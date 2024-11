Ang UPY at DPG photo contest ay parehong bukas na

Dalawang pangunahing underwater imagery contest ang ilulunsad sa simula ng Nobyembre – ang UK-based Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 at, mula sa buong Atlantic, ang DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, na naglalagay ng mas maraming tindahan sa malalaking premyo at may kasamang videography .

Ang paligsahan ng UPY, na nagbibigay-diin sa prestihiyo at feedback, ay bukas para sa mga entry mula ngayon hanggang Enero 4. "Ang UPY ay ang pinakamahalagang paligsahan para sa mga photographer sa ilalim ng dagat, at palaging puno ng mga kamangha-manghang mga imahe na inihayag sa unang pagkakataon," sabi ng tagapangulo ng mga hukom na si Alex Mustard.

"Ang 2025 ay nagmamarka ng 60 taon mula noong unang ginawaran si Phil Smith ng titulong Underwater Photographer of the Year. Ngayon ang paligsahan ay tunay na internasyonal, na may mga nanalong larawan na nagmumula sa buong mundo. Ang aming huling tatlong pangkalahatang nanalo ay kinuha sa ilalim ng yelo sa Arctic Ocean, sa tubig na may mantsa ng tannin ng Amazon River, at sa gabi malapit sa Equator sa Maldives.

“Bukas ang paligsahan sa lahat ng istilo ng larawan sa ilalim ng dagat; Ang mga larawang kinunan sa mga binahang minahan hanggang sa mga swimming pool ay nabigyan na dati.”

Ang isang bagong karagdagan ay isang kategorya ng Coral Reefs, na sumasalamin sa tirahan na may arguably "ang pinaka makulay at pinakamataas na konsentrasyon ng buhay sa ating planeta, ngunit umiiral din sa dulo ng krisis sa klima".

Ang iba pang 12 kategorya ay Wide Angle, Macro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming at tatlong seksyon ng British Waters, para sa Wide Angle, Macro at Living Together, kasama ang Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Ang paligsahan ay nagsasama ng isang pasadyang sistema ng mga resulta, na nagbibigay ng feedback sa mga photographer kung gaano kalayo ang pag-unlad ng bawat larawan, upang ang lahat ng mga kalahok ay makinabang mula sa paglahok. Ang mga detalyadong komento ng mga hukom ay naka-post din kasama ang mga nanalong entry.

Ang panel ng paghusga ay binubuo tulad ng dati ng mga photographer na sina Mustard, Peter Rowlands at Tobias Friedrich, at ang mga nanalo ay iaanunsyo sa isang seremonya ng parangal sa Mayfair ng London.

Ang mga bayarin sa pagpasok ay £20, £35 o £45 para sa hanggang tatlo, 10 o o 20 na mga larawan ayon sa pagkakabanggit sa mga kategorya (maliban sa Marine Conservation, na libre para sa hanggang limang entry). Maghanap ng mga detalye kung paano pumasok dito,

DPG Masters underwater imaging competition

DPG Masters overall winner para sa 2023 ay si Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Samantala, ang DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 ay nagbukas din para sa mga entry mula sa mga underwater photographer at videographer sa lahat ng antas – na may pondo ng dive-bakasyon at mga premyong gamit sa camera na nagkakahalaga ng higit sa US $80,000.

Ang mga kalahok sa patimpalak na ito ay maaaring makipagkumpetensya sa siyam na kategorya: Traditional, Macro, Wide Angle, Over-Under, Conservation, Blackwater, Portfolio, Compact at Short Film.

Ang gumagawa ng imahe sa likod ng nangungunang entry sa mga nanalo sa kategorya ay makoronahan na ngayon ng DPG Grand Master 2024 (ang parangal ay dating para sa "Best Of Show"). Panalo ang taong ito sa parehong nangungunang trip at nangungunang mga premyo sa kagamitan.

"Ang kabuuang premyong pool ang pinakamalaki na mayroon kami, na may hindi kapani-paniwalang mga dive-trip at kagamitan sa imaging para makuha," sabi ng mga organizer ng kumpetisyon na sina Joe Tepper at Ian Bongso-Seldrup. “At ang aming record na siyam na kategorya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga baguhan at propesyonal na manalo, anuman ang kanilang espesyalidad o sistema ng camera.

“Nasasabik din kaming magbigay ng bagong titulo sa pangkalahatang nagwagi – DPG Grand Master – at walang alinlangan na mahihirapan ang aming mga hukom sa pagpili sa kanya mula sa lahat ng mahuhusay na kalahok.”

Para sa mga eagle-eyed diver na nag-akala na ang isang larawan maliban sa ipinakita sa itaas ay ang tahasang nanalo noong 2023, iyon ay dahil si Marco Gargiulo ay lumabas na hindi sumunod sa mga panuntunan sa kumpetisyon. Ang kanyang imahe ay mamaya nadiskwalipika at ang parangal ay binawi, kasama sina Suliman Alatiqi at Nagnanais na Mabuti pagtapak sa paglabag.

Bilang resulta ng insidenteng ito, para sa pinakabagong kompetisyon DPG Ang (DivePhotoGuide) ay nagtalaga ng isang tagapangulo ng hurado upang sumali sa mga hukom sa "pagsusuri ng mga larawan nang mas maingat kaysa dati".

Tulad ng dati, 15% ng mga nalikom sa pagpasok ay ido-donate sa marine-conservation efforts. Ang mga entry ay nagkakahalaga ng US $10 (£7.80) bawat larawan o video, at ang kumpetisyon ay magsasara para sa mga entry sa 31 Disyembre, na may buong detalye sa DPG Masters 2024 site.

