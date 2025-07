Shark Photographer of the Year: Ang mga nanalo

at 1: 00 am

Pinili ng UK-based charity na Shark Trust ang Shark Awareness Day (14 July) para ianunsyo ang mga nanalo sa 2025 Shark Photographer of the Year na kompetisyon nito.

Ang mga entry mula sa 34 na bansa ay kumakatawan sa 76 sa 1,200 species ng pating, ray, skate at chimera, at isang eksibisyon ng mga larawan ng mga finalist ang ipapakita para sa natitirang bahagi ng "Shark Month" ng Hulyo sa Plymouth, tahanan ng Shark Trust.

Ang pamagat ng Shark Photographer of the Year 2025 ay napunta kay Julian Hebenstreit para sa kanyang pagbaril ng isang leopard shark, na kinunan sa isang sikat na dive-site sa Byron Bay sa New South Wales, Australia.

"Naaalala ko ang matinding kaibahan sa pagitan ng ligaw at hindi komportable sa labas at ang kalmado at tahimik na mundo sa ilalim ng tubig," sabi niya tungkol sa imahe. “Nakapag-freediving ako noong araw na iyon, at nilagpasan ako ng pating sa lalim na humigit-kumulang 15m, na kung saan nagpasya akong subukan at makuha ang kagandahan ng hayop na ito sa abot ng aking makakaya.

“Pinili ko ang larawang ito dahil ipinapaalala nito sa akin kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko… Hindi lang ito tungkol sa pagdodokumento ng wildlife; ito ay tungkol sa paghahatid ng marupok na kagandahan ng karagatan sa paraang nagpapahalaga sa mga tao.”

"Ang larawang ito ay sa unang tingin ay medyo simple, ngunit may lalim na nagbibigay ng gantimpala sa paulit-ulit na pagtingin," komento ni Simon Rogerson na, kasama sina Charles Hood at Nick Robertson-Brown, ay isa sa tatlong mga hukom.

"Ang ginintuang anyo ng Indo-Pacific leopard shark ay matingkad na kabaligtaran sa madilim na bato at puting buhangin. Ang paglalagay nito ng maliit sa frame ay lumilikha ng isang pakiramdam ng drama kaysa sa distansya. Para sa akin, ito ay nagmumungkahi ng tiyak na pag-iral ng ating mga natitirang pating, ang gintong species na ito ay kumakatawan sa kayamanan sa madilim na panahon."

Nanalo si Hebenstreit ng shark dive-and-stay package sa Bahamas mula sa ministeryo ng turismo ng mga isla at Diverse Travel, kasama ang isang tropeo.

Nagwagi sa British Isles

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Nanguna si Hector Clarke sa kategorya ng British Isles sa kanyang larawan ng isang maliit na spotter catshark na nakahiga sa isang masa ng brittlestars sa lalim na 20m sa Loch Carron sa Scotland.

"Mukhang napaka komportable sa aking presensya, na nagpapahintulot sa akin na maging napakalapit," sabi niya. "Gusto ko kung paano nakukuha ng larawang ito ang density at pagkakaiba-iba ng buhay sa lugar na ito, mula sa maraming kulay na brittlestar hanggang sa napakagandang pattern na catshark."

Ang pagpapaliit ng loch malapit sa junction nito sa Atlantic ay pumipilit ng malaking halaga ng masustansyang tubig sa pamamagitan ng isang maliit na channel. "Sa kabila ng mabangis na agos ng tubig, ang mga makitid na ito ang paborito kong lugar sa UK upang makatagpo ng maliliit na batik-batik na mga catshark," sabi ni Clarke.

Nagwagi sa ibang bansa

(© Martin Broen / Shark Trust)

Sina Clarke at Overseas category winner na si Martin Broen ay nanalo ng Mares dive-mga computer para sa kanilang mga pagsisikap. Inilalarawan ng mono split-shot ni Broen ang paglipat ng mobula ray sa Mexico.

Bawat taon, libu-libong sinag, na kilala sa kanilang sabay-sabay na paglangoy at paglukso sa himpapawid, ay nagtitipon sa mayaman sa sustansiyang Gulpo ng California. Ang paglipat ay itinuturing na isang mahalagang kaganapan sa ekolohiya at, sa mga nakaraang taon, ang mga pagsisikap sa pag-iingat ay tumindi upang pigilan ang bycatch, protektahan ang mga kritikal na tirahan at ayusin ang mga kasanayan sa turismo.

"Sa ibaba ng ibabaw, ang isang siksik na paaralan ng mga sinag ay bumubuo ng isang makinang, geometric na ballet, ang kanilang mga katawan ay nakakakuha ng mga shaft ng sikat ng araw na nagsasala sa karagatan," ay kung paano inilarawan ni Broen ang kanyang imahe. "Sa itaas, ang isang maliit na bangka na may mga nagmamasid ay tahimik na lumulutang, isang tahimik na saksi sa isa sa pinakamagagandang panoorin ng kalikasan."

Nagwagi sa Oceanics Program

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Gumagana ang Shark Trust sa buong mundo upang mapabuti ang katayuan ng konserbasyon ng mga pating, skate at ray at iginawad ang mga karagdagang parangal sa mga entry na malapit na naaayon sa mga kasalukuyang proyekto nito.

Ang Programa ng Oceanics nito ay nagta-target sa pag-iingat ng mga oceanic shark at ray, na inilalarawan nito bilang isa sa mga pinaka-iconic at functionally important species, ngunit pambihirang banta ng sobrang pangingisda.

Si Byron Conway, na nanalo sa kategoryang ito sa pamamagitan ng isang shot ng silky sharks sa ibabaw sa Jardines de la Reina national park ng Cuba, ay gumamit ng mabagal na shutter-speed upang makakuha ng natural na paggalaw sa imahe.

"Nagbigay-daan din ito sa akin na gamitin ang bintana ni Snell sa paglubog ng araw upang magsunog ng ilang magagandang kulay mula sa paglubog ng araw sa itaas at ipakita ang kaugnayan ng mga pating na ito sa ibabaw," sabi niya. "Isang di malilimutang karanasan, kabilang sa pinakamahusay na malalaking hayop na nakatagpo ko."

Nagwagi sa Living With Sharks

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Ang Living With Sharks ay isang bagong cross-disciplinary Shark Trust project na sinasabi nitong naglalayong tukuyin ang mga umuusbong na isyu at magkatuwang na lumikha ng mga patas na solusyon sa mga apektadong komunidad, na nakatuon sa mga beachgoer, recreational angler at kalahok sa shark and ray eco-tourism na aktibidad gaya ng scuba diving o snorkelling.

Ang nanalong imahe, ni Gillian Marsh, ay nagpakita ng isang asul na pating malayo sa baybayin ng Cornwall na may isang photographer sa ilalim ng dagat. Ang natural-light na imahe ay kinunan habang nag-snorkelling.

"Ang mga asul na pating ay matapang at mausisa, at kaming apat na snorkeller ay nagkaroon ng maraming magagandang pakikipag-ugnayan sa kanila, ngunit lalo kong gusto ang pakikipag-ugnayan sa larawang ito," paliwanag niya. “Nakakatuksong isipin na ang pating ay nagtatanong sa photographer: 'Nakuha mo na ba ang aking pinakamahusay na panig?'”

Nagwagi sa Mediterranean Program

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Ang Dagat Mediteraneo ay tahanan ng halos 80 species ng pating at ray na kung saan hindi bababa sa 53% ay nasa panganib ng pagkalipol, sabi ng Shark Trust. Napapaligiran ng 22 bansa sa tatlong kontinente at may higit sa 77,000 maliliit na bangka, napapailalim ito sa isang malawak na hanay ng magkakaibang pangingisda.

Sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng network ng mga regional partner, sinasabi ng trust na ang Mediterranean Program nito ay sumasaklaw sa pakikipag-ugnayan sa patakaran, mga programa sa pagbawi na partikular sa species at pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Sa katunayan, hindi nakuha ng nagwagi sa kategoryang si Linda Mazza ang kanyang larawan ng isang Critically Endangered catshark sa Mediterranean, dahil naging napakahirap ng paghahanap sa kanila doon, ngunit tama lang na sumugal na ang paggawa ng puntong iyon ay maaaring mapabilib sa mga hurado.

Natagpuan niya ang ispesimen na ito sa isang maliit na isla sa hilaga ng Lanzarote sa Canary Islands, at umaasa na ang kanyang raw na paglalarawan ay magha-highlight sa kanilang kahinaan at sa kanilang hindi nauunawaang kalikasan.

"Naninirahan sa Canary Islands, nakikita ko ang mga angel shark sa karamihan ng aking mga dive, ngunit hindi pa ako nakaharap sa isang tulad nito. Ito ay isang tunay na espesyal na sandali," paliwanag niya.

“Ang gusto ko dito larawan ay hindi nito nakukuha ang klasiko, hugis-anghel na silweta na pinakakaraniwang nakikita – kadalasang kinukuha mula sa itaas upang ipakita ang kanilang mga natatanging marka, pagbabalatkayo at evolutionary perfection. Sa halip, ito ay isang close-up na portrait, na kinuha lamang ng pagkakataon.

"I was observing another shark when I suddenly found myself face-to-face with this one. Buti na lang at nakahanda ang camera ko. Mabilis akong nag-zoom in at nakunan ang sandali bago tahimik na lumayo para hindi ito maistorbo.

"Ang resultang imahe ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwan at marahil ay hindi gaanong nakaka-flattering na pananaw. Ito ay nagpapakita ng patag na ulo, mga mata, bahagyang nakabukang bibig, mga barbel at texture ng balat sa matingkad na detalye - maging ang mga sugat at di-kasakdalan.

“Para sa akin, ito larawan sinisira ang karaniwang hadlang sa pagitan ng manonood at pating. Lumilikha ito ng hindi inaasahang intimacy. Sa sandaling iyon, nadama ko ang hindi kapani-paniwalang pribilehiyo - naramdaman ko ang sentience at tahimik na pagpapahayag ng pating."

Ang nagwagi sa Great Eggcase Hunt

(© Grant Evans / Shark Trust)

Ang Great Eggcase Hunt ay ang pangunahing proyekto ng citizen-science ng Shark Trust, na nananawagan sa pagbabantay ng mga tao habang naglalakad sila sa mga beach sa buong mundo at gayundin, kritikal, ang mga diver at snorkeller na naghahanap ng live, pagbuo ng mga eggcase sa ilalim ng tubig.

Binaril ni Grant Evans itong pajama shark eggcase na nakabalot sa isang seafan sa Cape Town, South Africa sa pagkawasak ng HMSAS Pietermaritzburg, isang barkong pandigma na lumusot sa False Bay noong 1994 bilang isang artificial reef.

"Kinuha ko ang larawang ito dahil nakita ko itong isang kakaibang tanawin, at mahalagang kilalanin ang mga yugto ng buhay ng mga pating bago ito maging ganap na nabuong pating na madalas na nakikitang dumadausdos sa mga kalapit na kagubatan ng kelp," sabi niya.

"Itinatampok din nito ang kahalagahan ng sahig ng dagat para sa mga hayop na ito, dahil kailangan nila ang mga seafan na ito upang ligtas na ma-secure ang kanilang mga eggcases. Ang bottom-trawling ay nagbabanta sa mga corals na ito at sa mga egg-depositing site ng catsharks sa South Africa."

Nagwagi ang Young Shark Photographer Of The Year

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Sa wakas, ang titulong Young Shark Photographer of the Year 2025 ay iginawad sa 14 na taong gulang na Panitbhand Paribatra Na Ayudhya para sa isang imahe ng whale shark na nagpapakain sa ibabaw sa Maldives noong unang bahagi ng taong ito.

Ito ang unang pakikipagtagpo ni Panitbhand sa mga species: "Nasasabik akong makita sa sarili kong mga mata ang pinakamalaking isda sa mundo na kumakain ng ilan sa pinakamaliit na buhay na nilalang sa karagatan. Para sa akin, hindi lang ang pagtangkilik sa sandaling ito; dapat tayong kumilos upang makatulong na matiyak na mabubuhay ang hindi kapani-paniwala at banayad na mga higanteng ito ng dagat.

"Naniniwala ako na sama-sama nating matutulungan ang mga whale shark na mamuhay at malayang lumangoy sa kanilang tahanan sa karagatan, na nagpapahintulot sa kanila na ibahagi ang planetang ito sa atin sa mga darating na taon."

Ang mga panalong litratong ito kasama ang runner-up at Highly Commended entries ay makikita online sa Site ng Shark Trust, habang ang libre i-print nananatili ang eksibisyon sa Ocean Studios sa Plymouth's Royal William Yard hanggang Hulyo 31.

Gagamitin ang mga larawan upang suportahan ang mga pagsisikap sa pag-iingat ng pating at ray "para sa mga darating na taon", sabi ng kawanggawa.

Gayundin sa Divernet: ANG GREAT SHARK SNAPSHOT AY NAGKITA NG SHARK WEEK + JAWS, INILUNSAD ng SHARK TRUST ang FREE-ENTRY PHOTO CONTEST, NAGING PATRON NG PAGTITIWALA NG PATING