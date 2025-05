Bumalik na ang Underwater Awards Australasia

Ang 2nd Underwater Awards Australasia imaging competition ay magbubukas para sa mga entry mula sa simula ng Hunyo. Ang paligsahan ay isinaayos sa isang tatlong-paraan na pakikipagtulungan sa pagitan ng matagal nang itinatag Underwater Australasia, online lunod larawan at mapagkukunan ng video DivePhotoGuide at underwater imaging equipment at dive-gear distributor Mga Larawan ng UW.

Ang kaganapan ay magtatapos sa isang eksibisyon sa ang Go Diving Show ANZ nitong Setyembre, ang pangalawang Australian na edisyon ng napakalaking matagumpay na Go Diving Show sa UK.

Ang panel ng paghusga ay binubuo ng mga photographer na sina Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli at William Tan; at mga video judge na sina Philip Hamilton at Ross Long.

Kasama sa mga premyo na nagkakahalaga ng higit sa Au $70,000 (£33,000) ang mga resort at liveaboard dive trip at underwater larawan at video gear, pati na rin ang underwater larawan drone at isang DPV na may photographic platform.

Ang mga kalahok ay nakikipagkumpitensya para sa mga premyo sa siyam na kategorya: Sharks, Sydney, Conservation, Australian, International Waters, Tough TG (gamit ang isang OM System o Olympus Tough compact), Portfolio (anim na larawan), Smartphone / Action Cam at ang kategorya ng video ng Reels Showcase. Ang nangungunang larawan o video sa mga nanalo sa kategorya ay tumatanggap ng pagkilala sa "Best Of Show".

Maaaring nakabase ang mga kakumpitensya saanman sa mundo ngunit, bukod sa kategorya ng International Waters, kinakailangan nilang isumite ang kanilang pinakakaakit-akit at nakakahimok na gawaing isinasagawa sa rehiyon ng Australasian.

Ang mga bayarin sa pagpasok ay US $10 (£7.40) bawat larawan o video at magsasara ang kumpetisyon sa Hulyo 20. Ang mga resulta ay ipapakita sa UnderwaterCompetition.com, at iuulat ang mga nanalo sa Divernet.

