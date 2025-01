Mga master ng underwater photography na pinangalanan

Ang mga nanalo sa 2024 DPG Masters Underwater Imaging Competition, na maaaring asahan na magbahagi ng US $80,000 na halaga ng mga premyo sa pagitan nila, ay inihayag ngayong araw (31 Enero).

Ang taunang paligsahan ay para sa mga still images at short films, at US-based organizer DivePhotoGuide ay nagsasabi na "libu-libong photographer at gumagawa ng pelikula mula sa dose-dosenang mga bansa" ang nag-post ng mga pagsusumite sa walong larawan at isang kategorya ng video.

Ang mga entry ay sinuri ng isang panel ng anim na photographer sa ilalim ng dagat: Nicolas Remy, Steven Kovacs, Shane Gross, Tanya Houppermans, Imran Ahmad at Andy Sallmon. Labinlimang porsyento ng entry fees ang sinasabing direktang ibibigay sa marine-conservation efforts

Ang DPG Grand Master 2024 ay Canadian videographer na si Eiko Jones, na ang pelikula Ang Paglalakbay ay sinabing "napakahusay na nakuha" ang dramatikong siklo ng buhay ng salmon sa mga ilog ng Canada at nanalo sa unang pwesto sa kategoryang Maikling Pelikula.

Ng compilation ng mga sequence mula sa mas mahaba ni Jones Heartbeat Ng Ilog, ang sabi ng gumagawa ng pelikula: “Ang layunin ko sa paggawa ng maikling pelikulang ito ay ipakita ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng salmon ng Campbell at Quinsam Rivers ng Vancouver Island sa pagkumpleto ng kanilang siklo ng buhay.

"Ito ay isang tagumpay laban sa mga kalaban at mga hadlang na dumaan sa loob ng millennia sa baybayin ng British Columbia at Estados Unidos."

(Kunan gamit ang Nikon Z6, ZCAM E2-S6, Sigma AF 8–16mm f/4.5–5.6, Nikon AF-S 60mm f/2.8Macro, Aquatica at Nauticam housings, Nauticam EMWL, Laowa Macro Probe at Keldan video lights).

Nasa ibaba ang ginto at pilak na mga entry sa iba pang mga kategorya (maliban sa ginto lamang sa Portfolio):

Tradisyonal / Ginto:

Mobula Dance ni Vanessa Mignon (Australia)

(Vanessa Mignon / UnderwaterCompetition.com)

Si Mignon ay nasa Baja California, Mexico, umaasang masaksihan ang sikat na mobula ray na pagsasama-sama nito. "Nakakita kami ng ilang grupo na nag-migrate sa bay, ngunit hindi maganda ang visibility sa mababaw na tubig. Kaya nagpasya kaming tumungo sa dagat, naghahanap ng mas malalim, mas asul na tubig.

"Di nagtagal, nakita namin ang inaasahan namin: ang mga mobula ay tumatalon mula sa tubig. Tumalon kami at nakita namin ang isang masikip na bola ng mga mobula na umiikot at lumalangoy nang sabay-sabay, isang magandang, hypnotic na sayaw.

"Pagsaksi sa malalaking pagsasama-sama tulad ng sa Baja California sa ilang mga oras ng taon, maaari mong isipin na ang mga mobula ray ay gumagana nang maayos. Sa kasamaang palad, ang IUCN Red List ay nagpapahiwatig na ang kabuuang populasyon ay bumababa at inililista ang mga kamangha-manghang sinag na ito bilang Vulnerable.

(Kunan gamit ang Canon EOS 5D Mark IV ≠ EF 8–15mm Fisheye, Nauticam housing. f/4, 1/500th, ISO 500)

Tradisyonal / Pilak:

The Dark Side ni Renata Romeo (Italy)

(© Renata Romeo / UnderwaterCompetition.com)

Ang kuha ay kinuha sa Marsa Alam, Egypt. "Sa pagtatapos ng isang check-dive, habang ako ay huminto sa ilalim ng bangka kasama ang aking grupo, tumingin ako sa paligid ng mga diver, malapit sa reef at sa mabuhanging ilalim," sabi ni Romeo. "Nakakita ako ng isang bagay na lumalangoy sa gitna ng tubig at hindi ko nakilala kung ano ito noong una.

“Nilapitan ko ito at, nagulat ako, nakita kong isa itong panther torpedo! Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na makakita ako ng torpedo na lumalangoy nang napakalayo sa buhangin at hindi sa ilalim. Sa pangkalahatan, nananatili sila sa ibaba at tinatakpan ang kanilang sarili ng buhangin para sa pagbabalatkayo sa araw.

“Mabilis kong inayos ang aking mga strobe at mga setting ng camera dahil mabilis ang paggalaw ng torpedo, at mayroon lang akong sapat na espasyo para isiksik ang aking sarili sa ilalim nito para kunan ng ilang larawan bago ito mabilis na lumangoy sa mas malalim na tubig. Sa wakas ay nakita ko na ang kanyang 'ibang' side!"

(Kunan gamit ang Canon EOS R7 + EF 8–15mm Fisheye, Easydive Leo3wi housing, dalawang Inon Z-330 strobe. f/11, 1/200th, ISO 200)

Macro / Gold:

Werefish ni Andrea Michelutti (Italy)

(© Andrea_Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

“Napakadamdamin na masaksihan ang eksenang ito ng isang scorpionfish na lumalamon ng butiki,” ang sabi ni Michelutti tungkol sa larawang ito na kuha sa Anilao, Batangas sa Pilipinas.

“Hindi naging madali ang manatiling nakatutok para makuha ang shot. Nakuha ng kuha ang matinding kaibahan sa pagitan ng kagandahan ng kalikasan at ng malupit na katotohanan nito. Isang snoot ang ginamit upang ituon ang liwanag ng aking strobe, na pinananatiling madilim at hindi nakakagambala ang background."

(Kunan gamit ang isang Sony RX100 Mark VII, Marelux housing, Inon Z-330 strobe, Snooty Optical Snoot. f/11, 1/500th, ISO 100)

Macro / Silver:

The Little Devil In The Mouth ni Wen Chou Wu (Taiwan)

(© Wen Chou Wu / UnderwaterCompetition.com)

"Naniniwala ako na ang karamihan sa mga maninisid ay nakakita ng kutong kumakain ng dila sa social media," sabi ni Wen, na kumuha ng kanyang pagbaril sa hilagang-silangang Taiwan. “Ito ay dumadaan sa mga hasang patungo sa bibig ng isda, sa kalaunan ay pinapalitan ang dila at naging bahagi ng isda.

Isang araw noong Agosto 2024, noong nag-safety stop ako ng 5m, may nakita akong blenny na nagtatago sa isang butas, at kumuha ako ng ilang larawan para magpalipas ng oras. Wala akong nakitang 'abnormal' tungkol sa blenny habang nagsu-shooting ako, pero nang tingnan ko ang mga larawan sa aking computer maya-maya, napansin kong may 'little monster' din pala sa bibig!

"Akala ko ang mga isda ay pahihirapan ng kutong kumakain ng dila, ngunit ang dalawa ay tila magkakasundo, kaya larawan parehong cute at nakakainis at the same time.”

(Kunan gamit ang isang Olympus OM-D E-M1 Mark III + M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro, AOI housing, AOI +15 macro diopter, dalawang SUPE D-Pro strobe. f/18, 1/160th, ISO 100)

Malapad na Anggulo / Ginto:

Ang Larder ni Donatello ni Massimo Zannini (Italy)

(© Massimo Zannini / UnderwaterCompetition.com)

Ang Cava Valsora sa Apuan Alps sa Tuscany, isa sa sikat na Carrara marble quarry ng Italy ay “nagbibigay ng parang arena na backdrop para sa isang kaibig-ibig na Italian alpine newt (Ichthyosaura alpestrisapuana),” sabi ni Zannini.

"Habang ang quarry ay gumagawa pa rin ng kilalang puti at asul na kulay-abo na marmol, iniiwasan ang pagkuha mula sa natural na pool kung saan ang isang kolonya ng mga makukulay na newt na ito ay dumarami - isang nakakapagpainit ng puso na halimbawa ng pag-iingat sa isang masusugatan na species."

(Kunan gamit ang Nikon D850 ≠ EF 8–15mm Fisheye, Nauticam housing, dalawang SUPE D-Pro strobe. f/14, 1/200th, ISO 125)

Malapad na Anggulo / Pilak:

Big Baby ni Brittany Ilardi (USA)

(© Brittany Ilardi / UnderwaterCompetition.com)

“Iyan ay talagang napakalaking sanggol!” sabi ni Ilardi. “Walang iba kundi ang ngumiti pagkatapos lumangoy kasama ang napaka-curious na humpback na guya sa napakalinaw na tubig ng French Polynesia. Sa taglamig, ang mga isla ng Polynesian ay puno ng mga migrating whale, na dumarating upang magparami at magpalaki ng kanilang mga sanggol.

"Sa partikular na araw na ito, hindi kapani-paniwalang masuwerteng nakahanap kami ng isang ina at guya limang minuto lamang pagkatapos ilunsad ang bangka. Lumusong kami sa tubig at sinalubong kami ng mausisa na batang babaeng ito, na tiyak na hindi alam ang kahulugan ng personal na espasyo. Paulit-ulit siyang lumalangoy sa paligid ko, lumalapit para bumati ng 'hi', hanggang sa napagpasyahan ni nanay na oras na para umalis."

(Kunan gamit ang Canon EOS R5 + 28–70mm f/3.5–4.5, Nauticam housing, Nauticam WACP-C. f/8, 1/400th, ISO 800)

Over-Under / Ginto:

Palaka ni Luc Rooman (Belgium)

(© Luc Rooman / UnderwaterCompetition.com)

"Ang pang-akit ng mga amphibian ay nananatiling napakalakas para sa akin, kahit na ang pagkuha ng litrato sa kanila ay nangangailangan ng malaking pasensya, dahil sa pangkalahatan ay hindi sila gustong mga paksa," sabi ni Rooman ng larawang ito na kuha sa Antwerp. "Gayunpaman, pagkatapos gumugol ng maraming oras sa tubig, sa wakas ay may isang palaka na nanatili sa isang lily pad.

"Sa katunayan, malinaw na gusto ng isang ito na kuhanan siya ng larawan: tuwing lilipat ako para kunan ng larawan ang palaka mula sa ibang anggulo, lilingon siya sa akin."

(Kunan gamit ang isang Nikon Z7 II + 16-35mm f/4, Isotta housing, Subtronic strobe. f/13, 1/200th, ISO 100)

Over-Under / Silver:

Pink On Yellow ni Martin Stevens (UK)

(© Martin Stevens / UnderwaterCompetition.com)

"Ang mauve stinger jellyfish ay hindi karaniwang nakikita sa buong UK, ngunit ang 2024 ay isang taon kung saan sila ay dumating sa napakalaking bilang sa paligid ng malayong timog-kanluran sa panahon ng tag-araw at unang bahagi ng taglagas," sabi ni Stevens. Gayunpaman, wala pa siyang nakikita hanggang sa isang araw ay nakatakda siyang kunan ng larawan at pelikula sa mga tide-pool sa Falmouth sa Cornwall.

“Nakarating kami sa dalampasigan upang makahanap ng daan-daang dikya na naglalaba at lumalangoy sa mga pool, dahil sa malakas na hangin sa dalampasigan. Umuwi ako, nagpalit ng sa akin wetsuit, at pagkatapos ay nag-snorkel sa mga pool sa gilid ng tubig, kung saan maraming matingkad na kulay-rosas na dikya ang nangongolekta. Gumawa sila ng magandang kaibahan sa dilaw na damong-dagat, ang makulay na mga kulay laban sa mabagyong kulay abong kalangitan sa itaas."

(Kunan gamit ang isang OM System OM-5 + Olympus 7–14mm Pro, Isotta housing, dalawang Sea&Sea YS-D3 II strobe. f/13, 1/200th, ISO 400)

Conservation / Ginto:

Suffocating ni Matthew Mak (Canada)

(© Matthew Mak / UnderwaterCompetition.com)

Si Mak ay naghahabol ng baitball sa Magdalena Bay, Baja, Mexico at nakaakit ito ng mga frigate, skipjack at Californian sea-lion. “Kabilang sa grupo ng mga sea-lion ay ang lalaking ito. Nakatali sa kanyang leeg ang tila mga labi ng lambat sa pangingisda. Sa kabila ng mga posibilidad, nakita siyang matagumpay na nangangaso, lumilitaw sa makatwirang kondisyon at hindi payat.

“Nakasalubong namin siya sa dalawang magkaibang baitball, kung saan masigasig siyang nakibahagi sa aksyon. Ito ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala nakakasakit ng damdamin makita kung paano siya ay naging gusot, ngunit din kapansin-pansin kung paano pa rin siya pinamamahalaan.

"May nakababahala na dami ng mga basurang plastik na kinokolekta sa ating mga karagatan, at ang larawang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala kung paano ito nakakaapekto sa wildlife at sa kapaligiran. Sa kabila ng kung paano umaangkop ang mga hayop, dapat tayong gumawa ng mas mahusay sa pagliit ng ating epekto sa planeta kung gusto nating mabuhay nang magkakasuwato kasama ang mga naninirahan dito."

(Kinuha gamit ang isang Sony a1, Sigma 14–24mm f/2.8 DN DG Art, Ikelite housing. f/7.1, 1/1250th, ISO 2000)

Conservation / Silver:

The Last Splash Of Ink ni Pasquale Vassallo (Italy)

(© Pasquale Vassallo / UnderwaterCompetition.com)

"Ang isa sa aking kamakailang mga proyekto sa photographic ay nagdodokumento ng epekto ng mga lambat sa pangingisda sa aking lokal na kapaligiran sa dagat," sabi ni Vassallo, na nasa Isla ng Ischia nang magkaroon ng pagkakataong ito. “Sa shot na ito, ang isang nakulong na cuttlefish ay nagsisikap, nang buong lakas, na palayain ang sarili mula sa isang lambat, na naglalabas ng isang jet ng tinta na para bang sinusubukang sirain ang kakila-kilabot na bitag kung saan ito nakasalo.

"Lalo na sa tag-araw, ang cuttlefish ay lumalapit sa baybayin upang mangitlog, ngunit ang isang malaking bilang ng mga ito ay nahuhuli, kahit na hindi bababa sa inaalis ang kanilang pagkakataon na mangitlog.

"Ang ilang mga mangingisda ay pinahihintulutan na mangisda sa pampang at sumunod sa mga patakaran. Ang iba ay nakikibahagi sa labis na pangingisda at tila nagpapakita ng kaunting paggalang sa kapaligiran.”

(Kunan gamit ang Canon EOS R5 + RF 15–35mm f/2.8, Seacam housing, dalawang Seacam 160D strobe. f/22, 1/160th, ISO 250)

Blackwater / Gold:

The Ascent Of The Argonaut ni André Moyo (France)

(© André Moyo / UnderwaterCompetition.com)

"Mula sa hindi maarok na kalaliman, kung saan kumukupas ang liwanag at naghahari ang katahimikan, nagsisimula ang isang argonaut sa paglalakbay patungo sa ibabaw," sabi ni Moyo. “Nasaloob sa maselang shell nito, isang obra maestra ng natural na arkitektura, ito ay tumataas, dala ng isang mahiwagang agos.

“Tulad ng isang panaginip na inaanod mula sa kailaliman, nakatagpo ito ng isang lumulutang na dahon, isang hindi malamang na kasama sa kanyang pagala-gala. Ang dahon, na hiwalay sa hindi kilalang puno, ay tila sumasayaw, ginagabayan ng mga kapritso ng tubig. Magkasama silang umaanod - ang iridescent shell at ang magiliw na duyan ng kalikasan - na nagkakaisa sa isang tahimik na sayaw. Ang nautilus, isang manlalakbay sa kalaliman, ay nakaayon sa liwanag ng dahon, na para bang ang karagatan mismo ay nag-aalok ng panandaliang sandali ng tula.” Nangyari ang lahat sa Anilao sa Pilipinas.

(Kunan gamit ang Nikon D850 + AF-S 60mm f/2.8 Macro, Seacam housing, Fotocore GTX strobe. f/25, 1sec, ISO 100)

Blackwater / Silver:

Hungry Octopus ni Dennis Corpuz (Philippines)

(© Dennis Corpuz / UnderwaterCompetition.com)

Ito ay isa pang panalong shot na kinuha sa Anilao. "Ako at ang aking koponan ay nakasanayan na masaksihan ang kagila-gilalas na vertical migration ng mga nilalang sa dagat sa panahon ng aming blackwater dives," sabi ni Corpuz. "Sa isang partikular na pagsisid, nakita ko ang isang maliit pugita paglangoy sa random at mali-mali na pattern. Nagtataka, lumangoy ako palapit para mag-imbestiga at napansin ko ang isang maliit na alimango na nagpupumilit na tumakas sa mga galamay ng pugita.

"Nang walang pag-aalinlangan, nakuha ko ang ilang mga kuha ng matinding pakikipag-ugnayan na ito bago ang pugita umatras pabalik sa kailaliman. Ito ay isang stroke ng swerte upang masaksihan ang gayong kawili-wiling pag-uugali ng hayop."

(Kunan gamit ang Nikon D7000 + AF-S 60mm f/2.8Macro, Sea&Sea housing, Fotocore GTX strobe. f/25, 1/250th, ISO 250)

Compact / Gold:

Sa loob ni Andrea Michelutti (Italy)

(© Andrea Michelutti / UnderwaterCompetition.com)

"Itong asul na trevally (Carangoides ferdau) na matatagpuan sa loob ng a Thysanostoma thysanura dikya showcases their symbiotic relationship, a form of commensalism,” says Michelutti of this, another Anilao shot.

"Ang mga isda ay nakikinabang mula sa dikya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng proteksyon at kanlungan, gamit ito bilang isang kalasag laban sa mga mandaragit. Bilang kapalit, ang dikya ay nakakaranas ng hindi direktang mga pakinabang, tulad ng pag-alis ng mga parasito o mga labi salamat sa presensya ng isda.

(Kunan gamit ang isang Sony RX100 Mark VII, Marelux housing, Inon ZM80 wide-angle diopter, dalawang Inon Z-330 strobe. f/10, 1/250th, ISO 250)

Compact / Silver:

Ghostpipes ni Enrico Somogyi (Germany)

(© Enrico Somogyi / UnderwaterCompetition.com)

"Habang sumisid sa tubig ng Dauin [Philippines] nakita ko ang isang pares ng harlequin ghost pipefish na eleganteng gumagalaw pabalik-balik sa agos," sabi ni Somogyi. "Ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa malambot na mga kulay at ganap na bumagay sa paligid.

“Nabighani akong nanonood, habang naglalaro silang lumalangoy sa isa't isa, na parang gumagawa ng isang lihim na sayaw. Ang araw ay sumikat sa tubig at lumikha ng mahiwagang paglalaro ng liwanag. Piniwesto ko ang aking sarili upang makuha ang maninisid sa background at ang pares ng ghost pipefish sa harapan.

“Nakakamangha ang kaibahan sa pagitan ng kumikinang na liwanag at ng pinong isda. Nang pinindot ko ang shutter, alam kong nakuha ko ang isang kakaibang sandali - ang kagandahan ng mundo sa ilalim ng dagat sa isang larawan."

(Kunan gamit ang isang Sony RX100 Mark VII, Fantasea housing, Nauticam EMWL na may 160° Objective Lens, dalawang Backscatter Mini Flash (MF-2) strobe, dalawang DIY snoots, Weefine WED-5 monitor. f/8, 1/800th, ISO 125)

Portfolio / Ginto:

Around The World ni Filippo Borghi (Italy)

Nagha-highlight sa iba't ibang lugar sa mundo, ang portfolio ni Borghi ay naglalayong magpakita ng iba't ibang pag-uugali ng iba't ibang mga nilalang sa dagat sa kanilang natural na kapaligiran.

"Mula sa malalaking mammal hanggang sa microscopic na nilalang na lumulutang sa agos ng karagatan, ang mga paksa ay mula sa kailaliman ng Mediterranean Sea hanggang sa ibabaw ng South Australia hanggang sa malamig na tubig ng Antarctica hanggang sa mainit na tubig ng Indian Ocean," sabi niya:

'Nahuhuli ng isang monkfish ang isang torpedo ray, na nagpapakita ng kahanga-hangang kasanayan sa pangangaso', Giannutri Island, Italy (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Matingkad na kulay na higanteng cuttlefish, nagtitipon upang mangitlog, ipakita ang kanilang kahanga-hangang pagbabalatkayo at mga kasanayan sa komunikasyon', Wyalla, South Australia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Isang mausisa na leopard seal, sa isang pakikipag-ugnayan na parehong kapanapanabik at surreal, ay mapaglarong naglalabas ng ngipin', Antarctic Peninsula (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Isang inang humpback whale ang nars at nakikipag-bonding sa kanyang batang guya', Réunion Island (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Isang marine iguana, nakadapo sa mabatong substrate, kumakain ng algae', Galapagos Islands, Ecuador (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

'Isang transparent pugita Ang larva, na halos kasinglaki ng dulo ng daliri, ay umaabot at kumukunot ang maliliit nitong galamay, naghahanap ng pagkain', Lembeh Strait, Indonesia (© Filippo Borghi / UnderwaterCompetition.com)

Ang lahat ng nanalo at lubos na pinuri na mga entry kasama ang kanilang mga back-stories ay makikita sa Underwater Competition ng DivePhotoGuide pahina.

