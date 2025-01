Nagpapatuloy ang patimpalak sa Voice of the Ocean

Ang ADEX Voice of the Ocean ay isang larawan, kumpetisyon sa video at sining na nauugnay sa taunang Asia Dive Expo (ADEX) event ng Singapore, na inaangkin na pinakamalaking at pinakamatagal na dive show sa Asia.

Tatakbo mula Abril 4-6, ang ADEX Ocean Festival 2025 ay nagtatapos sa isang hurado na pumipili ng mga nanalo at runner-up sa iba't ibang kategorya ng kumpetisyon nang live sa entablado. Pumili rin sila ng pangkalahatang panalo sa Best of Show.

Ang pagdiriwang ngayong taon ay nakatuon sa mga cephalopod sa kung ano ang inilarawan bilang isang "pagdiriwang ng marine life behaviour", habang ang ADEX Voice of the Ocean 2025 ay kinabibilangan ng parehong Cephalopods at Animal Behavior sa mga kategorya nito - ang iba ay Waterscapes, Artwork at Short Film.

Nasa hurado sina Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield at William Tan, kasama ang marine biologist na si Chloe Harvey, executive director ng Reef-World Foundation, na kumikilos bilang espesyal na tagapayo sa pag-uugali ng hayop.

Ang engrandeng premyo ay isang Seacam underwater housing na nagkakahalaga ng hanggang US $10,000. Ang karagdagang impormasyon sa kompetisyon ay makukuha at ang mga pagsusumite, na nagkakahalaga ng US $10 bawat entry, ay maaaring gawin sa pamamagitan ng DivePhotoGuide site hanggang Marso 1 sa taong ito.

