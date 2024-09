Sunbursts score sa unang Underwater Awards Australasia

Ang inaugural na edisyon ng Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 photo competition ay hinuhusgahan, at ang mga nanalong entry ay inihayag sa entablado ngayong araw (28 Setyembre) sa Pumunta sa Diving Show ANZ sa Sydney.

Ang bagong underwater imaging contest ay inorganisa ni DivePhotoGuide (DPG), Underwater Australasia at Mga Larawan ng UW, na noong unang bahagi ng Hunyo ay tumawag Divernet at sa ibang lugar para sa mga tagabaril sa ilalim ng dagat mula sa buong mundo na isumite ang kanilang pinakamarami mapang-akit at nakakahimok na mga larawan at video mula sa rehiyon ng Australasian.

Ang panel ng paghusga ay binubuo ng mga eksperto na sina Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith at William Tan.

Ang mga kalahok ay nakipagkumpitensya sa walong kategorya para sa mga premyo ng resort at liveaboard diving holidays at larawan at video gear na nagkakahalaga ng higit sa Aus $50,000 (c £37,400).

portfolio

Pangkalahatang nagwagi sa kumpetisyon - ang "Pinakamagandang Palabas" - ay si Gabriel Guzman, kasama ang koleksyon ng mga sunburst na larawan na nakakuha ng nangungunang puwesto sa kategoryang Portfolio.

"Ang sunburst photography ay isang pamamaraan na gumagamit ng araw bilang isang focal element upang mapahusay ang visual na epekto ng mga imahe sa ilalim ng dagat," sabi ni Guzman. "Sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng paksa sa harap ng araw, ang mga nagreresultang sinag ay lumikha ng natural na epekto ng halo, na nagdaragdag ng lalim at drama sa eksena. Binibigyang-diin ng diskarteng ito ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng liwanag at ng marine environment, na nagpapatingkad sa paksa sa isang kapansin-pansing paraan.

"Ang portfolio na ito ay may kasamang anim na larawan: isang sting ray, isang lionfish, isang manta ray, isang pagong, isang humphead wrasse at isang titan triggerfish. Ang mga species na ito ay nakuha sa pamamagitan ng isang timpla ng mga nakaplanong shot at kusang pagkakataon.

“Habang ang karamihan sa mga larawan ay nagtatampok ng klasikong sunburst effect, ang larawan ng sting ray (sa itaas) ay natatangi. Kinukuha sa panahon ng ginintuang oras, nakukuha nito ang mga sinag ng araw na tumatagos sa tubig na may mainit, ginintuang kulay, na lumilikha ng kakaiba ngunit pantay na kaakit-akit na kapaligiran. Ang diskarteng ito ay nakabihag sa akin sa loob ng maraming taon, at naglaan ako ng malaking oras sa pagsasanay.

GOLD: Ang Araw At Mga Nilalang sa Dagat (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Lionfish, Coral Bay, Western Australia (1/200th, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica housing, 2x Ikelite DS160 strobe). Kinuha rin ng larawang ito ang Silver sa kategoryang Australia

GINTO: Ang Araw At Mga Nilalang Dagat (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Manta rays, Nusa Penida, Indonesia (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Aquatica housing, 2x Inon Z-330 strobe)

GOLD: Ang Araw At Mga Nilalang sa Dagat (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Green sea turtle, Saxon Reef, Great Barrier Reef (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, Aquatica housing, 2x Ikelite DS160 strobe)

GOLD: Ang Araw At Mga Nilalang sa Dagat (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Humphead wrasse, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250th, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Aquatica housing, 2x Ikelite DS161 strobe)

GOLD: Ang Araw At Mga Nilalang sa Dagat (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Aquatica housing, 2x Inon Z-330 strobe)

"Ang pagkamit ng perpektong sunburst shot ay hindi madali. Nangangailangan ito ng mga mainam na kondisyon, kabilang ang mga kalmadong tubig para sa mga sinag ng araw na tumagos nang malinaw, ganap na sikat ng araw, at ang paksa ay nakaposisyon nang malapit sa ibabaw hangga't maaari. Ang nilalang ay dapat na nasa tamang lugar, at ang isang tao ay kailangang magkaroon ng camera at strobe ng isa na perpektong nakatakda upang makuha ang sandali.

"Ang proseso ay nagsasangkot ng maraming mga nabigong pagtatangka, dahil ang pagkakahanay ng lahat ng mga salik na ito ay bihira. Kinakatawan ng portfolio na ito ang pinakamahusay sa mga pagsusumikap na iyon - isang koleksyon ng mga larawan kung saan sa wakas ay pinagsama-sama ang lahat."

Ang iba pang mga nanalo sa kategorya ay sina Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australian), Luc Rooman (International Waters), at Ste Everington (Reels Showcase ). Ang mga entry na inilagay sa ginto at pilak ay ipinapakita sa ibaba:

Sydney

GOLD: Purihin nang labis (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. "Ang hindi pangkaraniwang, hindi dokumentadong pag-uugali na ito ay hindi maipaliwanag ng kahit na ang pinaka sanay sa mga siyentipiko, na dalubhasa sa pag-uugali ng frogfish / anglerfish. Nag-eeksperimento ako ng wide-aperture na photography sa isang lokal na dive-site nang ang striated na anglerfish na ito (malinaw na nakakain ng malaking pagkain) ay nag-regurgitate ng parang usok na substance. Hindi ko pa nasaksihan ang ganoong pangyayari, nakaupo ako at pinagmamasdan ang gawi nang mahigit isang oras. Ang mga eksperto ay maaari lamang mag-isip-isip na ang angler ay nag-cannibalize ng isang egg sac (sinasadya o hindi sinasadya). Ito ay malamang na humantong sa pamamaga ng tiyan, na nagiging sanhi ng indibidwal na umuubo ng mga tipak nito sa isang pagkakataon. Kalikasan sa kanyang pinakamahusay. (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta housing, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

PILAK: Malalim na pang-unawa (Rowan Dear, UK). Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. “Ang mga dikya na ito ay nakita sa kanilang daan-daang bawat isa sa nakalipas na tatlong taon, na nagtitipon sa bay sa isa sa mga sikat na dalampasigan ng Sydney. Sa partikular na taon, mayroong higit pa kaysa sa nakita ko, na may ilang mga seksyon na ilang metro ang lalim at makapal ang populasyon. Lumalangoy sa smack at bumaril pababa sa pinakamalalim na konsentrasyon ng mga jellies, umaasa akong likhain ang hindi makamundong imaheng ito na may maraming lalim, na nagpapakita kung gaano karami ang mga ito." (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite housing, 2x Inon Z-330 strobe)

Over-Under

GOLD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). “Narito ang isang inang humpback whale at ang kanyang bagong batang guya ay nagpapahinga sa ibaba ng ibabaw sa tahimik at mainit na tubig ng Vava'u. Dumarating ang mga buntis na babaeng humpback bawat taon sa Hulyo. Pagkatapos manganak, mananatili sila sa nursery setting na ito hanggang sa ang mga guya ay sapat na malaki upang gawin ang kanilang unang paglalakbay sa Antarctica. Kapag kumukuha ng mga hating larawan, kadalasan ay matalinong gumamit ng snorkel sa halip na sumisid sa scuba, habang gumagawa ka ng mas kaunting mga bula sa ibabaw, na maaaring makagambala sa larawan." (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Nauticam housing, 2x Inon Z-240 strobe)

PILAK: Baby Pagong (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Queensland. “Nakuha sa Heron Island, isang mahalagang pugad ng mga sea turtles, ang split shot na ito ay nagpapakita ng sandali ng unang paglangoy ng isang batang pagong pagkatapos mapisa. Ang imahe ay maganda ang paglipat sa pagitan ng mababaw na tubig at ang malawak na abot-tanaw, na nagpapakita ng paglalakbay ng pagong mula sa lugar ng kapanganakan nito hanggang sa malawak na karagatan. Nag-ingat ako upang maiwasan ang paggamit ng mga strobe o artipisyal na ilaw, na iginagalang ang maselang katangian ng mga bagong silang na ito. Pagkatapos kumuha ng ilang larawan, pinayagan ko ang pagpisa na magpatuloy sa paglalakbay nito nang walang karagdagang stress. (1/250th, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Pabahay ng Aquatica)

Smartphone

GOLD: Maaari ba akong tumulong? (Selanie Waddilove, Australia). “Minsan may isang larawan na humihiling na kuhanan… Ang mapaglarong pose ng tuta na ito sa kaibahan ng inabandunang lubid ay parehong nakaharap at maganda. Kadalasan ang New Zealand fur seal pups sa Baranguba ay maglalaro ng tug-of-war at humahabol sa mga drifting seaweed, hahayaan itong sumisid at umikot sa paligid mo at pagkatapos ay kukunin itong muli bago ito nakawin ng isa pang tuta. Nitong unang bahagi ng umaga ng Abril, sa halip na damong-dagat, ang mga tuta ay naglalaro ng ilang lubid at iba pang mga plastik na labi na nalabhan ng alon at hangin noong nakaraang linggo. Kumuha ako ng ilang mga larawan upang makuha ang kanilang kasiyahan at marahang hinila ang dulo ng lubid, umaasang maabala sila sa isang laro upang sa huli ay makolekta ko ito. Habang naglalaro ang mga selyo, unti-unti kong ibinulong ito sa aking kamay at itinago ito sa aking wetsuit para maitapon ng maayos pagbalik namin sa dalampasigan.” (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech housing, AxisGO Bluetooth shutter grip)

PILAK: Nakatayo na Frogfish (Selanie Waddilove, Australia). “Sa panahon ng summer snorkel sa Wagonga Inlet, Narooma, ang itim na striated anglerfish na ito ay nakitang gumagalaw nang mabagal sa mga seagrass. Ang araw ng hapon ay nagbigay ng perpektong liwanag upang i-highlight ang mga kamangha-manghang mga texture at mga detalye ng kakaibang maliit na nilalang na ito. Mula sa malaki at nakababang bibig hanggang sa kaakit-akit na 'pang-akit' at mga palikpik ng pektoral na ginagamit sa 'paglalakad' sa sahig ng karagatan, ang mga isdang ito ay lubhang kawili-wiling makita at kunan ng larawan." (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Aquatech housing, AxisGO Bluetooth shutter grip)

Environmental

GOLD: hitchhiker (Emma Turner, Australia). Anilao, Pilipinas. “Blackwater diving ang masayang lugar ko. Ang babaeng argonaut na ito, talagang isang octopus na may 'shell' ng eggcase, ay lumabas sa kadiliman at dumaan sa akin. Ito ang pagkakataon ko. Nakasakay ba ito ng dikya tulad ng inaasahan ko? Habang nakatutok ang aking mga mata at camera, iniisip ko kung ano ba talaga ang sinasakyan nito. Metallic? Plastic? pareho? Isang condom wrapper? Oh my gosh, isang takip ng yogurt! Kung gaano kalungkot para sa aming dalawa. Ang argonaut ba na ito na nagsu-surf sa mga basura ng mga tao ay kaagad na nakalabas mula sa bukas na karagatang tahanan nito o naging 'normal' na ba itong makakita ng polusyon kaya napagkakamalan itong organic?" (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, Seacam housing, Seacam 160D strobe)

PILAK: Isang Laruang Aso O Isang Plastic na Bitag (Andrii Slonchak, Australia). Queensland. “Sa panahon ng pagsisid sa North Stradbroke Island, bigla kong napansin ang isang wobbegong na umaakyat patungo sa akin nang buong bilis mula sa ulap ng itinaas na sediment. Nang makita ko nang maglaon, nakita ng aming guide ang pating na nakakulong sa isang plastic na frisbee ng aso at sinubukang tanggalin ang laruan, ngunit ang nagulat na wobbegong ay tumakas. Wala pang isang segundo para makuha ko ang shot na ito bago nawala ang pating. Hindi ko na nakitang muli ang wobbegong na ito at patuloy na iniisip kung nagawa nitong tanggalin ang laruan o nakaranas ng malungkot na kapalaran. Ang mga Wobbegong ay umaasa sa pagsasama sa kanilang kapaligiran kapag nangangaso, at ang maliwanag na frisbee ay makokompromiso ang kakayahang ito." (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, Ikelite housing, Ikelite DS160 II na may mga dome diffuser)

Australyano

GOLD: Oblong (Lewis Burnett, Australia). Darling Range Escarpment, Kanlurang Australia. "Ang pagkuha ng larawan ng kakaiba at kahanga-hangang snake-leeg na pagong sa ilalim ng tubig ay palaging nasa listahan ng nais kong pagsisid sa Timog-kanluran. Ang mga kaakit-akit na reptilya na ito ay matatagpuan sa mga freshwater body na nakakalat sa rehiyon at kadalasang nakikita sa lupa sa panahon ng pag-aanak habang sila ay naghahanap ng mapapangasawa. Natagpuan ko ang indibidwal na ito sa aking kauna-unahang freshwater dive sa rehiyon at hindi ako maaaring maging mas masaya na magkaroon ng tulad ng isang obligadong paksa sa pagkuha ng litrato." (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite housing, 2x Inon Z-330 strobe)

Internasyonal na Tubig

GINTO: Salamander (Luc Rooman, Belgium). "Taon-taon ay sumisid ako sa isa sa aking minamahal na freshwater na lawa, ang De Melle malapit sa Antwerp, upang kunan ng larawan ang mga alpine newts sa gitna ng mga water lily. Noong Hulyo ng taong ito, naghanap ulit ako. Matapos subukang kunan ng larawan ang ilang mga specimen, natuklasan ko ang isa na nakadapo sa isang water lily, ang katawan ng salamander na gumagawa ng isang kawili-wiling silweta sa pamamagitan ng dahon. Pagkatapos kumuha ng sunud-sunod na mga kuha, iniwan ko ang nilalang na mag-isa at maingat na lumipat." (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Isotta housing, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

PILAK: Puno ng Amphibian (Massimo Zannini, Italy). Bologna. "Sa panahon ng tagsibol sa mga bundok ng hilagang Italya, ang mga palaka ay nakipag-asawa sa maliliit na pool ng tubig, tulad ng maraming iba pang mga amphibian. Kinukuha ko ang ilang mga larawan ng pag-uugali ng pag-aasawa na ito nang ilang segundo ay isang palaka ang tumalon sa kanilang likuran, marahil ay napagkakamalan silang isang bato. Nagulat at natuwa, nagkaroon ako ng sapat na oras para kumuha ng tatlong shot bago ang palaka ay inilabas ng lalaking palaka sa ibabaw ng babae." (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, Nauticam housing, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Reels Showcase

Ang seksyon ng video ay napanalunan ng Australian Ste Everington kasama ang Sinag Sa Ex-HMAS Brisbane sa Sunshine Coast, na nagtatampok ng mga batik-batik na agila, shovelnose at marble ray. “Talagang gusto ko ang pagkawasak ng barko na ito bilang isang dive site – ito ang aking masayang lugar.

"Para sa video na ito, gusto kong bigyang pansin ang isang partikular na dive - isa kung saan ang mga sinag ay gumugol ng higit sa average na tagal ng oras sa amin sa hulihan ng barko. Ngunit hindi ko rin napigilan na isama ang ilang mga nakamamanghang ray encounters mula sa iba pang dives sa lokasyong ito rin."

Ang mga metal print ng mga nanalo at runner-up ay ipinakita at magagamit para mabili sa palabas na Go Diving, na ang kalahati ng mga nalikom ay ibibigay sa environmental partner ng kompetisyon. Kumuha ng 3 Para sa Dagat.

Para sa buong detalye ng kumpetisyon at lahat ng nanalo, kabilang ang Bronze at Highly Commended, bisitahin ang Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 site.

Gayundin sa Divernet: Manatee magic sa Wildlife Photographer teaser, Awaken New Depths: UN WOD photo winners, Ang sub-ice whale skeleton shot ay nagdudulot ng tagumpay ng UPY, Walang unggoy na may AI: Ocean Art prizes 'pure photography'