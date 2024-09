Ang GO Diving Show ANZ ay kinakailangan para sa mga photographer sa ilalim ng dagat

inaugural ang GO Diving Show ANZ, na nagaganap sa Sydney Showground sa 28-29 Setyembre – at kasama ang ganap na LIBRENG pagpasok – ay inilarawan bilang isang kinakailangan para sa mga photographer sa ilalim ng dagat, kung nagsisimula ka pa lamang sa iyong paglalakbay, o isang batikang 'snapper'.

Isang host ng mga kilalang photographer at tagapagturo sa ilalim ng dagat ang magpapaganda sa Photo Stage, at ang mga nanalo sa prestihiyosong Underwater Awards Australasia 2024 ang kompetisyon ay ipapakita sa Sabado ng hapon. Nasa ibaba ang ilan lamang sa mga nasa entablado sa katapusan ng linggo:

Si Nigel Marsh ang tao sa likod ng Natatanging Aussie Marine Life ng Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Si Nigel Marsh, na ang Natatanging Aussie Marine Life na tampok sa Scuba Diver Australia at New Zealand ay mga paborito ng mambabasa, ay nasa Photo Stage sa GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Si Nigel ay isang freelance na photographer sa ilalim ng dagat at photojournalist na nakabase sa Brisbane. Ang kanyang trabaho ay nai-publish sa maraming mga magasin, pahayagan at mga libro, parehong sa Australia at sa ibang bansa.

Malawak na siyang sumisid sa Australia, lalo na sa Great Barrier Reef at Coral Sea, at dinala siya ng kanyang mga paglalakbay sa buong Asya, Karagatang Pasipiko, Karagatang Indian, Karagatang Atlantiko at Caribbean. Ang kanyang mga litrato sa ilalim ng dagat ay nanalo rin ng maraming internasyonal na kumpetisyon sa photographic.

Ang hilig ni Nigel sa diving at ang marine environment ay nag-evolve mula sa murang edad habang nag-snorkeling sa mga dalampasigan sa labas ng kanyang bayan ng Sydney, Australia. Ang pag-aaral sa scuba dive noong 1983 ay nagsilbi upang madagdagan ang kanyang interes sa marine life, at sa lalong madaling panahon ay ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa iba, nagtatanghal ng mga slide show at nagsusulat ng mga artikulo para sa mga magazine - ang kanyang unang artikulo ay nai-publish noong 1983.

Mula noon ay gumawa si Nigel ng libu-libong artikulo para sa diving, travel at inflight magazine sa buong mundo, na nakatuon sa kanyang mga paboritong paksa – isda, diving, pating, shipwrecks, marine life at paglalakbay.

Si Nigel ay nag-co-author din ng dalawang diving guide book kasama si Neville Coleman, Dive Sites ng Great Barrier Reef at Coral Sea (New Holland 1996) at Diving Australia (Periplus Editions 1997). Nag-self-publish din siya ng isang libro - HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Pagkuha ng larawan 2011).

Sa nakalipas na sampung taon, naging abala si Nigel sa paggawa ng serye ng mga aklat pambata sa mga paksang may kaugnayan sa dagat (A to Z of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) at isang serye ng mga dive guide at marine mga libro ng buhay (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) para sa New Holland Publishers.

Mag-aalok si Brett Lobwein ng ilang mga insight sa larawan sa ilalim ng dagat diskarte

Brett Lobwein

Ang award-winning na photographer sa ilalim ng dagat na si Brett Lobwein ay magpapakita ng kanyang kahanga-hangang imahe sa Photo Stage sa inaugural GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Si Brett ay isang madamdamin at environmentally-minded photographer na nakabase sa Sydney, na lumaki sa mga daanan ng tubig ng Port Hacking River sa southern suburbs ng lungsod, nakita ang kanyang pagmamahal sa scuba diving na talagang nahuhubog noong unang bahagi ng 2000s habang nagtatrabaho sa isang lokal na dive shop.

Noong 2010, nagsimula siyang magkaroon ng matinding interes larawan sa ilalim ng dagat at binili ang kanyang unang DSLR housing.

Mula sa kanyang unang paglalakbay upang lumangoy kasama ang mga humpback whale sa Tonga, siya ay ganap na na-hook.

Ang hilig niya sa pagkuha ng larawan ay karibal lamang ng kanyang pagnanasa sa kakaibang paglalakbay.

Nagbabaril man ng mga malasutla na pating sa Gardens of the Queen ng Cuba, mga penguin sa Antarctica, mga polar bear sa Arctic, mga orcas sa Norway o mga seal sa Narooma, palaging sigurado si Brett na kakatawanin ang buhay-dagat sa kanilang natural na elemento, nang hindi nagdedemonyo o nagdudulot ng sensasyon sa isang hayop upang makuha. pansin sa isang imahe para sa mga maling dahilan.

Alinsunod sa kanyang pagmamahal sa karagatan at sa mga naninirahan dito, si Brett ay isa ring malakas na tagapagtaguyod ng pagprotekta sa ating mga karagatan at kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan tungkol sa labis na paggamit at pangangailangan para sa mga single-use na plastic.

Si Brett ay isang mapagmataas na Sony Digital Imaging Advocate, Ambassador para sa Isotta Underwater Housings, Miyembro ng Explorers Club, Miyembro ng Ocean Artist Society, at dating associate/resident photographer sa Ocean Geographic.

Si Brett din ang may-ari ng UW Images, isang distributor ng larawan sa ilalim ng dagat equipment.

Ang kanyang mga imahe ay nanalo ng maraming internasyonal pagkuha ng larawan mga parangal at nai-publish sa buong mundo.

Si Don Silcock ay magsasalita tungkol sa malalaking pagtatagpo ng mga hayop

Don Silcock

Scuba Diver Australia at Senior Travel Editor ng New Zealand Don Silcock ay dadalhin sa Photo Stage sa inaugural GO Diving Show ANZ noong Setyembre upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pagkahumaling sa malalaking hayop.

Si Don ay isang Australian underwater photographer at photojournalist na nakabase sa isla ng Bali sa Indonesia, at sumali siya sa Scuba Diver ANZ team bilang Senior Travel Editor noong 2020.

Mula sa UK, nagsimulang mag-dive si Don noong unang bahagi ng 1980s habang naninirahan at nagtatrabaho sa Bahrain, sa Persian Gulf, at naging isang BSAC Advanced. Tagapagturo at Diving Officer.

Lumipat siya sa Australia noong 1991 kasama ang kanyang batang pamilya, kung saan nabuo niya ang kanyang matibay na hilig larawan sa ilalim ng dagat at paglalakbay sa pagsisid.

Si Don ay malawakang sumisid sa Papua New Guinea at Indonesia sa nakalipas na 25 taon at naniniwalang ang dalawang bansa ang may pinakamahusay na tropikal na diving sa mundo. Inilathala kamakailan ng Scuba Diver ANZ ang 13th artikulo sa isang serye sa diving PNG, at ang susunod problema magkakaroon ng 5th sa isang katulad na serye Don ay sumusulat sa diving Indonesia.

Mga 15 taon na ang nakalilipas, nahuli ni Don ang inilalarawan niya bilang 'malaking surot ng hayop' nang pumunta siya sa South Australia sa unang pagkakataon para kunan ng larawan ang mga dakilang puting pating at noong nakaraang taon, nakuha niya ang kanyang 15th trip doon...

Sa pagitan, kumuha siya ng litrato at sumulat tungkol sa tigre, dakilang martilyo, at mga oceanic whitetip shark sa Bahamas; oceanic mantas, blue shark, whale shark, American crocodile, at striped marlin sa Mexico; southern right whale sa Argentina, southern humpback whale sa Tonga, at sperm whale sa Azores.

Sa panahon ng pandemya, pumasok si Don sa teknikal na diving at kamakailan ay nakumpleto ang kanyang TDI Extended Range certification upang kalidad siya sa 55m bilang paghahanda para sa mga dedikadong tech trip para kunan ng larawan ang mga wrecks sa Solomon Islands at Bikini Atoll, na itatampok sa paparating na mga isyu ng Scuba Diver ANZ .

Si Mike Scotland ay magsasalita tungkol sa Australian marine life

Mike Scotland

Ang Dive Log Australasia Editor at underwater photographer na si Mike Scotland ay tututuon ang marine biology 'sa ligaw' sa Photo Stage sa inaugural GO Diving Show ANZ noong Setyembre.

Nagsimula si Mike sa pagsisid noong 1976 at matagumpay na nakuha ang kanyang PADI tagapagturo rating noong 1982. Pati na rin ang pagtuturo ng higit sa 1,000 divers. Nakagawa si Mike ng 7,000 dives at nanalo ng mga parangal para sa kanyang mga U/W na larawan.

Ang kanyang dalawang pangunahing hilig ay larawan sa ilalim ng dagat at marine biology. Nagsusulat siya tungkol sa pagdiriwang ng marine life na sinamahan ng adventure diving. Inilathala ni Mike ang kanyang aklat, Marine Biology in the Wild bilang isang serbisyo sa mga diver na gustong matuto nang higit pa tungkol sa dagat. Nagtatampok ito ng mga karaniwang larawan ng postcard na may malalim na pananaliksik. Sa kasalukuyan, nagsusulat siya ng isang serye sa biology ng isda at pating, na isasama niya sa isang bagong libro sa susunod na taon.

Marine Biology sa Wild

Ang pinakamahusay na paraan upang pag-alab ang iyong hilig sa diving ay upang matuto nang higit pa tungkol sa kahanga-hangang buhay sa dagat na ating nararanasan. Sa panahon ng kanyang tungkulin sa Photo Stage, ipapakita ni Mike ang maraming hindi kapani-paniwalang mga insight na naobserbahan niya sa loob ng 48 taon ng aktibong diving na mag-uudyok sa iyo na sumisid.

Si Mike ay isang propesyonal na tagapagturo at isa sa mga pinaka-publish na U/W photographer sa Australia. Ang pag-uusap na ito ay susuportahan ng kanyang pinakamagagandang mga larawang nakalap mula sa higit sa 100 mga ekspedisyon sa Great Barrier Reef at Pacific.

Si Talia Greis ay magsasalita tungkol sa abstract larawan sa ilalim ng dagat

Talia Greis

Ang self-taught, internationally acclaimed underwater photographer na si Talia Greis ay nasa Photo Stage sa GO Diving Show ANZ pinag-uusapan ang abstract underwater imagery.

Ipinanganak at lumaki sa mga rehiyon ng lungsod sa baybayin ng Eastern Suburbs ng Sydney, ang kanyang pagpapahalaga sa buhay sa karagatan ay sumabog habang sumisid sa Ningaloo Reef, WA.

"Ang pag-unawa sa mayamang pagkakaiba-iba at kasaganaan ng mundo sa ilalim ng dagat ng ating bansa ay nagbago ng isang switch na naging mahalaga para sa akin na kumuha ng camera sa ibaba ng ibabaw sa lalong madaling panahon," sabi niya.

"Hindi lamang upang makagawa ng ilan sa mga magagandang sandali na iniaalok ng kalikasan, ngunit upang lubos na maunawaan para sa aking sarili, ang mga tunay na kulay at kumplikado ng kung ano ang aking nasaksihan."

Palaging isa sa pagkuha ng isang sandali habang ito ay naglalahad, napagtanto ni Talia na ang kanyang papel sa pagsisid ay nagbago, at sa kasalukuyang panahon ay imposibleng sumisid nang hindi sumilip sa lens.

Si Talia ay nanalo sa Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 para sa Ocean Geographic, Head On Photo Festival, Kategorya ng Landscape 2023, Northern Beaches Underwater Photo Competition 2023, at Underwater Photographer of the Year (UPY) para sa Macro Category sa 2024.

Abstract Underwater Photography

Si Talia ay magsasalita tungkol sa abstract larawan sa ilalim ng dagat – pagbibigay ng maikling introduksyon kung bakit gustung-gusto niyang mag-eksperimento dito bilang isang Sydney diver, at tinatalakay ang ilang iba't ibang pamamaraan at diskarte na ginagamit niya upang pag-aralan ang craft.

Magbibigay siya ng ilang halimbawa ng mga kuha niya gamit ang iba't ibang diskarte, at tatalakayin ang mga setting at mga kinakailangan sa kagamitan upang maisagawa ito.

Magbibigay ng payo si Nicolas Remy larawan diskarte

Nicolas Remy

Ang French-Australian underwater photographer na si Nicolas Remy, na ngayon ay nakabase sa Sydney, ay dadalhin sa Photo Stage sa GO Diving Show ANZ sa Setyembre.

Ang mga imahe ni Nicolas ay nakatanggap ng higit sa 40 internasyonal na parangal, kabilang ang mga nanalo sa kategorya sa prestihiyosong Karagatan Pagkuha ng larawan Mga parangal, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year at World Nature Pagkuha ng larawan Mga parangal.

Ang kanyang mga larawan ay itinampok sa mainstream media tulad ng BBC, CNN, Forbes, pati na rin ang nangungunang dive media at pagkuha ng larawan media.

Siya ang nagtatag ng Ang Underwater Club, Isang online pagkuha ng larawan paaralan at komunidad, na kasalukuyang binibilang ang mga miyembro sa 12 bansa. May access ang mga Club Member sa mga self-paced na kurso, support forum, at buwanang webinar, kung saan nagtuturo si Nicolas at iba pang kilalang photographer pagkuha ng larawan Mga masterclass.

Hinimok ng kanyang hilig sa pagtuturo pagkuha ng larawan, si Nicolas ay isang batikang tagapagsalita sa publiko. Bukod sa buwanang webinar para sa The Underwater Club, regular siyang iniimbitahan na magsalita sa mga dive show, larawan sa ilalim ng dagat mga lipunan at scuba club.

Isang nakamit larawan-mamamahayag, si Nicolas ay nag-akda ng dose-dosenang mga artikulo na inilathala sa internasyonal na dive media. Isa siyang Field Editor para sa DivePhotoGuide.com, at isang regular na kontribyutor ng Plongez! magazine (France) at Scuba Diver magazine (UK at Australia/New Zealand), kung saan nagsusulat siya tungkol sa marine life, paglalakbay, photographic technique at kagamitan.

Nakipagtulungan si Nicolas sa diving equipment at pagkuha ng larawan mga tatak para sa pagsubok ng produkto at mga pagsusuri sa larangan. Siya ay kilala para sa mga detalyado, insightful na mga write-up na kanyang isinulat, nagtatrabaho sa mga tatak tulad ng Nauticam, Mares, Nikon Australia at Retra UWT, upang pangalanan ang ilan.

Si Nicolas ay isang Nauticam ambassador. Kasalukuyan siyang nag-shoot gamit ang isang Nikon Z9 sa isang pabahay ng Nauticam NA-Z9 at ang paborito niyang optika ay ang Nauticam EMWL system at ang Nauticam FCP-1, kahit na ginagamit din niya ang WWL-C kapag ang laki at bigat ay mahalaga.

Ang mga rebreather ay bumubuo ng isa pang mahalagang bahagi ng dive kit ni Nicolas: gumugol siya ng mahigit 1,300 oras sa pagkuha ng mga larawan habang nag-dive sa alinman sa isang rEvo CCR o Mares Horizon SCR, na nananatili sa loob ng tatlo hanggang apat na oras na pagsisid. Si Nicolas ay masigasig sa mga makinang ito, na nakikita niyang kumukuha ng lumalagong espasyo sa industriya ng diving.

