilabas sa buong mundo ng Survival Anglia noong 1984, ang award-winning na dokumentaryo na ito tungkol sa Fal Estuary ng Cornwall ay minarkahan ang unang pagkakataon na na-film ang cuttlefish mating at itlog-laying sa British waters. Nakatulong umano ang gawain sa pagpigil sa pagtatayo ng container port sa estero.

Nakilala noong panahong iyon para sa pagtrato sa mundo sa ilalim ng dagat sa parehong paraan tulad ng topside sa mga tuntunin ng cinematography at sequence-building, ang pelikula ay ang simula ng isang 20-taong kaugnayan sa Survival Anglia.

Ang mag-asawa, hindi lamang nakagawa ng mga scuba diver kundi pati na rin mga piloto, pagkatapos ay lumipat sa East Africa upang mag-film para sa BBC Here Be Dragons (1990) tungkol sa Nile crocodiles, at isa pang award-winning na pelikula na tinawag devilfish, batay sa mga higanteng octopus. Sinasabing ang dalawang dokumentaryo na ito ay nag-utos ng hindi karaniwang mataas na bilang ng mga manonood.

Kasama ang mga kasunod na pamagat Isang Munting Isda sa Malalim na Tubig (tungkol sa mga cichlid ng Lake Tanganyika, na ginawa noong 1996); Tale of the Tides: Ang Hyaena at ang Mudskipper, 1998, na nakatuon sa buhay-dagat sa baybayin sa malayong hilagang Kenya, at nang maglaon The Tides of Kirawira, tungkol sa isang seasonally flash-flooded na ilog sa Serengeti (2019).

Mga programang pang-outreach

Dalubhasa sa mga pelikulang isinulat, idinirekta, kinunan at ginawa ng kanilang mga sarili, Deeble at Stone karaniwang nakatira sa lokasyon sa bush na may maliliit na koponan sa loob ng humigit-kumulang dalawang taon para sa bawat isa sa kanilang mga produksyon, pinalaki ang kanilang dalawang anak na sina Freddy at Jacca sa tabi nila.

Nanindigan ang mag-asawa na ang kanilang trabaho ay palaging hinihimok ng konserbasyon at pagkahilig para sa natural na mundo. Nagtayo sila ng mga programang outreach at edukasyon sa paligid ng mga pelikula sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga ito sa mga lokal na wika, na nagbibigay ng libreng mga karapatan sa pagsasahimpapawid sa mga bansa kung saan ginawa ang mga ito at nakikipagtulungan sa mga lokal na grupo ng konserbasyon.

Namatay si Vicky Stone kasunod ng dalawang taong pakikipaglaban sa cancer. "Namatay siya nang mapayapa sa bahay, nakatingin sa mga bangin at karagatan na mahal na mahal niya," sabi ni Deeble.

Gayundin sa Divernet: Colin Doeg: Pagpasa ng u/w photography's elder statesman, Martin Edge: Maninisid na sumulat ng bibliya ng u/w photographer, Stan Waterman: Ang taong mahilig sa pating, Ang Titanic photographer na si Emory Kristof ay namatay