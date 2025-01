Ang mga shoot ng modelo sa ilalim ng tubig ay napunta lang sa deco

Isang photographer ang muling pumasok sa mga record book kasama ang kanyang masayang de-chilled na modelo, kasunod ng isang kamakailang 50m-deep na photoshoot - at si STEVE HAINING ay hindi pa tapos. Kinausap niya si Steve Weinman tungkol sa scuba joke na naging teknikal

Ang nagsimula bilang isang "kaunting biro" sa panahon ng pandemya ng Covid ay namumulaklak na ngayon sa isang ganap na teknikal na underwater model-shoot dive - at sa suporta ng isang Florida tech team, ang Canadian professional photographer na si Steve Haining at ang modelong si Ciara Antoski ay matatag na itinatag ang kanilang mga sarili. bilang Guinness World Record-setters.

Ang kanilang pinakabagong Deepest Underwater Model Photoshoot ay naganap sa deck ng Hydro Atlantic pagkawasak ng barko sa Pompano Beach sa Florida noong 19 Disyembre at na-verify ng GWR noong nakaraang linggo, noong 8 Enero.

Si Antoski ang naging breath-hold na modelo sa orihinal at katamtamang 6.4m-deep ni Haining world-record shoot noong 2021. Hindi pa siya naging sapat na karanasan sa maninisid para magmodelo sa kanya pangalawang rekord shoot sa 30m makalipas ang dalawang taon ngunit ang kanyang diving, parehong breath-hold at scuba, ay malayo na ang narating mula noon.

Para sa pinakabagong rekord, ang US technical diver na si Wayne Fryman ay may pananagutan sa pagpapanatiling ligtas at nabigyan ng hangin si Antoski, at lumilitaw din ang kanyang pangalan sa GWR papuri.

Ang bagong record depth ay 49.8m at ang kabuuang dive-time ay 52min 14sec. Upang mabilang bilang isang world record photoshoot, ang GWR ay nagtatakda na ngayon ng pinakamababang bottom time na 15 minuto na may buong production set-up. Ang anumang bagay na mas mababa pa riyan ay isang litrato lamang.

Para kay Antoski ang pagsisid sa Disyembre ay mas mainit kaysa sa mga nakaraang record shoot. Pinahirapan ni Haining at ng kanyang koponan ang modelo sa pamamagitan ng paggamit ng nakakalamig na mga site ng Great Lakes, ngunit ang mga tuntunin ng rekord ay hindi nagsasaad na ang dicing na may hypothermia ay isang kinakailangan.

'Hindi na kailangang lumalim pa'

Steve Haining ay hindi lamang isang tagabaril sa ilalim ng dagat ngunit isang nangungunang topside na propesyonal na photographer, cinematographer at direktor ng pelikula. Nagsimula siyang kumuha ng litrato sa mga musikero ng rock, atleta at iba pang mga celebrity bago lumipat sa trabaho sa advertising at fine-art landscape photography.

Steve Haining

Ang rekord noong 2021 ay nagmula sa panahon ng Covid, nang magbiro siya sa kanyang koponan tungkol sa posibilidad na magsagawa ng mga topside assignment na may suot na scuba gear upang matugunan ang mga panuntunan sa kalusugan at kaligtasan ng Canada. "Ang lalim ay hindi kailanman ang orihinal na intensyon ng unang rekord na iyon," sabi niya. "Ito ay higit na isang lokasyon na gusto kong tuklasin at kunan ng larawan - at ito ay nangyari sa lalim na iyon."

Ang lokasyon ay ang WL Wetmore pagkawasak sa Lake Huron, ngunit ang kuwento ay nakakuha lamang ng traksyon noong tag-araw ng 2023, kabilang ang Divernet, na patuloy na sinusubaybayan ang mga sumunod na pagtatangka na basagin ang arcane ngunit nakakaintriga na record na ito.

Noong Nobyembre 2023, nang ang koponan ay lumalim nang halos limang beses sa 30m sa loob ng kalahating oras sa Lake Huron's Niagara II pagkawasak, ang modelong kakaunti ang pananamit ay ang propesyonal na maninisid na si Mareesha Klups, ang dive-safety co-ordinator at air-donor mula sa unang shoot. Sa pagkakataong ito si Antoski ang naging mentor niya sa pagmomolde.

Pagkatapos ay sinabi ni Haining Divernet na maliban kung narinig niya ang tungkol sa "isang hindi kapani-paniwalang lugar para mag-shoot sa 120ft (36m) o higit pa sa mas mainit na mga kondisyon, sa tingin ko ay hindi ko na kailangan pang lumalim pa!"

Ngunit ang iba pang mga diver ay natural na naging interesado na labanan ang record, at lumalabas na si Haining ay nagpasya na na magpatuloy sa isang mas teknikal na diskarte sa lalong madaling panahon pagkatapos ng Niagara II bumaril.

'Tingnan natin kung hanggang saan natin ito maitutulak' (Steve Haining)

"Sa huli ito ay: tingnan natin kung hanggang saan natin ito maitutulak," sabi niya. “Ang unang rekord ay isang uri ng isang aksidente ngunit ito ang nagsimula sa bagay na ito kung saan ang lahat ay parang: 'Naku, kaya kong gawin iyon!' Noong ginawa namin ang 100ft (30m), parang sa karamihan ng dive community ay isang karera hanggang sa ibaba sa 130ft (40m).

“May mga taong nag-dive on air hanggang 130ft (39m) pero nang bumaba sila ay nasa NDL na sila, kaya mag-shoot sila ng anim o pitong minuto at bumomba pabalik para lang matalo ang orasan.

“We were like, it's cool that people want to try it but we'll set the bar a little bit further. Palagi kaming abala, lahat kami ay naglalakbay, ngunit ito ay isang pag-uusap na mayroon kami.

Ang mga naghahamon

Ang rekord ng mundo ng Guinness ay sa katunayan ay na-reset sa 40.2m sa mas maiinit na tubig ng Bahamas sa buwan pagkatapos ng 30m na ​​pagsisikap ni Haining, kahit na ang pagsisid mismo ay kontrobersyal.

Ang Canadian scuba at freediver na si Kim Bruneau ay nakipagtulungan sa Chilean na photographer na si Pia Oyarzun upang modelo sa paghinga-hold sa Mangangalakal sa Dagat tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Isa pang bid iniulat noong Agosto noong Divernet kasangkot ang Austrian freediver na si Christin Gerstorfer at Belgian photographer na si Filip Blommaert, na pinili bilang kanilang set ang Polish na nakapaloob na artipisyal na diving facility na Deepspot - 45.4m hanggang sa ibaba sa 34°C na tubig. Ang claim na iyon ay hindi napatunayan ng GWR.

Si Haining at ang kanyang asawang si Molly ay may lugar sa Orlando, Florida, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang baybayin sa loob ng isang oras upang mag-dive maliban kung gusto niyang samantalahin ang mga pagkakataon sa loob ng kweba at mga bukal. Nakipag-ugnay siya sa lokal na dive-school at lokasyon ng trimix Isla Divers, at ang koponan nito ay masigasig na tulungan siyang mabago sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang modelong photo-shoot na magsasangkot ng decompression.

“Kaya nagkaroon ako ng ganitong grupo ng mga diver na mas karanasan kaysa sa akin na naging mga kaibigan ko. Gumagawa kami ng mga negatibong-entry dives sa mga shipwrecks na may maraming kasalukuyang at iba pa, at nagsimula akong magsanay sa kanila para sa shoot na ito.

Hindi gaanong thermally challenging kaysa sa Lake Huron ngunit malamig pa rin sa helium (Steve Haining)

Ciara (binibigkas kadena ng mga bundok) Hindi nagtagal ay sumali si Antoski sa shift na ito sa tech. Karaniwang nilalayon niyang magkasya sa mga recreational scuba dives saan man siya maglakbay para sa kanyang pagmomodelo at isa nang mas advanced na maninisid kaysa noong 2021. “Nakipagkita siya sa mga tao ng Isla Divers at gumugol ng ilang buwan kasama nila sa paggawa ng kanyang IANTD trimix at pinahabang hanay at lahat ng bagay na iyon.

“Kaya naghahanda na kami nang makita namin na itong babaeng ito sa Montreal [Bruneau] ay tinalo ang aming record. We're like, we could just go for it immediately and push her out but we'll give it a bit of time." Sa lahat ng sinabi ni Haining kanina na siya ay maluwag at malugod na tinanggap ang mga hamon sa rekord, ang kanyang mapagkumpitensyang instinct ay malinaw na nagsimula.

Ang Hydro Atlantic

Habang siya at si Antoski ay nagtatrabaho para sa kanilang IANTD Advanced Recreational Trimix certifications, isinasaalang-alang ng team ang tanong ng lokasyon.

“May nalunod na barko na tinatawag na Arabya sa Great Lakes na medyo malalim, kaya naisip namin na ito ay isang cool na madilim para sa isa pang hamon, "sabi ni Haining. "Ngunit pagkatapos ay naisip namin na para sa aming lahat sa isang drysuit o wetsuit ang temperatura ay hindi mahalaga hangga't hindi mo ginagawa ang iyong paghinto ng decompression, ngunit bibigyan lang namin ang modelo ng higit na sakit kaysa sa lahat ng iba pa.

"Nagsimula akong tumingin sa Florida Keys, ngunit gusto ko ng isang malaking pinsala na medyo hindi nagalaw - at ang Hydro Atlantic ay isang tunay na pagkawasak." Ang 90m dredger, na itinayo noong 1905, ay lumubog habang hinihila para iligtas noong 1987, at nasa hilaga ng Keys sa labas ng Boca Raton.

“Nagkataon lang na nasa tamang lugar. Mayroong ilang iba pang malalalim doon ngunit inilagay ka nila mismo sa agos ng Gulpo, kaya pinili namin ang isang ito dahil mukhang napakaganda ngunit ito ay isang mas ligtas na paglalakbay.

Si Ray Marciano mula sa Isla Divers ang magiging safety diver ni Haining at mahusay siyang nasangkapan upang tumulong sa pagpaplano dahil alam niya ang Hydro Atlantic kaya mabuti. "Ito ang unang pagkakataon sa paggawa ng mga rekord na ito na nagkaroon ako ng eksperto sa partikular na dive-site na talagang makakatulong sa akin," sabi ni Haining.

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

'Pagbaba namin siya ang may hawak ng impormasyon' (Steve Haining)

Si Mareesha Klups, na nagpapahinga mula sa film stunt work, sa pagkakataong ito ay ang rescue diver, na nagmamasid mula sa no-deco depth kung sakaling kailanganin ang mabilis na pang-emerhensiyang interbensyon. Dahil naging parehong air-supplier at modelo, itinuro niya kay Fryman ang lahat ng kailangan niyang malaman bilang direktang suporta ni Antoski.

"Nagsagawa kami ng isang buong grupo ng mga pagsasanay na pagsisid para sa dalawang linggo bago ang pagtatangka," sabi ni Haining. Naantala ng mabahong tubig ang photoshoot ng isang araw hanggang 19 December, nang gumawa sila ni Marciano ng semi-bounce recon dive sa umaga. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Hydro Atlantic.

Sa pagkawasak

Nakatali sila sa pagkawasak at nagtakda ng ilang mga tangke ng oxygen sa linya. Isang pating ng tigre ang tumatambay, kahit na sa pagsisid sa hapon ay mas kaunti pa ang makikita nila kaysa sa kakaibang barracuda.

"Ito ay tungkol lamang sa pagkuha ng mga bahagi ng istraktura na nakita ko sa lahat ng mga larawan," sabi ni Haining. "May mga bahagi ng pagkawasak na una kong pinili ngunit bumagsak, na maaaring nangyari pagkatapos lamang ng bagyo." Ito ay ang Hurricane Milton, noong nakaraang Oktubre.

Ang orihinal na plano ay mag-shoot patungo sa popa na may wheelhouse sa background ngunit bahagyang gumuho ito patagilid, na nag-iwan ng maraming mga labi. "Walang lugar kung saan ko talaga siya mailalagay doon, kaya umakyat kami patungo sa busog sa gilid ng daungan at iyon ang naging pangunahing shot, na may bahagi ng istrakturang iyon na nasa likuran niya."

Ang temperatura ng tubig ay 24°C, na magiging komportable para sa Antoski pagkatapos ng 7°C Lake Huron. “Nang mahanap namin ang lugar sa recon dive na iyon, maaari kong ipakita sa kanya ang isang larawan kung saan kami pupunta – ito ang background, ang aking camera ay may ganitong ilaw kaya maging aware, tumutok sa bahaging ito ng iyong katawan dahil ako ay kukunan sa ganitong paraan.

"Kapag bumaba kami, hawak niya ang impormasyon at alam na niya kung paano mag-pose nang maayos, na ginagawang mas madali para sa akin."

Para sa shoot, gumagamit si Haining ng Fujifilm X-H2S camera na may wide-angle lens – “Palagi akong kumukuha ng malawak sa ilalim ng tubig para makakuha ng mas maraming structure sa background” – na may mga Light & Motion lights at isang Ikelite bilang back-up.

Ang mga gas ay sapat na simple. “Ang orihinal na plano ay gawin ang nitrox 32 hanggang 100ft (30m) at lumipat sa 21/21 para sa shoot, pagkatapos ay lumipat sa daan pabalik upang magkaroon ng 100% O 2 sa 20ft (6m), ngunit natapos na lang namin ang nitrox at pumunta 21/21 sa buong paglalakbay.

Jelly welcome

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

After that, walang sagabal ang photoshoot. Si Antoski ay nakasuot ng kambal na aluminum 80s sa kanyang likod upang bumangon at bumaba at may 7kg ng mga timbang sa kanyang nakatagong weightbelt. “It was the perfect amount, kasi kung panonoorin mo ang video may mga pagkakataon na makikita mo siyang bumangon sa buong hininga pero ang bigat pa rin ang nagpapababa sa kanya. Mukhang madali pero hindi."

'Hindi ba tayo pupunta sa susunod na lugar?' (Steve Haining)

Binalak ni Haining na lumipat mula sa unang lokasyon patungo sa isang segundo sa kabilang bahagi ng pagkawasak na nagtatampok ng buo na door-frame ngunit pagkatapos makuha ang mga shot na kailangan niya ay nagpasya siyang hindi ito.

“Talagang maluwag ang BC namin ni Ciara na walang crotch-strap dahil kailangan niyang makaalis dito nang napakabilis, kaya kailangan ba naming ibalik iyon muli, sa kanyang paghinga nang husto, at gabayan siya sa sa kabilang panig bago kailangang bumalik sa gitna ng bangka kung saan kami nakatali?

“Mawawala kami ng 15 minuto pagdating pa lang sa kanya at pag-aayos, kaya naisip ko: ituloy lang natin ang shooting sa lugar na ito.

“We went way beyond the time we needed and Ciara was having a blast. Habang nagtatapos kami ay makikita mo siya sa video na nagtatanong: 'Hindi ba tayo pupunta sa susunod na lugar?'

“Kapag sinabihan siyang gagawa kami ng isa pang shot bago umakyat nagtanong siya: 'Bakit mo kinansela ang pagsisid?' Sa palagay ko ay hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal doon.

"Ang huling O 2 deco was about 16 minutes and we waited for everyone to clear except Ciara, kasi naka dress siya and when you're breathing helium nilalamig ka. Kaya pag-alis niya, hinayaan na siyang umakyat.”

Studio sa langit

"Sa huli, naging madali ang araw," sabi ni Steve Haining. “Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang photoshoot ay nangyari na lampas sa limitasyon ng no-decompression – hindi isang litrato kundi mga staging lights at pagkakaroon ng isang modelo na walang scuba, kaya talagang astig.

“Naka-set ang bar dito at kami ang unang nag-push ng ganoon kalayo, so it's great to have a definitive record. Mukhang nagsimula kami ng isang talagang cool na kumpetisyon.

So yun ba? Walang pag-aalinlangan: "Nakipag-usap ako sa Isla Divers tungkol sa paghamon namin sa sarili naming record - hindi ko sasabihin kung hanggang saan ngunit medyo makabuluhan. Kung may iba pang makatalo ngayon ay kahanga-hanga iyon dahil alam ko kung gaano karaming trabaho ito para sa amin. Ito ay mga buwan ng pagpaplano, kahit na higit pang mga buwan ng pagsasanay at pagsasanay, kaya karapat-dapat sila."

Sa ngayon, para kay Haining ang lahat ay tungkol sa masaya-diving sa Florida Keys kasama ang mga lalaki sa Isla, na may dalang camera na hindi mas malaki o mas nakakagambala kaysa sa isang GoPro.

Ngunit nabanggit din niya ang isang hamon sa 'altitude' sa nakaraan, at kapag nagtanong ako ay tila si Ciara Antoski ang nagtutulak sa pataas na trajectory na ito.

Ang kanyang kasintahan ay nagpapalipad ng isang paraglider at siya ay may mga ambisyon na magmodelo habang nakabitin ito, kasama si Haining at ang kanyang camera sa isang paramotor, at isang lighting crew sa kanila, na nagse-set up ng isang "studio sa kalangitan" upang maitaguyod ang pinakamataas na record ng photoshoot ng modelo.

"Sinabi ko na kung malalaman nila ito, ako ay bumaba at gagawin natin ito," sabi ni Haining sa akin. “Tinanong ni Guinness: 'Pupunta ka ba sa pinakamataas at pinakamababang rekord?'

“Palagi akong nababawasan para sa isang hamon ngunit sa lohikal na paraan alam ko ang tungkol sa pagiging nasa ilalim ng tubig – wala akong masyadong alam tungkol sa pagkahulog mula sa langit!”

