Ang pag-ibig ng ina ang nagpasya sa Underwater Photographer of the Year 2025

at 1: 00 am

Matapos gumawa ng kanilang paraan sa pamamagitan ng 6,750 mga imahe na ipinasok ng mga underwater photographer mula sa buong mundo ang tatlong mga hukom ay sumang-ayon sa kanilang hatol, na kung saan ay ang nanalo sa 2025 Underwater Photographer of the Year (UPY) competition ay si Alvaro Herrero.

Ang panel ng mga bihasang photographer sa ilalim ng dagat na sinisingil sa desisyon ay sina Peter Rowlands, Tobias Friedrich at Alex Mustard, at ang mga nanalo ay inanunsyo kagabi (Pebrero 19) sa isang award ceremony sa central London na pinangunahan ng Crown Estate, na namamahala sa seabed sa paligid ng England, Wales at Northern Ireland.

Ang Spanish photographer na si Herrero ay nanguna sa Wide Angle category sa taunang paligsahan na nakabase sa UK kasama ang kanyang litrato Nagniningning na Bond, na naglalarawan ng espesyal na relasyon sa pagitan ng isang inang humpback whale at ng kanyang bagong-silang na guya sa French Polynesia.

Si David Alpert ay pinangalanang British Underwater Photographer of the Year 2025 para sa kanyang imahe Ang Curious Seal, kinuha sa Lundy Island.

Ang iba pang mga highlight na maaaring mukhang kabilang sa mga nanalo at runner-up na ipinapakita sa ibaba ay ang kay Shunsuke Nakano Mukha na, na nagpapakita ng hindi malilimutang head-to-head na paghaharap sa pagitan ng dalawang Asian sheepshead wrasse, at larawan ni Abdulaziz Al Saleh Hydration, isang tanawin ng mga kamelyong umiinom sa disyerto na kinuha mula sa ibaba ng linya ng tubig.

Nanalo si Bryant Turffs sa kategoryang Compact na may Ang Ganda Ng Latian, isang GoPro shot ng isang prehistoric garfish, habang ang Korean photographer na si Ruruka ay pinangalanan bilang Padi Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025 para sa Underwater Aurora, isang maninisid sa maraming kulay na tubig ng isang Mexican cenote.

Si Robert Marc Lehmann mula sa Germany ang naging I-save ang aming Seas Foundation Marine Conservation Photographer of the Year 2025 para sa kanya 1 sa 200,000,000, isang nakakagambalang imahe ng mga mangingisdang Indonesian na humahakot ng malaking tigre shark sa pampang.

Ang paligsahan ng UPY ay unang pinatakbo noong 1965, nang si Phil Smith ay pinangalanang Underwater Photographer of the Year. Ngayon ay mayroon itong 13 kategorya, kabilang ang tatlo para sa mga larawang kinunan sa tubig ng Britanya. Ang nangungunang dalawang larawan sa bawat kategorya ay ipinapakita sa ibaba kasama ang mga komento ng mga hukom, at ang buong detalye ng mga resulta at mga panuntunan sa kumpetisyon ay makikita sa ang UPY website.

Wide Angle Winner at Underwater Photographer of the Year 2025

Nagniningning na Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Spain) / UPY 2025

"Taon-taon, sa panahon ng taglamig sa timog, naglalakbay ako sa French Polynesia upang kunan ng larawan ang maringal na mga hayop na ito," sabi ni Mekan tungkol sa kanyang panalong shot, na kinunan sa Mo'orea at ipinakita sa itaas. "Ang aking paboritong oras ng araw ay ang maagang umaga, dahil ang liwanag ay malambot at anggulo, na nagpapahintulot sa akin na mahanap ang perpektong anggulo upang malinaw na tukuyin ang hugis ng mga hayop na ito sa asul.

"Para sa akin, ang larawang ito ay isang larawan na nagpapakita ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang guya, na naglalahad ng karupukan at kagandahan ng ating mga karagatan, at nagpapakita ng isa sa mga kamangha-manghang uri ng hayop na kasama natin sa ating mundo."

“Anong shot!” komento ng hukom na si Tobias Friedrich. “Karaniwang marami kaming nakikitang humpback whale images sa paghusga ng UPY competitions, pero ang larawang ito ang nagpatigil sa amin kaagad. Talagang ipinapakita nito ang kahusayan ng photographer na makita ang sandali at kinikilala din ang tamang imahe pagkatapos habang nagba-browse sa mga ito sa computer.

"Ang liwanag na nagmumula sa kaliwang itaas na sulok pati na rin ang perpektong paggalaw ng humpback whale at guya, bilang karagdagan sa mahusay na pag-frame at komposisyon ay ginagawa itong isang tunay na karapat-dapat na pangkalahatang panalo."

"Isang nakakapagpainit ng puso na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng ina at sanggol, sa isang perpektong naka-time na pose ng parehong maringal na mga hayop na mukhang komportable sa kanilang tahanan sa ilalim ng dagat," sabi ni Alex Mustard. "Iniimbitahan kami ng larawan na mag-obserba, habang binibigyan ang mga balyena ng kanilang espasyo, kapwa sa frame at mula sa photographer. Ang sibat na liwanag ay dramatiko, habang ang anino na inihahagis ng guya sa kanyang ina ay banayad.

“Napanalo ni Mekan ang titulong Marine Conservation Photographer of the Year noong 2022 na may pinakamalungkot na larawan ng mga humpback; ang nakapagpapasiglang larawan ng pamilya na ito ay isang perpektong counterpoint.”

Idinagdag ni Peter Rowlands: "Ang pangkalahatang panalong imahe ay kumakatawan sa amin bilang isang kumpetisyon, at ang aming komunidad bilang isang libangan/sport/propesyon, sa buong mundo sa loob ng isang buong taon at kung minsan ay napakahirap na magpasya sa pagitan nila, ngunit sa taong ito, para sa akin, ang maselan ngunit makapangyarihang pag-aaral na ito ng pagsasama ng isang ina at guya ay nagsasabi ng lahat ng mahusay at mabuti tungkol sa ating mundo.

"Nakaharap namin ang aming mga hamon, totoo, ngunit ang pagtaas ng populasyon ng mga balyena sa buong mundo ay nagpapakita kung ano ang maaaring makamit."

(Kunan gamit ang Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, Isotta housing, natural na liwanag. f/8, 1/640th, ISO 1100)

Runner-up ng Wide Angle

Ethereal Moonscape © Alvaro Herrero aka Mekan (Spain) / UPY 2025

Ipinapakita nito ang isa sa mga paboritong kuweba ng photographer sa Yucatán Peninsula, sa Tulum, Mexico. "Ang paggamit ng mga rebreather sa mga kuweba ay nagbibigay-daan sa amin na gumugol ng mas maraming oras sa paggalugad ng kanilang kalaliman, at pinahuhusay ang aking mga larawan dahil binibigyan kami nito ng pagkakataong maipaliwanag nang eksakto ang eksena," sabi ni Mekan.

"Sa pamamagitan ng hindi paglabas ng mga bula, tumutulong din kami na protektahan ang mga tampok ng kuweba at nakakagambala sa mas kaunting mga particle, na partikular na kapaki-pakinabang kapag kumukuha ng litrato sa mga lugar na hindi gaanong madalas puntahan. Ang mga rebreather ay naghahatid din ng mas mahusay na mga oras ng decompression. Para maliwanagan ang kwartong ito, gumamit kami ng 60,000 lumens ng mainit na liwanag mula sa dalawang BigBlue video lights."

"Cenotes lumikha ng ilan sa mga pinakakahanga-hangang tanawin sa mundo sa ilalim ng dagat ngunit ang pag-access dito ay nangangailangan ng malawak na pagsasanay, mga kagamitan sa pag-dive ng dalubhasa at tunay na dedikasyon bago ka pa kumuha ng litrato,” komento ni Mustard.

“Marami tayong nakukuha cenote mga kuha ngunit ito ay talagang naiiba para sa parehong kalidad ng katangi-tanging silid na ito at ang photographic na kalidad ng pag-iilaw at komposisyon.

(Kinuha gamit ang isang Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, Isotta housing, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30th, ISO 2000)

Macro Winner

Magic Backlit © Paolo Bondaschi (Italy) / UPY 2025

Sa pagtatapos ng pagsisid sa Secret Bay sa Anilao sa Pilipinas, nakita ni Bondaschi ang dalawa pang underwater photographer at sumenyas sa kanyang guide para tingnan kung ano ang kinunan nila. “Pagkatapos mapagtanto na isa ito sa mga paborito kong paksa, isang mabalahibong hipon, matiyagang naghintay ako sa aking turn at ginamit ang oras upang magplano at maghanda para sa pagbaril.

“Pinili kong kunan ito sa profile, backlit na may snoot. Ang aking gabay at ang aking kaibigan ay gumanap ng isang pangunahing papel sa dalubhasang pamamahala sa liwanag ng snoot. Pagkatapos ng ilang test shot para mahanap ang tamang setting, sa wakas ay nakuha ko na ang litratong hinahanap ko.”

“Perpektong execution at image!” sabi ni Friedrich. "Gustung-gusto ko ang minimalistic na diskarte sa isang paksa na maliit at hindi madaling makuha ng malutong na kuha.

"Ang perpektong posisyon ng mabalahibong hipon ay halos napakahusay upang maging totoo, ngunit ang mga hayop na ito ay napaka-skittish at napagpasyahan namin na ito ay natural na pagiging perpekto, na binibigyang-diin din sa maximum ng napakapiling pag-iilaw ng photographer."

(Kunan gamit ang Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + wet lens AOI UCL-90 PRO, Marelux MX-R7 housing, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200th, ISO 100)

Macro Runner-up

Nakakasilaw na Donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Si Blauvelt ay nasa Bali sa Indonesia at gustong umalis na may kakaibang larawan ng Doto greenamyeri, “isa sa mga pinaka-kapansin-pansing paksa sa Tulamben. Gumawa ako ng dramatikong kumikinang na epekto sa nudibranch gamit ang aking strobe at snoot, at kinumpleto ang frame sa pamamagitan ng pag-backlight sa host hydroid na may banayad na asul na liwanag upang balansehin ang komposisyon.

“Salamat sa aking hindi kapani-paniwalang gabay na si Rudolfi Sikome sa Alam Batu para sa paghawak ng sulo sa posisyon para sa epekto ng backlight sa larawang ito, at para sa isang produktibo at masayang linggo ng pagkuha ng larawan! "

"Ang mga detalyadong pattern ng nudibranch na ito ay tinutugma lamang ng tumpak na kontrol ng liwanag at komposisyon sa larawang ito," sabi ni Mustard. "Ang sea slug ay nakaupo sa isang maselang hydroid na gumagalaw sa agos. Ito ay dapat na tumagal ng napakalaking dedikasyon upang likhain ang gayong perpektong frame."

(Kunan gamit ang Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, Nauticam NA-A1 housing, Backscatter MF-2 w/ OS-1 Snoot, Torch w/ Blue Gel. f/22, 1/200th, ISO 160)

Nagwagi sa Wrecks

Deep Wreck © Alex Dawson (Sweden) / UPY 2025

Ang Gulf Fleet No 31 pagkawasak sa Shaabruhr Umm Qammar sa Egypt ay nakaupo sa bahura na may lalim na 104m. Nang lumubog ang sisidlan ay naipit ito sa pagitan ng pader ng bahura at isang maliit na bahura, kaya mayroong isang swimthrough sa ilalim nito. "Gumawa kami ng 25 minutong bottom time at humigit-kumulang dalawa't kalahating oras ng deco para makagawa ng larawang ito," sabi ni Dawson.

"Walang pag-aalinlangan ang isa sa aking mga paboritong larawan sa buong kumpetisyon," komento ni Mustard, "at gayundin, habang natututo ako ngayon, isa sa aming pinakamalalim. Ang larawang ito ay puno ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran, sa isang mahusay na pagkakagawa na komposisyon na umaakit sa iyo sa patong-patong na interes, mula sa mga coral sa harapan hanggang sa mga ulap ng isda sa itaas ng pagkawasak.

“Naiintindihan ang kalidad, kapag nalaman mong kinunan ito ng Underwater Photographer of the Year noong nakaraang taon!”

(Kunan gamit ang NikonZ9 + 8-15 fisheye, pabahay ng Nauticam Z9, ilaw sa paligid. f/4.5, 1/80th, ISO 800)

Runner-up ng Wrecks

Deep Sea Birds © Wojciech Dopierala (Poland) / UPY 2025

"Ang Aqaba ay kilala sa karamihan ng mga maninisid at mataas sa aking listahan ng hiling sa loob ng maraming taon," sabi ni Dopierala tungkol sa shot na ito ng Lockheed L-1011-500 TriStar wreck sa Jordan. "Sa wakas, isang perpektong pagkakataon ang nilikha ni Carlos Diesel (ang maliksi na freediver na makikita mo sa larawang ito) sa pakikipagtulungan ng Diverse Divers Diving Center.

“Kami ay mapalad na nakalaya sa buong Aqaba wrecks para sa linggo. Ang larawang ito ay ginawa sa aming pangalawang pagbisita sa partikular na dive-spot na ito.

“Biglang dumating ang ideya sa pinakadulo ng ating panahon. Isang pagtatangka lang ang ginawa namin sa shot na ito. Sa kabutihang palad, ginawa ni Carlos ang isang kamangha-manghang trabaho. Sa pagtingin sa eksena, bago ko pa man pinindot ang shutter, naramdaman ko na siguro na ito ang pinakamagandang kuha ng biyahe.”

"Gustung-gusto ko ang mga sariwang larawan na freediving pagkuha ng larawan ay nagdadala sa larawan sa ilalim ng dagat sa kabuuan,” sabi ni Mustard. "Ang paglikha ng ganoong perpektong komposisyon at sandali ay nangangailangan ng partikular na mataas na kasanayan kapag parehong photographer at modelo ay nasa breath-hold dives."

(Kunan gamit ang isang Sony A1 + 12-24 f4, SeaFrogs A1 housing, ambient light. f/6.3, 1/125th, ISO 250)

Nagwagi sa Pag-uugali

Harapin © Shunsuke Nakano (Japan) / UPY 2025

Ang dalawang lalaking Asian sheepshead wrasse ay nakuhanan ng larawan sa Sado, Niigata sa Japan. "Ang kakaibang anyo ng species na ito ay katangian ng mga lalaki, na bumubuo ng mga harem at nag-aangkin ng mga teritoryo sa panahon ng pag-aanak," sabi ni Nakano.

“Ang nasa kaliwa ay ang hari ng harem, na mahigit 10 taon nang ipinagtanggol ang kanyang teritoryo at tinatayang nasa mahigit 30 taong gulang, habang ang nasa kanan ay isang batang humahamon.

“Bagaman maingat kong pinlano ang pagkuha ng mga larawan, ang 2024 season ay mas mahirap hulaan kaysa karaniwan, at sa kabila ng pananatili doon ng isang linggo sa panahon ng breeding, isang beses ko lang napagmasdan ang eksenang ito, sa loob lamang ng 10 segundo.

“At ito lang ang nakuha kong litrato. Napakaganda ng tanawing nag-aaway sila sa kanilang matingkad na puting kasuotan, natatandaan ko pa rin iyon."

"Perpektong oras upang makuha ang sandali ng kalaban na hinahamon ang hari," sabi ni Rowlands. "Ang pakikipaglaban para sa hierarchy ay ang pinakamalakas na anyo ng pag-uugali. Maliwanag na walang nakakagambalang background, ang imaheng ito ay lumundag kaagad at patuloy na natalo sa mga naghahamon."

(Kunan gamit ang isang Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, Nauticam housing, Inon Z330. f/16, 1/250th, ISO 200)

Runner-up sa Pag-uugali

Ang Sandali © Eduardo Acevedo (Spain) / UPY 2025

Nobyembre-Disyembre sa Magdalena Bay sa Baja California, Mexico ay ang pinakamahusay na mga buwan upang subukan upang makakuha ng magandang pakikipagtagpo sa blue marlin, ayon kay Acevedo. "Gayunpaman, ang pagkuha ng mga matitibay na larawan ng mga isda sa ligaw na buhay ay napakahirap dahil inaatake nila ang sardinas at mackerel sa napakabilis na bilis."

"Ang larawang ito ay tungkol sa sandali, habang ang asul na marlin ay sumabog at ang takot sa paaralan ay nakakalat," sabi ni Mustard. "Nagustuhan namin na ang photographer ay maalalahanin na isama ang napakagandang pagmuni-muni sa komposisyon, sa kabila ng ikli ng pagkakataong photographic."

(Kunan gamit ang Canon 5D MK IV + 15mm, Seacam housing. f/9, 1/500th, ISO 400)

Portrait Winner

Hydration © Abdulaziz Al Saleh (Kuwait) / UPY 2025

Ang panalong larawang ito ay kuha sa disyerto ng Al Wafra ng Kuwait. "May ideya akong kunan ng larawan ang mga kamelyo na umiinom ng tubig sa loob ng halos isa't kalahating taon," sabi ni Al Saleh, na hindi pa nakakita ng ganoong shot na ginawa noon.

"Ang panahon ay kritikal, at inabot ako ng ilang linggo upang makuha ang pinakamahusay na posibleng mga kuha. Noong unang linggo ay medyo nag-aalangan ang mga kamelyo sa pag-inom ng tubig habang ang aking camera ay nasa ilalim ng tubig at iilan lamang ang nagtipon upang uminom, na hindi ko gusto. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ay tinanggap na ako ng mga kamelyo at ang aking mga kagamitan.

"Pagkatapos ng aking unang linggo ng pagbaril sa mga kamelyo ay nagpalit ako ng electronic synch cord para sa aking mga strobe sa halip na mga fiber-optic cable dahil sa mga problema - at sa wakas ay nagsama-sama ang mga kuha."

"Ang gayong masayang larawan at larawan ng mga kamelyo ay tiyak na nagulat sa amin," sabi ni Rowlands. “Mahusay na pakikipag-ugnay sa mata, napiling anggulo at mga pagbaluktot sa ibabaw ay nagbibigay sa iyo ng maraming upang tingnan at ang mas mababa, parang bata, bastos na bibig ay nagdaragdag ng isang nakakapagpainit ng puso na katapusan sa isang de-kalidad na larawan, na higit pa sa isang kapansin-pansing paksa."

(Kunan gamit ang Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm fisheye, Nauticam NA-Z8 housing, dalawang Inon Z330. f/18, 1/100th, ISO 100)

Portrait Runner-up

Amazon River Dolphin Silhouette © Hussain Aga Khan (Switzerland) / UPY 2025

“Nagtagal ako ng dalawang linggo sa Manaus sa Brazil, kung saan humigit-kumulang 10 operator ang nagpapakain sa mga dolphin ng ilog, na nakakaakit sa mga turista. Bumisita kami sa isang pontoon na may apat na residente boto at isang beach na kumukuha ng humigit-kumulang pito sa araw-araw.

"Mga bota napaka kakaibang hitsura kumpara sa ibang mga dolphin, na may napakahabang rostra - na may mga vestigial na buhok sa mga ito - maliliit na mata at makapal na katawan. Ang ideya dito ay subukang makakuha ng hindi inaasahang tanawin ng isang nakakagulat na hayop na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao. Nais ko ring ipakita na nakatira sila sa ilalim ng canopy ng kagubatan sa kulay ng Coca-Cola na tubig.

"Ang pagkakita sa mga dolphin na ito araw-araw sa loob ng dalawang linggo ay naging mas madali ang pagkuha ng mga larawan sa kanila nang maging pamilyar kami sa kanilang hugis, paggalaw at pag-uugali at kahit na, sa isang tiyak na lawak, mga indibidwal na karakter."

"Ang kapansin-pansing simetrya ay pinagsama sa mga minimalistic na graphic na elemento at isang pinaghihigpitang paleta ng kulay upang lumikha ng isang malakas na komposisyon na malinaw na nakikipag-usap sa hindi pangkaraniwang anatomy at tirahan ng dolphin ng ilog," ang sabi ni Mustard. "Lahat ng ito at sa magandang liwanag din."

(Kunan gamit ang Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, Nauticam NA-R5 housing, natural na liwanag. f/9, 1/125th, ISO 1250)

Nagwagi sa Coral Reefs

Kaleidoscope Ng Kulay © Catherine Holmes (UK) / UPY 2025

Ang lokasyon ni Holmes ay Gorgonian Passage sa Wayil Batan Island, Misool sa Raja Ampat, Indonesia. “Mapalad akong nakatagpo ng perpektong mga kondisyon na may malinaw na tubig at nag-aaral na baitfish na umiikot sa mga canyon ng isang malaking coral bommie, na pinalamutian ng luntiang malalambot na korales. Nilalayon kong makuha ang bahura na puno ng buhay at kulay upang magbigay ng inspirasyon sa ating lahat na protektahan ang mahalagang tirahan na ito.”

"Ang imaheng ito ay sumisigaw lamang ng 'coral'!" sabi ni Friedrich. “Bihira ding makakita ng patayong imahe na gumagana nang maayos sa coral reef. Ang liwanag na pamamahagi sa larawan ay talagang maganda at ang bahura ay puno ng kulay."

(Kunan gamit ang Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12mm, Nauticam housing, Retra Pro strobe na may mga diffuser. f/11, 1/160th, ISO 320)

Runner-up ng Coral Reefs

Mga Hardin Ng Caribbean Reef Shark © Jenny Stock (UK) / UPY 2025

"Pinapuno ang aking frame ng mga purple seafans at porous sea rod, tumira ako sa ilalim ng dagat, itinago ang aking sarili at ang aking camera hangga't maaari sa pag-asa ng malapit na pass mula sa umiikot na Caribbean reef shark," sabi ni Stock. “Hunkered down, I waited for the perfect moment.

"Sa wakas, ang nilalang na ito ay eleganteng lumangoy sa aking frame, ang panginginig nito ay nakikita sa background, na nagdaragdag ng kapansin-pansing lalim sa aking imahe.

“Ang Jardines de la Reina sa Cuba ay naging matagumpay na protektado ng pambansang parke sa dagat mula noong 1996. Ngayon, ang mga pangingisda at mga bisita ay pinaghihigpitan at ang 90-milya na haba ng kapuluan ng mga bahura ay kilala sa malinis na mga korales at maunlad na buhay sa dagat. Ang mga Caribbean reef shark ay maaaring lumaki ng hanggang 3m ang haba at isa ito sa pinakamalaking apex predator sa reef ecosystem.

"Isang magandang halimbawa kung paano umunlad ang mga apex predator sa isang protektadong marine park," sabi ni Rowlands. "Ang dramatikong mababang anggulo ay binibigyang-diin ang kapangyarihan ng pangunahing paksa at ang karagdagang liwanag ay nagpapatigil sa pagkilos at naglalabas ng malusog na mga kulay."

(Kunan gamit ang Canon 5D IV + 16-35mm, Nauticam housing, Retra lights. f/14, 1/125th, ISO 800)

Black & White Winner

Hinahabol ang mga dolphin © Enric Gener (Spain) / UPY 2025

"Ang larawang ito ay nakunan sa hilagang Pulang Dagat sa panahon ng isang freediving na ekspedisyon sa paghahanap ng mga bottlenose dolphin," sabi ni Gener. "Ang sandali ay naglalarawan ng isang matalik na ritwal sa pagsasama, kung saan maraming lalaki - apat na nakikita sa larawan, kahit na ang iba ay nasa malapit - ay mapaglarong hinahabol ang isang babae.

"Ito ay isang dinamiko at ritwal na pagpapakita, kung saan ang mga lalaki ay nakikibahagi sa mga palakaibigang labanan at paminsan-minsan ay nakikipag-asawa sa babae, ang kanilang mga katawan ay nagsasama-sama sa loob lamang ng ilang segundo. Kapansin-pansin, ang babae ay hindi nagtatangkang tumakas; aktibong lumahok siya, nakikipaglaro at naghihintay sa kanila.

"Ang buong grupo ay lumangoy nang maganda at sa isang mabagal, sinasadyang bilis, na lumikha ng isang nakakabighaning tanawin sa ilalim ng dagat."

"Ang larawang ito ay nagpapakita ng kahulugan ng itim at puti pagkuha ng larawan; ang komposisyon ay nabubuhay sa maalalahaning pagbabago sa monochrome,” ang hatol ni Friedrich. "Nakamamanghang imahe."

(Kunan gamit ang Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, Seacam housing, natural na liwanag. f/4, 1/500th, ISO 160)

Black & White Runner-up

Water Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

Ang larawang ito ay kinuha sa Los Angeles Olympics send-off event para sa USA Olympic artistic swimming team sa LA Expo Center. "Bilang photographer ng kaganapan, nagawa kong kunan ng larawan ang koponan sa ilalim ng tubig at mula sa lupa," sabi ni Rokop.

"Sa shot na ito, ang manlalangoy ay nag-iinit bago ang pagpapakita ng koponan ng kanilang 2024 Paris Olympics na gawain sa pamamagitan ng pagtayo sa ilalim ng pool na nakikibahagi sa isang ehersisyo sa paghinga.

"Ang mga artistikong manlalangoy ay may hindi kapani-paniwalang kapasidad sa baga at nagagawa nila ang mga hindi pangkaraniwang gawaing ito tulad ng pagtayo sa ilalim ng pool nang walang kahirap-hirap. Ito lang ang nag-iisang manlalangoy na gumagamit ng ilalim ng pool na ganito para sa kanyang warm-up at ang hindi pangkaraniwang tanawin ay agad na nakakuha ng atensyon ko. Ang imahe ay nagdulot ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan."

"Isang pinpoint na komposisyon na gumagana nang napakatalino sa itim at puti, na lumilikha ng magandang imahe na puno ng katahimikan ng mundo sa ilalim ng dagat," sabi ni Mustard. "Hindi namin alam ito sa panahon ng paghusga, ngunit gustung-gusto namin na ang imaheng ito ay naobserbahan at hindi naka-pose."

(Kunan gamit ang Canon R3 + 35mm, Ikelite housing, natural na liwanag. f/3.2, 1/1000th, ISO 125)

Up & Coming Winner & Up & Coming Underwater Photographer of the Year 2025

Aurora Underwater © Ruruka (Korea) / UPY 2025

"Una akong naglakbay sa Cancun, Mexico para sa isang shoot dalawang taon na ang nakakaraan at mula noon ay nabighani ako sa kagandahan nito," sabi ni Ruruka. “Sa mga araw na ito, madalas kong binibisita ang Cancun. Mula sa aking tinitirhan, napakahabang paglalakbay - mga 24 na oras sa pamamagitan ng eroplano - ngunit ang lugar na ito ay perpektong nakaayon sa direksyon ng aking pagkuha ng larawan at nag-aalok ng iba't ibang pagkakataon sa pagbaril.

"Upang makuha ang partikular na larawang ito, bumisita ako sa tag-ulan at nagtrabaho kasama ang isang lokal na Korean guide bilang aking modelo."

"Pambihirang imahe na may mataas na teknikal na pamantayan at perpektong post-production nito!" sabi ni Friedrich. "Ang maninisid ay mahusay na nakaposisyon sa ginintuang ratio habang wala sa harap ng anumang bagay. Ang balanse ng liwanag mula sa labas na bumabagsak sa kuweba ay isang mahusay na pag-uulit at nagpapakita kung ano ang tungkol sa imahe."

(Kunan gamit ang Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, Nauticam housing, natural na liwanag. f/9, 1/60th, ISO ISO 800)

Up & Coming Runner-up

Malapit na Pagtatagpo ng Higanteng Uri © Christian Hut (Singapore) / UPY 2025

“Ang pagkuha ng litrato sa mga humpback whale ng Tonga ay nasa listahan ng aking naisin sa loob ng mahabang panahon, at tiyak na hindi ito nabigo,” sabi ni Hut. "Sa bawat oras na lumubog ka sa tubig ito ay naiiba, sa bawat balyena ay may kakaibang personalidad, at sa kanilang saloobin sa mga manlalangoy na kadalasang nagbabago sa buong araw.

"Ang pinaka-kapana-panabik, siyempre, ay ang mga pagtatagpo kung saan ang pag-usisa ng mga balyena ay tumutugma sa iyong sarili, at malinaw na iyon ang nangyari sa mag-inang ito. Nagawa naming gumugol ng ilang oras kasama sila habang sila ay nag-navigate sa paligid ng mga isla ng Vava'u, salitan sa pagitan ng paglalakbay, pahinga at paglalaro.

"Ang kuha na ito, na kinunan nang tumawid ang mag-asawa sa isang mababaw na bahura, ay nananatiling isa sa aking mga paboritong larawan mula sa kamangha-manghang araw na iyon."

"Anong panaginip na pagkikita ng isang ina at guya!" sabi ni Mustard. "Ang reef ay nagbibigay ng isang hindi kapani-paniwalang kahulugan ng sukat sa mga balyena, talagang nagpapakita ng kanilang laki, habang nagdaragdag ng interes at visual na lalim sa komposisyon. Pag-usapan ang lahat ng magkakasama…”

(Kunan gamit ang isang Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, Nauticam housing, natural na liwanag. f/11, 1/250th ISO 800)

Compact Winner

Ang Ganda Ng Latian © Bryant Turffs (USA) / UPY 2025

Nakuha ni Turffs ang larawang ito sa isa sa kanyang mga paboritong lokasyon sa loob ng Everglades National Park, na naaakit sa nakakatakot na kapaligiran nito, "malinaw na tubig, liwanag na sinasala sa mga puno ng cypress at mga species ng isda, parehong katutubong at ipinakilala".

"Maraming beses kong binisita ang lugar na ito na sinusubukang makuha ang iba't ibang mga paksa at ang liwanag nang tama," sabi niya. "Ang mga antas ng tubig ay makabuluhang nag-iiba, kung minsan ay ganap na natutuyo, sa iba't ibang oras ng taon.

"Ang mga species ng isda ay patuloy na nagbabago, at ang lokasyong ito ay madalas na pinangungunahan ng mga exotics. Kabalintunaan, sa pagkakataong ito, hindi ako masyadong nag-isip at nag-e-enjoy ako sa tanawin nang ang Florida gar na ito ay ganap na nakaposisyon sa frame ng aking GoPro.

"Isang nakamamanghang three-dimensional na komposisyon na naglalagay ng bihirang makitang Florida gar sa kanyang swamp habitat," sabi ni Mustard. "Sa totoo lang, kamangha-mangha na ang larawang ito ay kinunan gamit ang isang simpleng GoPro camera, na nagpapakita kung gaano karaming mga tao ang mayroon na ng lahat ng kagamitan na kailangan nila upang makakuha ng magagandang larawan sa ilalim ng dagat."

(Kunan gamit ang isang GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide Lens, GoPro Supersuit housing, natural na liwanag. f/2.8, 1/180th, ISO 791)

Compact Runner-up

Giant Frogfish © Enrico Somogyi (Germany) / UPY 2025

"Habang sumisid sa Anilao sa Pilipinas, natagpuan namin ang napakagandang higanteng palaka sa lalim na humigit-kumulang 15m," sabi ni Somogyi. “Sinubukan kong kumuha ng larawan na may kulay na backlight, at background ng maliliit na isda at ng araw. Pagkatapos ng ilang mga frame nakuha ko ang larawang ito at napakasaya.”

"Isang malaking imahe mula sa isang maliit na compact, perpektong naiilawan na may sapat na mga komplimentaryong highlight, hindi masyadong matingkad," summed up Rowlands. "Ang isang pagwiwisik ng sunburst at isang kalampag ng maliliit na isda ay nagbubunga ng isang kahanga-hangang kumbinasyon upang makumpleto ang pakete mula sa aming naghaharing Compact champion."

(Kunan gamit ang isang Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, Fantasea housing, dalawang Backscatter MF2 strobe. f/7.1, 1/1000th, ISO 125)

British Waters Wide-Angle Winner at British Underwater Photographer of the Year 2025

Ang Nagtatakang Selyo © David Alpert (UK) / UPY 2025

Itinuturing ni Alpert ang North Devon na “madaling isa sa pinakamagandang baybayin sa Britain. Matataas na tulis-tulis na bangin na hinahampas ng hindi mapagpatawad na dagat. Sa pangalawang pinakamataas na pagbabago ng tubig sa mundo, ang papalabas na agos ay humahampas laban sa mga alon at hangin na dumadaloy mula sa North Atlantic. Tumayo at mamangha.

“Limitado ang mga diving window kaya naka-base ako sa lugar sa loob ng dalawang buwan noong nakaraang taon, nag-explore ng iba't ibang lokasyon. Ang kuha na ito ay nagpapakita ng kulay abong selyo sa Lundy Island, isang Marine Protected Area mula noong 1973.

“Ang mga seal ay nakakatuwang kakaibang mga nilalang, mas interactive kaysa sa iba pang mga species na nakasama ko sa pagsisid sa buong mundo. Sa madaling sabi, naging isa ako sa iilan na may pribilehiyo, tumatawid sa tulay patungo sa mundo ng isang mabangis na hayop.”

"Sa kumpetisyon ng UPY ay karaniwang nakikita namin ang maraming mga imahe ng selyo, lalo na sa mga kategorya ng British," sabi ni Friedrich. "Dati akong malambot na touch para sa mga larawang ito ngunit nakita ko na ngayon, ang aking mga pamantayan ay napakataas.

"Ang larawang ito ay talagang isang kahanga-hanga! Napakaganda ng pagkakabalangkas sa mga damong-dagat at may liwanag na nagmumula sa likuran sa mababaw na tubig. Ang komposisyon ay nakumpleto sa pamamagitan ng kakaibang hitsura ng selyo sa photographer. Isang napakagandang portrait.”

(Kunan gamit ang Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, Nauticam housing, dalawang Inon Z330 strobe. f/8, 1/200th, ISO 200)

Runner-up ng British Waters Wide-Angle

Curled Octopus (Eledone cirrhosa) With Soft Coral © Templo ni Simon (UK) / UPY 2025

"Ang aking mga pakikipagtagpo sa mga octopus sa UK ay karaniwang hindi planado," sabi ni Temple, at ang isang ito sa Lochcarron ng Scotland ay hindi eksepsiyon. “Maagang bahagi ng Mayo noon at mahina ang visibility. Pinili ko ang aking pinakamalawak na lens at nagplanong mag-anod sa bahura kasama ang tubig ng baha, na kumukuha ng kung ano ang magagawa ko sa mga malalambot na korales.

“Sa kalagitnaan ng pagsisid, ang agos ay biglang lumakas, na naging mabilis ang aming pag-anod. Pagkatapos ay nakita ko ito: isang pugita na dumapo sa mataas na pader ng bahura. Malakas akong sumipa laban sa agos, itinaas ang aking camera habang kalmado itong pinagmamasdan ako.

"Ang tubig ay walang humpay at nakagawa ako ng apat na putok lamang bago ako hinila nito palayo. Habang naliligo ako, nilingon ko ang isang huling tingin. Nanatili ang pugita, na tila hindi nabigla sa aming pagtatagpo ngunit wala sa saklaw.”

"Isang mahusay na kuha ng isang iconic na paksa sa UK na higit na nakikita sa paligid ng aming mga baybayin," komento ni Rowlands. "Ang malambot na liwanag ay nagha-highlight sa mga kulay ng pastel at ang tanawin ay lumalabas sa frame upang lumikha ng lalim na ginawang perpekto sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnay sa mata at isang klasikong pose."

(Kunan gamit ang Nikon D500 + 10.5mm, Aquatica housing, Inon Z-240 Type 4 strobe. f/8, 1/125th, ISO 400)

British Waters Macro Winner

Ang Hitch Hiker © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

"Paminsan-minsan ay nakakaranas ako ng medusa na ito Neoturris pileata in bukas na tubig but had not taken a decent photo of one,” sabi ni Bolt sa engkwentro na ito sa Scotland. “Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang aking buddy at ako ay partikular na nagta-target sa kanila at sa iba pang katulad na mga nilalang upang subukang tuklasin ang ideya ng UK 'blackwater' photographic na mga pagkakataon.

"Sa marami, maraming mga imahe na kinuha ko noong araw na iyon, ang isang ito ay nagsiwalat ng isang larval crustacean sa loob ng kampana ng medusa. Ang mga frame sa magkabilang gilid ng paghuli na ito ay nagpapakita na ang larval crab (o lobster) ay talagang nasa labas ng kampanilya, ngunit sa sandaling ito ay ganap itong nasa kabilang panig mula sa akin - kaya ang epekto ng pagiging nasa loob ng transparent na katawan.

"Ito ay isang maganda at bihirang makitang dikya, ngunit ang wow na sandali ay talagang darating kapag nakita mo ang hitchhiking shrimp sa pamamagitan ng transparent na kampanilya," sabi ni Mustard. "Nakakamangha, nakakagulat at nobela."

(Kunan gamit ang isang OM Systems OM-1 + Panasonic 45mm macro, AOI housing, dalawang Sea&Sea YS-D3 Duo strobe. f/13, 1/250th, ISO 250)

Runner-up ng British Waters Macro

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (UK) / UPY 2025

Ang larawang ito ay kuha sa Inveraray, Loch Fyne sa Scotland. "Ang site na ito ay kilala sa pagiging tahanan ng maraming magagandang fireworks anemone sa mababaw na kalaliman, ngunit mayroon din itong lumang tubo na natatakpan ng mga kongkretong bloke na tahanan ng maraming buhay, kabilang ang spiny squat lobster.

"Ang mga squat lobster na ito ay kadalasang matatagpuan na nakakapit nang nakabaligtad sa mga boulder / overhang at nawawala sa sandaling pinindot ang shutter ng camera. Gayunpaman, sa pagsisid sa gabing ito ay gumagala sila sa bukas at tila hindi iniisip na kumuha ng ilang mga larawan.

"Ang mga squat lobster na ito ay nagpapakita ng pinakamaliwanag na fluorescence na nakita ko sa mga crustacean at talagang nasiyahan ako sa dive na ito na makuha ang buong hayop sa frame. Gumamit ako ng mga filter ng paggulo sa aking mga strobe, kasama ang isang dilaw na filter ng hadlang sa harap ng lens upang makuha ang fluorescence."

"Ang fluorescent exploration ni James sa British waters ay nagsiwalat ng isa pang nakamamanghang paksa kapag nakuhanan ng larawan gamit ang diskarteng ito," sabi ni Mustard. "Kaunting pagkakaiba sa pagpoproseso, isang maliit na crop at isang pag-ikot sa patayo at ang tunay na hindi malilimutang kuha na ito ay maaaring napunta sa lahat ng paraan ..."

(Kinuha gamit ang isang OM System na OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, AOI housing, dalawang Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea filter. f/6.3, 1/50th, ISO 500)

Nagwagi ang British Waters Living Together

Rusty Haven © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

Ang larawang ito na kinunan sa Lochcarron ng Scotland "ay nagpapakita ng kakayahan ng kalikasan na gawin ang pinakamahusay sa isang masamang sitwasyon", sabi ni Bolt. "Ang bakal at mabibigat na kadena ay talagang may hawak na maliit na barge sa ibabaw, kung saan iniimbak ng mga lokal na scallop-divers ang kanilang mga kagamitan.

"Ang barge mismo ay isang lumulutang na reef system sa sarili nitong lahat, at ang mga anchor-block ay nakaakit din ng maraming species.

“Iba talaga ang practice ko larawan sa ilalim ng dagat kompetisyon noong kinuha ko ang shot na ito. Sa loob ng ilang araw bago ang isang on-the-day na 'splash in' na kumpetisyon, ang alimango na ito ay palagiang nasa posisyong ito, o napakalapit. Nakalulungkot, sa araw na ito ay wala kahit saan. Masaya para sa akin, nangangahulugan iyon na nagamit ko ang aking mga larawan sa pagsasanay para sa UPY!”

"Isang mahusay na napiling anggulo upang isama ang sapat na background upang pagsamahin ang visual depth sa lokasyon," sabi ni Rowlands. "Ang mga chain-link na nagsisimula nang malakas sa foreground pagkatapos ay maingat na umuurong palabas ng eksena na pinangungunahan ng maliit na matanong na isda na pumapasok sa tuktok ng frame. Isang karapat-dapat na panalo."

(Kinuha gamit ang isang OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, AOI housing, dalawang Sea&Sea YS-D3 Duo strobe. f/7.1, 1/50th, ISO 640)

Runner-up ng British Waters Living Together

Huminga ng Malalim © Guy Trees (UK) / UPY 2025

"Habang ang mga seaweed photosynthesises sa paligid natin, naghahanap tayo ng kanlungan mula sa mabilis na takbo ng pang-araw-araw na buhay sa ilalim ng mga alon, kung saan ito ay tahimik," sabi ni Trees ng litratong ito na kuha sa Balaclava Bay, Portland. “Nagre-relax kami, bumabagal ang heart rate namin; para sa maraming tao, ang karagatan ay nagbibigay ng isang lugar upang makahanap ng kapayapaan.

“Kapag walang naunang set-up at tanging ambient lighting, ang larawang ito ay kumukuha ng isang freediver sa isang sandali ng katahimikan habang siya ay naghahabi sa kanyang daan sa kelp. Sa lalong madaling panahon, lumalabas kami para sa hangin."

"Magandang tanawin na nagbubuklod sa isang napakagandang posisyon ng modelo," summed up Friedrich. "Ang kapaligiran ng kuha at ang magandang pag-frame ay talagang mahusay na ginawa, kasama ang modelo na nakangiti at napakaganda ng pananamit. Ang mga palikpik lamang ang maaaring nasa frame, walang ibang pumuna!"

(Kunan gamit ang Nikon D850 + 14-24mm f2.8, Nauticam housing, natural na liwanag. f/2.8, 1/640th, ISO 200)

Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year

1 / 200,000,000 © Robert Marc Lehmann (Germany) / UPY 2025

"Ang tigre shark na ito ay isa lamang sa humigit-kumulang 200 milyong pating na nawawalan ng buhay bawat taon sa kamay ng mga tao," sabi ni Lehmann ng litratong ito na nakunan sa Indonesia. “Simula noong ako ay anim na taong gulang (35 taon+), masinsinan kong pinag-aaralan ang mga pating. Sa lahat ng mga taon na ito, halos walang nagbago at iyon ay nakakabigo.

“Pinoprotektahan ng mga pating ang kanilang tirahan, ang dagat, sa pamamagitan ng kanilang ekolohikal na tungkulin bilang 'pulis sa kalusugan'. Mahigit sa isang bilyong tao ang umaasa sa dagat araw-araw at lahat tayo ay humihinga ng oxygen na higit na nagagawa sa dagat. Kung patuloy nating lipulin ang mga hayop na nagbabantay sa ating pinakamalaki at pinakamahalagang tirahan, inaalis natin ang ating sariling kabuhayan.

“At iyon ang dahilan kung bakit ako ay nakikipaglaban para sa mga tao na makita at maunawaan ang mga pating sa pamamagitan ng aking mga mata. Sa tuwing kukuha ako ng larawang tulad nito, masakit, ngunit sa pamamagitan ng koleksyon ng imahe ay mabibigyang-inspirasyon ko ang milyun-milyong tao na maunawaan ang mga pating at ang kanilang sitwasyon at gumawa ng pagbabago."

Inilarawan ni Alex Mustard ang kuha bilang "isang nakamamanghang, nagkukuwento na imahe, na may apat na lalaki na hinahakot ang malaking maninila sa karagatan papunta sa lupa. Ang liwanag ay maganda, ang komposisyon ay nakaka-engganyo at ang timing, nakakakuha ng kilos ng mangingisda, ay perpekto.

“Bagaman isang araw-araw na pangyayari at legal sa karamihan ng mga lugar, ang lalaking nag-abot upang ihinto ang larawan ay nagsisiwalat kung ano ang itinuring ng kanyang budhi sa kanilang ginagawa. Makapangyarihan pagkuha ng larawan. "

(Kinuha gamit ang isang Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF sa RF Mount. f/5.6, 1/6400th, ISO 1000)

Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year Runner-up

Biktima ng Pag-atake ng Bangka © Henley Spiers (UK) / UPY 2025

Ang larawang ito ay kuha sa Baja ng Mexico California Sur, kung saan ang bangkay ng pawikan ay nag-aalok ng bintana sa buhay at kamatayan sa bukas na karagatan. "Ang mga gasgas sa carapace ng pagong ay nag-aalok ng malinaw na katibayan na ito ay nasawi dahil sa isang welga ng bangka - isang hindi likas na kamatayan at isang matinding paalala na ang mga hayop na ito ay dapat ibahagi ang karagatan sa isang patuloy na lumalagong presensya ng tao," sabi ni Spiers.

“Kahit sa kamatayan, gayunpaman, ang pagong ay naging sisidlan ng buhay. Sa malayo sa dagat, ang bawat piraso ng flotsam, natural man o gawa ng tao, ay nagiging isang anyo ng baligtad na balsa. Gumagamit ang maliliit na isda ng anumang istraktura na makikita nila upang itago mula sa mga mandaragit. Dito, ang naaagnas na bangkay ng pagong ay mabilis na ginawang kanlungan ng mga batang isda.”

"Ito ay isang malinaw, on-message na paksa sa sarili nitong karapatan ngunit ang pataas na anggulo ay lumilikha ng mga nakikitang kahanga-hangang pagmuni-muni na pinangungunahan ng pinong pagpapakita ng ibabaw," sabi ni Rowlands. "Isang imahe na may napakaraming visual na detalye ngunit isang mensahe lamang. Perpekto at kakila-kilabot sa pantay na sukat."

(Kunan gamit ang isang Nikon D850 + Nikonos 13mm, Nauticam housing, natural na liwanag. f/22, 1/500th, ISO 800)

