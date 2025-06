Isa na namang araw sa buhay ng isang u/w photography instructor

Ano ang pakiramdam ng magtrabaho bilang isang independiyenteng diving professional? Si LISA COLLINS ay nakaupo bilang ang go-to larawan sa ilalim ng dagat instructor sa Grand Cayman, ngunit ang kanyang daan mula sa UK ay hindi palaging madali, gaya ng ipinaliwanag niya

"Wow! Ano ang gagawin mo? Dapat ito ay isang pangarap na trabaho!" Madalas kong marinig ito - halos lingguhan - na medyo binabawasan ko ito at awtomatikong sumagot: "Oo, napakaswerte ko!"

Ngunit nakaupo ritong nagsusulat nito, na may perpektong bughaw na kalangitan, napapaligiran ng mga tropikal na halaman at ang magandang kalmado, malinaw na dagat ilang daang metro ang layo, naglalaan ako ng oras upang talagang isipin ang aking buhay bilang isang larawan sa ilalim ng dagat tagapagturo.

Naaalala ko ang paglalakad sa tindahan ng Ocean Optics sa Strand ng London halos 30 taon na ang nakalilipas, nakaramdam ako ng labis na kaba ngunit nasasabik sa pag-asam na bilhin ang aking unang underwater camera. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang araw na iyon para sa aking kinabukasan.

Dahil naging kwalipikado ako bilang PADI Open Water Diver sa Thurrock quarry sa Essex, napagpasyahan kong gustung-gusto kong ipakita sa aking dalawang anak na babae ang kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat kapag nagbakasyon kami.

Ibinenta sa akin ni Steve Warren sa Optics ang aking unang camera at na-hook ako. Diving at larawan sa ilalim ng dagat napakabilis na naging adiksyon, kung saan ang mga pista opisyal ay nagpasya ayon sa kung saan ako maaaring sumisid sa pinakamalinaw, pinakamainit na tubig na may maraming buhay-dagat.

Nakakuha si Lisa ng mga kasanayan sa isang kursong instruktor sa INON UK

Fast-forward 15 taon – matapos maging mapalad na makapaglakbay at sumisid sa buong mundo, nadaragdagan ang aking mga kasanayan at kaalaman sa larawan sa ilalim ng dagat, kinuha ko ang INON UK Underwater Photography kurso na sinundan ng kursong instruktor nito at nagsimulang ituro ang paksa sa UK.

Mayroon din akong PADI Digital Underwater Photography Rating ng instructor, ngunit napag-alaman na ang kurso ay nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa pagsisid gamit ang isang camera kaysa sa pagkuha ng mga larawan sa ilalim ng tubig, isang bagay na tinugunan ng mga kursong INON UK.

Maraming mga kliyente ang humiling ng mas mahabang kurso at mas advanced na mga diskarte, kaya nagsimula akong mga workshop sa ibang bansa, kasama ang mga paglalakbay sa Egypt, Lanzarote, Pilipinas at Indonesia – lahat habang nagtatrabaho ng 'normal' na trabaho sa isang unibersidad sa Surrey.

Regular na sinasabi sa akin na "ang mga photographer sa ilalim ng dagat ay hindi kailanman kumikita ng sapat na pera upang magtrabaho nang full-time!". Desidido ako na, balang araw, patutunayan kong mali ang mga nagdududa, sa isang paraan o sa iba pa.

Binunot ang aking buhay

Nagtuturo ako larawan sa ilalim ng dagat part-time sa UK ngunit naghahangad ng higit pa, kaya nang hilingin sa akin na lumipat sa Cayman Islands upang sumali sa Cathy Church's Photo Center bilang isa nito larawan sa ilalim ng dagat mga instructor, halos isang araw lang bago magdesisyon na bawiin ang buhay ko at ng kapareha ko at lumipat kami doon sa tatlong taong kontrata.

Sa wakas, pangarap kong magtrabaho ng full-time bilang isang larawan sa ilalim ng dagat instructor ay nagkatotoo!

Shore-dive site sa Grand Cayman

Sa katotohanan, sa sandaling naka-install sa Photo Center, sikat sa loob ng maraming taon bilang isa sa mga nangungunang lugar sa Caribbean upang matuto larawan sa ilalim ng dagat, magtuturo ako sa mga mag-aaral ng ilang beses sa isang linggo ngunit ginugol ko ang halos lahat ng oras ko sa pagtatrabaho sa shop, pagtitinda larawan equipment.

Matatagpuan sa Sunset House Hotel sa timog ng kabisera ng Cayman Islands na George Town, ang lahat ng aking mga klase ay itinuro sa magandang house reef doon, sa mga oras ng pagbubukas ng tindahan.

Pagkatapos ng isa o dalawang oras ng pagtuturo sa 'klase', ako at ang aking mag-aaral ay magpapatuloy sa isang shore-dive kung saan tuturuan ko sila sa ilalim ng tubig sa tulong ng isang puting slate.

Kumakanta ang puso ko kapag tiningnan ko ang aking pang-araw-araw na iskedyul at napagtanto na may klase ako sa araw na iyon. Ang hilig ko sa larawan sa ilalim ng dagat at sa pagbabahagi ng kaalamang iyon ay labis akong naging masaya. At ang paggawa nito sa malinaw at mainit na tubig ng Caribbean ay naging mas espesyal.

Si Lisa (kanan) ay nagtuturo sa isang 'classroom' setting

Tapos nangyari si Covid. Lumipat ako sa Grand Cayman noong Hunyo 2019, at noong Marso 2020 ay isinara na ang isla sa mga bisita. Isang mahabang 18 buwan na pagsasara ang naganap.

Sa kabutihang palad, ako ang namamahala sa marketing, at nakapagturo sa mga lokal at internasyonal na kliyente gamit ang Zoom. Maraming tao, na hindi marunong mag-dive, ay umahon ng lupa pagkuha ng larawan, at nag-book ng mga aralin sa akin upang matutunan ang tungkol sa pagkuha ng larawan ng landscape, mga ibon, mga insekto at mga bulaklak.

Ang industriya ng diving ay sapilitang isinara sa loob ng anim na buwan ngunit, sa sandaling ito ay muling binuksan, nakapagturo ako ng maraming lokal na maninisid. larawan sa ilalim ng dagat.

Isang grupo sa kanila ang nagsimula ng CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), na patuloy pa rin. Ang sarap sa pakiramdam na maipasa ko sa kanila ang aking kaalaman.

Ngayon, tuwing katapusan ng linggo at kung minsan sa mga gabi ng karaniwang araw, makakahanap ka ng mga photographer sa ilalim ng dagat na nagtitipon sa karamihan ng mga shore dive-site sa Grand Cayman, na nagbabahagi ng kanilang mga natuklasan sa buhay-dagat noong araw.

Marami ang sumisid sa mga pakete ng apat hanggang anim, naghahanap sa seabed para sa mga macro critters sa mga algae patches na tumutubo sa puting mabuhanging ilalim ng ilan sa mga dive-site, ang ideya ay "mas maraming mata ang mas mahusay".

Super macro pagkuha ng larawan sa isang algae patch

Napakalakas ng pakiramdam ko tungkol sa magandang buoyancy at pagmamasid sa larawan sa ilalim ng dagat etiquette at ituro ito sa aking mga estudyante, kaya nakakatuwang makitang nangyayari ito kapag sumisid na may 'pack'.

Sa kabilang banda

Sa sandaling muling binuksan ang mga isla sa mga bisita, bumalik sa normal ang mga bagay. Sa aking kontrata dahil mag-expire, nagsimula akong mag-isip tungkol sa kung paano ako makapagtuturo ng higit pa, at sa isang mas mahusay na paraan. Sa kabutihang palad ay nilapitan ako ng isang Caymanian upang mag-set up ng isang kumpanya na nag-aalok ng lahat ng uri ng pagkuha ng larawan.

Ang pangunahing pokus ng Capture Cayman Ltd ay sa pagtuturo larawan sa ilalim ng dagat, ngunit may lupa pagkuha ng larawan at mga photoshoot bilang sideline. Mayroon akong kasamang natutulog ngunit epektibo akong nagtatrabaho nang mag-isa, kaya't magkaroon ako ng higit na kalayaang magturo kahit kailan at saan man gusto ko, at bilang kahilingan ng aking mga estudyante.

Hindi na kailangang ma-stuck sa isang tindahan, o limitado sa mga oras ng tindahan at isang solong shore-dive site, malaya akong lumawak. Mula sa pagsisid sa aking bakanteng oras, alam kong may ilang mga site sa paligid ng isla na nag-aalok ng iba't ibang topograpiya at mga paksa, kaya maaaring mag-alok sa mga kliyente ng mas malawak na karanasan.

Mula sa magagandang reef hanggang sa mga swim-through at cavern, hanggang sa sting ray, pagong at eagle ray, hanggang sa napakalaking macro life, hanggang sa mga wrecks at underwater statue, maraming maiaalok ang Grand Cayman sa mga photographer sa ilalim ng dagat - sa madaling kondisyon na may mainit at malinaw na tubig.

Makukulay na bahura sa Cayman Islands

Mayroon na akong mga kliyente na pumupunta taun-taon, ilang beses sa isang taon, para gumugol ng isang linggo sa pagkuha ng litrato sa ilalim ng dagat kasama ko.

Palaging may bagong matututunan, mga diskarte sa pag-tweak, iba't ibang paksang hahanapin at pinakabagong kagamitan na dapat pag-aralan, at kung minsan ito ay maaaring tungkol lamang sa pagbibigay ng tulong sa pag-iilaw at pagtutok. Ang isa pang madalas na pangangailangan ay para sa post-processing na pagtuturo, pag-aaral na pagandahin ang mga larawan gamit ang Lightroom o Photoshop.

Isang kliyente ang nagmumula sa Canada sa loob ng tatlong buwan tuwing taglamig bilang isang "snow-bird", pag-iwas sa matinding lamig upang magpainit sa perpektong klima ng Cayman, at mag-book ng 3-5 klase sa akin sa isang linggo.

Nagsimula siya sa akin apat na taon na ang nakakaraan gamit ang isang point-and-shoot na compact camera, at umunlad sa isang top-of-the-range na DSLR na may iba't ibang lens at strobe.

Nitong nakaraang taglamig, marami kaming ginugol sa aming mga pagsisid sa paghahanap ng mga critters, pagbaril ng macro na may snoot. Nasusumpungan ko ang aking sarili na natututo nang halos kasing dami ng aking mga mag-aaral. Mga larawan sa ilalim ng dagat ni Jay Goldman mula sa taong ito maaaring matingnan dito.

Walang presyon

Nauunawaan ko na ang mga diskarte sa pagtuturo ay napakahalaga, at subukang magturo sa isang palakaibigan at nagbibigay-kaalaman na paraan, nang hindi binibigyang-pansin ang mga estudyante sa mga teknikal na termino. Maraming mga mag-aaral, sa aking karanasan, ang nais lamang na makakuha ng tuloy-tuloy na magagandang larawan, at sinisikap kong gawing simple ang proseso para sa kanila at ipaliwanag sa paraang maaari nilang matandaan at maisulong.

Walang pressure para makuha ang perpekto larawan kapag nagturo ako – pagkatapos ng lahat, maaari kang magkaroon ng isang teknikal na perpekto larawan grabe yun kasi hindi maganda yung composition. Ang itinuturo ko ay magkaroon ng patuloy na kasiya-siyang mga larawan kung saan masaya ang aking mga estudyante.

Ang pag-unawa sa antas ng kasanayan at pag-unlad ng mga mag-aaral ay susi - ang mga tao ay nakakakuha ng mga kasanayan sa iba't ibang bilis, at iyon ay ganap na maayos. Walang pressure.

Ang Cayman Islands ay maraming pagong

Potograpiya sa ilalim ng dagat ay tungkol sa kasiyahan sa pagsisid sa isang nakakarelaks na paraan, paglikha ng mga alaala na maaari mong ibahagi. Hindi lahat tungkol sa kompetisyon at kung sino ang may pinakamalaki at pinakamasamang camera. Ang bawat mag-aaral ay iba-iba ngunit kung lahat sila ay lumayo sa aking mga klase na kumukuha ng mga larawan na nagpapasaya sa kanila, kung gayon masaya ako.

Kadalasan ay maaari akong pumili mula sa pitong shore-dive site, isa sa kung saan halos palaging maaari kong sumisid bukod sa mga kakaibang okasyon kapag ang hanging hilagang-kanluran ay nagdadala ng mga alon sa dalampasigan. Pagkatapos talakayin kung ano ang gustong gawin ng aking mga kliyente, karaniwan kong tinitingnan ang mga kondisyon at nagpapasya sa pinakamahusay na dive-site para sa mga paksa, visibility at kasalukuyang.

Ang pagtatrabaho sa anumang oras sa anumang araw, mula sa maagang umaga hanggang sa night-dives, pitong araw sa isang linggo, ay nagbibigay ng kakayahang umangkop upang gawin ang mga klase sa pinakamahusay na magagawa nila sa mga iskedyul ng mga mag-aaral.

Kung kinakailangan, sumama rin ako sa boat dives kasama nila at nakikipagtulungan sa mga lokal na dive-charter na mga photographer sa ilalim ng dagat mismo upang matiyak ang pinakamahusay na posibleng mga site para sa layunin. Ito ay nagpapahintulot sa akin na kumuha ng blackwater pagkuha ng larawan pati tuition.

Maaaring i-book ako ng isang indibidwal na mag-aaral para sa isang 4-5 oras na klase ng baguhan ngunit karamihan sa mga kliyente ay pumupunta sa Grand Cayman para sa isang linggong pagsisid at larawan sa ilalim ng dagat kasama ko. Ang mga ito ay mula sa mga bagong user ng GoPro (nagtuturo ako ng dalawang oras na kursong GoPro) sa pamamagitan ng mga compact-camera user hanggang sa mirrorless at DSLR advanced photographer.

Gustung-gusto kong makita ang mga mukha ng mga mag-aaral na dati ay nagpupumilit na hindi mauwi sa malabo, kulay-abo o asul na mga imahe nang bigla silang hindi lamang magkaroon ng malinaw at makulay na mga larawan ngunit nasumpungan ang kanilang mga sarili na ulitin ang gawain - at kalaunan ay nagpadala sa akin ng magagandang larawan ng kanilang mga susunod na dive-trip.

Nakatambay sa opisina

O para maging handa ang isang kliyente para sa susunod na hakbang sa paglalakbay sa pamamagitan ng pagbili ng mas malaki o mas advanced na camera. Karamihan ay kinakabahan sa paggastos ng malaking halaga at pananakot sa lahat ng "mga pindutan at gulong", ngunit nakikita silang natututo tungkol sa kanilang mga bagong sanggol at nagsimulang gumawa ng mga larawang karapat-dapat sa mga kumpetisyon at pag-publish ay nagbibigay sa akin ng labis na kasiyahan.

Pangarap na trabaho?

Sa huli, ang pagtuturo ay tungkol sa pagbabahagi ng kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat upang magkaroon ng kamalayan sa iba kung gaano kahalaga na protektahan at pahalagahan ang ating mga bahura at buhay dagat.

Kaya kapag ako ay susunod na sinabi na ang akin ay isang pangarap na trabaho, buong puso akong sumasang-ayon na ako ay masuwerte. Ito ay tumagal ng maraming taon ng pagsusumikap, pag-aaral, pagsusumikap at pagsasakripisyo ngunit sulit ang bawat sandali.

Sa ngayon, sa malungkot na permanenteng pagsasara ng Cathy Church's Photo Gitna, Ako lang ang nag-iisang underwater photography instructor sa Grand Cayman. Sa 15 taong karanasan, anim na taon na kung saan ay ginugol ng libu-libong beses sa pagsisid sa tubig ng Cayman, at pagtuturo ng daan-daang mga klase, bawat araw ay isang pagpapala kung saan ako ay tunay na nagpapasalamat.

