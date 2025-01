Malaki ang Mono sa Ocean Art photo contest

Ang ika-13 taunang Ocean Art Underwater Photography Competition ay inanunsyo, na ang 2024 na edisyon ng paligsahan ay nagdadala ng mga entry mula sa higit sa 90 bansa, na ayon sa organizer ay nagpapahiwatig ng mas malawak na naaabot kaysa dati.

Ang Best in Show award ay napunta kay Eduardo Labat para sa Dancing Whitetips, isang black and white shot na kinunan sa liblib na arkipelago ng Revillagigedo sa Mexico.

Ang kategoryang Black & White ay na-highlight ng event organizer na nakabase sa US Gabay sa Underwater Photography (UPG) bilang nagpapatunay na isang mataas na mapagkumpitensya sa taong ito. Napili rin ang kategorya ng Conservation para sa pagtutok nito sa mapangwasak na epekto ng ghost-fishing.

"Ang kumpetisyon sa Ocean Art ngayong taon ay walang kulang sa hindi pangkaraniwang," komento ng organizer ng paligsahan na si Nirupam Nigam, na UPGeditor-in-chief at presidente ng Bluewater Photo.

“Ang mga larawang ito ay higit pa sa pagkapanalo ng mga parangal; binibihag nila ang mga puso at isipan, na umaabot sa milyun-milyon sa buong mundo at nagpapaalala sa atin ng ating ibinahaging responsibilidad na protektahan ang kagandahan ng karagatan. Isang karangalan na makitang lumago ang kumpetisyon sa saklaw at epekto bawat taon.” Ang abot ng mga nanalong larawan ay batay sa mga ito na ipinakita ng tinatayang 250+ pandaigdigang media outlet – gaya ng Divernet.

Kasama sa judgeging panel gaya ng dati ang mga photographer na sina Tony Wu, Marty Snyderman at Mark Strickland, bagama't may bagong panelist, si Ipah Uid Lynn, na sumama sa kanila upang hatulan ang mga kategorya ng Underwater Digital Art at Underwater Fashion.

Namigay ang Ocean Art ng higit sa US $60,000 bilang mga premyo ng underwater camera gear at mga dive-trip na donasyon ng mga diving resort at liveaboard operator. Makikita sa ibaba ang mga nanalong larawan sa bawat isa sa 14 na kategorya:

Nagwagi sa Wide Angle:

Hwanhee Kim / Light

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

"Sa linggo bago ko makuha ang shot na ito, bumuhos ang malakas na ulan sa Cancun [Mexico]," sabi ni Kim. “Ang sediment at nutrients mula sa kalapit na Carwash ay nahuhugasan sa cenote, lumilikha ng mga nakamamanghang kulay dahil sa pagkakaiba sa konsentrasyon. Ang ulan ay karaniwang isang hamon para sa underwater photography ngunit, sa pagkakataong ito, gumawa ito ng mga makulay na kulay na bihirang makita sa ilalim ng tubig.

“Ang liwanag ng araw, na may malakas na sigla, ay tumagos sa mapupulang tubig, na nagpapakita ng isang mahiwagang sandali. Ang liwanag ay nagsilbing koneksyon sa pagitan ng lupa at mundo sa ilalim ng dagat, gayundin sa pagitan ng kalikasan at mga tao. Nadama kong may pribilehiyo akong masaksihan ang kagandahang ito at masuwerte ako na naidokumento ito.”

Premyo: Four-night dive trip para sa dalawa sa Atmosphere Resorts & Spa sa Pilipinas.

Kinuha gamit ang isang Nikon D850 + Nikon 8-15mm sa pabahay ng Nauticam, natural na liwanag. 1/125th, f/7.1, ISO 1100

Macro winner:

Adam Martin / Juvenile Batfish

(Adam Martin / Ocean Art)

Ang juvenile batfish na ito ay natagpuan sa lalim na 26m sa Tulamben, Bali sa Indonesia. Isang snoot ang ginamit upang subukan at ihiwalay ang strobe sa paksa, nang hindi masyadong nag-iilaw sa background. Itinatampok ng liwanag ang texture at istraktura ng katawan ng isda, na binibigyang-diin ang magagandang linya nito at matingkad na kulay.

Premyo: Nine-night dive trip sa Komodo o Raja Ampat kasama ang Mermaid Liveaboards

Kinuha gamit ang isang Sony A7RV + Canon 100mm Macro sa Nauticam housing, Inon strobe na may snoot. 1/250th, f/13, ISO 320

Nagwagi sa Marine Life Behavior:

Yoichi Sato / Ipinanganak Mula sa Bibig

(Yoichi Sato / Ocean Art)

"Sa isang gabi ng kalagitnaan ng tag-araw, habang ang karamihan sa mga nilalang ay natutulog nang mahimbing, isang lalaki Ostorhinchus properuptus, matapos makumpleto ang isang linggong panahon ng pagpapapisa ng itlog, inilabas ang lahat ng lakas nito at, sa nanginginig na paggalaw, naglabas ng isang kuyog ng larvae mula sa bibig nito,” ang sabi ni Sato, na nakunan ang pagbaril sa Minamisatsuma, Kagoshima, Japan. "Upang mabawasan ang stress sa isda, naobserbahan ko ang proseso sa ilalim ng madilim na pulang ilaw.

“Sa panahon ng hatch-out, gumamit ako ng pulang ilaw na may espesyal na setting na pinatay ang pulang ilaw sa sandaling natukoy ang pre-flash ng strobe. Epektibong inalis ng set-up na ito ang interference ng red-light sa litrato, na tinitiyak na nakuha ng larawan ang sandali nang natural hangga't maaari."

Premyo: Pitong gabi na may 12 dive para sa dalawa sa Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonesia.

Kinuha gamit ang isang Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM sa pabahay ng Nauticam, dalawang INON Z330, isang RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125th, ISO 400

Portrait winner:

Stefano Cerbai / Pambihirang Pagpapadala

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

“Nasa honeymoon ako sa Australia, at kabilang sa maraming hindi kapani-paniwalang lugar na binisita namin ay ang Southern Australia, kung saan nagkaroon ako ng pagkakataong sumisid at hanapin ang mailap na seadragon – isang hayop na pinangarap kong makita sa loob ng maraming taon.

"Napakasuwerte ko hindi lang nakahanap at nagmamasid ng isa kundi nakuhanan din ng litrato nito na may dalang mga itlog, na pinoprotektahan nito sa likod malapit sa buntot nito."

Premyo: Ikelite DS230 underwater strobe na may modeling light.

Kinuha gamit ang isang Nikon D7200 + Tokina 10/17 sa isang Isotta housing, Ikelite strobe. f/16, 1/160th, ISO 250

Nagwagi sa Coldwater:

James Emery / Curious Cormorant

(James Emery / Ocean Art)

"Sa isang pagsisid sa Monterey [California], kinukunan ko ng litrato ang mga patlang ng Metridium nang mapansin ko ang isang cormorant na lumalangoy pababa sa amin. Sa aking pagtataka, sinimulan nitong halikan ang ulo ng aking asawa, ngunit siya ay ganap na hindi nabigla.

“Mabilis akong lumangoy para kumuha ng ilang shot, at pagkatapos ay lumipat ang atensyon ng cormorant sa repleksyon sa dome port ng aking camera. Nanatili ito sa amin nang mga 20 minuto, lumalangoy para magpahangin bago bumalik para tingnan kaming muli. Ito ay isang kakaiba at mapaglarong sandali na nagbigay sa akin ng isang sulyap sa kuryusidad ng cormorant”.

Premyo: $300 Ultralight gift certificate

Kinuha gamit ang isang Sony A7III + Canon 8-15mm na may Metabones adapter sa isang Nauticam housing, Kraken KS160 strobe. Ika-1/80, f/13, ISO 500

Nagwagi sa Nudibranch:

Borut Furlan / Hooded Nudibranchs

(Borut Furlan / Ocean Art)

"Ito ang aking unang pagbisita sa Vancouver Island noong Oktubre 2024 at ang aking unang pagbisita sa Canada," sabi ni Furlan. “Wala akong gaanong kaalaman tungkol sa lugar kaya nagpasya akong gumamit ng wide-angle zoom lens sa karamihan ng aking mga dives dahil sa pagkakaiba-iba nito.

“Nang marating ko ang kagubatan ng kelp na may mga naka-hood na nudibranch, nabigla lang ako. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming nudibranch sa isang lugar. Mayroong maraming libu-libo sa kanila at sila ay nasa lahat ng dako, sa ilalim, sa kelp at kahit na lumalangoy. Nag-shoot ako ng daan-daang iba't ibang mga larawan ng mga ito at ito ay isa mula sa seryeng ito."

Premyo: Hanggang 10 gabi sa Oceania mula sa Walindi Plantation Resort, PNG

Kinuha gamit ang isang Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (na-convert sa Seacam), dalawang Seacam 150D strobe. Ika-1/40, f/14, ISO 400

Nagwagi sa Blackwater:

Kyungshin Kim / Pangangaso

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

"Nakuha ko ang shot na ito sa isang blackwater dive sa Anilao [Philippines] noong Nobyembre," sabi ni Kim, na sa una ay napansin ang dalawang pusit na magkadikit at ipinapalagay na sila ay nagsasama. "Sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto kong hindi sila nag-asawa - kinakain ng isang pusit ang isa, isang mas maliit na pusit.

“Kilala ang pusit na nakikibahagi sa kanibalismo, ngunit bihirang masaksihan ang maliliit na pusit na kumakain sa isa't isa habang nasa blackwater dive. Maingat kong sinundan at pinagmasdan ang mga ito, pinamamahalaang kumuha ng ilang mga larawan.

“Pagkalipas ng mga 10 minuto, nagsimulang kumupas ang kulay ng mas maliit na pusit. Sa wakas, naglabas ito ng itim na tinta. Maya-maya, ang pusit na natapos nang kumain ay dahan-dahang naglaho sa malayo, habang ang pusit na naging biktima nito ay lumubog sa madilim na kailaliman ng dagat."

Premyo: Seven-night dive package sa Dive Resort sa Puerto Galera dive resort sa Pilipinas mula sa El Galleon / Asia Divers

Kinuha gamit ang isang Nikon Z8 + 60mm macro sa isang Nauticam housing, dalawang Kraken S160 at isang Weefine 5000 light. 1/200th, f/20, ISO 200

Nagwagi sa Underwater Conservation:

Kimber Greenwood / Pagkalunod sa Plastic

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

Ang larawang ito na kinunan sa High Springs ay ginawa bilang bahagi ng isang proyekto ng kamalayan para sa Florida Springs Council tungkol sa epekto ng pagbobote ng tubig sa lokal na Florida Springs. Mahigit sa 300 bote ng tubig ang ginagawa bawat minuto sa mga water-bottleng plant tulad ng mga matatagpuan ilang minuto mula sa spring kung saan kinunan ang larawang ito.

"Hindi lamang ang mga bote na ito ay napupunta sa mga landfill at nagpapakilala ng mga micro-plastic sa ating kapaligiran, ngunit ang pagbote ng "spring water" ay nagdudulot ng pagkawala ng tubig mula sa Floridian Aquifer, na nagpapababa ng mga antas ng tubig at daloy ng tubig, na nagdudulot ng pagkasira ng ang mga bukal at ilog,” sabi ni Greenwood.

"Ang mga bote na ginamit para sa larawang ito ay naibigay mula sa isang lokal na aktibista sa konserbasyon na nagtanggal sa kanila mula sa produksyon ng belt ng isang lokal na planta ng bottling." Ang mga larawan ay ginagamit sa social media at naka-print na mga kampanya sa advertising upang hikayatin ang mga indibidwal na lumipat sa magagamit muli na mga bote ng tubig.

Premyo: Dalawang Marelux Apollo S Strobes at Lumilink

Kinuha gamit ang isang Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500th f/3.5, ISO 400

Nagwagi sa Underwater Digital Art:

Unkoo Kim / Desire

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Ang dagat sa Seogwipo sa Jeju Island, South Korea ay malapit sa puso ni Kim ngunit malayo sa perpektong kapaligiran para sa underwater photography, kadalasang madilim at may malakas na agos. "Ang tubig ng Seogwipo ay higit na naapektuhan ng pagtaas ng temperatura ng dagat, kakulangan ng mga paksa at iba pang mga kadahilanan," sabi ni Kim, na hindi sigurado kung paano makuha ang kagandahan ng mga nilalang sa dagat doon bago nagpasyang gumamit ng liwanag bilang background upang i-highlight ang mga ito.

"Kinuha ko ang larawang ito sa pinakamahusay na panahon ng taon. Upang makuha ang isang front-view na imahe ng asul na hana goby, gumugol ako ng hindi mabilang na oras sa pagmamasid at paglapit sa kanila. Iniisip ang dynamic na interplay ng asul na hana goby na may mga bokeh na ilaw, gumamit ako ng mga tool na inihanda ko nang maaga at isang binagong vintage lens upang pagsamahin ang maraming exposure sa mga firework bokeh na imahe.

"Habang ang pagkuha ng mga larawan ng paputok ay hindi partikular na mahirap, nangangailangan ito ng masusing paghahanda, pagsisikap, pagsasanay at, higit sa lahat, oras upang bumuo ng isang koneksyon sa mga paksa."

Premyo: Marelux SOFt Lite Snoot plus dock.

Kinuha gamit ang isang Nikon D850 + 60mm macro lens / Bell & Howell Filmovara na pagbabago sa isang Nauticam housing, dalawang Ikelite DS230 strobe, Sofirn underwater lantern. Ika-1/160, f/11, ISO 100

Black & White winner + Best In Show:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Ocean Art)

"Iyon ang aming huling pagsisid sa araw, sa hapon na kumukupas ang sikat ng araw," sabi ni Labat. Sa Roca Partida [Revillagigedos, Mexico] karamihan sa mga whitetip shark ay nagsasama-sama sa maliliit na grupo sa iba't ibang gilid sa buong rock formation."

Ang isang malaking pagsasama-sama ng mga whitetip ay nagsimulang bumuo ng ilang distansya mula sa bato, na may dose-dosenang bumubuo ng isang mahigpit na grupo sa lalim ng humigit-kumulang 8m ngunit hindi nanghuhuli o nagpapakita ng agresibong pag-uugali.

"Pagkatapos masaksihan ang pambihirang kaganapang ito mula sa paligid ng formation, dahan-dahan akong umakyat upang mag-hover sa itaas nito. Doon ko kinuha ang larawang ito. Mula sa itaas, ang mga pating ay tila lumalangoy nang magkasabay sa isang pabilog na galaw. Napakagandang masaksihan.

"Napagpasyahan kong gumamit ng itim at puti para sa larawang ito dahil sa hitsura ng geometry ng pormasyon sa istilong ito at dahil din sa natural na kaibahan na maaaring pahalagahan ng isa sa itim at puti tungkol sa mga tip ng pating na may kaugnayan sa iba pang bahagi ng kanilang mga katawan. .

Premyo: Apat na gabi para sa dalawa na may 7 dives sa All 4 Diving / Akaya Bali

Kinuha gamit ang isang Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye sa isang Nauticam housing, Sea & Sea YS-D3 DUO strobe. 1/160th, f4.0, ISO 640

Nagwagi sa Underwater Fashion:

Lucie Drlikova / Mabuhay Ang Reyna!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

Ang Evil Queen mula sa Snow White fairytale ay itinaas ng kanyang mga demonyo sa larawang ito, bahagi ng personal na proyekto ni Drlikova na "Once Upon a Dream in Waterland", na kanyang pinagtatrabahuhan sa loob ng pitong taon.

"Ang proyektong ito ay kumakatawan sa isang pagbabalik sa aking mga pangarap noong bata pa ako - lahat ng mga costume, eksena at props ay gawa ng aking sarili," sabi niya. Ang kuha ay kinuha sa isang 8m-deep pool sa Aquapalace Praha sa Czech Republic.

Premyo: $400 Bluewater Photo gift certificate

Kinuha gamit ang isang Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 sa isang Nauticam housing, Subtronic strobe. Ika-1/160, f/8, ISO 500

Nagwagi sa Compact Wide Angle:

Marco Lausdei / Pangangaso sa Gabi

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Pagdive sa sikat na Maya Thila site sa Maldives, napansin ni Lasdei ang isang whitetip reef shark na gumagalaw sa cyclical pattern, na halatang naaakit sa isang ulap ng silverfish na nakaposisyon sa tabi ng thila drop-off.

"Gamit ang isang kalapit na malaking bato bilang takip, maingat kong itinago at pinaliit ang aking mga bula, sinusubukang lumapit hangga't maaari nang hindi nakakagambala sa pag-uugali ng mandaragit," sabi niya. "Nang nasanay na ang pating sa aking presensya, hinintay ko ang isa sa mga paikot na paggalaw nito na dalhin ito sa loob ng flash range.

"Na-time ko ang pagbaril upang makuha hindi lamang ang pating kundi pati na rin ang umiiwas na paggalaw ng ulap ng potensyal na biktima. Ang kuha ay kinuha mula sa ibaba hanggang sa itaas na anggulo, sinadyang isama ang ibabaw ng dagat upang magdagdag ng lalim at dimensyon sa larawan. Ang pag-unawa sa mga gawi at pag-uugali ng paksa ay mahalaga sa tagumpay ng pagbaril na ito."

Premyo: Pitong gabing liveaboard trip sa Bilikiki sa Solomon Islands

Kinuha gamit ang isang Sony RX100m5 + Seafrog dome sa isang Seafrog housing. 1/160th, f/10, ISO 200

Nagwagi sa Compact Macro:

Naomi Springett / Longnose Hawkfish

(Naomi Springett / Ocean Art)

“Para sa aming honeymoon, sumali kami sa isang liveaboard dive trip sa Great Barrier Reef. Ang larawang ito ay kinuha sa isa sa pinakamagagandang dive ng biyahe: isang maunlad na coral bommie na may masaganang macro life. Buong pagmamalaki sa black sun coral, ang longnose hawkfish na ito ay hindi masyadong nag-aalala sa aking presensya at, labis na ikinatuwa ko, umupo pa rin ako nang sapat para makakuha ako ng ilang larawan bago ito lumangoy palayo.

"Sa napakaraming tropikal na isda na nahihiya sa camera, ito ay isang bihirang treat. Ang black sun coral ay kabilang sa aking mga paboritong corals; ang mayayamang berdeng kulay ay nagbigay ng magkaibang background para sa kapansin-pansing isda na ito.”

Premyo: Eight-day dive trip to Galapagos on Aqua liveaboard mula sa Andean Travel Company.

Kinuha gamit ang isang Olympus TG-4 sa isang PT-056 housing, dalawang Sea at Sea strobe. Ika-1/40, f/8, ISO 200

Nagwagi sa Compact Behavior:

Naomi Springett / Mutualism

(Naomi Springett / Ocean Art)

Ang bluestreak cleaner wrasse at variegated lizardfish ay nakita sa Great Barrier Reef ng Australia, isang halimbawa ng mutualistic symbiosis. "Kadalasan ang lizardfish ay medyo makulit, hindi pinahihintulutan ang mga photographer na maging masyadong malapit, ngunit ang indibidwal na ito ay lubos na nasisiyahan na mag-pose para sa mga larawan habang malinis ito," sabi ni Springett ng kanyang pangalawang panalong shot.

“Namangha ako nang makita ang mas maliliit na isda na kumakaway sa buong butiki, maging sa bibig nito, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang pagtitiwala sa bahagi ng mas maliliit na isda, sa kalaunan ay tumira mismo sa ibabaw ng ulo ng butiki!”

Premyo: tulad ng nasa itaas

Kinuha gamit ang isang Olympus TG-7 sa isang PT-059 housing, dalawang Sea at Sea strobe. Ika-1/80, f/13, ISO 200

Ang mga larawang ito kasama ang lahat ng mga runner-up at marangal na binanggit na mga larawan ay makikita sa mga background na kwento sa site ng organizer Gabay sa Underwater Photography.

Gayundin sa Divernet: Walang unggoy na may AI: Ocean Art prizes 'pure photography', Namumukod-tangi ang fighting pike sa Ocean Art contest, Octopus selfie scoops Ocean Art pool