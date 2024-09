Colin Doeg: Pagpasa ng u/w photography's elder statesman

Ang kilalang British pioneer ay namatay sa edad na 96, nag-iwan ng pamana sa larawan sa ilalim ng dagat mahirap i-over-estimate yan sabi ni STEVE WARREN

Ipinanganak noong 23 Enero, 1928, si Colin Doeg ay isang batang reporter noong WW2 at naging full-time na pamamahayag pagkatapos makumpleto ang kanyang pambansang serbisyo sa Egypt.

Kasunod ng isang try-dive sa France noong unang bahagi ng 1960s, nakita niya kaagad ang isang pagkakataon na magbenta ng mga larawan sa ilalim ng dagat at magtampok ng mga artikulo sa pambansang pahayagan. Kaya sa pag-uwi ay sumali siya sa London Branch ng British Sub-Aqua Club at nagsimulang kumuha ng scuba aralin.

Sa oras na ito, si Aqualunging ay halos isang dekada na, isa na siyang magaling na photographer sa lupa, na may espesyal na interes sa pagkuha ng mga mapagkumpitensyang sports.

Sa kalaunan na tagapangulo ng BSAC na si Mike Busuttilli at dalawang iba pang maninisid, bumuo si Colin ng isang consortium na magdadala ng kanilang inflatable at outboard na makina pababa sa mga paikot-ikot na landas upang tuklasin ang mga katubigan, gaya noon, hindi naaalis na mga baybayin ng British.

Bilang isang underwater photographer shooting film, ipoproseso ni Colin ang mga negatibo sa ilalim ng canvas sa mga campsite.

Kasama ang pagbibigay ng kanyang mga larawan sa mga pahayagan at magasin, pumasok siya sa umuusbong larawan sa ilalim ng dagat mga kumpetisyon na inorganisa ng mga scuba magazine at dive-club, kabilang ang mga kumperensyang itinatag ng Brighton & Worthing BSAC noong 1959 na umunlad hanggang sa huling bahagi ng '80s pagkatapos makipagsosyo sa Maninisid magazine.

Sa linya: Takpan para sa Tritono (na kalaunan ay naging Maninisid) noong 1965

Baby whiting, 1966

Ang komunidad ng diving ay napakaliit pa rin at ang mga photographer sa ilalim ng dagat ay binubuo ng isang maliit na minorya sa loob nito. Nadiskonekta rin sila sa isa't isa, nakakalat sa buong UK - ngunit isang hindi inaasahang pagkakamali ang magpapabago sa lahat ng iyon.

Mga maling larawan

Kasunod ng isang kumpetisyon, nang ibalik ang mga litrato ay natanggap ni Colin ang mga larawan ng isa pang katunggali sa pagkakamali. Nakuha niya ang address ng photographer at kinuha ito sa kanyang sarili upang ihatid ang mga ito sa pamamagitan ng kamay.

Binuksan ng isa pang kalahok ang kanyang pintuan sa harapan, nagsimulang mag-usap ang dalawa at, sinasabing, sila ay naging sobrang abala na pagkaraan ng ilang oras ay nasa labas pa rin sila sa balkonahe.

Ang isa pang maninisid ay si Peter Scoones, noon ay isang printer sa Fleet Street ngunit nakatakdang maging isa sa mga pinakamahusay at pinaka-ginawad na underwater cinematographer sa telebisyon sa kanyang henerasyon.

Ang dalawang lalaki ay nagsimulang magdala ng larawan sa ilalim ng dagat sama-samang komunidad. Noong 1967, kapwa nila itinatag ang British Society of Underwater Photographer sa kanilang sariling lungsod ng London, at sinimulan ng BSoUP ang isang napapanatiling panahon ng pagbabago na kinilala para sa tagumpay nito sa buong mundo.

Si Peter, kasama ang mga naunang miyembro na sina Tim Glover at Geoff Harwood, na parehong nagtatrabaho para sa Kodak noong panahong iyon, ay nagdala ng mga mapanlikhang solusyon sa engineering sa pagpapabuti ng mga pabahay sa ilalim ng dagat, optika at strobe ng panahon.

Nagsamang muli ang mga pioneer: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith at Colin Doeg sa London International Dive Show noong 2014

Ito ay mahalaga sa pagtagumpayan ang mga problema ng napakababang visibility at dim light na karaniwan sa British diving. Nang wala ang kanilang mga teknikal na tagumpay, ang mga malikhaing pagsulong na nagtulak sa sining ng larawan sa ilalim ng dagat hindi sana naging posible.

Bagama't ang mga miyembro ng BSoUP ay mahigpit na mapagkumpitensya, sa kabalintunaan ay masigasig din sila sa pagbabahagi ng mga ideya para sa kabutihan ng kolektibo. Si Colin ay isa sa mga madalas sumulat para ipasa ang mga hard-win tips sa iba sa pamamagitan ng mga column sa diving magazines.

Noong 1972, sinamahan ni Kendall McDonald sina Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith at John Lythgow sa co-authoring. Pagmamasid ng Isda at Pagkuha ng larawan upang matulungan ang iba na umunlad.

Pagmamasid ng Isda at Pagkuha ng larawan

Napanatili ni Colin ang momentum bilang isang mapagkumpitensyang photographer sa ilalim ng dagat hanggang sa isang labanan ng mga shingle ang napilitang huminto noong 1980s. Noon ay nakaipon na siya ng isang kahanga-hangang koleksyon ng mga medalya, kahit na nanalo sa titulong Underwater Photographer of the Year sa Brighton noong 1968.

Ang napakahusay ng tagumpay na iyon ay na sa isang pang-internasyonal na kumpetisyon ay nanalo si Colin sa isang portfolio shot na eksklusibo sa British waters. Dumating ito bilang karagdagan sa pinangalanan Amateur PhotographerAng Sports Photographer of the Year ni.

Ang Underwater Photographer of the Year 1968 ay tumatanggap ng kanyang parangal mula sa BSAC chair na si Harry Gould

Si Colin ang unang kumuha ng litrato ng basking shark sa ligaw. Malapit din siyang nagtrabaho kasama ang kanyang matandang kaibigan na si David Bellamy sa isang proyekto sa pagsasaliksik ng kelp, at nagsilbi sa pangunahing komite ng Marine Conservation Society sa loob ng ilang taon, pati na rin ang South-east MCS group noong '90s.

Ang ecologist at personalidad sa TV na si David Bellamy kasama si Colin Doeg (Steve Warren)

Iniwan ang pamamahayag ng balita upang magtrabaho sa PR, naging instrumento siya sa paglikha ng sikat na PG Tips chimps commercial para sa tea brand na Brooke Bond.

Nakipagkita rin si Colin kay Kendall, mismong isang mamamahayag, sa isang promosyon para sa Brooke Bond noong 1974. Ang "The Sea - Our Other World" ay isang kampanya sa marketing na naghihikayat sa pagbebenta ng tsaa sa pamamagitan ng paglalagay ng isa sa 50 picture card sa bawat kahon.

Kasama sa mga diving collector's card ang bawat kahon ng PG Tips – mayroon bang nakakuha ng lahat ng 50?

Sinasaklaw ng bawat card ang isang piraso ng kasaysayan ng pagsisid, at maaaring kolektahin ang mga ito sa isang 5p na album na naglalaman ng karagdagang scuba background at isang plug para sa BSAC, kung saan nagkaroon ng mahabang samahan si Colin – kahit na ang mga kasanayan nito ay hindi palaging angkop sa kanyang mga hilig bilang isang underwater photographer. Ibinigay niya ang cover photo para sa 1970 manual ng club.

Manwal ng BSAC noong 1970 na may takip ng Colin Doeg Ang Guinness Guide sa Underwater Life

Noong 1975 ay tinanggap si Colin bilang isang teknikal na tagapayo para sa bersyon ng English-language ng Ang Guinness Guide sa Underwater Life ng mga French divers na sina Christian Petron at Jean-Bernard Lozet.

Noong 1997 siya ang nagtatag ng Visions in the Sea larawan sa ilalim ng dagat kumperensya. Tumakbo ito taun-taon sa loob ng 10 taon, kasama si Colin bilang MC, tinatanggap ang mga sikat na presenter tulad nina David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW at Douglas David Seifert.

Pinirmahan ni David Doubilet ang kanyang libro Mukha ng Isda para kay Colin, na ang mga artikulo sa potograpiya sa ilalim ng dagat ay binanggit niya bilang isang personal na inspirasyon (Warren Williams)

Noong 2002, kinilala si Colin sa inaugural Visions in the Sea Award para sa Outstanding Contributions to Underwater Photography, at sa 2017 Dive Show ay binigyan siya ni Paul Rose ng isang Maninisid magazine Lifetime Achievement Award.

Colin Doeg kasama ang kanyang Lifetime Award mula sa Diver sa 2017 Birmingham Dive Show (Steve Warren)

Ipinagdiriwang ang parangal na iyon, ang underwater cameraman na si Dan Beecham, na kilala sa mga sequence gaya ng bird-eating trevally sa Blue Planet 2, ay sumulat: “Kapag naiisip ko ang mga hamon na maaaring hinarap ng mga visionary na tulad mo, napupuno ako ng matinding inggit sa hindi pagiging bahagi ng mga araw na iyon ng pagtuklas at pagbabago, kundi pati na rin siyempre ng pagpapahalaga.

“Wala talaga tayo kung nasaan tayo ngayon, sa mga tuntunin ng paggawa ng mga imahe at natural na mga pelikula sa kasaysayan, kung hindi dahil sa lahat ng talino, pagkuha ng panganib at determinasyon ng iyong henerasyon ng mga pioneer. Sa tunay na paraan, ikaw ay magiging bahagi ng buhay na bumubuo sa aming kolektibong kaalaman sa paggawa ng imahe sa ilalim ng dagat."

Pinutol ni Colin Doeg ang laso para magbukas ng litrato sa ilalim ng dagat pagsasanay itinakda sa Essex noong 2009 (Steve Warren)

Nitong Enero BSoUP chair Nur Tucker ay nagbigay kay Colin ng isang Lifetime Service to Underwater Photography award sa ngalan ng lipunan.

Ang BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography award 2024 (Nur Tucker)

Sa pag-anunsyo ng balita ng kanyang pagkamatay sa membership, isinulat ni Nur: "Si Colin ay isang pioneering figure sa underwater photography community, na kilala sa kanyang hilig, dedikasyon at kontribusyon sa sining at agham ng pagkuha ng mga kababalaghan sa ilalim ng mga alon gamit ang mga kagamitan na kanyang ginawa. . Ang kanyang pamumuno sa BSoUP ay tumulong sa paghubog ng organisasyon at nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga photographer.

Laging handang tumulong Nicky Martinez kasama ang kambal na hose ni Colin Sa lahat ng kanyang mga nagawa, si Colin Doeg ay may karapatang maangkin ang kanyang puwesto bilang una sa mga kapantay, ngunit siya ay palaging nanatili sa sarili at mahinhin. Anim na taon na ang nakalilipas ay itinakda ni Nicky Martinez ang kanyang puso sa pag-aaral sa Falmouth University upang pag-aralan ang natural na kasaysayan, underwater photography at paggawa ng pelikula. Ngunit wala siyang tiwala sa portfolio na kanyang binuo para sa kanyang pagsusumite. Pinaghiwalay ng walong dekada, naupo siya kasama si Colin, na tiniyak sa kanya na mayroon siyang tunay na talento. Nanalo si Nicky sa kanyang pwesto, at sinulatan siya ni Colin: “Managinip ka, Nicky. Kung walang pangarap, wala tayo. Ang mundo ay sa iyo at marami ka nang naabot. Ang mga pangarap ay maaaring maging katotohanan." "Walang tanong na masyadong hangal o taong masyadong hindi gaanong mahalaga para ibahagi niya ang kanyang mga karanasan," sabi ng nakababatang photographer. "Ang mahinhin at mapagpakumbabang lalaking ito ay handang makinig at ibahagi ang lahat ng kanyang kaalaman sa isang labis na nasasabik na 18-taong-gulang na sinusubukang habulin ang isang buhay sa underwater photography. “Ngunit ako at marami pang iba ay sasang-ayon na ang pakikipagkita kay Colin ay may malaking epekto sa aming buhay at dahil doon ay nagpapasalamat ako sa kanya. Mamimiss ko talaga siya.”

