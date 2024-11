Mga tanawin sa ilalim ng dagat upang palakasin ang Balearic awareness 

The fifth annual MARE competition for Balearic Sea and Mediterranean marine pagkuha ng larawan unveiled its winners on 15 November. The organisers of the “Audiovisual Contest for the Conservation of the Balearic Sea” held their awards ceremony in Mercadal on the island of Menorca.

Dalawang daang underwater photographer, na nakikipagkumpitensya sa mga sub-category ng Expert Adult, Amateur Adult and Youth section nito, ang nagsumite ng humigit-kumulang 1,400 litrato, na nakikipagkumpitensya para sa 10,000 euros na halaga ng cash at mga premyo sa kagamitan sa ilalim ng dagat. Mayroong 26 na nagwagi ng premyo, kabilang ang mga marangal na pagbanggit para sa mga entry sa karagdagang Marine Protected Areas at Water Quality na kategorya.

The jury comprised conservationist Debora Morrison, larawan-journalist and documentary-maker Pep Bonet and underwater photographer Rafael Fernández Caballero, and the work they selected will form part of an exhibition set to tour the Balearic Islands during 2025.

"Kapag ang mga hamon sa kapaligiran na kinakaharap ng ating dagat ay lalong maliwanag, ang pangako ng bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng kakaibang kaugnayan," sabi ni Toni Periano, sustainable projects director para sa Menorca Island Council, sa mga kakumpitensya at sponsor. "Ang paligsahan na ito ay hindi lamang isang showcase ng artistikong talento, ngunit isang malakas na panawagan para sa konserbasyon at paggalang sa natural na mundo."

Dalubhasang Matanda

Cormorant At Pomfret (Victor de Valles Ibañez)

Mga Pananaw ng Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

I-save ang Posidonia (Claudio Palmisano)

Margalida Ng Dagat (Néstor Carda Aroca)

Amateur Adult

Featherduster (Ivan Ruiz Llobera)

Isda Post Mortem (César Vicente-García)

Seahorse (José Salmerón Pérez)

Artisan Ng Mga Handles (Fernando Estarellas Calderón)

Antennas (Alex Morell)

Kabataan

Kagubatan ng mga tinik (Cati Sans Tous, 10)

Moray Symbiosis (Kenzo Segura Barajas, 12)

barnacles (Luna Mas Escandell, 13)

Mga Pakpak ng Dragon (Joan Sans Tous, 13)

Bagong buhay (Pablo Ángel Wenham Martínez, 15)

Marine Protected Areas

Ngayon Nakikita Mo Na Ako, Ngayon Hindi Mo Na (Tato Damiani)

Crossing Glances (Tony Juan)

Sa ilalim ng Surf (Xavier Mas Ferrà)

Kalidad ng Tubig

Sand Corridor (Victor de Valles Ibañez)

Mga Dialogue Sa Takip-silim Ng Dikya (Theo Belafonte)

Oasis Of Colors Sa Balearic Sea (Pedro Riera Llompart)

Popular na Boto

Ang larawan na nakatanggap ng pinakamaraming pampublikong boto (350 sa 3,376) ay hindi kabilang sa mga pinili ng hurado – ito ay Sa Katapusan ng Tag-init ni Miquel Gomila.

Sa Katapusan ng Tag-init (Miquel Gomila)

Ang MARE ay ipinaglihi at pinansiyal na suportado ng Marilles Foundation upang itaas ang kamalayan sa pangangailangan para sa konserbasyon ng Balearic Sea, at sinasabing sinusuportahan ng karamihan sa mga katawan ng konserbasyon ng Balearic Islands at siyam sa mga dive-centres nito.

Mula nang magsimula ang kumpetisyon noong 2020, sinabi ng MARE na sa 5,000+ larawang natanggap nito, halos kalahati ay naibigay na para magamit para sa mga layunin ng konserbasyon.

"Mayroong daan-daang mga larawan na nagpapakita sa amin ng kagandahan ng lahat ng bagay sa ilalim ng dagat, ngunit nagpapaalala rin sa amin ng lumalaking presyon sa ecosystem na ito at ang kagyat na pangangailangan na magsanib pwersa upang protektahan ito," sabi ng direktor ng Marilles Foundation na si Aniol Esteban.

“Nasabi na natin ito noong nakaraang taon, at sa kasamaang palad ay hindi natin mai-update ang data na ito dahil hindi tumaas ang proteksyon: 0.07% lamang ng dagat na nakapaligid sa atin ang lubos na pinoprotektahan, habang ang mga species tulad ng escato o guitarfish kamakailan lamang ay nawala, at ang iba tulad ng mga seahorse ay pambihira.

“Ipinagdiriwang ng MARE ang marine life na may passion at commitment, ngunit hinahamon din kami na kumilos. Panahon na upang magtulungan upang muling punuin ang ating tubig ng buhay at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon!” Alamin ang iba pang mga kaganapan tungkol sa taunang kompetisyon ng MARE.

Gayundin sa Divernet: MEDITERRANEAN MARVELS: SEAGRASS, SEAHORSES & FORMENTERA, MALIIT NA ISLA – MALAKING MALAKING WRECK, VIAJE ANG SPANISH ROAD TRIP, ANG PINAKAMAHUSAY NA FREEDIVE SA MUNDO