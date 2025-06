Ang malungkot na mata ay kumikinang sa UN WOD photo-comp

Ang mga nanalo sa ika-12 na taunang larawan Ang kumpetisyon para sa United Nations World Oceans Day ay inihayag (Hunyo 8) ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng UN WOD na nagaganap sa Nice, kung saan ang panel ng paghusga ay pumipili ng apat na nanalo sa unang lugar mula sa libu-libong mga entry mula sa mga baguhan at propesyonal na photographer.

Itinampok ng kumpetisyon ngayong taon ang mga kategorya mula sa mga nakaraang taon – Malaki at Maliit na Underwater Faces, Underwater Seascapes at Above Water Seascapes – at isang bagong karagdagan, Wonder: Sustaining What Sustains Us, na siyang tema din ng 2025 UN WOD.

Ang mga nanalo sa kategorya ay sina Andrey Nosik (Russia), Dani Escayola (Spain), Leander Nardin (Austria) at Rachel Moore (USA). kay Moore larawan, na nanguna sa kategoryang Wonder at makikita sa itaas, ay kinuha sa Mo'orea, French Polynesia noong nakaraang taon at nagtatampok ng mata ng isang humpback whale na pinangalanang Sweet Girl.

"Apat na araw pagkatapos kong makuha ang intimate moment na ito, siya ay sinaktan at napatay ng isang mabilis na gumagalaw na barko," sabi ni Moore. "Ang kanyang kamatayan ay nagsisilbing isang nakakasakit na paalala ng 20,000 balyena na nawala sa mga strike sa barko bawat taon.

"Ginagamit namin ang kanyang kuwento para isulong ang mas matibay na proteksyon, na nagpepetisyon para sa mas mahigpit na batas sa bilis sa paligid ng Tahiti at Mo'orea sa panahon ng whale. Sana ang pamana ng Sweet Girl ay magpapasiklab ng tunay na pagbabago upang maprotektahan ang mga hindi kapani-paniwalang hayop na ito at maiwasan ang karagdagang walang kabuluhang pagkawala."

Kasama sa mga hurado ng kompetisyon ang mga underwater photographer na sina Ipah Uid Lynn (Malaysia), William Tan (Singapore) at Marcello Di Francesco (Italy) at French wildlife photographer na si Vanessa Mignon. Mula nang magsimula ito noong 2014, ang kumpetisyon ay na-curate ng Belgian underwater at wildlife photographer na si Ellen Cuylaerts.

Wonder: Sustaining What Sustains Us

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Runner-up kay Moore sa Wonder category ang kuha ng Spanish photographer na si Luis Arpa Toribio ng isang juvenile pinnate batfish sa Lembeh Strait ng Indonesia. Ito ay kinunan gamit ang isang mabagal na shutter-speed, isang snooted light at sinasadyang pag-pan ng camera upang lumikha ng isang pakiramdam ng paggalaw at drama.

Ang juvenile pinnate batfish ay may kapansin-pansing itim na katawan na nakabalangkas sa makulay na orange, bagaman nawala ang kulay na ito sa loob ng ilang buwan habang sila ay tumatanda. "Ang pagkuha ng larawang ito ay nangangailangan ng pasensya at pagpupursige sa dalawang dive, dahil ang mga aktibong batang isda na ito ay patuloy na kumukupas para masakop sa mga siwang, na ginagawang partikular na mahirap ang pagbaril," sabi ni Toribio.

Ikatlo sa kategorya ang isang kinunan ng litrato sa Jardines de la Reina shark sanctuary ng Cuba. Inilarawan ni Steven Lopez mula sa USA ang isang Caribbean reef shark na humahabi sa isang grupo ng mga malasutlang pating malapit sa ibabaw.

Gamit ang isang mabagal na shutter at strobe habang ang pating ay umikot nang husto, "ang paggalaw ay lumabo sa isang parang alon na arko sa ulo nito, na naiilawan ng mga gintong kulay ng paglubog ng araw."

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Malaki At Maliit na Mukha

Ang Big And Small Faces category winner na si Andrey Nosik ay nakakita ng Japanese warbonnet sa Sea of ​​Japan, mga 80km mula sa Vladivostok. "Nakita ko ang magarbong isda sa lalim na humigit-kumulang 30m sa ilalim ng hulihan ng pagkawasak ng barko," sabi niya. "Ang species na ito ay tila hindi natatakot sa mga maninisid - sa kabaligtaran, tila nasiyahan sa atensyon - at sinubukan pa nitong umupo sa dome-port ng aking camera.

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Si Giacomo Marchione mula sa Italya ay pumangalawa sa seksyong ito. "Sa isa sa aking maraming blackwater dives sa Anilao, sa Pilipinas, nakita namin ng aking guide ang isang bagay na gumagalaw nang hindi maayos sa lalim na humigit-kumulang 20m, mga 10 hanggang 15cm ang laki. Mabilis naming napagtanto na ito ay isang bihirang kumot. pugita.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

"Habang papalapit kami ay binuksan nito ang napakagandang kumot nito, inilantad ang maraming kulay na mantle. Nakakuha ako ng ilang shot bago ito tumuloy." Sinasabing ang mga species ay nagpapakita ng ilan sa mga pinaka-matinding seksuwal na laki-dimorphism sa kalikasan, na may mga babae na tumitimbang ng hanggang 40,000 beses na higit sa mga lalaki!

Si Lars von Ritter Zahony mula sa Germany ay pumangatlo: "Ang mga paglalakbay sa Antarctic Peninsula ay palaging nagbubunga ng mga kamangha-manghang pakikipagtagpo sa mga leopard seal," sabi niya. "Matapang na lumapit sa akin at ibinunyag ang kanyang mga ngipin, ang indibidwal na ito ay masigasig na ituro na ang bahaging ito ng Antarctica ay kanyang teritoryo. Ang larawang ito ay kinunan sa dapit-hapon, na nagresulta sa medyo moody na kapaligiran."

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Underwater Seascapes

Sa kategoryang Underwater Seascapes, ang nagwagi na si Dani Escayola ay nagtala ng pagbisita sa isang lawa ng dikya habang nasa isang liveaboard trip sa southern Raja Ampat, Indonesia: “Ang pagiging napapaligiran ng milyun-milyong dikya, na nag-evolve upang mawala ang kanilang kakayahan sa pagtusok dahil sa kawalan ng mga mandaragit, ay isa sa mga pinakakahanga-hangang karanasan na naranasan ko.”

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Sa pangalawang lugar ay si Gerald Rambert mula sa Mauritius, na nakakuha ng isang paaralan ng mga sinag na nagpapahinga sa isang istasyon ng paglilinis, na naakit ng malakas na agos doon. "Ang ilang mga sinag ay nasanay sa mga maninisid, na nagpapahintulot sa mga malapit na engkwentro tulad nito," sabi niya.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Nakalulungkot, pagkatapos ng matinding pagpapaputi na dinanas ng mga bahura dito noong nakaraang taon ay naging bihira na ang mga ganitong pagtitipon, at natatakot ako na baka hindi ko na ito masaksihan muli sa parehong lugar."

Ang ikatlong puwesto na si Pedro Carillo mula sa Espanya ay nagsabi na ang La Rapadura sa hilagang baybayin ng Tenerife sa Canary Islands ay natuklasan lamang noong 1996 ngunit ito ay “isa sa mga pinakakahanga-hangang tanawin sa ilalim ng dagat sa mundo, na patuloy na nagraranggo sa mga pinakamahusay na dive-site sa planeta.

"Ang mga matataas na hanay ng basalt na ito ay resulta ng mga proseso ng bulkan na naganap sa pagitan ng 500,000 at isang milyong taon na ang nakalilipas," sabi ni Carillo, na naglagay ng modelong Yolanda Garcia sa setting.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

"Matatagpuan sa isang rehiyon kung saan ang buhay sa dagat ay naapektuhan ng dating karaniwang ilegal na pangingisda, ang nakamamanghang natural na monumento na ito ay may parehong geological at ekolohikal na halaga, at ang mga siyentipiko at underwater photographer ay nagtataguyod para sa proteksyon nito."

Ang nagwagi sa kategoryang Above Water Seascapes, si Leander Nardin, ay nakuhanan ng larawan mula sa isang sasakyang panghimpapawid ng isang tahimik na lawa na kinaroroonan ng mga tuyong buhangin at pinapakain ng banayad na batis sa isang malayong kahabaan ng baybayin malapit sa Shark Bay sa Western Australia.

"Ipinakikita ng larawang ito ang makapangyarihang mga kaibahan at nakatagong kagandahan kung saan nagtatagpo ang lupa at karagatan, na nagpapaalala sa atin na ang karagatan ang pinagmumulan ng lahat ng buhay at ang lahat ng bagay sa kalikasan ay malalim na konektado," sabi ni Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Ang paglipat sa Nice

Sa nakalipas na UN WOD ay naka-host sa UN Headquarters sa New York ngunit ang kaganapan sa taong ito ay inilipat sa France upang mangyari bago ang UN Ocean Conference, na nagaganap sa Nice mula 9-13 Hunyo.

Ang mga nanalong litrato ay ipapakita nang live sa kumperensya sa panahon ng isang panel event sa 11 Hunyo sa Agora sa La Baleine. Ipapakita rin ang mga ito sa mga gallery exhibit sa NEO VogelArtLab sa Nice at sa Explorer's Club (New York) sa buong linggo.

Ang kumpetisyon ay pinag-ugnay ng UN Division for Ocean Affairs & the Law of the Sea, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global at ang Intergovernmental Oceanographic Commission ng UNESCO.

Libre at bukas sa publiko, bawat taon ay nananawagan ito sa mga photographer mula sa buong mundo na ipaalam ang kagandahan ng karagatan at ang kahalagahan ng kani-kanilang tema ng United Nations World Oceans Day bawat taon. Ang lahat ng mga kalahok ay kailangang pumirma sa isang charter ng 14 na mga pangako tungkol sa etika sa pagkuha ng larawan.

Ang mga entry na may pinakamataas na pwesto sa bawat kategorya ay makikita kasama ng mga nanalo mula sa mga nakaraang taon sa virtual gallery ng kumpetisyon.

