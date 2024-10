Nakuha ng tadpole swarm ang Wildlife Photographer of the Year

Ang Wildlife Photographer of the Year ay muling photographer sa ilalim ng dagat - si Shane Gross ng Canadian, na kung saan Ang Kumpol ng Buhay nanalo sa kategoryang Wetlands: The Bigger Picture at pangkalahatang premyo sa prestihiyosong kaganapan ngayong taon. Ang mga nanalo ay inihayag nang live sa Natural History Museum ng London kagabi (8 Setyembre).

Ang marine-conservation photojournalist, na nakakita ng tagumpay sa kompetisyon dati, ay nag-snorkel sa Cedar Lake sa Vancouver Island sa British Columbia nang ilang oras sa pamamagitan ng mga carpet ng lily-pads, na nakatingin sa ilalim ng mga ito habang ang isang masa ng western toad tadpoles ay lumalangoy. Kailangan niyang maging maingat upang maiwasan ang anumang pagkagambala ng mga pinong layer ng silt at algae na tumatakip sa lakebed.

Ang mga Western toad tadpoles, isang malapit nang nanganganib na species dahil sa pagkasira ng tirahan at predation, ay lumalangoy mula sa mas ligtas na kailaliman ng lawa, na umiiwas sa mga mandaragit sa kanilang pagsisikap na maabot ang mababaw upang pakainin. Lumalaki sila bilang mga palaka 4-12 linggo pagkatapos mapisa, ngunit tinatayang 1% lamang ang nabubuhay hanggang sa pagtanda.

(Kunan gamit ang Nikon D500 + Tokina fisheye 10-17mm f/3.5–4.5 lens sa 11mm, Aquatica housing, dalawang Sea & Sea strobe. 1/200th @ f/13, ISO 640)

Ang Kumpol ng Buhay ay napili mula sa isang record-breaking na 59,228 entries mula sa 117 bansa at teritoryo upang manalo sa Wildlife Photographer of the Year competition, na binuo at ginawa ng Natural History Museum (NHM).

"Nabighani ang hurado ng halo ng liwanag, enerhiya at koneksyon sa pagitan ng kapaligiran at ng mga tadpoles," sabi ng tagapangulo ng hurado at editor na si Kathy Moran ng panalong shot. “Parehas kaming nasasabik sa pagdaragdag ng bagong species sa Wildlife Photographer of the Year archive.

"Sa nakalipas na ilang taon, ang kumpetisyon ay nag-highlight ng mga kapaligiran at mga species na madalas na napapansin, ngunit pinukaw ang parehong kahanga-hanga at kasiyahan kapag ibinahagi bilang ang mas karaniwang kinukunan ng mga wildlife at mga ligaw na lugar."

Mga larawan sa ilalim ng dagat

Sa 18 category winners, apat ang masasabing qualified bilang underwater images. Ang bawat entry ay hinuhusgahan nang hindi nagpapakilala ng internasyonal na panel ng mga eksperto para sa pagka-orihinal, pagsasalaysay, kahusayan sa teknikal at kasanayan sa etika.

Ang kategoryang Underwater mismo ay napanalunan ng UK / Australian photographer na si Matthew Smith Sa ilalim ng Waterline, na nagpapakita ng matanong na batang leopard seal sa ilalim ng yelo ng Antarctic sa Paradise Harbour.

Under the Waterline ni Matthew Smith / Wildlife Photographer Of The Year

Gumamit si Smith ng espesyal na ginawang extension na idinisenyo niya para sa harap ng kanyang pabahay sa ilalim ng tubig upang makuha ang split image.

Sa kung ano ang una niyang nakatagpo sa isang leopard seal, napanood niya itong gumawa ng ilang malapit na pass. "Nang tumingin ito nang diretso sa lens barrel, alam kong mayroon akong magandang bagay," sabi niya. Sa ngayon, ang mga leopard seal ay nananatiling laganap at sagana ngunit ang sobrang pangingisda, pag-urong ng yelo sa dagat at pag-init ng tubig ay nangangahulugan na ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain - krill at penguin - ay parehong bumababa.

(Kunan gamit ang Nikon Z 7 II + 14–30mm f/4 lens, neutral density graduated filter, Aquatica AZ6/7 housing + Matty Smith 12in split-shot dome port, Sea & Sea YS-D3 MKII strobe. 1/200th @ f/11, ISO 640)

Dolphins Of The Forest ni Thomas Peschak / Wildlife Photographer Of The Year

Mga dolphin ng kagubatan ni Thomas Peschak (Germany / South Africa) ay nanalo ng Photojournalist Story award. Nagpapakita ito ng Amazon river dolphin, isa sa dalawang freshwater dolphin species na naninirahan sa Amazon at Orinoco basins at ang nag-iisang nag-evolve para tuklasin ang seasonally flooded forest habitat.

Ang mga endangered cetacean, kilala rin bilang boto o pink river dolphin, ay may kumplikadong relasyon sa mga tao, sabi ni Peschak. Ayon sa tradisyunal na paniniwala ng Amazonian na maaari silang magkaroon ng anyo ng tao, at parehong iginagalang at kinatatakutan, ngunit ang iba ay nakikita silang mga magnanakaw ng isda mula sa mga lambat na karapat-dapat patayin.

Kinuha ni Peschak ang kanyang mga larawan sa mga lugar ng Brazil at Colombia kung saan ang mga lokal na komunidad ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa mga turista na makaharap ang mga dolphin, na nagdulot ng karagdagang komplikasyon na kapag pinakain ng mga tao ay malamang na sila ay hindi malusog, habang ang mga nakababatang indibidwal ay hindi natututong manghuli para sa kanilang sarili.

(Kunan gamit ang isang Nikon Z 9 + 14–30mm f/4 lens @ 16mm. 1/320th @ f/6.3, ISO 1250)

Ang Serengeti Ng Dagat ni Sage Ono / Wildlife Photographer Of The Year

Ang Serengeti ng Dagat ng US photographer na si Sage Ono ay nanalo ng Rising Star Portfolio Award. Ang imahe ay kinuha sa higanteng kagubatan ng kelp ng Monterey Bay National Marine Sanctuary sa California.

Ang tube-snout fish egg ay kukupas ng kulay habang ang mga embryo ay nabuo ngunit nahuli sila ni Ono na kumikinang na parang rubi sa tabi ng ginto ng kelp, kumikinang, puno ng gas na buoyancy aid. Ang mga berdeng may ngipin na gilid ng mga dahon ng kelp ay nakumpleto ang simpleng komposisyon.

(Kunan gamit ang isang Nikon D850 + 60mm f/2.8 lens, Nauticam NA-D850 housing, dalawang Sea & Sea YS-D2J strobe. 1/160th @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle ni Karine Aigner / Wildlife Photographer Of The Year

Ang ikalimang matubig na imahe, bagaman kinuha sa itaas ng ibabaw, ay Wetland Wrestle ng American photographer na si Karine Aigner, at nagtagumpay sa kategoryang Behaviour: Amphibians and Reptiles. Habang namumuno sa isang tour group sa Transpantaneira Highway, si Mato Grosso sa Brazil ay tumigil siya upang kunan ng larawan ang ilang marsh deer nang mapansin niya ang isang kakaibang hugis na lumulutang sa tubig.

Sa pamamagitan ng binocular ay nakilala niya na ang isang dilaw na anaconda ay nakapulupot sa nguso ng isang yacaré caiman, at pinanood ang dalawa habang nagpupumiglas, kahit na sinabi niyang mahirap malaman kung sino ang aggressor.

Ang mga Caiman ay kakain ng mga ahas, habang habang lumalaki ang mga anaconda ay isinasama nila ang iba pang mga reptilya sa kanilang pagkain. Sa likod ng ahas ay may dalawang tabanid, mga langaw na sumisipsip ng dugo na pinupuntirya ang mga reptilya.

(Kunan gamit ang isang Sony α1 + 200-600mm f/5.6–6.3 lens. 1/400th @ f/16, ISO 800)

'Mga Tagapagtaguyod para sa ating planeta'

"Ang mahabang buhay ng Wildlife Photographer of the Year ay isang testamento sa napakahalagang kahalagahan at lumalaking pagpapahalaga sa ating natural na mundo," sabi ng direktor ng NHM na si Dr Doug Gurr.

"Kami ay nalulugod na itampok ang mga ganitong kagila-gilalas na larawan sa portfolio ng taong ito - ito ay mga larawan na hindi lamang naghihikayat ng higit pang mga pagsisikap sa pag-iingat ng wildlife, ngunit na nagpapasigla sa paglikha ng mga tunay na tagapagtaguyod para sa ating planeta sa isang pandaigdigang saklaw."

Sa pagdiriwang ng ika-60 taon nito, ang punong eksibisyon ng WPotY na nagtatampok ng 100 iginawad na mga imahe ay bubukas sa museo sa pagtatapos ng linggong ito (Biyernes, 11 Oktubre)

Bilang karangalan sa anibersaryo, ang eksibisyon ay nagbibigay-pansin sa mga nagwagi sa Grand Title sa buong kasaysayan ng kumpetisyon at may kasamang mga larawan, tropeo at mga highlight ng teknolohiya ng camera. Kasama rin dito video nagpapakita ng epekto ng wildlife pagkuha ng larawan ay maaaring magkaroon ng globally kasama ng mga insight mula sa mga miyembro ng jury, photographer at NHM scientist.

Ang Natural History Museum sa London

Ang eksibisyon ay nananatili sa NHM hanggang Hunyo 29 sa susunod na taon at aabot din sa buong UK at internasyonal sa Australia, Canada, Denmark, France, Germany, Italy at Switzerland, na may iba pang mga lugar na iaanunsyo.

Ito ay bukas araw-araw mula 10am hanggang 5.50pm at ang mga adult ticket ay nagkakahalaga mula £18, mga bata £11 (off-peak £15.50, at £9.25 ayon sa pagkakabanggit. Maaaring mag-book dito.

Ang Wildlife Photographer of the Year Portfolio 34 libro, na-edit ni Keith Wilson, ay inilathala ngayon (9 Oktubre) at nagkakahalaga ng £28.

Pumasok sa 61st Wildlife Photographer of the Year na kumpetisyon Ang 61st WPotY contest magbubukas para sa mga entry sa 14 Oktubre at magsasara sa 11.30am GMT sa 5 Disyembre. Maaaring magpasok ang mga photographer ng hanggang 25 na larawan sa bayad na £30, na tumataas sa £35 sa huling linggo mula 28 Nobyembre. Ang bayad ay tinatalikuran para sa mga nasa hustong gulang na naninirahan sa Africa, Timog-silangang Asya at Central at South America. Ang mga kalahok na may edad na 18-26 ay maaaring magpasok ng hanggang 25 na larawan nang libre, habang ang mga may edad na 17 pababa ay maaaring makapasok ng hanggang 10 nang libre.

