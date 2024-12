Pinangalanan ni Alex Mustard ang 5th BSoUP president

Si Dr Alex Mustard MBE ay pinangalanan bilang bagong presidente ng British Society of Underwater Photographers (BSoUP), na pinupunan ang isang posisyon na nanatiling bakante mula nang mamatay ang ikaapat na pangulo ng lipunan na si Brian Pitkin noong 2021.

Nilikha ang BSoUP noong 1967 bilang isang paraan ng pagbabahagi ng kaalaman sa photographic sa ilalim ng dagat, na tinutulungan ang mga miyembro nito na malampasan ang mga hamon ng pagtugis at lumikha ng hindi malilimutang imahe. Ang iba pang mga naunang pangulo ay sina Peter Scoones, David George at Peter Rowlands.

"Natutuwa kaming tanggapin si Alex bilang aming pangulo habang patuloy kaming nagbibigay-inspirasyon at nagpapaalam sa mga photographer sa ilalim ng dagat at itulak ang mga hangganan ng kahusayan sa photographic sa ilalim ng mga alon," sabi ni BSoUP chair Nur Tucker. "Hindi namin maipagmamalaki na mayroon si Alex, hindi lamang bilang isang miyembro kundi ngayon bilang aming pangulo.

“Si Alex ay isang karanasan, masigla at walang pag-iimbot na tagapayo, at lahat ng miyembro ay makikinabang sa kanyang dedikasyon na tulungan kaming lumikha ng makapangyarihang mga imahe sa ilalim ng tubig. At bilang isang nangungunang innovator sa underwater photography, siya ay perpektong inilagay upang makatulong na itaas ang pangalan ng BSoUP sa Britain pati na rin sa buong mundo.

“Bukas ang membership ng BSoUP sa lahat ng photographer sa ilalim ng dagat, na may mga buwanang online na pagpupulong na nakakaakit ng audience at mga speaker mula sa buong mundo, at mga may temang kumpetisyon kung saan ang hukom ay nagbibigay ng feedback sa iyong mga larawan.” Ang membership ay nagkakahalaga ng £35 bawat taon.

'May bola sana'

Mustard ay nasa BSoUP komite sa loob ng halos 25 taon at nag-dive at kumuha ng litrato kasama ng marami sa mga luminaries ng lipunan, kabilang ang mga nakaraang presidente (maliban kay George). Siya ay marahil pinakamahusay na kilala para sa kanyang libro Masterclass ng Underwater Photography, na inialay niya sa mga tagapagtatag ng BSoUP na sina Scoones at Colin Doeg.

Si Doeg, ang unang upuan ng BSoUP, ay namatay noong 2024 at nagsulat Maninisid magazine noong 2017: “Ngayon ang BSoUP ay patuloy na umuunlad, lalo na sa mga ambassador gaya ni Alex Mustard, para sa aking pera na isa sa mga pinakatanyag na photographer sa mundo.

"Ang kanyang mga imahe ay patuloy na bumubuti, ngunit siya ay laging bukas-palad sa kanyang kaalaman at payo tulad ng mga orihinal na miyembro. Magkakaroon siya ng ganoong bola kung kasama natin siya sa simula."

Mustasa sa Palasyo kasama ang kapwa-maninisid na si Charles

Si Mustard ay may PhD sa marine ecology, ngunit naging full-time na photographer mula noong 2004. Siya ay nanalo ng mga internasyonal na parangal mula noong kanyang kabataan, at ang kanyang trabaho ay partikular na kilala mula sa paligsahan ng Wildlife Photographer of the Year, kung saan ito ay nagtampok. sa 15 portfolio na libro ng mga nanalong litrato sa nakalipas na 20 taon.

Noong 2013, siya ay pinangalanang pangkalahatang nagwagi ng European Wildlife Photographer of the Year, sa panahong iyon ang tanging underwater photographer na nag-claim ng titulong iyon. Siya rin ay isang tagapagtatag ng prestihiyosong Underwater Photographer of the Year Paligsahan.

Kasalukuyang nagsusulat si Mustard ng dalawang may larawang buwanang column sa underwater photography para sa Scuba Diver magazine (UK at Australasia) at para sa Sport Diver (USA) at mga co-host Ang Underwater Photography Show nasa youtube.

Noong 2018 nakatanggap siya ng pambansang pagkilala, na natanggap ang titulong MBE mula kay Queen Elizabeth II para sa kanyang mga serbisyo sa underwater photography.

