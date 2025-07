Ang mga larawan sa Maldives ay minarkahan ang OBLU Women's Dive Month

Noong Abril ngayong taon Divernet ipinadala larawan-mamamahayag na si Richard Aspinall sa North Male Atoll ng Maldives upang tikman ang mga karanasan sa ilalim ng dagat na makukuha habang nananatili sa OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO resort at ginagamit ang dive-centre nitong TGI Maldives.

Divernet nagbukas ng isang eksibisyon ng resulta pagkuha ng larawan upang kasabay ng pagdiriwang ng PADI Women's Dive Day 2025 noong 19 July – isang event na pinalawig ng resort sa isang buong Women's Dive Month, na may hanay ng mga karanasan batay sa scuba diving na may wellness.

Ang larawan-gallery ay nadoble bilang isang platform na pang-edukasyon para sa mga bisitang diver at snorkeller sa mga paraan ng pagprotekta sa mga coral reef, sabi ng resort. Ang eksibisyon ay pinasinayaan ng pitong internasyonal na kababaihang mamamahayag at TGI Maldives manager ng operasyon na si Greta Marcelli.

Batay sa mga hangganan ng Scottish, Richard Aspinall ay sinanay sa ecology at conservation biology at nagtrabaho sa wildlife conservation at heritage management.

Mula sa nakakabighaning mga moray eel at maringal na whitetip reef shark hanggang sa makulay na pag-ikot ng blue-line snapper at clown triggerfish, ang kanyang mga larawan ay nag-aalok ng isang matingkad na bintana sa umuunlad na mga coral ecosystem na nakapaligid sa Helengeli - tulad ng makikita sa kanyang Divernet artikulo Bakit Hindi Ako Nagsasawa Sa Maldives, na unang lumabas noong Hunyo.

Noong nakaraang taon ang OBLU Helengeli resort ang naging unang nakatanggap ng Padi's Outstanding Contribution to Female Diving award nang tanggapin nito ang 10 babaeng mamamahayag mula sa buong mundo upang tumuklas ng scuba diving bilang bahagi ng Women's Dive Day 2024 – ang inspirasyon para sa Women's Dive Month.

"May kakaiba sa Helengeli," sabi ng general manager ng resort na si Alain Trefois. "Ang buhay-dagat ay hindi kapani-paniwala, at ang enerhiya ng lugar na ito ay hindi katulad sa ibang lugar. Ang eksibisyong ito, na ginawa nang may pag-iingat ng aming koponan, ay maganda ang pagkuha ng espiritung iyon, na pinagsasama ang kahanga-hangang karagatan na may pakiramdam ng pagbibigay-kapangyarihan.

“Ipinapaabot namin ang aming taos-pusong pasasalamat kay Richard Aspinall at Divernet para sa kanilang nakamamanghang imahe at pakikipagtulungan sa pagbibigay-buhay sa eksibisyong ito.”

Ang OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO ay isang 4* resort na may 153 beach at water villa at suite sa walong kategorya. Pwede ang mga diver link dito mag-book nang direkta at mag-enjoy ng 20% na matitipid.

MGA KULAY NG OBLU, bahagi ng Atmosphere Hotels & Resorts, ay sumasaklaw sa apat na Maldives resort: OBLU NATURE Helengeli ni SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli at OBLU XPERIENCE Ailafushi.

